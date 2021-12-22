Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны

В октябре 2019 года Чолпон Сатибаева приехала в Москву из Кыргызстана. Спустя два года Россия ее выгнала — женщине запретили въезд в страну «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Чолпон работала юристкой в организации «Тонг Жахони» — оказывала бесплатную помощь мигрантам. Сейчас Чолпон 42 года, и она вместе с четырьмя детьми живет в лагере для беженцев в Швейцарии. «Когда я только узнала об этом, мне хотелось орать. Статья 27, по которой мне запретили въезд, подразумевает, что я — угроза для России. Я ничем не болею, чтобы заразить россиян, я не преступница, не террористка или экстремистка. Я всего лишь мать-одиночка и бесплатная юристка для мигрантов — какую угрозу стране я представляю, непонятно», — рассказывает женщина.

Запрет Чолпон на въезд в Россию — не первый случай давления на правозащитников. В конце сентября 2021 года сотрудники ФСБ запретили главе «Тонг Жахони» и главной защитнице мигрантов Валентине Чупик приезжать в РФ до 2051 года. Еще раньше, в 2015 году, Минюст внес в список иноагентов «Гражданское содействие» — организацию, которая помогает беженцам. С государственными ограничениями столкнулись и другие правозащитные организации: сейчас иноагентами признаны более 200 НКО, среди них — центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет», фонд защиты прав ЛГБТ-сообщества «Сфера», «Мемориал», который занимается историей политических репрессий, проект о политических преследованиях «ОВД-Инфо» и многие другие организации.

The Village поговорил с Чолпон Сатибаевой о том, почему из-за домашнего насилия ей пришлось уехать из Кыргызстана в Россию и как ее работа юристкой для мигрантов связана с запретом на въезд в страну.