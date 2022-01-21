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Личный опыт21 января 2022

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
АвторСоня Глухова
ФотографSergey Poteryaev

Катерина Игнатьева живет в Екатеринбурге и занимается флористикой. Три года назад она открыла цветочный корнер Izgipbuket в «Доме Маклецкого». А два года назад у Кати произошел эпизод психоза, когда «казалось, будто все мысли достали из головы, сварили, а затем положили обратно, но это больше не твои мысли». После этого она на месяц попала в психиатрическую больницу, и после выписки Кате поставили два диагноза — шизотипическое и биполярное расстройство.

Катерина рассказала The Village Екатеринбург о том, как ее лечили неправильными таблетками полгода, как боялась, что общество поставит на ней красный крест из-за психбольницы, а также почему сейчас решила публично рассказать о своем опыте и показать в пространстве туалета рисунки и хокку, которые она создала в больнице.

Выставка Кати «Мы потерялись» проходит на третьем этаже Дома Маклецкого до 6 февраля.

Катерина Игнатьева живет в Екатеринбурге и занимается флористикой. Три года назад она открыла цветочный корнер Izgipbuket в «Доме Маклецкого». А два года назад у Кати произошел эпизод психоза, когда «казалось, будто все мысли достали из головы, сварили, а затем положили обратно, но это больше не твои мысли». После этого она на месяц попала в психиатрическую больницу, и после выписки Кате поставили два диагноза — шизотипическое и биполярное расстройство.

Катерина рассказала The Village Екатеринбург о том, как ее лечили неправильными таблетками полгода, как боялась, что общество поставит на ней красный крест из-за психбольницы, а также почему сейчас решила публично рассказать о своем опыте и показать в пространстве туалета рисунки и хокку, которые она создала в больнице.

Выставка Кати «Мы потерялись» проходит на третьем этаже «Дома Маклецкого» до 23 января.

«Казалось, что мир быстрый, а я медленная»

В сентябре 2019 года мне было настолько плохо, что я поняла — не справляюсь. Конкретных причин или травмирующих событий не было, просто я осознала, что нахожусь в ненормальном состоянии, — ни на что нет сил, получается все делать только очень медленно. Казалось, что весь мир вокруг меня быстрый, а я медленная. А еще — будто сверху лежит здоровенная бетонная плита, и ее никак не сдвинуть. Тогда же я впервые осознала, что это состояние со мной не месяц и даже не год, а длится столько, сколько я себя помню — с пубертата.

Довольно скоро я решила обратиться к психиатру, но долго время не могла понять, как именно это сделать. Поэтому решила сначала пойти на стандартный прием к терапевту. Было трудно даже поднять себя с кровати, но я отправилась на другой конец города, чтобы попасть в поликлинику по месту прописки. Я сказала врачу о том, что мне очень плохо, и думаю, что у меня депрессия. Он ответил: «А ко мне вы зачем приехали?»

Оказалось, чтобы прийти в психбольницу, не нужны направления. Можно выбрать любое учреждение в городе и прийти в него самостоятельно. Я позвонила в центральную психбольницу, где повторила по телефону все, что недавно рассказала терапевту, и мне сказали, что нужно записаться на первичный прием. Я это сделала, а через несколько дней вернулась в больницу на сам прием. Было страшно, потому что когда впервые оказываешься в психушке, то появляются мысли о том, что ты псих, а значит, теперь общество поставит на тебе большой красный крест.

Помню, как говорила: «Я такая умная и красивая, так почему это происходит со мной?»

Я очень много ревела на приеме в психбольнице. Это была длинная консультация, во время которой врач расспрашивала о том, что со мной происходит. В моих воспоминаниях то время кажется мутным, поэтому я не помню точные вопросы врача, только ощущение, что мне сложно отвечать на них. Тогда же мне поставили промежуточный диагноз — депрессия.

В психбольнице мне выписали антидепрессанты, а еще записали на стационар, куда я приходила каждый день в течение месяца на капельницу. Психотерапия — замечательный способ выйти из депрессии, но начинать лечение глубокой болезни нужно с медикаментов. Например, если ты сломал ногу, то тебе нужно не только наложить гипс, но и купить костыль — чтобы было, на что опереться, пока ты сам не в состоянии это сделать. В моем случае гипсом была психотерапия, а костылем — лекарства.

