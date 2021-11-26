Небинары в городе: «Во мне есть намного больше, чем качества только мужчины или только женщины»
До 20 века в обществе было принято объединять понятия пола и гендера. И хотя гендер — это поведение и роли, которые представители разных полов играют в обществе, казалось, что и для его определения достаточно бинарной системы деления людей на мужчин и женщин. Но еще существуют небинарные персоны — люди, чья гендерная идентичность не входит в рамки бинарной системы с делением на мужское и женское.
Впервые в массовой культуре небинары появились только в 2017 году — в американском сериале «Миллиарды» первый раз за историю телевидения показали персонажа, который не ощущал себя ни мужчиной, ни женщиной. Сейчас небинарные персоны чаще появляются в поп-культуре, например, в последнем сезоне сериала Sex Education показали двух героев с небинарной гендерной идентичностью.
Мы поговорили с екатеринбуржцами, чей гендер меняется на протяжении жизни и кто вообще отказывается ассоциировать себя с полом.
До 20 века в обществе было принято объединять понятия пола и гендера. И хотя гендер — это поведение и роли, которые представители разных полов играют в обществе, казалось, что и для его определения достаточно бинарной системы деления людей на мужчин и женщин. Но еще существуют небинарные персоны — люди, чья гендерная идентичность не входит в рамки бинарной системы с делением на мужское и женское.
Впервые в массовой культуре небинары появились только в 2017 году — в американском сериале «Миллиарды» первый раз за историю телевидения показали персонажа, который не ощущал себя ни мужчиной, ни женщиной. Сейчас небинарные персоны чаще появляются в поп-культуре, например, в последнем сезоне сериала Sex Education показали двух героев с небинарной гендерной идентичностью.
Мы поговорили с екатеринбуржцами, чей гендер меняется на протяжении жизни и кто вообще отказывается ассоциировать себя с полом.
Женя Исетских
гендерфлюид (человек, чей гендер меняется фазами. — Прим. ред.)
В 2017 году в Екатеринбург приезжала режиссерка Алина Алиева с киноальбомом «Ты мальчик или девочка?» о гендерной идентичности, показ которого прошел в Ресурсном центре для ЛГБТ. Перед фильмом Алина попросила поднять руку тех, кто определяет себя как мужчина или женщина, — я были в их числе. А уже в конце фильма режиссерка снова попросила поднять руки, но уже тех, кто сомневается в ответе на вопрос, который она задавала перед показом, — в тот момент я робко подняли (местоимение «они» в единственном числе используют небинарные люди, которым не подходит ни женский, ни мужской род, чтобы не добавлять в слова гендерированные окончания. — Прим. ред.).
Раньше казалось, что все, как и я, осознают свой гендер «девочковым» или «мальчиковым» эпизодами. Я думала, что эта странность вписывается в опыт цисгендерных женщин (биологическая женщина, которая ощущает себя женщиной. — Прим. ред.). У меня были небинарные знакомые, но только после фильма «Ты мальчик или девочка?» я начала относить себя к ним, потому что услышали от его героев об опыте, близком мне самой. Затем познакомились с комьюнити персон в интернете и Ресурсном центре, гендерными исследованиями в этой области и репрезентацией моей гендерной идентичности в медиа. И осознание, что есть целое сообщество таких же, как я, помогло мне понять, что я не странные.
После 2017 года я начали углубляться в свою гендерную идентичность. Сначала мне казалось, что я агендер (человек, который отказывается ассоциировать себя с каким-либо полом. — Прим. ред.), и поэтому какое-то время я репрезентовались в мужских образах — с короткой стрижкой и неяркой одеждой. Это были попытки доказать себе и всем вокруг, что я не просто странные — у меня есть своя идентичность, которой я придерживаюсь. Но на самом деле, мои маскулинные образы были максимально не близки мне внутренне — я люблю одеваться ярко, дополнять свои образы самодельными украшениями. Ощущение агендерности продлилось ровно до начала первой осознанной феминной фазы, когда хочется «женственно» выглядеть.
Небинарные идентичности не лежат на поверхностях — их нужно искать и разбираться. Я долгое время читали информацию об этом в тематических пабликах «ВКонтакте» и телеграме. Еще скандинавский цикл Рика Риордана (автор «Перси Джексон». — Прим. ред.), где одним из центральных персонажей был гендерфлюид Алекс, у которого на протяжении повествования сменяются маскулинные и феминные фазы. И со временем я поняли, что тоже являюсь гендерфлюидом: в основном я ощущаю себя бесполой персоной, но периодически наступают феминные или маскулинные фазы, которые длятся несколько недель. При этом мне хочется, чтобы при взгляде на меня было не ясно, кто я по половому признаку — мужчина или женщина.
