Под Петербургом вырубили километры сосняка. Местных жителей запугали, но в лесу появился протестный лагерь

Марина Паркина

активистка движения «Stop порт!»

Мы — «Stop порт!» — и сами давно горели желанием встать [лагерем], но были растеряны: территория большая, где вставать — непонятно. И пока мы точно не готовы. У меня вот лично вообще нулевой опыт выживания в лесу. Мое оружие — краски, кисточки и телефон. Я либо стою в одиночных пикетах, либо снимаю в прямом эфире вырубки.

Снимать падение сосен эмоционально тяжело. Когда красавицы высотой с 12-этажный дом падают как подкошенные. Мы поехали смотреть вырубки и увидели выжженную пустошь вместо леса. У меня, кажется, случился ПТСР. Ощущения — как от полотен Верещагина. Апофеоз войны, только не гора трупов, а гора деревьев. Там же четыре квадратных километра спилено, это впечатление на всю жизнь — едешь по дороге, а вырубка все идет и идет, штабеля бревен.

Недели две меня колбасило, хотелось хватать жителей [поселка] Ермилово, Приморска за грудки и спрашивать: «Как, как вы это допустили!» Мы все для них сделали: прочитали ОВОС, заказали ОЭЭ, составили тексты обращений. Многие активисты в какой-то момент тоже сказали: мы больше не можем ездить и видеть это, слишком больно.

У меня же появилось ощущение, что именно я упустила, не смогла. Как будто если бы пошла под пилу и остановила телом, если бы мы больше внимания привлекли, деревья бы не срубили. Я понимаю, что на самом деле моей вины нет, и все же после той поездки ощутила, что делаю недостаточно. И злость на тех, кто нам не помогает.