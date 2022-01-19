Паблик Wild Yasna — природные экскурсии по Нижнему и области

Ограничиваться ботаникой и зоологией я не хочу, есть еще и такая важная вещь, как геология: ведь место, где я веду экскурсию, сформировалось не просто так, в одночасье, на это потребовались сотни миллионов лет. Материки двигались, соединялись и разбивались на части — все это меняло климат. Кроме того, климат изменялся из-за солнечных циклов и сейсмической активности, моря появлялись и уходили, становилось теплее и холоднее: все это формировало разные экосистемы. Геология, в данном случае — база, то, что сформировало сначала ушедшие, а затем современные природные сообщества в любом месте Земли и в том числе у нас, в Нижегородской области. От этого я чаще всего отталкиваюсь в своих экскурсиях, поэтому для меня особо ценны места, где видно геологическое строение нашего города и области.

Кроме того, я очень часто добавляю в свои экскурсии небольшие вставки про историю места: это помогает шире посмотреть на пространство. И, конечно, этнография. Например, в одной из последних своих экскурсий я рассказываю про историю возникновения Нового года через призму ботаники и природных циклов. Почему именно хвойные деревья стали фигурировать в этом празднике, какие торжества были предтечей Нового года, чем и почему украшали праздничное дерево: обо всём этом мы и говорим. Я нахожу точки соприкосновения истории и ботаники, зоологии, этнографии и биологии. И из этого рождается что-то интересное.