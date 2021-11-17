«Иисус тобой недоволен, детка»: молодые верующие о своих религиях О культе еврейства в школе, мерче Бога и героиновых баронах
В Нижнем Новгороде более ста религиозных объединений. The Village поговорил с молодыми представителями пяти религиозных направлений о том, как мировоззрение влияет на учебу, обижает ли их слово «секта», а также о том, кому религия помогает бороться с соблазнами, а кому позволяет вести себя фривольно.
Борис Дроздовский
радикальный христианин
О семье
Я выходец из православной семьи. Мы не соблюдали посты, не молились утром и вечером, но ходили в церковь на Пасху и Рождество. Библию читали, и слава Богу. Но в какой-то момент меня от всего этого начало тошнить. Не очень понимал, что вообще происходит — родители распевали на церковнославянском, я стоял всю мессу и крестился по команде. Мне было мало лет, к тому же знакомые православные бесили. Я был разочаровавшимся атеистом. Молишься-молишься, и ничего не происходит, плюс от тебя постоянно что-то требуют.
Средневековая философия, католичество и кризис веры
Я хотел поступить на истфак, но не хватило баллов, поэтому попал на философский факультет. Начались курсы древней философии, где мы изучали Ветхий Завет, потом на средневековой философии проходили католическую схоластику. Прочитал «Исповедь» Августина, открыл Евангелие, узнал про парня по имени Иисус Христос и понял, что он мне дико нравится.
Я пришел в католическую церковь на Звездинке. Хороший священник — довольно характерная черта для места, где конфессия не распространена. Меня встретил не русский, а аргентинец — отец Марио Беверати, местная легенда. Захожу, говорю: «Хочу быть католиком», — а он мне: «Давай-ка ты еще подумаешь. Сходи к отцу Михаилу в соседнюю православную церковь, побеседуй с ним. Когда точно для себя решишь, мы с тобой поговорим». Но я не пошел, потому что уже ходил, хотя православные священники — славные ребята, и я за диалог между всеми христианами.
При отце Марио я стал посещать службы, но причастия мне никакого не полагалось, как и исповеди. Потом год ходил на катехизацию (изучение основ христианской религии и вероучения человеком, готовящимся принять крещение и стать членом церкви, — Прим. ред.), словил кризис веры, но на второй год закончил ее при другом священнике. Я принял конфирмацию (священнодействие в христианских церквях, — Прим. ред.) и юридически стал частью Римской Католической Церкви. Теперь могу причащаться и исповедоваться. Хоронить меня будут на католическом кладбище.
Специфические взгляды на жизнь и смерть Иисуса
Католиком я был всего два года. Мне нравились проповеди на русском и песни на латыни. В католическом храме крепкая аудитория, которая держится друг за друга. Здесь у меня получилось влиться, каждый вторник и четверг помогал раздавать суп беднякам. Пытался стать обычным прихожанином, который ходит по воскресеньям в церковь, молится, соблюдает все посты и не занимается сексом до брака.
Но так как я философ, ко мне в голову всегда лезет всякая хрень. Мы начали проходить радикальный протестантизм, все эти противоречия превратились в кашу в моей голове, а потом выстроились в определенную цепочку. Мои христианские взгляды сильно радикализировались.
В середине XX века после войны перед христианами встал серьезный вопрос: «А дальше-то что?». Торжество науки породило кризис: никто не знал, как теперь говорить с людьми о Христе. Раньше библейские эпизоды воспринимали спокойно, но если сейчас сказать, что Моисей услышал голос Бога из тернового куста, мы подумаем, что он обкурился.
В 60-е годы появилась теология мертвого Бога, которая говорит: «Да, Бог умер, но разве это повод его бросить? Нет». Радикальный теолог Томас Альтицер пишет книгу «Евангелие христианского атеизма», в которой сводит все к тому, что христианство никогда не было религией. Христианин есть тот, кто верит в боговоплощение в Иисусе Христе. Вопрос — было ли оно тотальным? Религиозный христианин скажет, что не было, ведь умерла только одна из ипостасей Святой Троицы. Идея Альтицера в том, что божественное самоуничтожение было полным. Иначе, не очень понятно, почему Иисус плакал в Гефсиманском саду, если знал, что воскреснет.