Однажды меня спросили, сталкивалась ли я когда-либо с эпизодами мании (характерны для людей с биполярным расстройством. — Прим. ред.) — состояния, противоположного депрессии, когда ты полон энергии и чувствуешь себя богом, но мысли настолько быстрые, что ты за ними не успеваешь и весь мир кажется слишком медленным. Во время депрессии всем кажется, что они находятся в депрессивном состоянии всю жизнь, поэтому в тот момент я ответила, что мании у меня никогда не было. Позже я все же вспомнила о маниакальном эпизоде, но из-за того, что он происходил в то же время, что и влюбленность, врач проигнорировал его, а зря. Обычную депрессию можно купировать многими антидепрессантами, но если это депрессивный эпизод при биполярном расстройстве, то можно принимать только конкретные антидепрессанты и в комплексе с нормотимиками. Это все нужно, чтобы не спровоцировать манию. Мне же изначально выписали только антидепрессанты, поэтому они не помогли мне справиться с депрессивным состоянием, а привели к гипомании. Неправильное лечение продолжалось до момента, когда спятила — в марте 2020 года.

«Мысль об умирании стала вызывать непонятное возбуждение»

После начала лечения я не чувствовала, что мне становится лучше: продолжала плакать и ощущала, что мне плохо, но никому не могла объяснить, почему именно. В январе 2020 года я написала в заметках телефона: «Я тону, я не могу выбраться отсюда. Тут очень темно. К моей ноге привязан большой камень. Я не могу высвободиться и у меня кончается кислород. Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста помогите мне, пожалуйста помогите мне».

В то время у моего мужа Андрея умерла бабушка. Это спровоцировало у меня странное состояние: я помешалась на смерти. Мысль об умирании стала вызывать непонятное возбуждение. Мне не хотелось кого-то убить, скорее, интересовала сама тема. Тогда же в интернете активно обсуждали смерть на вечеринке из-за сухого льда— и я сутками читала комментарии под постами об этом и не могла оторваться. Еще постоянно гуглила: «Как люди умирают», «Зачем они это делают» и «Как правильно умереть?» — и только сейчас понимаю, что запросы были неадекватными.

Мне не хотелось никого расстраивать, поэтому я старалась замаскировать свое состояние и выглядеть как обычно. Получалось не всегда: помню, как зимой лежала на диване в «Доме Маклецкого», и ко мне подошла коллега со словами: «Что с тобой?» Я ответила: «Саша, мне так плохо». И не могла добавить что-либо еще — просто расплакалась.

«Я стала уговаривать мужа развестись»

Однажды в марте мой муж попросил заняться какой-то задачей на работе в цветочном, а я ответила, что у меня нет на это сил. Он разозлился, поэтому я все-таки сделала это. После я отправилась домой, но почувствовала неладное: казалось, будто все мысли достали из головы, сварили, а затем положили обратно, но это больше не твои мысли.

Сложно описать, что я тогда чувствовала. Если обычно мы можем воспринимать внешний мир, думаем образами и словами, которые связаны, то тут вся реальность начала ускользать. Я не могла больше думать так, как делаю это каждый день, и будто осталась одна в своей голове, в полной изоляции от внешнего мира. Было трудно воспринимать реальность и ориентироваться в пространстве.

Когда я пришла домой, то почувствовала потребность пообщаться с кем-то взрослым и позвонила тете. Я люблю свою маму, но именно тетя была тем взрослым, который точно встанет на мою сторону. Помню, как говорила: «Я же такая умная и красивая, так почему это происходит со мной?».

В шесть утра все поняли, что я спятила

В тот же вечер ко мне должны были прийти подруги, и мы проговорили с тетей прямо до прихода первой из них. Тетя успокоила меня и посоветовала завтра отправиться в больницу. При встрече подруги спросили, как я себя чувствую, а я ответила: «У меня горячие мысли». Говорила буквально: казалось, что в голове что-то нагрели. Я помню, в каких позах мы сидели в тот вечер, а еще как падал свет, но не помню ничего из наших разговоров или своих мыслей. При этом со стороны казалось, что со мной все в порядке.

