«Я не понимаю, как человек, защищающий права женщин, может так поступать со своей подчиненной»: про независимые проекты и работу в штабе Алены Поповой

— В «Девочках и институциях» ты пишешь и про независимые проекты, но и они в тексте показаны совсем не в положительном свете. Почему?

— Мы сталкиваемся с насилием не только в госучреждениях, но и в независимых проектах. Мне не хотелось, чтобы была такая оппозиция: свободные девочки против несвободных институций. Мол, госучреждения такие плохие, а мы потом выйдем из них и освободимся. Это так не работает.

Во фрагменте, о котором ты говоришь, я описываю конкретный случай. Я работала в разных предвыборных штабах. У меня был положительный опыт работы, например с независимым кандидатом Лешей Миняйло, хотя тоже по-своему сложный. Мы были про честность, открытость, любовь к людям, хорошее отношение друг к другу, диалог. А был опыт работы в штабе Алены Поповой, и это для меня опыт негативный.

Я и моя коллега Соня Сно ушли от Алены в середине кампании. Мы шли работать на одну должность, а на нас навесили еще кучу обязанностей. В какой-то момент мы поняли, что занимаемся уже всем подряд — и буклетами, и соцсетями, и фрагментами политической программы. Штаб работал очень плохо, кампания шла плохо, да и с Аленой было плохо работать — она тот человек, который в три часа ночи посылает голосовое сообщение на шесть минут.

Последней каплей стало то, что в середине избирательной кампании Алена решила поменять фирменный стиль и цвета. В этот момент я взорвалась: поняла, что мне надо будет отдавать своей дизайнерке все на переделку, а ее уже замучили так, что просто невозможно. Тогда я высказала все, что думаю, и ушла. А потом началась странная история с зарплатой.

Сегодня мы понимаем, что гендер — это спектр, что все устроено иначе, а значит, женское письмо одновременно есть (потому что его веками задвигали), но и в каком-то смысле его нет, потому что непонятно, что такое женщина, что такое мужчина и что такое гендер. В общем, как нет для меня единого женского опыта, так и единого женского письма.

— Что за история?

— Алена стала предпринимать в наш с Соней адрес странные действия: обещала выплатить зарплату только после того, как я подпишу соглашение о неразглашении. Мы были не против, но все же показали его юристу. Юрист посоветовал внести правки, Алена согласилась. А потом она передумала и сказала, что выдаст деньги, только если мы подпишем изначальный документ.

Мы с Соней отказались, так и не получив половину зарплаты. А Алена стала распускать слухи, что я сливаю информацию в провластный штаб Вассермана и журналистам, хотя тогда я отказывалась от комментариев для СМИ. Она просила не рассказывать, что я уволилась из штаба, хотя мне нужно было искать новую работу, и я не представляла, как это совместить. Еще она рассказала штабу, что якобы из-за меня ее не выдвинуло «Умное голосование». И еще то, что ее из-за меня атаковало «Мужское государство» и Центр «Э». Там много чего можно рассказать, но я не буду. Это просто про то, как я столкнулась с абсолютно эксплуатирующим, неуважительным, враждебным отношением со стороны человека, который пропагандирует противоположные ценности.

— Почему ты не сразу рассказала об этом?

— Потому что боялась. Алена — человек с деньгами, у нее связи и юристы, а я искала себе бесплатного адвоката. Алена даже угрожала судом за то, что я опубликовала пост о поисках юриста.

Я не чувствую, что я с Аленой на одной стороне, не верю ее ценностям и тому, как она делает свои проекты. И у меня есть на это основания. Слова, которые она проговаривает вслух, перестали быть для меня правдой. И я не понимаю, как человек, который защищает права женщин, может так поступать со своей подчиненной. Ну и в ее политическом бэкграунде я сильно сомневаюсь, для меня она непрозрачный человек, непрозрачная кандидатка. Я ненавижу эту формулировку, но я вижу эксплуатацию фемповестки, о которой она говорит.