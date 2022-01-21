«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Казалось, что мир быстрый, а я медленная»

В сентябре 2019 года мне было настолько плохо, что я поняла — не справляюсь. Конкретных причин или травмирующих событий не было, просто я осознала, что нахожусь в ненормальном состоянии, — ни на что нет сил, получается все делать только очень медленно. Казалось, что весь мир вокруг меня быстрый, а я медленная. А еще — будто сверху лежит здоровенная бетонная плита, и ее никак не сдвинуть. Тогда же я впервые осознала, что это состояние со мной не месяц и даже не год, а длится столько, сколько я себя помню — с пубертата.

Довольно скоро я решила обратиться к психиатру, но долго время не могла понять, как именно это сделать. Поэтому решила сначала пойти на стандартный прием к терапевту. Было трудно даже поднять себя с кровати, но я отправилась на другой конец города, чтобы попасть в поликлинику по месту прописки. Я сказала врачу о том, что мне очень плохо, и думаю, что у меня депрессия. Он ответил: «А ко мне вы зачем приехали?»

Оказалось, чтобы прийти в психбольницу, не нужны направления. Можно выбрать любое учреждение в городе и прийти в него самостоятельно. Я позвонила в центральную психбольницу, где повторила по телефону все, что недавно рассказала терапевту, и мне сказали, что нужно записаться на первичный прием. Я это сделала, а через несколько дней вернулась в больницу на сам прием. Было страшно, потому что когда впервые оказываешься в психушке, то появляются мысли о том, что ты псих, а значит, теперь общество поставит на тебе большой красный крест.

Помню, как говорила: «Я такая умная и красивая, так почему это происходит со мной?»

Я очень много ревела на приеме в психбольнице. Это была длинная консультация, во время которой врач расспрашивала о том, что со мной происходит. В моих воспоминаниях то время кажется мутным, поэтому я не помню точные вопросы врача, только ощущение, что мне сложно отвечать на них. Тогда же мне поставили промежуточный диагноз — депрессия.

В психбольнице мне выписали антидепрессанты, а еще записали на стационар, куда я приходила каждый день в течение месяца на капельницу. Психотерапия — замечательный способ выйти из депрессии, но начинать лечение глубокой болезни нужно с медикаментов. Например, если ты сломал ногу, то тебе нужно не только наложить гипс, но и купить костыль — чтобы было, на что опереться, пока ты сам не в состоянии это сделать. В моем случае гипсом была психотерапия, а костылем — лекарства.

Однажды меня спросили, сталкивалась ли я когда-либо с эпизодами мании (характерны для людей с биполярным расстройством. — Прим. ред.) — состояния, противоположного депрессии, когда ты полон энергии и чувствуешь себя богом, но мысли настолько быстрые, что ты за ними не успеваешь и весь мир кажется слишком медленным. Во время депрессии всем кажется, что они находятся в депрессивном состоянии всю жизнь, поэтому в тот момент я ответила, что мании у меня никогда не было. Позже я все же вспомнила о маниакальном эпизоде, но из-за того, что он происходил в то же время, что и влюбленность, врач проигнорировал его, а зря. Обычную депрессию можно купировать многими антидепрессантами, но если это депрессивный эпизод при биполярном расстройстве, то можно принимать только конкретные антидепрессанты и в комплексе с нормотимиками. Это все нужно, чтобы не спровоцировать манию. Мне же изначально выписали только антидепрессанты, поэтому они не помогли мне справиться с депрессивным состоянием, а привели к гипомании. Неправильное лечение продолжалось до момента, когда спятила — в марте 2020 года.