После встречи с подругами домой пришел муж, и я стала уговаривать его развестись. Мне было тяжело находиться с ним рядом — я постоянно чувствовала себя ничтожеством, мне надоело пытаться соответствовать чьим-либо ожиданиям. Но тогда я аргументировала желание развестись фразой «Ты заслуживаешь лучшего». Андрей не поддержал мое предложение, и я начала плакать. На фоне я продолжала чувствовать, что у меня горячие мысли, но неожиданно к этому добавился и какой-то страх. Я предложила позвать в гости нашего друга Рому. Вместе они снова попытались меня успокоить, но ничего не вышло, и просто уложили спать.

«Я решила покончить с собой»

В шесть утра все поняли, что я спятила. Но если вечер с подругами я не помню, то это состояние, к сожалению, да. Меня разбудила невыносимая головная боль, и я пошла на кухню за таблеткой. Рома остался у нас с ночевой, и мои передвижения по квартире разбудили его. Когда он подошел, я плакала и мычала — не могла связно сказать предложение, только обрывочно написать на листочке о том, что у меня болит голова. Я будто превратилась в какой-то кабачок.

Обычно мы не думаем о зубах, пока они не начинают болеть. Также и не радуемся возможности мыслить и думать, а когда это все недоступно, потеря рассудка кажется ужасной утратой. Было очень страшно. Хотелось, чтобы все поскорее закончилось, но в голове не было слов, чтобы это сформулировать — только белый шум и несвязанные червячки мыслей.

Я убедила Рому позвонить моей маме. Это была не самая лучшая идея, потому что было шесть утра, а все, что я смогла сказать ей по телефону, оказалось: «Мы потерялись». Именно такое название я потом дала своей выставке в «Доме Маклецкого» — ведь в тот момент действительно потерялись и я, и мои мысли. После того, как я ничего не смогла объяснить сама, Рома взял трубку и сказал маме, что они с Андреем ждут начала рабочего дня, чтобы отвезти меня в психбольницу.

Весь мир сузился до примитивных потребностей, поэтому мне хотелось не в больницу, а чипсов

В ожидании утра мы начали смотреть какое-то кино про геев-грузинов, которые танцевали народные танцы. Я пыталась сконцентрироваться на сюжете, но было сложно воспринимать любую информацию. Обычно мне становилось лучше после ванной, поэтому и тут я решила ее принять. Я лежала в воде, а в голове не было ничего, только почему-то раз за разом повторялись строчки стихотворения Хулио Кортасара, которое в обычном состоянии я не вспомню. Было ужасно хреново, поэтому я решила покончить с собой.

Я несколько раз выходила из ванной, заматывалась в полотенце и пыталась дойти до окон, но каждый раз останавливалась при виде не спящего Ромы и возвращалась обратно. Через несколько часов почувствовала, что состояние психоза начинает меня отпускать, поэтому вышла из ванной и заснула.

«Уже могла говорить»

Утром Рома и Андрей отвели меня к моему психиатру. В тот момент я уже вернулась в состояние, которое предшествовало психозу: была дезориентирована и чувствовала, что мысли горячие, но уже могла говорить. Я часто плохо транслирую свое внутреннее состояние, поэтому и в тот день очень расслабленно говорила психиатру о всем страшном, что происходило с вечера прошлого дня. Тем не менее, врач дала Роме и Андрею инструкции, как положить меня в больницу. А мне самой не нужно было ничего, в том числе и больница, — весь мир сузился до примитивных потребностей, а конкретно тогда просто хотелось чипсов.

Не помню конкретных причин, но по совету психиатра мы отправились в больницу не сразу, а вечером. Перед этим ко мне приехала мама. Она не хотела, чтобы меня клали в психбольницу, потому что она выросла в Советском Союзе, где была скрепа о психически больных людях: считалось, что если кто-то попадает в медицинское учреждение с проблемами психики, то ему все становится недоступно. Мама очень волновалась после утреннего звонка, а еще что-то говорила про красные стены у нас с Андреем в квартире — тогда ей казалось, что мое состояние вызвал именно цвет стен.

