вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Вещи17 февраля 2017

Подарки на 23 февраля, которые ни к чему не обязывают Недорогие и приятные мелочи для парней

Подарки на 23 февраля, которые ни к чему не обязывают
РедакторТаня Симакова

Текст: Мария Наумова

Каждый год в феврале почти каждая российская женщина делает выбор: спорить на тему гендерного равенства с коллегами и родственниками или подарить потенциальным защитникам отечества что-то простое и незатейливое. Для последних — наш гид с приятными и небанальными подарками. 

Скретч-карта мира True Map

Карта мира со стирающимся скретч-слоем подойдет для того, кто много путешествует или ездит в командировки. Заполнение карты напоминает стирание лотерейного билета: на поверхность нанесен слой позолоты, который легко счищается монетой. Для того чтобы детальнее отмечать поездки, Россия на карте разделена на регионы, Канада размечена на провинции и территории, а на карте США отмечены границы штатов.

Купить за 890 рублей

Массажер для тела

О массажерах для лица мы уже рассказывали. Массажер для тела действует так же: снимает напряжение, расслабляет и улучшает кровообращение. Достаточно нескольких минут массажа, чтобы расслабиться и вспомнить, что такое отдых.

Купить за 690 рублей

Универсальный крем Weleda

Сухость кожи — настоящее испытание для человека вне зависимости от пола и возраста. Несмотря на это, мужчины редко заводят собственный тюбик, и 23 февраля — отличный повод его преподнести. Крем Weleda с едва заметным запахом апельсина и лаванды универсален, ухаживает за кожей лица, рук и тела. Кроме того, это отличный SOS-крем для огрубевшей и потрескавшейся кожи.

Купить за 870 рублей

Набор для выращивания лиственницы

Простой набор для выращивания дерева. В него входит небольшой деревянный куб с грунтом и семена, которые нужно посадить. Если следовать инструкции, примерно через 10–20 дней взойдут ростки. Когда дерево подрастет, можно пересадить его в горшок побольше или в открытый грунт. Декоративная лиственница хорошо переносит перепады температуры, ее не нужно часто поливать, поэтому получателя подарка вы ничем не обременяете.

Купить за 450 рублей

Записная книжка Heart of Moscow

Когда Moleskine наскучил, подойдет блокнот с историей от Heart of Moscow с обложкой журнала «Техника — молодежи» 1954 года. На ней изображена иллюстрация Константина Арцеулова — ведущего художника журнала, летчика Первой мировой войны и внука Ивана Айвазовского.

Купить за 650 рублей

Внешний аккумулятор Rombica

Много говорить о пользе внешнего аккумулятора не нужно. Что касается конкретной модели Rombica Neo NS50L — ее хочется купить. В комплект входит приятный чехол из войлока в виде кармашка, в который можно положить сам аккумулятор, а с помощью специальной резинки закрепить смартфон. Корпус устройства сделан из пластика с покрытием софт-тач, поэтому он приятно и удобно лежит в руке. Его полной зарядки хватит, чтобы больше двух раз полностью зарядить смартфон. Весит устройство всего 100 граммов.

Купить за 854 рубля

Средство для защиты одежды и обуви Hydrop Capsule

Невидимая защита одежды и обуви от жидких загрязнений — полезная штука в условиях постоянной слякоти. Средство создает на поверхности водоотталкивающий нанорельеф, поэтому вода и грязь не впитываются и удаляются обычной водой без применения чистящих средств. Упаковки хватает для защиты двух-трех пар обуви или метра ткани на весь сезон.

Купить за 900 рублей

Термокружка Thermos

В холодное время года обладатель термокружки будет благодарен за такой подарок. Британская компания Thermos более века производит термосы, поэтому за качество переживать не стоит. Данная модель больше часа сохраняет тепло напитка — достаточно, чтобы согреться.

Купить за 1 530 рублей

Постер для раскрашивания Cosmos

Раскрашивание — медитативная практика, которая помогает отвлечься от суматохи и рутины, а также восстановить силы. Постер — еще один формат раскрасок для взрослых, который можно повесить на стену. В отличие от книжки он всегда на виду, поэтому будет трудно забросить раскрашивание на полпути.

