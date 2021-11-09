Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная
Мы продолжаем рассказывать про симпатичные городские квартиры и интересные загородные дома. Если вы давно хотели предложить редакции историю о своем жилье, сейчас самое подходящее для этого время (пишите нам на почту). В новом выпуске — трехкомнатная квартира с основательной перепланировкой в районе «Измайловской».
Площадь
89 м²
Высота потолков
2,9 м
Количество комнат
3
Этаж
4
Квартира расположена в сталинском доме недалеко от станции метро «Измайловская». Выходя из подземки, оказываешься будто не в Москве — не видно огромных новостроек, нет коробок торговых центров и огромных вывесок. Район застраивался после войны, поэтому здесь много сталинок и хрущевок, а еще есть Дом культуры — как в центре небольших городов России. Сталинки в Измайлове не такие парадные, как в центре Москвы, — ниже по этажности и скромнее по декору.
В квартире живут Валерия и Андрей, их сын Платон и кошка Чича. Валерия и Андрей родом из Беларуси, в Россию перебрались примерно 20 лет назад и первое время жили в съемных квартирах в этом же районе: «Долгое время мы снимали восхитительную сталинку. При поисках жилья обошли здесь много квартир, но ничего не приглянулось. А в этот дом зашли и очаровались — большая гостиная, много света. Прожили в ней, наверное, лет восемь».
Спустя годы семья решила купить собственное жилье, но не менять место: «Нам этот район напоминал Беларусь и родной Гомель — тихий, маленький городок. Здесь очень зелено, это не каменные джунгли». Лере и Андрею хотелось, чтобы в квартире была большая гостиная — они часто собираются вечером, смотрят кино. Сначала Валерия и Андрей выбрали квартиру с эркером в этом же доме, уже даже отдали залог, но Лера увидела в сервисе по сдаче и продаже недвижимости другое объявление. Когда пришли смотреть, поняли, какие возможности дает дурацкая на первый взгляд планировка, потеряли залог и купили эту квартиру.
Перепланировка и ремонт
Эту квартиру хозяева выбрали как раз из-за планировки, а точнее, из-за возможностей, которые она дает. Дом, в котором теперь живет семья, строился в начале 50-х для сотрудников КГБ, но во время ремонта каких-то артефактов, золотых часов, спрятанных в стене, не нашли, хотя такие легенды курсируют по сталинкам. Планируя ремонт, обратились к архитектору — между кухней и коридором снесли небольшую стену, объединили две маленькие комнаты в одну большую гостиную. Так квартира превратилась из четырехкомнатной в трехкомнатную. «Я не люблю новостройки, мы даже никогда не рассматривали такую возможность. А сталинка — это пластилин для уникального интерьера. В нашей квартире, например, удивительный зигзагообразный коридор, высокие дверные проемы», — рассказывает Лера.
Хозяйка квартиры не видела свой дом в современном стиле и в принципе тяжело уживается с минимализмом: «Что-то хотелось перенять из mid-century, что-то из сканди и классики. Приходилось себя держать в руках. Год мы не делали ремонт, думая, что дом попадет под реновацию, я сидела в Pinterest, собирала папочки, потом еще раз это отсматривала». Постепенно Лера поняла, что хочет сохранить дух сталинского дома — появились три отправные точки для дизайна: деревянные окна с исторической раскладкой, массивные двери, деревянный пол. Тогда же она придумала цветовые доминанты квартиры: зеленую гостиную, ягодную спальню и синюю ванную комнату.
Валерия вспоминает: «Наша бригада все время удивлялась — красили санузел в синий и закатывали глаза. От зеленых стен тоже отговаривали. А я еще очень просила не штукатурить стены ровно, особенно в ванной. Вообще, кажется, красиво и неровно использовать штукатурку — это какое-то искусство». После ремонта прошло уже четыре года, но владельцы квартиры не устают от цвета и хотели бы добавить еще: «Сейчас бы я где-то поэкспериментировала с цветным потолком. А так вообще не хочется ничего менять», — добавляет Лера.
