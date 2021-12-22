Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны
В октябре 2019 года Чолпон Сатибаева приехала в Москву из Кыргызстана. Спустя два года Россия ее выгнала — женщине запретили въезд в страну «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».
Чолпон работала юристкой в организации «Тонг Жахони» — оказывала бесплатную помощь мигрантам. Сейчас Чолпон 42 года, и она вместе с четырьмя детьми живет в лагере для беженцев в Швейцарии. «Когда я только узнала об этом, мне хотелось орать. Статья 27, по которой мне запретили въезд, подразумевает, что я — угроза для России. Я ничем не болею, чтобы заразить россиян, я не преступница, не террористка или экстремистка. Я всего лишь мать-одиночка и бесплатная юристка для мигрантов — какую угрозу стране я представляю, непонятно», — рассказывает женщина.
Запрет Чолпон на въезд в Россию — не первый случай давления на правозащитников. В конце сентября 2021 года сотрудники ФСБ запретили главе «Тонг Жахони» и главной защитнице мигрантов Валентине Чупик приезжать в РФ до 2051 года. Еще раньше, в 2015 году, Минюст внес в список иноагентов «Гражданское содействие» — организацию, которая помогает беженцам. С государственными ограничениями столкнулись и другие правозащитные организации: сейчас иноагентами признаны более 200 НКО, среди них — центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет», фонд защиты прав ЛГБТ-сообщества «Сфера», «Мемориал», который занимается историей политических репрессий, проект о политических преследованиях «ОВД-Инфо» и многие другие организации.
The Village поговорил с Чолпон Сатибаевой о том, почему из-за домашнего насилия ей пришлось уехать из Кыргызстана в Россию и как ее работа юристкой для мигрантов связана с запретом на въезд в страну.
Помощь мигрантам, которых останавливает полиция в метро, и угрозы
До изгнания из России Чолпон год работала бесплатным юристом для мигрантов. «Работа интересная и неспокойная. Нам звонят люди, которых незаконно задерживает полиция. Например, полицейские спрашивают документы в метро у граждан с азиатскими чертами лица. В законе не прописано, что полицейские должны останавливать кого-то из-за внешности. Если даже они хотят проверить паспорт, у них должна быть ориентировка с подписями и печатями, фоторобот. У большинства ничего такого нет, и когда спрашиваешь основание проверки, они отвечают, что хотят уточнить миграционный статус. Однако сотрудники полиции не имеют права его проверять — это могут делать только сотрудники Управления по вопросам миграции», — рассказывает юристка.
Чтобы побыстрее отделаться от полиции, многие мигранты показывают документы. Иногда их отпускают, а иногда задерживают и увозят в отделение. Часто полицейские шантажируют мигрантов, вымогают взятки. Чолпон им помогает: проверяет их паспорта, миграционный статус, и, если выясняется, что задержание незаконно, едет в отделение.
личный опыт
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Одно из громких дел, которое вела Чолпон, — дело Махбурат Эмилбаевой, которая не успела встать на миграционный учет. Летом 2021 года женщину задержали, избили и затолкали в машину. Махбурат четыре часа держали в отделении, а затем выписали штраф — 5 500 рублей за мелкое хулиганство (якобы она ругалась матом при задержании). Затем женщина отправилась в травмпункт, где ей диагностировали ушибы мягких тканей головы, шеи, груди и написала заявление по факту незаконного задержания. Через неделю Махбурат задержали снова и предъявили статью 13.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Суд признал Махбурат виновной и на три дня поместил ее под стражу. Сейчас женщина пытается обжаловать решение суда.
Работников «Тонг Жахони» часто предупреждали о нежелательности их работы и угрожали. «Сотрудник дипломатического представительства одной из стран Центральной Азии говорил, что мы под колпаком и за каждым нашим действием следят. Были подозрения, что нас прослушивают», — рассказывает сотрудник «Тонг Жахони» Александр Ким. Его слова дополняет Чолпон: «Несколько раз мой рабочий вотсап пытались взломать. Неоднократно звонили нацисты — один и тот же мужчина обещал, что до конца года нас истребят, говорил, чтобы я сваливала со своими детьми».
