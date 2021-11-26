Небинары в городе: «Во мне есть намного больше, чем качества только мужчины или только женщины»

До 20 века в обществе было принято объединять понятия пола и гендера. И хотя гендер — это поведение и роли, которые представители разных полов играют в обществе, казалось, что и для его определения достаточно бинарной системы деления людей на мужчин и женщин. Но еще существуют небинарные персоны — люди, чья гендерная идентичность не входит в рамки бинарной системы с делением на мужское и женское.

Впервые в массовой культуре небинары появились только в 2017 году — в американском сериале «Миллиарды» первый раз за историю телевидения показали персонажа, который не ощущал себя ни мужчиной, ни женщиной. Сейчас небинарные персоны чаще появляются в поп-культуре, например, в последнем сезоне сериала Sex Education показали двух героев с небинарной гендерной идентичностью.

Мы поговорили с екатеринбуржцами, чей гендер меняется на протяжении жизни и кто вообще отказывается ассоциировать себя с полом.

До 20 века в обществе было принято объединять понятия пола и гендера. И хотя гендер — это поведение и роли, которые представители разных полов играют в обществе, казалось, что и для его определения достаточно бинарной системы деления людей на мужчин и женщин. Но еще существуют небинарные персоны — люди, чья гендерная идентичность не входит в рамки бинарной системы с делением на мужское и женское.



Впервые в массовой культуре небинары появились только в 2017 году — в американском сериале «Миллиарды» первый раз за историю телевидения показали персонажа, который не ощущал себя ни мужчиной, ни женщиной. Сейчас небинарные персоны чаще появляются в поп-культуре, например, в последнем сезоне сериала Sex Education показали двух героев с небинарной гендерной идентичностью.



Мы поговорили с екатеринбуржцами, чей гендер меняется на протяжении жизни и кто вообще отказывается ассоциировать себя с полом.