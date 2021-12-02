«Работа в госучреждениях — это активизм» Даша Серенко — о новой книге «Девочки и институции», травле, фемписьме и госнасилии
Мы созваниваемся с Дашей, и она рассказывает, что сейчас живет в литературной резиденции — отдыхает, общается с другими писателями и пишет сама. Вот-вот начнется ее авторский курс творческого письма, а к выходу уже готовится новая книга «Девочки и институции». В это время в Дашиных соцсетях творится настоящий ад. Из-за поста в поддержку мигрантов активистке стали угрожать ультраправые националисты и последователи «Мужского государства» (организация признана экстремистской. — Прим. ред.), закидывая Дашу сообщениями «сдохни, тварь» и «я знаю, где ты живешь». Преследователи несколько раз пытались взять на нее кредит, а из-за многочисленных угроз инстаграм отправил ее профиль в теневой бан — какое-то время она не могла ничего выкладывать.
«Я умудряюсь испытывать чувство вины даже в те моменты, когда меня травит Поздняков (создатель „Мужского государства“. — Прим. ред.). Чувство вины за то, что на тебя направлено внимание. За то, что ты занимаешь место и время», — рассказывает она.
Даша шутит, что к угрозам ей не привыкать. Она говорит себе: «Тебе это знакомо, ты знаешь все, что произойдет дальше, ты как рыба в воде». Впервые она столкнулась с травлей в госучреждении. Ей было 23 года, когда профсоюз библиотеки, в которой она работала, разослал всем сотрудникам ее личное видео из социальных сетей. «На нем я сидела на вечеринке после увольнения с предыдущей работы, пила вино и шутила, что больше всего в своей жизни ненавижу мужчин и библиотеки».
После этого ее заставили оправдываться на собрании трудового коллектива. Работать стало неуютно: Даша столкнулась с буллингом и слатшеймингом. «Один коллега во время совместной поездки в лифте толкнул меня локтем и сказал, что я шлюха», — вспоминает она.
Подобных эпизодов в жизни Даши было много. Почти пять лет активистка проработала в государственных институциях — галереях, библиотеках и университетах. «У меня появлялся новый опыт работы, новый опыт увольнений и новый опыт административного абсурда, иногда безвредного, а иногда токсичного. Я не всегда могла открыто писать о том, что происходит на работе, чтобы не подставлять коллег и руководителей. Это накапливалось и спрессовывалось внутри меня в какие-то иносказательные образные формы, формы метафорического языка».
В итоге опыт активистки, художественно переработанный и отрефлексированный, вылился в цикл «Девочки и институции», который вышел в издательстве No Kidding Press. Он посвящен женщинам, работающим в культурных госпроектах.
The Village поговорил с Дашей Серенко о феминистском письме, ее опыте работы в государственных и независимых проектах, а также о том, зачем России нужны случайные люди.
Дарья Серенко — российская общественная деятельница, интерсекциональная феминистка, акционистка, поэтесса и художница. Окончила Литературный институт имени Горького. Делала акции «Тихий пикет» и проект для активисток «Фемдача». Авторка книг «Тишина в библиотеке», «#тихийпикет» и «Девочки и институции».
«Все приходилось делать буквально из говна и палок»: про работу в культурных институциях и увольнения
— Как ты поняла, что хочешь написать книгу про опыт работы в институциях?
— Каждый раз, когда я увольнялась или меня увольняли из госучреждения, у меня было примерно такое настроение: «Да гори оно огнем, ненавижу все это». При этом я все это любила. А потом в какой-то момент взяла и написала рассказ, опубликовав его в соцсетях с хештегом #девочки_и_институции. Тогда я поняла, что это будет книга.
Еще у меня была статья в «Таких делах», где я спрашивала разных людей про их опыт работы в институциях. Но мне тесно в журналистских, манифестирующих рамках. У журналиста другая позиция, ты не можешь сильно фокусироваться на своей субъектности или субъектности героев. Позиция же текста художественного в том, что ты не знаешь, чем он закончится. У тебя много дальнего горизонта, и по мере монтажа, продвижения внутри текста ты его исследуешь.
Один провластный канал написал пост, что выставка, которую мы с командой делали в галерее, оскорбляет чувства ветеранов. А еще они где-то достали мои фотографии в нижнем белье и выложили у себя. В галерею стали звонить, меня вызывали на ковер.
— А как ты вообще начала работать в институциях?
— После учебы я стала работать в Централизованной библиотечной системе Северо-Восточного округа (ЦБС СВАО). Там моими коллежанками были очень хорошие девочки, которые тоже учились в «Лите». У нас была дружная команда, мы были отделом культурных программ и проектов. Правда, нам практически не выделяли бюджет, и все приходилось делать буквально из говна и палок. Однажды мы на свои деньги покупали ведра краски для выставки, потому что нам не дали никаких средств на ее организацию.