Мне нравится фигура Иисуса Христа и то, что он говорил. Жить по Евангелие правильно, независимо от факта, есть кто-то на небе или нет. Об Иисусе нужно говорить другим языком. Идеи радикального христианства, убивая Бога, делают его более близким к людям.
Грешная жизнь и католический брак
Когда совершаю какой-то грех, осознаю это постфактум. Здесь я сильно противоречу Альтицеру, потому что он греховность и вину терпеть не мог. У меня в голове остатки католицизма. Надо корить себя, но все мы грешны. Если я трахаюсь с кем-то, то делаю это с человеком, к которому отношусь серьезно. Добрачный секс не так страшен, если вы потом поженитесь. Прелюбодеяние, в которое попадает онанизм, означает, что ты используешь другого человека как вещь и не испытываешь любви к нему, а я должен испытывать одинаковую любовь к людям, Иисусу и жене.
Жена — та, с которой ты обвенчался. Государственный брак — это говно, его можно заменить институтом гражданских союзов. Я могу на кого угодно взять и переписать свое имущество — на знакомую или соседку. Женой она мне от этого не станет. Брак, заключенный перед богом, лучше, чем все другие формы брака. Для католиков это важно: паре год придется ходить на беседы со священником, где их по сто раз спросят, точно ли они уверены в своем решении, потому что брак не расторжим. В православии с этим легче.
Отношение к христианству и мысли о будущем
Христианство — это не набор елейных бабушек и лицемерных жирных патриархов. Это о противоречивых людях, каждый из которых переживает общение с Христом по-своему. Кого-то впечатляет его фигура, как меня. Кому-то нужны его представления о справедливости. Обожаю христианство, хотя сейчас модно его хейтить. Моя дипломная работа была о том, что нет рациональных аргументов в пользу того, чтобы быть христианином. Доказательства есть только в формальных науках. Я выбираю Иисуса не из-за аргументов и авторитета Церкви, не из-за родителей, которые и сейчас остаются не очень прошаренными. Я остаюсь христианином, потому что хочу.
В будущем планирую написать книгу о моих взглядах на веру. С этим никто не работает, потому что в современном мире уже нет того Бога, который был в средневековье. Сейчас про Христа все забыли — одни гадят на РПЦ, другие уходят в науку. Быть фанатиком, который слушает радио «Радонеж», неинтересно, да и научпоперы тоже скучные ребята, не читают художественную литературу и гордятся этим. Я сталкивался с такими — наука, наука, наука. Ничто не страхует тебя от того, чтобы быть скучным мудаком.
Люба Иоффе
иудейка
Еврейский лагерь и молитвы
Мои родители, как люди, которые выросли в Советском Союзе, атеисты. По маме у меня был раввин в роду, с его сыном произошла страшная история — он попал на расстрел, молился за всех, но выжил он один. С самого детства знала, что я армянка и еврейка, но не придавала этому большого значения, наоборот, хотела креститься. У всех друзей были крестики, а я лох, что ли? Родители вложили в меня мудрую мысль: «Вырастешь, сама решишь, какую религию принимать и во что верить. Сейчас мы не будем ничего делать».
В детстве мама привела меня на подготовительные курсы в синагогу. Нас готовили к школе и устраивали всякие интерактивы. Ставили спектакли к еврейским праздникам, я играла главную роль в постановке «Пурим». Светские мероприятия интегрировали в иудаизм. В семь лет поехала в лагерь «Ган Исроэль». Мама всегда за любые движухи, поэтому отпустила. Это проходило в Нижегородской области и наш день выглядел так: просыпаемся, молимся, завтракаем, молимся, играем, молимся и так далее. Когда ты маленький ребенок и тебе говорят читать «Модэ ани», утреннюю молитву, ты отвечаешь: «Ладно, хорошо», — и начинаешь коряво читать транскрипцию, не вкладывая никакого смысла.
