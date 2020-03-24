Всё, что не было со мной — было и прошло.
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Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции «Самоизоляция — отличный повод наладить отношения с собой, со своими близкими»

Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции

В самоизоляции может быть очень непросто. Одни и те же лица и вещи в небольшом замкнутом пространстве — и так ежедневно. Каждые пять минут мы бегаем к холодильнику, обновляем Facebook, попутно пытаясь не поссориться с домочадцами. Мы привыкли работать из офисов и кафе, встречаться с друзьями — в барах, а слушать музыку — на концертах. Сейчас все это приходится делать из дома.

Все ли так плохо? «Постарайтесь воспринимать кризис как преимущество, — говорит психотерапевт Кирилл Шарков, помогающий людям с социофобией. — Ведь по сути — это возможность слегка замедлиться, снизить темп жизни». Мы поговорили с Шарковым о возможных преимуществах самоизоляции, как перестать тревожиться и научиться работать из дома, об ипохондрии и многом другом.

Интервью

Паша Яблонский

О социофилии и о том, как выстроить отношения с собой и домочадцами

— Обычно к вам приходят люди, у которых проблемы с выстраиванием общения. А бывает ли такое, что к вам обращаются люди, слишком зависимые от социума. То есть с избыточной социофилией?

— Бывает, но реже. Вы правильно употребили слово «зависимость». Ее объектом может стать, что угодно — не только химические агенты. Общение тоже может стать таким объектом зависимости, из-за которого человек будет закрывать глаза на другие потребности. Общение замещает те моменты, которые могли бы быть активными, но находятся в фоновом состоянии.

— То есть даже зависимость от общения — это то, над чем стоит работать?

Можно работать, если человек понимает, что любая зависимость в таком классическом варианте его чего-то лишает. Если человек злоупотребляет алкоголем, это приводит его к лишениям. Если у человека в жизни чересчур много общения, он тоже от этого может страдать. Ко мне он приходит, когда эти дефициты накапливаются и начинают играть существенную роль. Зависимость является таким механизмом, который придется отматывать обратным ходом, чтобы узнать, откуда она берется. Почему зависимость существует, какую роль она играет в жизни человека? Мы приходим к неким зонам жизни, которые существуют в фоновом режиме. С помощью зависимости человек их и игнорирует.

— Общество скорее с усмешкой относится к домоседам — они избегают людей, значит, с ними что-то не так. Общительные люди, наоборот, вызывают уважение.

— Да, в социуме это более одобряемая форма поведения. Социально активным гражданам могут даже завидовать: смотрите, мол, сколько у него контактов — он не сидит без дела, его все время можно видеть среди людей. Но, опять же, нужно у конкретного этого человека спрашивать, является ли для него это проблемой. Если он получает удовольствие от этого общения — хорошо. Но бывает, что в этом есть элемент дискомфорта: он, может, и не хотел бы столько общаться, но не может. Вот тогда это проблема.

В отличие от химических зависимостей, привязанность к общению не приведет к фатальным последствиям. Самой жизни ничего не угрожает, но ее качество может страдать. Я всегда исхожу из того, испытывает ли человек дискомфорт. Но поскольку я занимаюсь психотерапией, 100 % людей, которые ко мне обращаются, чувствуют этот дискомфорт. Работа всегда идет по их запросу, по доброй воле. Если у человека нет дискомфорта, он и не придет.

Бывают случаи, когда окружение человека может считать его поведение проблемой — сам человек ее не видит, а всем вокруг она очень мешает. Но я не думаю, что это как раз случай, связанный с зависимостью от общения, активной социальной позицией.

— Многие из тех, кто оказался изолирован не один, жалуются, что стены вокруг давят, а время не ощущается. Что бы вы посоветовали делать в такой ситуации?

— В обычной жизни мы привыкли выстраивать границы за счет пространственно-временных факторов: кто-то находится на работе, кто-то на учебе. Таким образом, наши границы были как-то выстроены, отлажены. А теперь получается, что все мы в одной лодке, создается эффект коммунальной квартиры.

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Большой гид по группам поддержки
Для людей с депрессией, зависимостями и женщин, переживших насилие

Все релоканты пользуются «Золотой Короной» и Unistream, но что мы вообще знаем про эти платежные системы?
Все релоканты пользуются «Золотой Короной» и Unistream, но что мы вообще знаем про эти платежные системы? Эмигранты в России и из России теперь в одной лодке
Все релоканты пользуются «Золотой Короной» и Unistream, но что мы вообще знаем про эти платежные системы?
Ситуация

Все релоканты пользуются «Золотой Короной» и Unistream, но что мы вообще знаем про эти платежные системы?
Эмигранты в России и из России теперь в одной лодке

Какие абсурдные подарки дарят чиновники семьям мобилизованных
Какие абсурдные подарки дарят чиновники семьям мобилизованных Туши оленей, полотенца, шубы. Зачем?
Какие абсурдные подарки дарят чиновники семьям мобилизованных
Пропаганда

Какие абсурдные подарки дарят чиновники семьям мобилизованных
Туши оленей, полотенца, шубы. Зачем?