Потом я стала лучшим библиотекарем Москвы — моему проекту в ЦБС СВАО дали премию и наградили кубком, который напоминал те, что выдают победителям «Битвы экстрасенсов». Благодаря повышению я перешла в «Некрасовку». Там и начались проблемы.
В «Некрасовку» незадолго до меня пришло новое начальство. У него были сложные отношения с сотрудниками, которые работали там уже давно. Я на фоне этого конфликта стала дополнительным раздражающим элементом: была активисткой и феминисткой, порой не могла промолчать, когда видела несправедливость, всегда говорила что думаю. Через несколько дней после моего выхода на работу в библиотеку и случилась та самая ситуация с профсоюзом и видео. Но я все равно решила остаться — мне казалось, что если я сдамся, то доставлю удовольствие людям, которые так со мной поступили.
Но потом случилась еще одна мерзкая история. Я тогда делала акцию «Тихий пикет»: каждый день выходила на улицу с плакатами. Надписи на них менялись — например, один день было «Насилие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье», в другой — «Гомосексуальность не является психическим расстройством». Кто-то с работы нашел мою фотографию с плакатом и примонтировал мне надпись: «Ненавижу Великую Отечественную войну». Сама ситуация меня только рассмешила. Честно, я даже была согласна с прифотошопленным посылом. Я что, должна любить войну?
Потом я все же ушла оттуда, устроилась в галерею «Пересветов переулок» (является государственным бюджетным учреждением. — Прим. ред.) и параллельно стала приглашенной преподавательницей в ВШЭ на факультете культурологии. Мне нравилось работать и там и там, хотя выходных у меня совсем не было. Я даже удивилась, что меня взяли, ведь я активистка. А потом опять начались сложности.
Один провластный канал написал пост, что выставка, которую мы с командой делали в галерее, оскорбляет чувства ветеранов. А еще они где-то достали мои фотографии в нижнем белье и выложили у себя. В галерею стали звонить, меня вызывали на ковер.
Эта история длилась где-то полтора года. Каждый день я ходила в галерею, а там при входе висела надпись «Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится», отсылающая к акции арт-группировки «Коллективные действия». И каждый раз, когда я видела этот текст, испытывала смешанные чувства. В итоге я ушла.
Из «Вышки» я тоже потом вынужденно ушла. Был 2019 год, лето. Я выступала против того, чтобы Касамара стала проректором, ходила на все протесты. Еще до этого, зимой, «Россия 24» использовала мой твит про «Вышку» в своей передаче, переиначив его смысл. Мы со студентами придумали проект адаптации для заключенных, и про это на телевидении сняли репортаж, выставив все в негативном свете. В итоге администрация моего факультета не продлила со мной договор, и я ушла работать в независимые проекты.
«Нет никакого одного универсального женского гендера»: про феминистское письмо и телесность
— Чувствовала ли ты, что теряешь свою идентичность, работая в институциях?
— Наоборот, я слишком остро ощущала свою идентичность, и от этого было много проблем. Это постоянное болезненное ощущение — ты не согласна с тем, что происходит, и все твое нутро, вся твоя идентичность сконцентрирована вокруг этого. Я так не буду делать. Я так не хочу. Этот большой протестный заряд, который связан с моей активистской деятельностью.
Мне кажется, что активистов многие считают скандальными, но я не согласна. Мы не скандальные, мы — смелые. В очень неудобных ситуациях мы многое проговариваем, и это часто выглядит как скандальность, даже если ты говоришь это спокойным голосом, четко и по делу.
— В «Девочках и институциях» главная героиня сливается с другими девочками, лишается субъектности. Ты не боялась, что это можно считать как мизогинию?
— Я называю их общим словом — «девочки», а потом внутри текста нарушаю эту обобщенность. Меня саму бесят все эти обобщения про женские коллективы, но они существуют — и я с ними работаю, включаю в текст.
Главная героиня книги иногда спорит с этими обобщениями, иногда с ними соглашается. Она причисляет себя ко множеству «девочек», соглашается, что оно есть, но и хочет его разрушить, отделиться. От рассказа к рассказу субъектность девочек меняется. Иногда я работаю с ними как с обобщенной, даже типизированной группой, а потому уверена, что будут читатели, которые отнесутся к моей книге как к мизогинной.
Но есть фрагменты, где я переопределяю слово «девочка». Я понимаю, что есть много пренебрежительного в этом слове, но в женских коллективах это часто не про пренебрежительность, а про близкие отношения, про попытку причислить себя к одной группе.
