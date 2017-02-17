Подарки на 23 февраля, которые ни к чему не обязывают Недорогие и приятные мелочи для парней
Текст: Мария Наумова
Каждый год в феврале почти каждая российская женщина делает выбор: спорить на тему гендерного равенства с коллегами и родственниками или подарить потенциальным защитникам отечества что-то простое и незатейливое. Для последних — наш гид с приятными и небанальными подарками.
Скретч-карта мира True Map
Карта мира со стирающимся скретч-слоем подойдет для того, кто много путешествует или ездит в командировки. Заполнение карты напоминает стирание лотерейного билета: на поверхность нанесен слой позолоты, который легко счищается монетой. Для того чтобы детальнее отмечать поездки, Россия на карте разделена на регионы, Канада размечена на провинции и территории, а на карте США отмечены границы штатов.
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Массажер для тела
О массажерах для лица мы уже рассказывали. Массажер для тела действует так же: снимает напряжение, расслабляет и улучшает кровообращение. Достаточно нескольких минут массажа, чтобы расслабиться и вспомнить, что такое отдых.
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Универсальный крем Weleda
Сухость кожи — настоящее испытание для человека вне зависимости от пола и возраста. Несмотря на это, мужчины редко заводят собственный тюбик, и 23 февраля — отличный повод его преподнести. Крем Weleda с едва заметным запахом апельсина и лаванды универсален, ухаживает за кожей лица, рук и тела. Кроме того, это отличный SOS-крем для огрубевшей и потрескавшейся кожи.
Купить за 870 рублей
Набор для выращивания лиственницы
Простой набор для выращивания дерева. В него входит небольшой деревянный куб с грунтом и семена, которые нужно посадить. Если следовать инструкции, примерно через 10–20 дней взойдут ростки. Когда дерево подрастет, можно пересадить его в горшок побольше или в открытый грунт. Декоративная лиственница хорошо переносит перепады температуры, ее не нужно часто поливать, поэтому получателя подарка вы ничем не обременяете.
Купить за 450 рублей
Записная книжка Heart of Moscow
Когда Moleskine наскучил, подойдет блокнот с историей от Heart of Moscow с обложкой журнала «Техника — молодежи» 1954 года. На ней изображена иллюстрация Константина Арцеулова — ведущего художника журнала, летчика Первой мировой войны и внука Ивана Айвазовского.
Купить за 650 рублей
Внешний аккумулятор Rombica
Много говорить о пользе внешнего аккумулятора не нужно. Что касается конкретной модели Rombica Neo NS50L — ее хочется купить. В комплект входит приятный чехол из войлока в виде кармашка, в который можно положить сам аккумулятор, а с помощью специальной резинки закрепить смартфон. Корпус устройства сделан из пластика с покрытием софт-тач, поэтому он приятно и удобно лежит в руке. Его полной зарядки хватит, чтобы больше двух раз полностью зарядить смартфон. Весит устройство всего 100 граммов.
Купить за 854 рубля
Средство для защиты одежды и обуви Hydrop Capsule
Невидимая защита одежды и обуви от жидких загрязнений — полезная штука в условиях постоянной слякоти. Средство создает на поверхности водоотталкивающий нанорельеф, поэтому вода и грязь не впитываются и удаляются обычной водой без применения чистящих средств. Упаковки хватает для защиты двух-трех пар обуви или метра ткани на весь сезон.
Купить за 900 рублей
Термокружка Thermos
В холодное время года обладатель термокружки будет благодарен за такой подарок. Британская компания Thermos более века производит термосы, поэтому за качество переживать не стоит. Данная модель больше часа сохраняет тепло напитка — достаточно, чтобы согреться.
Купить за 1 530 рублей
Постер для раскрашивания Cosmos
Раскрашивание — медитативная практика, которая помогает отвлечься от суматохи и рутины, а также восстановить силы. Постер — еще один формат раскрасок для взрослых, который можно повесить на стену. В отличие от книжки он всегда на виду, поэтому будет трудно забросить раскрашивание на полпути.
Купить за 890 рублей
Подарочная карта iTunes
Простой подарок, который обязательно пригодится. Возможно, ваш друг использует подарочную карту для покупки альбома любимой группы или установит пару полезных приложений. Карты выпускаются разного номинала, их можно использовать в iTunes Store, App Store и Mac App Store, а также для оплаты подписки на Apple Music.
Купить за 1 000 рублей
Значок Heart of Moscow и Dymov Art
К 10-летию сети магазинов «Республика» сувенирный бренд Москвы Heart of Moscow совместно с Dymov Art выпустили серию металлических значков с московскими достопримечательностями. В серию вошли Покровский собор, Третьяковская галерея, Исторический музей, Ярославский вокзал, гостиница «Украина», Триумфальная арка, главный павильон ВДНХ, монумент «Рабочий и колхозница», а также памятники Александру Пушкину и Юрию Долгорукому.
Купить за 350 рублей
Настольная игра «Озадачник. Физика»
Если получателю подарка интересны точные науки, выберите игру «Озадачник. Физика». Это 45 карточек с задачами по физике. Правила простые: читаете вопрос с карточки, на другой ее стороне выбираете один из двух вариантов ответа. Правильный ответ с иллюстрацией найдете внутри карточки. Создатели игры — ученые Павел и Николай Полуэктовы, отец и сын. Также есть игры «Озадачник. Математика» и «Озадачник. Логика». Вторую Николай Полуэктов посвятил памяти своего отца.
Купить за 490 рублей
Курс лекций по метеорологии
Подарок пригодится любителям парусного спорта, капитанам круизных яхт, фанатам кайт- и виндсерфинга и всем, кто хочет ими стать. Лекции (всего их шесть) о том, как прогнозировать погоду и как рождаются погодные явления, читает Леонид Дубейковский — кандидат географических наук, специалист по прибрежной гидродинамике и тренер сборной России по парусному спорту.
Купить за 5 000 рублей
обложка: heartofmoscow
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