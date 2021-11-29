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Есть вопрос29 ноября 2021

Гендерквир, агендер и гендерфлюид: Какие небинарные идентичности бывают и что они значат

Гендерквир, агендер и гендерфлюид: Какие небинарные идентичности бывают и что они значат
АвторСоня Глухова

При общении с небинарными персонами стоит сразу спрашивать, какое местоимение лучше использовать при обращении к ним. Одни выбирают «они» в единственном числе, чтобы не добавлять гендерированные окончания к словам, а другие — «он» или «она». Выбор местоимения зависит от небинарной идентичности. Во время подготовки материала с историями небинарных екатеринбуржцев мы решили спросить у сотрудника Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Арсения Виноградова, какие небинарные идентичности бывают.

ИСТОРИИ

Небинары в городе: «Во мне есть намного больше, чем качества только мужчины или только женщины»

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Арсений Виноградов

сотрудник Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге

Небинарная персона относит себя к любому гендеру, кроме четко мужского или четко женского. Небинарные люди могут быть женщинами и мужчинами одновременно, быть между или вне этих гендеров. Одни причисляют себя к трансгендерному сообществу, а другие — нет; кто-то выбирает для себя идентичность «небинарные», кто-то — идентичность из множества объединенных этим термином. Небинарность не является синонимом интерсекс. Иногда небинарные люди делают трансгендерный переход, выбирая те процедуры, которые актуальны для них. Это может быть как медицинский и юридический переход, так и только смена имени или местоимений, только гормональная терапия и так далее. Существует несколько распространенных небинарных идентичностей.

Демибой, демигерл — персоны, чья идентичность не полностью мужская или не полностью женская. Они могут ощущать частичную, разную по интенсивности принадлежность к одному из бинарных гендеров, но также чувствовать, что не вполне вписываются в строгие рамки мужской или женской идентичности. Другая часть идентичности этих персон может быть любой, не обязательно противоположной. Эта идентичность никак не зависит от пола, приписанного при рождении.

«Андрогинная персона», «андрогин», «андрогинность» на самом деле разные термины. Например, андрогинность — это не гендер, а внешняя репрезентация, когда персона не считывается как типично феминная или маскулинная. Словом андрогин исторически обозначали интерсекс-персон, но сейчас это не считается верным. Андрогин (или же андрогинная персона) может обозначать небинарную гендерную идентичность, которая сочетает мужскую и женскую (не обязательно в равной степени) или тяготеет к нейтральности.

Квиргендерная персона (гендерквир) — иногда используется как синоним небинарности, но является самостоятельной идентичностью. Название происходит от многозначного термина «квир», который описывает разные грани ненормативности в контексте сексуальности, гендера, политических взглядов и мировоззрения. Квир предполагает отказ от нормативных идентичностей и ярлыков, размывание бинарных категорий гендера. То есть квиргендерные персоны тяготеют к отказу от гендерных ярлыков в принципе.

Бигендерная персона — персона, которая ощущает принадлежность к двум гендерам. Часто так обозначают себя персоны, чувствующие принадлежность и к мужскому, и к женскому гендеру. В других случаях этот термин обозначает принадлежность к двум любым гендерам из спектра, например, принадлежность к гендерквиру и демибою одновременно. Если персона ощущает принадлежность к трем и более гендерам, то можно использовать термин «полигендер». Существует также термин «пангендер», который обозначает, что персона относит себя одновременно ко всем идентичностям гендерного спектра или что опыт персоны выходит за эти рамки.

Агендерная персона не ощущает принадлежности к какому-либо гендеру. Из-за этого такие люди не вполне относятся к небинарным, но их объединяет выход за рамки однозначно мужского или женского. Иногда агендеры в целом отрицают гендерную систему.

Гендерфлюидная персона — персона, гендерная идентичность которой изменчива. Не обязательно от мужского к женскому: самоощущение может меняться в рамках всего гендерного спектра. Гендерфлюидность — не переходный этап и может сохраняться на протяжении всей жизни. Также существует идентичность «гендерфлакс», которая меняется по шкале силы ощущения какой-либо идентичности, например, от агендерной до полностью женской или от агендерной до пангендерной.

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