После этого попала в подмосковный лагерь «Цамерет». Это скаутский движ, в России об этом знают только из фильмов и мультиков типа «Финис и Ферб». Я в жизни не была настолько продуктивной, как в эти три дня. На костре жарили бананы, зефирки, фалафель делали. Золотое время. Мы спали в палатках, на улице было минус два градуса, но нас грела любовь.
Поездка в Минск, школа мадрихов и работа в синагоге
В 2016 меня позвали в Москву на «Гранд Шаббатон», проект «EnerJew». За это мы ничего не заплатили, почти все еврейские проекты бесплатные. В первый же день так воодушевилась, познакомилась с ребятами из разных городов. Антон Птушкин был ведущим, просто шок! Прикол «Гранд Шаббатона» в том, что каждый город представляет свой проект с целью распространения иудаизма. Аудитория узкая — еврейская молодежь России и СНГ.
В этот период я начала осознавать, что я делаю. Мне было 14 лет — пора бы понять, кто ты. Не скажу, что стала супер верующей, но начала по-другому одеваться — носить юбки, звезду Давида. Мысль, что не нужно стесняться того, кто ты есть, была в моей голове всю жизнь. Начала ходить в синагогу, проникать в тонкости религии — почему нельзя мешать молочное с мясным, например.
Стена плача и религиозные родственники
Первый раз я поехала в Израиль в 2019 году, у меня там родственники по маминой линии от Кармиэля (север) до Ашкелона (юг). Когда посмотрела из иллюминатора самолета, подумала: «Господи, вот это Мытищи». Приземлились в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Я вышла, вдохнула и почувствовала, что тут все другое. Очень смешанные эмоции, вроде говорят, что в России грязно. Нет, на самом деле грязно в арабских кварталах Тель-Авива.
Очень чувствуется влияние религии на местных, особенно в Иерусалиме. Встретить не ортодокса там сложно. Внешний вид — классический еврейский лук. Раввин в шляпке с пейсами, всегда в черном костюме с поясом. Женщины либо в париках, либо просто в шапочках. Когда ты знаешь, что юбка и закрытая кофта это не все, смотришь на волосы и понимаешь, что это парик. Гениально — покрывать свои волосы другими волосами.
Повседневная жизнь в иудаизме
Идеала в иудаизме не существует. Он будет, когда придет Машиах, мы все будем молиться, а еда будет расти на деревьях. А так, возьмем среднестатистическую семью раввина. Его жена носит юбки ниже колен, локти прикрыты, ключицы и ступни тоже. Он всегда в парадной одежде и кипе, никогда не увидишь раввина в шортах, даже в неофициальной обстановке. Мой друг, сын раввина, не снимает кипу даже когда спит.
До Шаббата надо вымыть дом, приготовить еду и включить плату, которая поддерживает определенную температуру, чтобы потом разогреть еду. Еврейство не заканчивается тем, что ты готовишь еду до Шаббата. Нужно кошеровать посуду, очищать ее кипятком. Еще разделять тарелки: на одной можешь есть мясное, на другой — молочное. Я не ем свинину, не пью молоко, поэтому практически соблюдаю кашрут. Кстати, Nemoloko кошерное, его можно пить в любое время. Алкоголь может быть кошерным и некошерным. Как человек, который пьет все, не особо различаю. Курить тоже можно, в Израиле переходная стадия к легалайзу, но я не знаю ни одного верующего человека-наркомана.
В Нижнем просто быть евреем, ни разу не сталкивалась с антисемитизмом в свою сторону. Главное, чтобы тебя уважали, от города это не зависит. Синагога в центре довольно доступная. Конечно, на Шаббат из Щербинок пешком не пойду, но большинство евреев живут около нее. Сложно только добывать кошерные продукты: сыр и мясо.
А еще, еврейских мальчиков очень просто отличить, они как будто априори лучше, чем все. У меня был один молодой человек еврей, просто ах! Вообще я бы хотела выйти замуж за еврея, но их сложно найти.
Ирина Соломина
харизмат-пятидесятник
О любви к Иисусу и протестантах
Я из маленького чувашского города Шумерля с населением 30 тысяч человек. Поступила в Лингвистический университет, мне дали общагу, и я осталась в Нижнем Новгороде. Сейчас учусь в магистратуре. В протестантизме я всего четыре года и все это время пытаюсь понять, чем его направления отличаются друг от друга. Здесь поют свободные песни, там читают псалмы, которым уже лет двести.