Мне кажется, что активистов многие считают скандальными, но я не согласна. Мы не скандальные, мы — смелые. В очень неудобных ситуациях мы многое проговариваем, и это часто выглядит как скандальность, даже если ты говоришь это спокойным голосом, четко и по делу.
— Иногда женские коллективы даже называют змеиными гнездами. Это определение соответствует твоему опыту?
— Я думаю, это ерунда. Конечно, гендер людей, работающих в группе, влияет на нее и ее участников. Но не существует одного универсального женского гендера, как и нет одного универсального мужского гендера, да и все мы устроены и социализированы сложнее, чем говорит бинарная система. И я уверена, что нет и единого женского опыта.
С коллективами то же самое — все они разные. Женщина приносит в коллектив свой возраст, образование, национальность, здоровье, семейное положение и много других вещей, которые характеризуют ее наравне с гендером. Любой коллектив — женский, мужской, комбинированный, коллектив людей с маргинализированными гендерами — может быть змеиным гнездом, а может и не быть. Коллектив может пройти динамику: статьи змеиным гнездом или перестать им быть. В одних коллективах люди дружат семьями, в других принята дистанция. Обобщить сложно, и я пыталась эту сложность отразить в книге: там есть фрагменты, которые можно классифицировать как истории про взаимопомощь и сестринство, и там же есть истории, как девочки предают друг друга и ради выгоды идут на компромиссы с системами, в которых работают.
— В книге много телесности. Это и менструальная кровь, и сползающие колготки, и мозоли на ступнях. Для тебя письмо телом — это феминистская практика?
— Мне кажется, что феминистские тексты 60-х и 80-х годов, например «Хохот Медузы» Элен Сиксу, проблематичные, хотя я и считаю их важными. Это биологизаторские, эссенциалистские работы. Они напрямую связывают женщину со строением ее тела.
Сегодня мы понимаем, что гендер — это спектр, что все устроено иначе, а значит, женское письмо одновременно есть (потому что его веками задвигали), но и в каком-то смысле его нет, потому что непонятно, что такое женщина, что такое мужчина и что такое гендер. В общем, как нет для меня единого женского опыта, так и единого женского письма.
И все же у меня тело в текстах берется частично благодаря феминизму. Я знаю, что есть авторки, которые спокойно пишут об этом, для них это просто часть повседневного опыта — как выпить кофе или испытать грусть после просмотра фильма. То есть это уже встроено в жизнь, и мы не должны от этого отказываться.
Но у меня тело не всегда политизировано, с письмом и телом у меня свои личные отношения. До 22 лет я была слабовидящей, у меня было зрение минус 10 на одном глазу, и минус 12 на другом. Потом я сделала лазерную коррекцию, и мое тело мне открылось. До этого все вокруг было мутное, и тексты у меня были такие же. А потом мне сделали зрение, и я стала видеть вещи, политику, тело. Я просто ****** [очень удивилась] от того, что проявилось. Раньше я стояла, смотрела вниз и не могла различить даже свои пальцы на ногах, а тут — бац, я могу все увидеть.
Для многих женщин рассмотрение себя в зеркале (это как раз часто описывают в феминистских текстах) — важный процесс. Я же со своим телом познакомилась в 22 года, поэтому моя телесность еще и отсюда, во многом даже больше, чем от феминизма, хотя это все переплелось.
«Я не понимаю, как человек, защищающий права женщин, может так поступать со своей подчиненной»: про независимые проекты и работу в штабе Алены Поповой
— В «Девочках и институциях» ты пишешь и про независимые проекты, но и они в тексте показаны совсем не в положительном свете. Почему?
— Мы сталкиваемся с насилием не только в госучреждениях, но и в независимых проектах. Мне не хотелось, чтобы была такая оппозиция: свободные девочки против несвободных институций. Мол, госучреждения такие плохие, а мы потом выйдем из них и освободимся. Это так не работает.
Во фрагменте, о котором ты говоришь, я описываю конкретный случай. Я работала в разных предвыборных штабах. У меня был положительный опыт работы, например с независимым кандидатом Лешей Миняйло, хотя тоже по-своему сложный. Мы были про честность, открытость, любовь к людям, хорошее отношение друг к другу, диалог. А был опыт работы в штабе Алены Поповой, и это для меня опыт негативный.
Я и моя коллега Соня Сно ушли от Алены в середине кампании. Мы шли работать на одну должность, а на нас навесили еще кучу обязанностей. В какой-то момент мы поняли, что занимаемся уже всем подряд — и буклетами, и соцсетями, и фрагментами политической программы. Штаб работал очень плохо, кампания шла плохо, да и с Аленой было плохо работать — она тот человек, который в три часа ночи посылает голосовое сообщение на шесть минут.