Я бросила мужа по телефону, пока лежала в психушке

В саму больницу мама с нами не поехала — только Андрей, Рома и еще одна подруга. Помню, что мне было страшно — я впервые в жизни ложилась в больницу, да еще и в психушку. Во мне играли отголоски и маминых страхов: снова начало казаться, что после психбольницы на мне все поставят крест. Поэтому очень не хотела в больницу и просила всех вернуться домой. Еще больше меня напугала обстановка в психушке, когда мы приехали: работало только острое отделение, где были старики, утки и вонь. Когда к нам пришел врач, то сказал, что мы приехали слишком поздно, поэтому меня могут либо принять в этом отделении, либо уже завтра с утра. Ребята выбрали второе, и мы уехали домой. Я пыталась убедить Андрея, что никакая больница мне не нужна, но это не помогло — утром он все равно повез меня в психушку.

На следующий день меня привезли в другой корпус этой же психбольницы, где нас встретила очень приятный врач Лина Кричевская, которая впоследствии стала моим психотерапевтом — мы все еще созваниваемся раз в две недели для консультаций. Тогда я очень искренне рассказала ей о хронологии всех событий: депрессия, горячие мысли, психоз и вареное сознание. Затем Андрей оформил документы и поехал домой, а я осталась в психушке.

Больница: хокку на зарядке, автопортреты эмоций, противная каша

Когда ты попадаешь в психиатрическую больницу, то никто не говорит, на сколько ты здесь и когда сможешь вернуться домой. Первые несколько дней это очень пугало.

Я лежала в лайтовом отделении, где не было острых больных с тяжелыми стадиями заболеваний. Со мной находились люди от 18 до 60 лет с депрессией, легкой шизофренией, биполяркой, тревожными расстройствами и паническими атаками. Но в первые дни я ни с кем не общалась — просто безотрывно рисовала свои автопортреты, эмоции и портреты друзей, которые ко мне приезжали. Это помогало мне справиться с тем, что я потеряла возможность размышлять.

Еще я вела дневник, но он был таким же странным и запутанным, как и мои мысли. Если разложить его листы в хронологическом порядке, то будет видно, как их поток постепенно стабилизировался. На первых я делала заметки от центра к краям, а ближе к концу постоянно съезжающие линии становились параллельными.

В больнице было четкое расписание каждого дня. Нас будили в восемь утра, затем мы по желанию шли в душ и на зарядку, которую вела стройная и даже визуально острая женщина-психолог, из которой сочилось жизнелюбие. Каждый раз она читала нам хокку собственного сочинения, и благодаря ей я тоже стала их писать — они также попали на мою выставку. В конце комплекса упражнений каждый должен был продолжить фразу: «Этот день будет хорошим, потому что…». Я обычно заканчивала ее словами «„потому что ко мне приедут друзья“.

После зарядки нас вели на завтрак, где обычно была противная каша. Я не очень ее люблю, поэтому выкладывала из этой кучи геометрические фигуры, чтобы было интереснее есть. Каждый раз во время приемов пищи мы садились на одни и те же места. Например, я сидела напротив рыжего мальчика, и эти яркие волосы стали каким-то стабильным пятном в моем мире.

После начала «шизо» я уже ничего не слышала — меня будто ударили веслом по голове и оглушили

После завтрака мы шли принимать лекарства — на тот момент мне подобрали другие препараты, хотя еще не поставили окончательный диагноз. А затем я шла курить или гулять, но последнее мне стали разрешать не сразу, потому что я долгое время оставалась дизориентированной и могла потеряться.

Затем было время для посещения психиатра и групповой терапии, где мы садились в круг и пытались ответить на вопросы «Как сделать мои мысли положительнее» или «Как избавиться от тревоги». После обеда мы снова пили таблетки и отправлялись на дневной сон. Затем начинались часы приема посетителей, когда ко мне приезжали муж или друзья, либо было свободное время, когда я рисовала. После ужина все шли спать, а затем все начиналось заново. Всего я пролежала в психушке месяц.

Мне стало лучше уже спустя две недели, но после первого психоза человека никогда не отпускают сразу — нужно нормализовать состояние, поставить диагноз, а еще подобрать лечение. Даже первый психологический тест со мной провели только спустя три недели в психушке. После этого я постоянно стала спрашивать, когда меня отпустят домой. Но этот ответ откладывали, пока однажды не назвали точную дату. В тот день я собрала вещи, пришла к своему психиатру за выпиской, а она сказала: «У вас шизотипическое и биполярное расстройство».

