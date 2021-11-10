Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне?

Не так давно The Village перезапустил свой ютьюб-канал — мы начали с рубрики «Люди в городе». В ней мы будем рассказывать о том, как живут люди с разными профессиями и увлечениями в Москве и Санкт-Петербурге.

В новом фильме мы поговорили с санитаром красной зоны ковидного госпиталя, врачом-стоматологом и клиническим ординатором Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Глебом. Этот молодой врач рассказал нам о том, как попал на работу в красную зону, о заработке денег на ординатуру, смертях пациентов и ощущении войны со смертельным вирусом.

Над видео работали редактор видеоотдела The Village Андрей Каганских, операторы Антон Зубков, Артем Зубков, монтажер Влад Кузнецов, менеджер продвижения Арон Косинов и главредка Таня Симакова.

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Обложка: The Village