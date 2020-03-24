Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции «Самоизоляция — отличный повод наладить отношения с собой, со своими близкими»
В самоизоляции может быть очень непросто. Одни и те же лица и вещи в небольшом замкнутом пространстве — и так ежедневно. Каждые пять минут мы бегаем к холодильнику, обновляем Facebook, попутно пытаясь не поссориться с домочадцами. Мы привыкли работать из офисов и кафе, встречаться с друзьями — в барах, а слушать музыку — на концертах. Сейчас все это приходится делать из дома.
Все ли так плохо? «Постарайтесь воспринимать кризис как преимущество, — говорит психотерапевт Кирилл Шарков, помогающий людям с социофобией. — Ведь по сути — это возможность слегка замедлиться, снизить темп жизни». Мы поговорили с Шарковым о возможных преимуществах самоизоляции, как перестать тревожиться и научиться работать из дома, об ипохондрии и многом другом.
Интервью
Паша Яблонский
О социофилии и о том, как выстроить отношения с собой и домочадцами
— Обычно к вам приходят люди, у которых проблемы с выстраиванием общения. А бывает ли такое, что к вам обращаются люди, слишком зависимые от социума. То есть с избыточной социофилией?
— Бывает, но реже. Вы правильно употребили слово «зависимость». Ее объектом может стать, что угодно — не только химические агенты. Общение тоже может стать таким объектом зависимости, из-за которого человек будет закрывать глаза на другие потребности. Общение замещает те моменты, которые могли бы быть активными, но находятся в фоновом состоянии.
— То есть даже зависимость от общения — это то, над чем стоит работать?
Можно работать, если человек понимает, что любая зависимость в таком классическом варианте его чего-то лишает. Если человек злоупотребляет алкоголем, это приводит его к лишениям. Если у человека в жизни чересчур много общения, он тоже от этого может страдать. Ко мне он приходит, когда эти дефициты накапливаются и начинают играть существенную роль. Зависимость является таким механизмом, который придется отматывать обратным ходом, чтобы узнать, откуда она берется. Почему зависимость существует, какую роль она играет в жизни человека? Мы приходим к неким зонам жизни, которые существуют в фоновом режиме. С помощью зависимости человек их и игнорирует.
— Общество скорее с усмешкой относится к домоседам — они избегают людей, значит, с ними что-то не так. Общительные люди, наоборот, вызывают уважение.
— Да, в социуме это более одобряемая форма поведения. Социально активным гражданам могут даже завидовать: смотрите, мол, сколько у него контактов — он не сидит без дела, его все время можно видеть среди людей. Но, опять же, нужно у конкретного этого человека спрашивать, является ли для него это проблемой. Если он получает удовольствие от этого общения — хорошо. Но бывает, что в этом есть элемент дискомфорта: он, может, и не хотел бы столько общаться, но не может. Вот тогда это проблема.
В отличие от химических зависимостей, привязанность к общению не приведет к фатальным последствиям. Самой жизни ничего не угрожает, но ее качество может страдать. Я всегда исхожу из того, испытывает ли человек дискомфорт. Но поскольку я занимаюсь психотерапией, 100 % людей, которые ко мне обращаются, чувствуют этот дискомфорт. Работа всегда идет по их запросу, по доброй воле. Если у человека нет дискомфорта, он и не придет.
Бывают случаи, когда окружение человека может считать его поведение проблемой — сам человек ее не видит, а всем вокруг она очень мешает. Но я не думаю, что это как раз случай, связанный с зависимостью от общения, активной социальной позицией.
— Многие из тех, кто оказался изолирован не один, жалуются, что стены вокруг давят, а время не ощущается. Что бы вы посоветовали делать в такой ситуации?
— В обычной жизни мы привыкли выстраивать границы за счет пространственно-временных факторов: кто-то находится на работе, кто-то на учебе. Таким образом, наши границы были как-то выстроены, отлажены. А теперь получается, что все мы в одной лодке, создается эффект коммунальной квартиры.
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