А кто вообще создал ChatGPT, Midjourney и DALL-E?
А кто вообще создал ChatGPT, Midjourney и DALL-E? Что известно об изобретателях и авторах самых популярных нейронок
А кто вообще создал ChatGPT, Midjourney и DALL-E?
Ситуация

А кто вообще создал ChatGPT, Midjourney и DALL-E?
Что известно об изобретателях и авторах самых популярных нейронок

На Premier вышел сериал «Русские» — детектив про русских шпионов в США
На Premier вышел сериал «Русские» — детектив про русских шпионов в США Мы сделали усилие и посмотрели это телешоу за вас. Рассказываем
На Premier вышел сериал «Русские» — детектив про русских шпионов в США
Пропаганда

На Premier вышел сериал «Русские» — детектив про русских шпионов в США
Мы сделали усилие и посмотрели это телешоу за вас. Рассказываем

Конец 90-х: В Швейцарии зарождаются The Strokes — скоро они станут главной гитарной группой в мире
Конец 90-х: В Швейцарии зарождаются The Strokes — скоро они станут главной гитарной группой в мире Это сериал об истории нью-йоркского инди. Часть вторая.
Конец 90-х: В Швейцарии зарождаются The Strokes — скоро они станут главной гитарной группой в мире
Музыка

Конец 90-х: В Швейцарии зарождаются The Strokes — скоро они станут главной гитарной группой в мире
Это сериал об истории нью-йоркского инди. Часть вторая.

«15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране»

«15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране»Алексей Навальный — о войне и послевоенной России

«15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране»
Война

«15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране»
Алексей Навальный — о войне и послевоенной России

Издателя Arzamas Филиппа Дзядко, брата главреда «Дождя», не пустили в Грузию

Новости

Издателя Arzamas Филиппа Дзядко, брата главреда «Дождя», не пустили в Грузию

«Оккупированные» — сериал про аннексию Норвегии Россией. Как он смотрится в 2023 году?
«Оккупированные» — сериал про аннексию Норвегии Россией. Как он смотрится в 2023 году? Его придумали еще до Крыма. Тогда идею назвали смехотворной
«Оккупированные» — сериал про аннексию Норвегии Россией. Как он смотрится в 2023 году?
Сериалы

«Оккупированные» — сериал про аннексию Норвегии Россией. Как он смотрится в 2023 году?
Его придумали еще до Крыма. Тогда идею назвали смехотворной

В Петербурге закрылось консульство Нидерландов из-за нехватки сотрудников. Сколько всего дипломатов выслали за 2022 год?

Новости

В Петербурге закрылось консульство Нидерландов из-за нехватки сотрудников. Сколько всего дипломатов выслали за 2022 год?

Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ»: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»

Новости

Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ»: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках»

☮️ О войне по воскресеньям. Выпуск 19 февраля

Пять минут — для самого важного, что случилось на войне за неделю

Итоги недели

☮️ О войне по воскресеньям. Выпуск 19 февраля
Пять минут — для самого важного, что случилось на войне за неделю

«Аватар: Путь воды» — Зачем Джеймсу Кэмерону понадобилось снимать свой «Апокалипсис сегодня»?
«Аватар: Путь воды» — Зачем Джеймсу Кэмерону понадобилось снимать свой «Апокалипсис сегодня»? Рассуждает Алиса Таёжная
«Аватар: Путь воды» — Зачем Джеймсу Кэмерону понадобилось снимать свой «Апокалипсис сегодня»?
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«Аватар: Путь воды» — Зачем Джеймсу Кэмерону понадобилось снимать свой «Апокалипсис сегодня»?
Рассуждает Алиса Таёжная

Выручку с мероприятий в Турции передают пострадавшим от землетрясения. Собрали главные события:
Выручку с мероприятий в Турции передают пострадавшим от землетрясения. Собрали главные события: Концерт «Спасибо» и фестиваль драматургии
Выручку с мероприятий в Турции передают пострадавшим от землетрясения. Собрали главные события:
Расписание

Выручку с мероприятий в Турции передают пострадавшим от землетрясения. Собрали главные события:
Концерт «Спасибо» и фестиваль драматургии

Что происходит в России с ценами на продукты этой зимой?
Что происходит в России с ценами на продукты этой зимой? Война продолжает влиять на инфляцию
Что происходит в России с ценами на продукты этой зимой?
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Что происходит в России с ценами на продукты этой зимой?
Война продолжает влиять на инфляцию