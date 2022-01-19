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В закладки19 января 2022

Паблик Wild Yasna — природные экскурсии по Нижнему и области

Паблик Wild Yasna — природные экскурсии по Нижнему и области
АвторМарк Григорьев

В рубрике «В закладки» The Village рекомендует сайты, аккаунты в социальных сетях и телеграм-каналы — не обязательно популярные, но интересные, смешные или просто красивые. Для нового выпуска рассказываем о паблике биолога и эколога Натальи Коноваловой, которая проводит природные экскурсии по Нижегородской области

Wild Yasna

Интересно, просто и вдохновенно — о дикой природе

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Наталья Коновалова

В 2008 году я закончила биофак ННГУ, попробовала себя в науке, в аспирантуре и постепенно поняла, что занятие каким-то узким направлением — это не совсем то, что мне интересно, мне больше нравится рассказывать людям какие-то базовые биологические истории и помогать им проникнуться, осознать, прочувствовать природу.

В 2019 году меня пригласили экскурсоводом в грантовый проект экологической организации «Зелёный мир» (бывший экоцентр «Дронт») и архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щёлоковский хутор», направленный на развитие экотропы на территории музея. Грант длился полтора года, и за это время я поняла, что мне хочется смотреть шире. Я продолжаю работать в музее и развивать эту экотропу, но при этом я поняла, что мне нужно, образно выражаясь, идти дальше и искать новые места и истории для моих рассказов: ведь природный мир Нижегородской области очень разнообразен.

Мои экскурсии, в основном, про биологию, но это очень широкая наука, поэтому в первую очередь я рассказываю про ботанику, про растения — древесные, травянистые, водоросли, мхи, лишайники, папоротники, в зависимости от того, где мы находимся. Кроме того, на экскурсиях мы, конечно же, говорим о животных: в некоторых местах, например, на территории памятника природы на Ворсменском озере, где живёт очень много птиц, имеет смысл говорить о них, потому что они отражают суть этого места, раскрывают ее.

Ограничиваться ботаникой и зоологией я не хочу, есть еще и такая важная вещь, как геология: ведь место, где я веду экскурсию, сформировалось не просто так, в одночасье, на это потребовались сотни миллионов лет. Материки двигались, соединялись и разбивались на части — все это меняло климат. Кроме того, климат изменялся из-за солнечных циклов и сейсмической активности, моря появлялись и уходили, становилось теплее и холоднее: все это формировало разные экосистемы. Геология, в данном случае — база, то, что сформировало сначала ушедшие, а затем современные природные сообщества в любом месте Земли и в том числе у нас, в Нижегородской области. От этого я чаще всего отталкиваюсь в своих экскурсиях, поэтому для меня особо ценны места, где видно геологическое строение нашего города и области.

Кроме того, я очень часто добавляю в свои экскурсии небольшие вставки про историю места: это помогает шире посмотреть на пространство. И, конечно, этнография. Например, в одной из последних своих экскурсий я рассказываю про историю возникновения Нового года через призму ботаники и природных циклов. Почему именно хвойные деревья стали фигурировать в этом празднике, какие торжества были предтечей Нового года, чем и почему украшали праздничное дерево: обо всём этом мы и говорим. Я нахожу точки соприкосновения истории и ботаники, зоологии, этнографии и биологии. И из этого рождается что-то интересное.

Наша область уникальна тем, что она находится на двух разных тектонических образованиях — Сарматской и Варяжской микроплитах. Если мы стоим на высоком берегу Оки, а после слияния рек — Волги, мы фактически находимся на краю Сарматской плиты. Сам факт, что ты стоишь на месте геологического разлома и здесь рядом сходятся два разных геологических мира, повергает в трепет. Эти два мира сформировали разные природные сообщества; они, меняясь, формировались на протяжении сотен миллионов лет, и на это повлияли как оледенения, так и, естественно, жизнь людей в этих местах.

Это два природных мира, совершенно не похожих друг на друга: Левобережье — подзона южной тайги, Правобережье — зона широколиственных лесов. Это разные деревья и травы, птицы и звери, абсолютно разные миры, про каждый из которых можно рассказывать долго и вдохновенно.

На мои экскурсии приходят родители с детьми и целые семьи, школьники, подростки, молодые люди, часто парами, взрослые и даже пожилые: все они хотят узнавать о месте, где они живут, что-то новое, прикоснуться к живой дикой природе, услышать о ее законах, тайнах, чудесах. Часто посетителям экскурсий интересно узнать что-то новое об истории места по соседству с местами, где они живут, увидеть новое в привычном. И, поскольку темы моих экскурсий разные, а еще есть и циклы экскурсий по разным направлениям и местам, ко мне часто приходят раз за разом. Есть даже завсегдатаи!

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