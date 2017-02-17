Подарки на 23 февраля, которые ни к чему не обязывают

Внешний аккумулятор Rombica

Много говорить о пользе внешнего аккумулятора не нужно. Что касается конкретной модели Rombica Neo NS50L — ее хочется купить. В комплект входит приятный чехол из войлока в виде кармашка, в который можно положить сам аккумулятор, а с помощью специальной резинки закрепить смартфон. Корпус устройства сделан из пластика с покрытием софт-тач, поэтому он приятно и удобно лежит в руке. Его полной зарядки хватит, чтобы больше двух раз полностью зарядить смартфон. Весит устройство всего 100 граммов.

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