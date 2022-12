«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным

— Проще говоря, вы с самого начала пытались поженить концепт из XVIII века с гей-браками и секс-роботами, и, по-моему, это всегда вызывало и вызывает фрустрацию у части вашей же аудитории.

— Ну а чего еще ждать от бунтующей православной черни?

— Но это же стабильная и немалая часть аудитории «Спутника». Как вы к этому относитесь?

— С самодовольством. Людям не нравятся наши положения, но мы настолько хороши, что они вынуждены все равно нас читать. Мы журнал для элиты. Для тех, кто будет править. Когда я говорил, что в будущем будут раздавать квартиры по подпискам и по чекам на «Спутник и погром», я не шутил. Причем квартиры будут служебными — будущим министрам, заместителям министров, губернаторам. Если мы захотим создать массовый проект, он будет называться совершенно иначе — «Сталин и духовность» или «Путин, патриарх и Сталин». Трэш, балалайка, вся фигня.

Но какой смысл создавать массовый проект в мире, где массовой политики не существует? Мнение трудящихся важно, когда вы боретесь за голоса трудящихся, голоса трудящихся важны тогда, когда, во-первых, вы можете собрать их, а во-вторых, когда сколько трудящиеся бюллетеней в урну положили, столько потом из этой урны и вытащили. Потому что если положили 100, а вытащили 200, то голоса трудящихся не так важны. А если, как в Чечне, вытащили 99 %, то это уже такой космос... В ситуации Чечни не имеет смысла делать журнала для трудящихся, имеет смысл делать журнал для Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы вот слегка упростились по ходу, убрали слово «интеллектуальный» из «интеллектуального русского национализма», но сейчас надо вернуть, видимо.

— Помню фотографии скриншота со «Спутником» из аудиторий Стэнфорда — насколько большую часть аудитории составляют условные русские в Стэнфорде?

— Это и есть наша аудитория. У нас вторая страна по числу премиум-подписок после России — это США. Когда был разгромный сюжет в «Вестях», нам читатель минут за 15 написал, что «про вас сейчас выйдет, вот краткое содержание». Проблема в том, что читатели все ссут. В этом смысле я в непубличных разговорах сравниваю русский национализм с гомосексуализмом, когда все боятся выйти из клозета, совершить каминг-аут. После этой блокировки убедить их в этом будет еще сложнее. Некоторое бешенство это у меня вызывает — все читают, все понимают. Но ночью под одеялом и никому об этом не рассказывая. На Западе они охотнее в этом признаются, потому что ну что тебе будет. А здесь, только когда уехал на Кипр, можно позволить себе платить зарплату Раскольникову.

— Ладно, а второй вариант с будущим сайта у вас какой?

— Второй вариант — это полная открытость. Записаться на прием к генпрокурору Чайке, у него там есть часы приема населения. Взять с собой диктофон, прийти и сказать: «Я вот главный редактор, диктофон включен, за что ты меня, гнида, заблокировал?» Выйти на такой трэш и угар совершенно открыто, начать записывать все эти YouTube-подкасты. И вообще надо заниматься политической пропагандой и агитацией в игровых чатах, в тех же Heroes of the Storm. Прочел недавно, что на открытии какого-то штаба Навальному показали «Доту». Понял, что если Навальный в 2017 году только увидел «Доту», в которую уже никто не играет, потому что все играют в League of Legends и Heroes of the Storm, то президентом он уже не станет никогда.