Я подозревала, что у меня была биполярка, и морально была готова к этому диагнозу, но после начала «шизо» я не слышала уже ничего — меня будто ударили веслом по голове и оглушили. И все это за 15 минут до выхода из больницы, где меня никто не встречал — я бросила мужа по телефону, пока лежала в психушке.

Лечение: принятие отсутствия совести и всей себя

После лечения в психбольнице у меня закончилась депрессия, а еще появилось хорошее настроение и силы жить. Только все сопровождалось сонным состоянием из-за побочки от новых препаратов. В тот период мы с мужем расходились, и я впервые жила одна. Это стало полезным опытом, потому что появилось время поразбираться в себе. Еще после психушки я заметила, что друзья стали более чутко относиться ко мне, а мама начала больше меня обнимать и заботиться, даже если для нее это проявлялось через готовку еды.

Мне не страшно говорить о своем психологическом заболевании, потому что не страшно быть собой

У шизотипического расстройства есть много симптомов, но один из них заключаются в том, что люди не понимают собственные эмоции и чувства. После постановки диагноза я стала анализировать свою жизнь. Действительно, уже в подростковом возрасте могла чувствовать только одну большую эмоцию, но не получалось различить, плохая она или хорошая. Когда я взрослела, ощущения стали дробиться, и я научилась их определять, но действительно продвинуться в этом получилось только в последние два года и благодаря моему психотерапевту.

Когда я продолжая лечение, кроме шизотипического расстройства мне поставили и биполярное, которое я изначально у себя подозревала. Диагноз помог мне принять вещи, которые я никак не могла понять. Например, то, что у меня нет совести. Когда я слышала о совести у других людей, то думала, что меня обманывают — они же не могут действительно это чувствовать. Сейчас же я принимаю, что просто из-за болезни это мне недоступно. Но я такой человек, и быть мной нормально. После постановки диагноза моя жизнь стала лучше, потому что я перестала барахтаться в своих непонятных состояниях, а начала лучше себя понимать и работать над тем, чтобы стать счастливым человеком.

Из хороших последствий психбольницы — теперь я отношусь к льготной категории граждан и каждый месяц получаю бесплатный рецепт на лекарственные препараты. А еще точно знаю, что именно мне нужно принимать: в депрессивные эпизоды антидепрессанты, но в ограниченных количествах, чтобы не началась мания, а параллельно с этим я должна стабильно принимать другие препараты, которые выравнивают мое эмоциональное состояние.

Выставка: момент боли, который хочется запомнить

После больницы я сохранила все записи и рисунки, которые там сделала, потому что это казалось мне очень важным. Это был момент боли, а ещё роста, который я хочу запомнить. Возможно, со временем я забуду сами события, но хочу, чтобы остались напоминания о них — хотя бы в виде пары десятков листов.

Я решила организовать выставку, еще когда лежала в больнице, но тогда еще не понимала, что именно на ней будет и в каком формате она пройдет. Но когда осенью 2021 года красила туалет «Дома Маклецкого» в синий цвет, то поняла — вот то самое место, где мне нужно организовать выставку. Ведь произошедшее со мной — очень интимная история, а уборная — интимное пространство, где ты закрываешься, чтобы остаться наедине с собой и подумать.

Следом я решила показать все рисунки, которые сделала в психушке. Правда, незадолго до нее мне нужно было отсканировать несколько эскизов для соцсетей, и я случайно потеряла три свои любимые работы. Также экспозицию дополнили хокку, написанные в больнице. А под потолком я повесила пакеты с цветами, которые отражают коммерческую, но все же часть меня.

Мне не страшно говорить о своем психологическом заболевании, потому что не страшно быть собой. Наоборот, я думаю, что это даже важно, чтобы другой человек с подобным болезненным опытом не изолировался, а знал, что он не один через это проходит. Недавно мне написала девушка с шизофренией, которая пришла на мою выставку вместе со своей мамой. Мы встретились, и она показала мне свои рисунки, которые сделала в психбольнице. В тот момент я поняла, что действительно сделала что-то большое.

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Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

«Черная книга» эпохи Собянина
«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году
«Черная книга» эпохи Собянина

«Черная книга» эпохи Собянина
30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

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