Долгое время мне было критически важно, чтобы люди выбирали правильные местоимения при обращении ко мне. До 2021 казалось, что если при общении со мной не используют местоимение «они», то меня как бы и не существует. Только в этом году я поняли, что не нужно доказывать кому-то свое существование. И тем более для этого я не обязаны одеваться нейтрально или требовать определенных обращений.
Что меня действительно напрягает в общении — когда кто-то пытается назвать меня Евгений или Евгения. Изначально родители назвали меня Алиной, но несколько лет назад я почувствовали, что вырастаю из этого имени: оно перестало достаточно меня отражать. Имя Женя Исетских — безопасный и гендерно-нейтральный вариант, который достаточно распространенный и редко вызывает вопросы. Я знаю несколько примеров из Москвы и Петербурга, когда получилось без проблем изменить имя на гендерно-нейтральное. Неудачные случаи происходят в основном в регионах, и мой не стал исключением.
Я хотели изменить фамилию и имя, а на месте отчества поставить прочерк, потому что у него гендерированное окончание. В итоге мне отказали, сказав, что в этом случае по полному имени нельзя будет определить половую принадлежность. Юридическая служба Ресурсного центра для ЛГБТ уже несколько месяцев помогает мне добиться смены имени. Надеюсь, что я доживу до дня, когда в России появится возможность ставить третий гендерный маркер в паспорте (Через несколько лет в американских паспортах появятся «гендер X» и право указывать пол по своему выбору. Третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию. — Прим. ред.)
Сейчас я работаю в службе поддержки, где ко мне из-за голоса часто обращаются как к девушке. Это фоновый дискомфорт — в моменте может сильно раздражать, но я научились жить с этим. Возможно, я сделаю гормонотерапию в сторону небинарности: это понизит голос и изменит черты лица, чтобы и физиологически приблизиться к чему-то небинарному.
Кира Акимова
агендер (человек, который отказывается ассоциировать себя с полом. — Прим. ред.)
В 14 лет я поняла, что мне комфортнее воспринимать себя в мужском роде. Это произошло без четкого осознания по щелчку пальцев и не за один момент после конкретного события — долгое время такие мысли просто неосознанно обрабатывались внутри меня. О небинарности я знала из интернета, но не была глубоко погружена в гендерную теорию, поэтому просто начала вести себя соответственно тому, как чувствовала. Все перемены выражались в основном внешне: покупала большую одежду, делала пирсинг, брила часть головы, носила рокерские футболки и слушала разные бунтарские группы, например Tokio Hotel, Skillet.
Когда я была подростком, мне казалось, что я родилась не в том теле и точно сменю пол, когда вырасту. Но через призму моего сегодняшнего осознания себя я понимаю, что это были очень противоречивые и максималистские идеи. Ведь если внешне я соответствовала тому гендеру, который выбрала, то внутри мне приходилось намеренно настраивать себя на маскулинную волну. Я даже стеснялась и не просила окружающих обращаться ко мне в мужском роде, хотя сама так говорила о себе.
Несколько лет назад был короткий промежуток времени, когда я все же просила людей использовать мужские местоимения при обращении ко мне. И тогда внутри меня шла дилемма, действительно ли я могу относить себя к мужскому гендеру, если во мне есть много и от женского. После этих размышлений я стала определять себя именно агендером, а не просто небинарной персоной.
Пол — это ярлык, который навешивает на тебя привычки и поведение. Мне хотелось от этого отойти, но год назад я стала воспринимать как систему ярлыков и гендер. Например, женский внешне должен проявляться через платья и косметику, а мужской — через внешнюю маскулинность. Мне не нравится мысль о том, что если я отношу себя к какому-то гендеру, значит я привязываюсь к конкретному набору стереотипов. Поэтому, хотя и определяла себя со школы как парень, сейчас я не определяю себя через какой-то гендер и вообще отошла от гендерной теории. Я не отрицаю другие гендеры и не считаю себя бесполым человеком, но при этом и не могу отнести себя к какой-то другой гендерной идентичности.
Мне без разницы, как ко мне обращаются — он, она или они. Хочется быть вне рамок и описаний, потому что я осознала, что во мне намного больше, чем качества только мужчины или только женщины. Я хочу носить и платья, и бесформенные джинсы, хочу то укладывать волосы, то ходить с хаером на голове. Через это моя агендерность проявляется внешне, а внутри — через скачки поведения от маскулинности до феминности в поведении. Я не хочу ставить себе рамки из-за своего гендера — выбираю быть разной и собой.