Несколько раз мой рабочий вотсап пытались взломать. Неоднократно звонили нацисты — один и тот же мужчина обещал, что до конца года нас истребят, говорил, чтобы я сваливала со своими детьми
Звонки участились в конце августа — начале сентября 2021 года. А 25 сентября создательницу «Тонг Жахони» Валентину Чупик лишили статуса беженки и поместили ее в спецприемник. После этого сотрудники НКО боялись, что и их могут депортировать или посадить. Тогда же начались и первые предупреждения.
Вечером после работы, 4 октября, Чолпон выходила из офиса. На улице ее поманил мужчина. «Я озадаченно посмотрела на него и спросила, чего он хочет. Он вытащил из кармана удостоверение и попросил пройти с ним — мол, надо поговорить. На корочке было написано, что он — сотрудник полиции, точного звания я не запомнила. Я не пыталась возражать, боялась, что меня могут свинтить и вменить статью за неподчинение полиции. Мы прошли к его машине, он открыл дверцу. За рулем был еще один мужчина. Мой собеседник подсел к нему на первое сиденье, я — сзади. Мы тронулись», — вспоминает юристка.
Во время поездки полицейский интересовался, как у Чолпон дела на работе и дома, как себя чувствуют ее дети. «Он спросил, почему мой сын не ходит в школу. Я не знаю, откуда у них была информация, но думать об этом мне не хотелось», — вспоминает она. Чолпон объяснила, что сын болеет, и мужчины сказали, что в таком случае не будут ее задерживать, и отвезли к ближайшей станции метро.
Запрет на въезд в Россию и бегство из страны
В Москве Чолпон не только работала в НКО, но и училась на антрополога. Женщина жила в столице вместе с четырьмя детьми, снимала квартиру в Марьине. Жить в России ей нравилось: детей хорошо приняли в школе, работа была интересной, а после получения магистерской степени женщина хотела подать ходатайство на российское гражданство и уже искала квартиру, чтобы оформить ипотеку.
16 ноября, спустя месяц после поездки в полицейской машине, Чолпон узнала, что ей запретили въезд в Россию. Никаких предупреждений женщине не высылали, свой статус она узнала через коллег — после ситуации с Чупик сотрудники «Тонг Жахони» периодически проверяют свои имена в базе МВД через знакомых. Оказалось, что с 27 октября Чолпон нельзя въезжать в Россию, а с 28 — в Беларусь. Сомнений в том, что ее статус связан с правозащитной деятельностью, у Чолпон нет. «А за что еще?» — говорит она.
О запрете Чолпон узнала во время отпуска в детьми за границей. Возвращаться в Россию было нельзя, а ехать на родину женщина не хотела. «Из Кыргызстана я уехала, потому что меня избивал и преследовал бывший муж. Я боюсь встречи с ним. Он не раз говорил, что я не смогу выехать из страны, если вернусь. Его угрозы не беспочвенны: Кыргызстан очень коррумпирован, бывшему достаточно дать взятку в 5 тысяч, и мне поставят запрет на выезд», — рассказывает Чолпон.
Женщина боялась ехать на родину и по политическим причинам: «Россия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения входят в ЕАЭС. Мне уже запретили въезд в Беларусь, я переживаю, что и из моей родной страны меня могут экстрадировать в Россию», — говорит она.
Чолпон решила уехать в Швейцарию. «Я знала, что в этой стране низкий уровень коррупции, это меня и привлекло. Да и билеты оказались не такими дорогими. Знакомых в Швейцарии у меня не было: мы летели в никуда», — рассказывает она.
Побои мужа и первое бегство
Переезд в Швейцарию — не первая вынужденная миграция Чолпон. Три года назад женщине пришлось уезжать из родного Кыргызстана в Россию из-за избиений и преследований бывшего мужа.