Последней каплей стало то, что в середине избирательной кампании Алена решила поменять фирменный стиль и цвета. В этот момент я взорвалась: поняла, что мне надо будет отдавать своей дизайнерке все на переделку, а ее уже замучили так, что просто невозможно. Тогда я высказала все, что думаю, и ушла. А потом началась странная история с зарплатой.
Сегодня мы понимаем, что гендер — это спектр, что все устроено иначе, а значит, женское письмо одновременно есть (потому что его веками задвигали), но и в каком-то смысле его нет, потому что непонятно, что такое женщина, что такое мужчина и что такое гендер. В общем, как нет для меня единого женского опыта, так и единого женского письма.
— Что за история?
— Алена стала предпринимать в наш с Соней адрес странные действия: обещала выплатить зарплату только после того, как я подпишу соглашение о неразглашении. Мы были не против, но все же показали его юристу. Юрист посоветовал внести правки, Алена согласилась. А потом она передумала и сказала, что выдаст деньги, только если мы подпишем изначальный документ.
Мы с Соней отказались, так и не получив половину зарплаты. А Алена стала распускать слухи, что я сливаю информацию в провластный штаб Вассермана и журналистам, хотя тогда я отказывалась от комментариев для СМИ. Она просила не рассказывать, что я уволилась из штаба, хотя мне нужно было искать новую работу, и я не представляла, как это совместить. Еще она рассказала штабу, что якобы из-за меня ее не выдвинуло «Умное голосование». И еще то, что ее из-за меня атаковало «Мужское государство» и Центр «Э». Там много чего можно рассказать, но я не буду. Это просто про то, как я столкнулась с абсолютно эксплуатирующим, неуважительным, враждебным отношением со стороны человека, который пропагандирует противоположные ценности.
— Почему ты не сразу рассказала об этом?
— Потому что боялась. Алена — человек с деньгами, у нее связи и юристы, а я искала себе бесплатного адвоката. Алена даже угрожала судом за то, что я опубликовала пост о поисках юриста.
Я не чувствую, что я с Аленой на одной стороне, не верю ее ценностям и тому, как она делает свои проекты. И у меня есть на это основания. Слова, которые она проговаривает вслух, перестали быть для меня правдой. И я не понимаю, как человек, который защищает права женщин, может так поступать со своей подчиненной. Ну и в ее политическом бэкграунде я сильно сомневаюсь, для меня она непрозрачный человек, непрозрачная кандидатка. Я ненавижу эту формулировку, но я вижу эксплуатацию фемповестки, о которой она говорит.
The Village Уже после интервью Дарья Серенко опубликовала пост, в котором рассказала про опыт работы в штабе Алены Поповой. В ответ бывшие сотрудники штаба написали открытое письмо, где изложили свою версию событий.
Сейчас The Village готовит материал по следам конфликта. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите на почту anna.kuznetsova@redefine.family
«Чтобы представить институции без насилия, нужно представить другое государство»: про конституционный строй, фемдачу и горизонтальность
— Ты делаешь «Фемдачу», и со стороны кажется, что это та самая организация без насилия. Веришь ли ты, что девочки могут построить такие безопасные институции?
— Я не идеализирую себя или девочек. «Фемдача» — отличный проект, в котором все очень бережно устроено для приезжающих участниц. Но при этом я и другие организаторки были в довольно тяжелой ситуации.
После «Фемдачи» я лежала с выгоранием, потому что взяла на себя слишком много работы. Я и три другие организаторки были и уборщицами, и поварихами, и тренерками, и координаторками, и кураторками, и фандрайзерками, и эсэмэмщицами. В итоге у нас был конфликт, вместо одного человека пришел другой. Через три месяца стало легче: мы поняли, как и что делегировать. Но для человека, который ушел, эта ситуация, разумеется, неприятная, и я очень сожалею о том, что так произошло. Поэтому с моей стороны было бы лицемерно говорить, что я умею строить институции, где нет никаких коммуникативных сложностей.
— А как тогда сделать институцию, где не будет давления и власти?
— Этот вопрос уже про наше политическое воображение. Те институции, в которых я работала, напрямую зависят от того, как работает наше государство. Чтобы представить институции без насилия, мне нужно представить другое государство, где у власти стоят другие люди. Но мне 27, и я видела только одного президента, если брать в расчет мой сознательный возраст.
Я думаю, нам нужно пересмотреть концепцию власти — то, как она работает на государственном и политическом уровне. Но если я буду про это говорить, то меня и тебя посадят в тюрьму за свержение конституционного строя Российской Федерации. И круг замкнется.
Но мне близко представление о том, что к власти должны приходить не привилегированные, избранные кандидаты. Может быть, нам всем нужны случайные люди?
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Фотографии: обложка — Татьяна Егорова, 1 — No Kidding Press