На втором курсе преподаватель по английскому привела меня в протестантскую церковь «Слово жизни» — современную церковь, основанную на откровении: на Первоапостольскую Церковь сошел Святой Дух. Последователи этого учения верят в осознанное крещение водой и святым духом в зрелом возрасте, в отличие от православных, которых крестят в младенчестве. После воскрешения Иисус сказал, чтобы мы не отходили от него ни на шаг, а половина религиозных церквей делают все наоборот, они служат Иисусу без него.
У «Слова жизни» много поместных церквей по всей России. Выглядит это как обычное здание — внутри нет никаких икон, есть зал для богослужений на 200 человек, гардероб, кафетерия, комнатки для молитв и для занятий с детьми на втором этаже.
О проповедях в университете, десятине и церковной иерархии
Недавно ходила с мамой в православный храм, увидела сверху надпись на старославянском «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Почему Бог не может быть ближе к народу? Протестантские церкви это предоставляют, принимают тебя. Правда, как только ты вошел, дверка закрылась и появились правила. Мелким шрифтом-то не прочитал, что нужно приносить десятину или будешь проклят, а еще должен распространять Евангелие в своем учебном заведении, и если не будешь этого делать, какой-то ты плохой волонтер. Иисус тобой не доволен, детка!
Есть определенные дни Библии, когда мы дарим книжку в красивой обложке со стилизованным Иисусом. На тебя давят сверху, что ты должен это делать, иначе будешь неугодным. У протестантов есть домашние группы: вы собираетесь у кого-то дома или в кафе, пьете чай, вместе молитесь и рассказываете о своей неделе. Протестанты очень занятые, потому что эти собрания каждый день: в понедельник лидерская встреча, вторник — домашняя группа, среда — репетиция хора прославления, четверг — молитвенные служения на «иных языках».
В церкви важна иерархия, в основном, все идет верхушке. Если бы здесь был Иисус, разве он не помог бы тем, кому это нужнее всего? Когда к нам приехал пастор из Москвы, ему накрыли огромный стол на втором этаже на двенадцать человек, а в это время внизу сидели старушки, которые пришли с клюшечкой помолиться. Может быть, им и покушать дома нечего.
У меня начался кризис веры в ноябре прошлого года, когда я лежала в больнице. Начала смотреть документалки про мормонов-староверов в Америке и поняла, что мы не сильно друг от друга отличаемся. Те же изолированные группы со своими внутренними правилами. Это один и тот же дух религии, который сильно нас закабалил. Когда уходила из «Слова жизни», меня спросили, получила ли я благословение от пастора. Но я не поняла, почему должна его получать. Иисус умер за нас на кресте и простил все грехи, тогда зачем бить челом перед пастором, чтобы просить «человеческого благословения». Какая-то странная вера получается, раз опирается на мнение человека.
Об осуждении со стороны православной церкви и семьи
Православная церковь относится к нам отрицательно. Есть два вида осуждения: открытое — когда говорят, что мы еретики, продали душу дьяволу и с нами зазорно общаться; скрытое — мы их не трогаем, они нас тоже. В обратную сторону его меньше, протестанты принимают православных, хотят поделиться с ними знаниями, ведь многие даже Библию не читали.
Со стороны семьи тоже чувствовалось осуждение. Когда я только приехала из религиозного лагеря домой в Чувашию, начала «странно себя вести», как сказали родители. Улыбалась, пела песни, говорила, что я уверовала. В меня вселилась такая странная радость, которая бывает только у ребенка. К нам тогда приехали маленькие двоюродные сестры, мы с ними раньше не общались, а в то лето стали лучшими подругами. Учила их английскому, устраивала фотосессии — из меня просто лилось это желание. Родители называли меня Матерью Терезой в негативном смысле. Когда вернулась в Нижний, говорили, что я сектантка, смеялись, скидывали всякие статьи про секты. Говорили: «А мужа ты себе там собралась искать? Да у вас же там парней нет. Вот Катька в военное пошла, там столько пацанов. Выйдет с мужем и с квартирой, а ты чего нарыла в своей секте?».
