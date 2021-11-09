Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная

Как устроена квартира

Стиль квартиры определить невозможно, к этому никто и не стремится, Лера называет его интуитивным. В начале коридора висит узбекское сюзане (вышитый вручную текстиль) — яркое полотно хозяйка квартиры натянула на подрамник, и получилось декоративное панно. Восточная стилистика сохраняется и в спальне: здесь индийские маски, кресло ливанского дизайнера, яркие ковры и два ориенталистских комода.

У спальни неправильная форма с пятью углами, и на прикроватном столике томик Довлатова — случайное и забавное совпадение, ведь Пять углов в Питере — одно из важных довлатовских мест. Из-за нестандартности комнаты не хотелось ее перегружать лишней мебелью — так в спальне появилась занавеска, закрывающая шкаф и смягчающая эту неправильность.

За счет цветных стен квартира получилась очень яркой, но цвета, скорее, приглушенные: в спальне не малиновый, а винный, гостиная не ярко-зеленая, а изумрудная, кухня не неоново-желтая, а горчичная. Самые открытые и контрастные сочетания — в комнате Платона, а еще это, наверное, единственное место в квартире без старинных вещей. Зато эта комната много говорит о своем владельце, какую музыку он любит, что читает и чем увлекается.

Коридор — не утилитарное пространство, а часть квартиры, которую можно долго рассматривать. Здесь стоит старинный сервант, купленный у «Конторы К», чуть дальше картины из Таллина — их купили на местном Арбате, и это не портреты Леонардо ДиКаприо, а ироничные примитивистские полотна. Художник комментировал так: «Ну это же вы, туристы, здесь изображены. Носитесь галопом на лошади туда-сюда и все фотографируете».

В конце зигзагообразного коридора — зеленая гостиная. Значительное место в ней отвоевал большой диван, переехавший из прошлой квартиры, за него бился Андрей, не готовый менять этот солидный предмет ни на какой «новомодный диван на тонких ножках». Зеленый стеллаж, сливающийся со стеной, — перекрашенная мебель из IKEA. Андрей считал, что в гостиной должна стоять деревянная мебель, но перекрашивать дубовый шкаф — грешновато, а шкаф из ДСП — в самый раз.

В гостиной много разных книг, старинные книжки с цветочными обложками модерна — семейные реликвии. А еще здесь есть отреставрированный ломберный столик, который служит рабочим местом для Леры. На подоконниках и столах много подсвечников всех форм и размеров — что-то покупала хозяйка квартиры, что-то дарили друзья, а на стенах оформленные фотоработы Валерии из разных путешествий.

Ванная — точно такое же пространство квартиры: ее украшает хрустальная люстра, на стенах картины, а комод под раковиной — антикварная вещь, получившая новое назначение.