Как устроена квартира
Стиль квартиры определить невозможно, к этому никто и не стремится, Лера называет его интуитивным. В начале коридора висит узбекское сюзане (вышитый вручную текстиль) — яркое полотно хозяйка квартиры натянула на подрамник, и получилось декоративное панно. Восточная стилистика сохраняется и в спальне: здесь индийские маски, кресло ливанского дизайнера, яркие ковры и два ориенталистских комода.
У спальни неправильная форма с пятью углами, и на прикроватном столике томик Довлатова — случайное и забавное совпадение, ведь Пять углов в Питере — одно из важных довлатовских мест. Из-за нестандартности комнаты не хотелось ее перегружать лишней мебелью — так в спальне появилась занавеска, закрывающая шкаф и смягчающая эту неправильность.
За счет цветных стен квартира получилась очень яркой, но цвета, скорее, приглушенные: в спальне не малиновый, а винный, гостиная не ярко-зеленая, а изумрудная, кухня не неоново-желтая, а горчичная. Самые открытые и контрастные сочетания — в комнате Платона, а еще это, наверное, единственное место в квартире без старинных вещей. Зато эта комната много говорит о своем владельце, какую музыку он любит, что читает и чем увлекается.
Коридор — не утилитарное пространство, а часть квартиры, которую можно долго рассматривать. Здесь стоит старинный сервант, купленный у «Конторы К», чуть дальше картины из Таллина — их купили на местном Арбате, и это не портреты Леонардо ДиКаприо, а ироничные примитивистские полотна. Художник комментировал так: «Ну это же вы, туристы, здесь изображены. Носитесь галопом на лошади туда-сюда и все фотографируете».
В конце зигзагообразного коридора — зеленая гостиная. Значительное место в ней отвоевал большой диван, переехавший из прошлой квартиры, за него бился Андрей, не готовый менять этот солидный предмет ни на какой «новомодный диван на тонких ножках». Зеленый стеллаж, сливающийся со стеной, — перекрашенная мебель из IKEA. Андрей считал, что в гостиной должна стоять деревянная мебель, но перекрашивать дубовый шкаф — грешновато, а шкаф из ДСП — в самый раз.
В гостиной много разных книг, старинные книжки с цветочными обложками модерна — семейные реликвии. А еще здесь есть отреставрированный ломберный столик, который служит рабочим местом для Леры. На подоконниках и столах много подсвечников всех форм и размеров — что-то покупала хозяйка квартиры, что-то дарили друзья, а на стенах оформленные фотоработы Валерии из разных путешествий.
Ванная — точно такое же пространство квартиры: ее украшает хрустальная люстра, на стенах картины, а комод под раковиной — антикварная вещь, получившая новое назначение.
Где искать сокровища и как вовремя перестать искать сокровища
«Мы любим старинную мебель, винтаж, блошки. Дедушка был военным, поэтому мама училась и жила в Дрездене, у нас сохранилось много немецких вещей. Если мы куда-то едем, я обязательно забегаю на местный блошиный рынок», — рассказывает хозяйка квартиры.
Только в гостиной есть антикварный ломберный стол, шляпная коробка, переделанная в столик, множество старинных подсвечников. Часть подсвечников куплена на блошином рынке в Измайлове, который случается каждую неделю в выходные. Лера советует приезжать туда ранним утром, чтобы увидеть весь ассортимент: на блошке можно найти и причудливые бокалы, и старинные вазы, и подсвечники.
Когда-то владельцы квартиры коллекционировали весы, сегодня они стоят на кухне и ими особо никто не пользуется. Валерия сейчас старается покупать только то, что правда необходимо: «Хочется вынести половину нажитого добра — накопилось много вещей, и они сами по себе прекрасны, но мы ими не пользуемся». Хотя часть предметов пригождается Валерии: «Я фотограф и часто использую вещи в своей работе».