Аргументы дополнились: «Знаешь, какие одинокие женщины страшные? Они же без секса живут, всегда такие неудовлетворенные», — но сейчас это не приоритет. До того, как я пришла к Богу, у меня было несколько парней, а после — ни одного. В университете тоже были проблемы. Нам надо было делать проекты в маленьких группах, но ребята меня сторонились. Сейчас спокойно говорю о своей вере, у меня есть лучшая подруга, с которой мы общаемся на эту тему.
О правилах, постах и личных срывах
Протестанты не придерживаются строгих постов. Мы можем брать пост домашней группой, например, одиннадцать девчонок постятся за то, чтобы у них были хорошие мужья. Каждый сам определяет правила — можешь отказаться от сериалов, сладкого или кофе, можешь мясо не есть.
Никаких правил в одежде нет, приходи в храм хоть в рваных джинсах и с красной помадой на губах. Можно в майке с надписью Jesus is the king — такие продаются в протестантской церкви. Там покупают не только христианские книги, но и толстовки с крестом, изображением Иисуса или цитатой из Библии. Конечно, лучше не надевать короткие шорты и топик, чтобы не смущать парней в храме. Некоторые не могут себя контролировать, зачем ставить их в неловкое положение. В Библии написано: «Не будьте преткновением для слабых в вере» и если я буду общаться с каким-то православным, а он позовет в церковь в воскресенье, я надену платок и юбку по правилам, чтобы людей не пугать.
Сейчас я отношусь к общине, которая находится в Сиэтле, штат Вашингтон. Там русский пастор открыл свое течение «Центр Трансформации». Он тоже вышел из харизматической-пятидесятнической церкви, разочаровался в ней и стал искать настоящего Бога. Иисус к нему пришел в 19 лет прямо в комнату. Это так странно — пастор рассказывает, а у тебя это как будто тоже было. Духовно я с этой общиной.
Илья Захаров
приверженец традиционного цыганского верования
О жизни около табора и отношении к православию
Я жил в криминальном районе, где кочевал цыганский табор. Смотрел на этих людей, их привычки, разговоры и мировоззрение. Подумал, что это классная тема, но потом забил, мне было лет 12-13. Православие не давало ответов на многие вопросы, которые меня тогда интересовали. «На все воля божья. Деды терпели и нам велели», — в чем прикол всего этого? Мама не особо православная, отец в принципе атеист, ему все равно. С маминой стороны больше старославянских верований. Это сыграло свою роль в моем становлении, потому что цыганская религия основывается на язычестве.
Поступил на исторический факультет. Зачем? Не могу ответить на этот вопрос уже добрых четыре года. Когда начали обсуждать религиозные темы, я понял, что у меня был неплохой религиозный культ под боком. Жаль только, что к 2017 году половина табора сидела, половина просто съехала. А в юношестве я не спросил о том, о чем мог спросить, поэтому пришлось изучать все самому. С оседлыми цыганами разговаривать о религии глупо, потому что они ассимилировались и стали православными.
Хобби цыган в России
В России бытует мнение, что цыгане грязные, вонючие и торгуют героином. Хотя да, торгуют, но некоторые цыгане прекращают вести распущенный образ жизни и уходят из табора. Есть определенная черта оседлости: цыгане, которые понимают, что им не хочется продавать наркоту и заниматься гаданием, забирают свой кэш и селятся в особняках. Они стараются дать детям, внукам и правнукам нормальное будущее, а не традиции. Не хотят, чтобы дети рождались в повозке, жили и умирали в ней.
Цыганский лайфстайл
Стать цыганом может абсолютно любой: либо намешаны корни, либо просто нравится. Как оказалось, у меня корни тоже есть — далекая прабабушка когда-то затусила с цыганом. В повседневной жизни соблюдаю некоторые правила. Если идет женщина в юбке, стараюсь к ней не прикасаться. Это связано с мыслью, что женщина может быть как богиней, так и носительницей отрицательных сил. Цыгане свято верят, что если женщина хотя бы одной из своих юбок коснется тебя, целый месяц будут происходить всякие странные дела. Естественно, цыгане не могут жить без азарта, это заложено давным-давно.