До брака у пары была крепкая любовь и взаимопонимание. Даже если Чолпон видела проявление патриархальных взглядов (например, партнер говорил, что мужчина главнее) и указывала на это, муж переводил все в шутку. Когда пара начала жить вместе, муж манипулировал ей, пытался лишить свободы действий. «Я зарабатывала больше его, а он заставлял отдавать меня деньги ему — мол, он главный в семье, он мужчина. Он часто самоутверждался за счет меня: говорил, что я — женщина, а поэтому должна молчать, напоминал, что мой день — восьмое марта. Поначалу я спорила с ним. Но реакция мужа на мои слова была всегда одной — побои», — рассказывает она.
«Один раз мы поссорились, он разозлился и ударил меня. Я потеряла равновесие и упала. Встать я не смогла, было очень больно. Он пинал меня ногами. От удара мое тело отрикошетило в стену, а потом снова стукнулось об пол. Что происходило дальше, я не помню, потому что потеряла сознание», — вспоминает Чолпон. Насилие длилось 15 лет и случалось вспышками — раз в несколько лет. «Меня избивали до полусмерти, я еле дышала», — рассказывает Чолпон.
Один раз мы поссорились, он разозлился и ударил меня. Я потеряла равновесие и упала. Встать я не смогла, было очень больно. Он пинал меня ногами. От удара мое тело отрикошетило в стену, а потом снова стукнулось об пол. Что происходило дальше, я не помню, потому что потеряла сознание
Женщине казалось, что муж больше себя так вести не будет, но когда она поняла, что ситуация повторяется снова и снова, пошла в милицию. Там у нее несколько раз не приняли заявление: муж давал взятку. Кроме того, милиционеры говорили, что побои — дело семейное и разбираться они не будут. Чолпон считает, что патриархат работает на всех уровнях — и на домашнем, и на государственном. «Так в правительстве кто сидит? Одни мужчины. Государству глубоко плевать на то, что женщины сталкиваются с насилием. Вместо того, чтобы применять законодательные меры, чиновники и милиция говорят, что женщины сами виноваты в насилии, пусть не высовываются, сидят дома и слушаются мужей», — говорит она.
Чолпон ушла от мужа, но он преследовал ее. Приходил к ее новой квартире, пинал ногами дверь, дрался с ее коллегами, а один раз чуть не создал аварию, подрезав Чолпон на машине. Женщина поняла, что спокойной жизни в Кыргызстане у нее не будет, и решила уехать из страны.
«В 2019 году суд наконец лишил мужа родительских прав с формулировкой „неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“. «Судья игнорировал тот факт, что муж избивал и преследовал меня, поэтому пришлось идти другим путем. Я собрала доказательства, что бывший не выполнял родительские обязанности: не платил алименты, не общался с детьми, игнорировал просьбы сходить с ребенком к врачу», — вспоминает Чолпон. В тот же день, когда суд вынес решение, женщина купила билеты на самолет и прилетела с детьми в Москву.
Жизнь в Москве и мигрантофобия
Женщина вспоминает, что найти хорошую работу в Москве ей было легко благодаря большому рабочему стажу. Однако когда ее уже начали оформлять на работу, началась пандемия, и процесс застопорился. Тогда Чолпон занялась благотворительностью. В Кыргызстане она состояла в организациях, которые помогали матерям-одиночкам, поэтому написала своим знакомым правозащитникам, и они свели ее с Валентиной Чупик. Так Чолпон стала бесплатно помогать приезжим из Кыргызстана и Узбекистана. В 2020 году ее взяли на работу.
В Москве Чолпон периодически сталкивалась с мигрантофобией. В квартире, которую она снимала, из-за долгов арендодателя постоянно выключали воду. Когда женщина пыталась разобраться с владельцем жилья, тот назначил ей встречу в подъезде, куда пришел со своими друзьями и угрожал ей депортацией. «Ты, иностранка, либо ты съезжаешь на хрен, либо через три дня я тебя выселю другими способами», — передает Чолпон его слова.
