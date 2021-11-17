«Иисус тобой недоволен, детка»: молодые верующие о своих религиях

Есть определенные дни Библии, когда мы дарим книжку в красивой обложке со стилизованным Иисусом. На тебя давят сверху, что ты должен это делать, иначе будешь неугодным. У протестантов есть домашние группы: вы собираетесь у кого-то дома или в кафе, пьете чай, вместе молитесь и рассказываете о своей неделе. Протестанты очень занятые, потому что эти собрания каждый день: в понедельник лидерская встреча, вторник — домашняя группа, среда — репетиция хора прославления, четверг — молитвенные служения на «иных языках».

В церкви важна иерархия, в основном, все идет верхушке. Если бы здесь был Иисус, разве он не помог бы тем, кому это нужнее всего? Когда к нам приехал пастор из Москвы, ему накрыли огромный стол на втором этаже на двенадцать человек, а в это время внизу сидели старушки, которые пришли с клюшечкой помолиться. Может быть, им и покушать дома нечего.

У меня начался кризис веры в ноябре прошлого года, когда я лежала в больнице. Начала смотреть документалки про мормонов-староверов в Америке и поняла, что мы не сильно друг от друга отличаемся. Те же изолированные группы со своими внутренними правилами. Это один и тот же дух религии, который сильно нас закабалил. Когда уходила из «Слова жизни», меня спросили, получила ли я благословение от пастора. Но я не поняла, почему должна его получать. Иисус умер за нас на кресте и простил все грехи, тогда зачем бить челом перед пастором, чтобы просить «человеческого благословения». Какая-то странная вера получается, раз опирается на мнение человека.

Об осуждении со стороны православной церкви и семьи

Православная церковь относится к нам отрицательно. Есть два вида осуждения: открытое — когда говорят, что мы еретики, продали душу дьяволу и с нами зазорно общаться; скрытое — мы их не трогаем, они нас тоже. В обратную сторону его меньше, протестанты принимают православных, хотят поделиться с ними знаниями, ведь многие даже Библию не читали.

Со стороны семьи тоже чувствовалось осуждение. Когда я только приехала из религиозного лагеря домой в Чувашию, начала «странно себя вести», как сказали родители. Улыбалась, пела песни, говорила, что я уверовала. В меня вселилась такая странная радость, которая бывает только у ребенка. К нам тогда приехали маленькие двоюродные сестры, мы с ними раньше не общались, а в то лето стали лучшими подругами. Учила их английскому, устраивала фотосессии — из меня просто лилось это желание. Родители называли меня Матерью Терезой в негативном смысле. Когда вернулась в Нижний, говорили, что я сектантка, смеялись, скидывали всякие статьи про секты. Говорили: «А мужа ты себе там собралась искать? Да у вас же там парней нет. Вот Катька в военное пошла, там столько пацанов. Выйдет с мужем и с квартирой, а ты чего нарыла в своей секте?».

Аргументы дополнились: «Знаешь, какие одинокие женщины страшные? Они же без секса живут, всегда такие неудовлетворенные», — но сейчас это не приоритет. До того, как я пришла к Богу, у меня было несколько парней, а после — ни одного. В университете тоже были проблемы. Нам надо было делать проекты в маленьких группах, но ребята меня сторонились. Сейчас спокойно говорю о своей вере, у меня есть лучшая подруга, с которой мы общаемся на эту тему.