Об иерархии и хайповой свадьбе
Один раз я случайно попал на цыганскую свадьбу. Все наши тусовки рядом не стоят по уровню трэша и угара. Любое празднество — это огромный стол с неимоверным количеством еды и дорогой выпивкой. Жениху лет двенадцать, невесте одиннадцать. В зале стоит огромная чаша, в которую все гости скидывают драгоценные перстни и серьги. Какой-то дядя, одетый как бомж, приносит полмиллиона в рублях молодым. Традиционных песен и танцев нет, это просто хайповая вечеринка. Золотые перстни в чаше смешивают с дорогущим вискарем.
Браки документально не подтверждаются, дети тоже. Иногда русские цыганки заверяют детей нотариально, чтобы получать за них деньги, так как из-за кровосмешения часто рождаются инвалиды. Цыганская религия ничего не запрещает, наоборот, дает больше возможностей. Единственное табу — не воровать у своих. Еще если ты уже женат, в таборе даже близко к другой девушке подойти не можешь.
Анастасия Рачкова
гаудия-вайшнавизм и адвайта-веданта
О детстве
Мои родители совершенно не религиозные, но я помню, как меня впервые заинтересовало что-то подобное. В восемь лет посмотрела мультсериал «Аватар», где главный герой — паренек с рисунком стрелы на голове. Его задача — объединить кланы четырех стихий, потому что они воюют. Я помню момент, как один из наставников учил его медитации. Они сидели в пещере, учитель рассказывал про чакры, и я тогда подумала: «Вот, что я хочу».
Встреча с кришнаитами, нервы бабушки и карма
Лет в четырнадцать я познакомилась с кришнаитами, хотя правильно называть их вайшнавами. Они говорили, что Всевышний проявляется в трех формах одновременно: Бхагаван — Бог, как личность, Брахман — безличностный Абсолют и Параматма — Бог в каждом атоме и в сердце каждого существа. Всевышний содержит в себе все, что есть в этом мире и за его пределами.
Мама меня поддерживала, а папа говорил: «Ты же умная, вся в меня. Только не забывай думать головой». Единственное, я с бабушкой плохо поступала в подростковом возрасте. Изматывала ее бедную психику, говорила: «Бабуль, я пошла в секту». Стала использовать это слово, чтобы его перестали применять в негативном значении. Секта — просто ответвление от конфессии. Это все равно пугало бабушку, поэтому я перестала так делать.
Несколько лет назад работала в чайной, где познакомилась с последователями Муджи. Это современный мастер в традиции адвайта-веданты — еще одного направления индуизма. Духовных традиций много, они кажутся разными, но для меня не противоречат друг другу. Например, вайшнавы используют красочные описания, чтобы воспеть величие Бога, отсюда множество его форм, атрибутов и качеств. В адвайта-веданте намеренно не используют слова, потому что их все равно будет недостаточно. Они указывают на твое собственное внутреннее переживание и говорят: «Это — абсолютная реальность».
Об Индии и России
Я в традициях индуизма, потому что так совпало. Может, я бы и в православии была с удовольствием, если бы папа не отвратил от него в детстве. Достаточно полно я познакомилась именно с кришнаитами, поэтому мне читать мантру Кришне комфортнее, чем православные молитвы.
Я была в Индии, там здорово. Это очень религиозная страна, в отличие от России. Там все про Бога — отели называют именами Бога, весь стрит-арт про него, в каждом доме храм. Перед тем, как что-то делать, индусы спрашивают благословения.
Во Вриндаване мы сразу купили местную одежду. Когда шли во всем этом по городу, чувствовала себя негром, который идет по Москве в русском народном костюме. Это смешно. Я не стала полностью уходить в сознание Кришны, как многие европейцы делают.
У меня двойственное отношение к внешним атрибутам и правилам. Они полезны, только если понимаешь смысл. Например, в международном обществе сознания Кришны читают по шестнадцать кругов маха-мантры «Харе Кришна» в день. Это нужно, чтобы постоянно помнить о Боге.