Я не злюсь на россиян. У каждого своя правда. Видимо, кто-то думает, что мигранты занимают их рабочие места. Кому-то кажется, что мигранты могут завладеть их жильем, могут плохо влиять на их детей. Это узкие представления. Но я не злюсь, зачем тратить на это энергию
Вспоминая эту ситуацию, женщина рассказывает: «Несмотря на то, что в России я и мои знакомые сталкивались с мигрантофобией, я не злюсь на россиян. У каждого своя правда. Видимо, кто-то думает, что мигранты занимают их рабочие места. Кому-то кажется, что мигранты могут завладеть их жильем, могут плохо влиять на их детей. Это узкие представления. Но я не злюсь, зачем тратить на это энергию».
Лагерь для беженцев
По прилете в Цюрих, еще до паспортного контроля, юристка увидела полицейского и рассказала ему свою ситуацию. Чолпон пробыла в аэропорту около шести часов — все это время полицейские снимали отпечатки пальцев, проверяли паспорта, оформляли документы. Потом за Чолпон и ее детьми приехала машина и забрала их в общий приют для беженцев.
В приюте живут люди из разных стран. Причины у всех разные: кто-то бежит от войн и репрессий, кто-то, как Чолпон, из-за политического преследования, а есть те, кто спасается от домашнего насилия. Женщина провела там два дня — ей выделили комнату, бесплатно кормили. Затем Чолпон с детьми перевезли в кемп, где она провела две недели. Все это время к ее детям приходили учителя — согласно законодательству Швейцарии все дети в стране обязаны учиться. Сама женщина продолжала работать онлайн: ей писали мигранты из России, которые столкнулись с произволом полиции, она проверяла их документы и консультировала.
Помощь мигрантам всегда казалась Чолпон благим делом. «Я не знала, что за мою работу можно выгнать из страны. Я просто работала, защищала права мигрантов, налоги платила, закон не нарушала», — говорит она.
Женщина признается, что не знает, оставила бы она правозащитную деятельность, если бы заранее знала, что ей могут запретить въезд. «Скорее всего да. Безопасность прежде всего. Тем более, когда я одна и за мать, и за отца для своих детей. И потом, я полюбила Москву. Мне жаль, что я больше никогда не увижу этот город», — рассказывает она.
Я не знала, что за мою работу можно выгнать из страны. Я просто работала, защищала права мигрантов, налоги платила, закон не нарушала
Сейчас женщина ждет получения статуса беженки. «Меня больше всего волнует безопасность. Что будет потом — я не знаю. Если одобрят статус, я буду думать про работу. Если статус не дадут, буду обжаловать — пойду в ООН, в Суд по правам в человека, пешком в Женеву, не знаю. Выбора у меня нет — идти дальше некуда», — говорит она.
Сейчас, когда запрос Чолпон передали в суд и заявка рассматривается, женщину с детьми снова переселили — на этот раз в общежитие в 10 минутах езды от Цюриха. Здесь нет охраны и общих столовых, зато есть кухни, спортивные залы, библиотеки и бесплатные уроки немецкого. Каждому человеку выдают определенную сумму, чтобы купить еду и вещи первой необходимости. «Когда мы с детьми только приехали сюда, соседи предлагали нам вещи и еду. Они понимали, что мы с дороги, устали и не успели купить поесть. Мы тут все как одна семья», — говорит женщина.
Чолпон общается с соседями и фотографирует их. «Я продолжаю удаленно учиться в магистратуре, моя специальность — миграционные исследования. Общение с беженцами из разных стран помогает мне выполнять домашние задания. Да, то, что сейчас со мной происходит, ужасно, но я все равно пытаюсь найти хоть какие-то плюсы», — рассказывает она.
Фотографии: предоставлены героиней материала