Купить за 890 рублей

Подарочная карта iTunes

Простой подарок, который обязательно пригодится. Возможно, ваш друг использует подарочную карту для покупки альбома любимой группы или установит пару полезных приложений. Карты выпускаются разного номинала, их можно использовать в iTunes Store, App Store и Mac App Store, а также для оплаты подписки на Apple Music.

Купить за 1 000 рублей

Значок Heart of Moscow и Dymov Art

К 10-летию сети магазинов «Республика» сувенирный бренд Москвы Heart of Moscow совместно с Dymov Art выпустили серию металлических значков с московскими достопримечательностями. В серию вошли Покровский собор, Третьяковская галерея, Исторический музей, Ярославский вокзал, гостиница «Украина», Триумфальная арка, главный павильон ВДНХ, монумент «Рабочий и колхозница», а также памятники Александру Пушкину и Юрию Долгорукому.

Купить за 350 рублей

Настольная игра «Озадачник. Физика»

Если получателю подарка интересны точные науки, выберите игру «Озадачник. Физика». Это 45 карточек с задачами по физике. Правила простые: читаете вопрос с карточки, на другой ее стороне выбираете один из двух вариантов ответа. Правильный ответ с иллюстрацией найдете внутри карточки. Создатели игры — ученые Павел и Николай Полуэктовы, отец и сын. Также есть игры «Озадачник. Математика» и «Озадачник. Логика». Вторую Николай Полуэктов посвятил памяти своего отца.

Купить за 490 рублей

Курс лекций по метеорологии

Подарок пригодится любителям парусного спорта, капитанам круизных яхт, фанатам кайт- и виндсерфинга и всем, кто хочет ими стать. Лекции (всего их шесть) о том, как прогнозировать погоду и как рождаются погодные явления, читает Леонид Дубейковский — кандидат географических наук, специалист по прибрежной гидродинамике и тренер сборной России по парусному спорту. 

Купить за 5 000 рублей

обложка: heartofmoscow

Share
16
скопировать ссылку

Читайте также:

Что будет с магазинами в 2017 году
Вещи
Что будет с магазинами в 2017 годуTrends Brands, Leform, Kixbox, Porta9 и другие представители ретейла, которые запланировали на этот год много нового
4
Что будет с магазинами в 2017 году
Вещи

Что будет с магазинами в 2017 году Trends Brands, Leform, Kixbox, Porta9 и другие представители ретейла, которые запланировали на этот год много нового

Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей
Гид The Village
Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублейМасс-маркет Asos Bridal и другие доступные марки с белыми нарядами
7
Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей
Гид The Village

Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей Масс-маркет Asos Bridal и другие доступные марки с белыми нарядами

Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.C
Скидки недели
Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.CПарфюмы Comme des Garçons в ITK Kit, минус 30 % на базовые вещи и финальная распродажа в московском шоу-руме
0
Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.C
Скидки недели

Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.C Парфюмы Comme des Garçons в ITK Kit, минус 30 % на базовые вещи и финальная распродажа в московском шоу-руме

Что будет с магазинами в 2017 году
Вещи
Что будет с магазинами в 2017 годуTrends Brands, Leform, Kixbox, Porta9 и другие представители ретейла, которые запланировали на этот год много нового
4
Что будет с магазинами в 2017 году
Вещи

Что будет с магазинами в 2017 году Trends Brands, Leform, Kixbox, Porta9 и другие представители ретейла, которые запланировали на этот год много нового

Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей
Гид The Village
Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублейМасс-маркет Asos Bridal и другие доступные марки с белыми нарядами
7
Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей
Гид The Village

Килограммы тюля: 7 марок свадебных платьев до 25 тысяч рублей Масс-маркет Asos Bridal и другие доступные марки с белыми нарядами

Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.C
Скидки недели
Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.CПарфюмы Comme des Garçons в ITK Kit, минус 30 % на базовые вещи и финальная распродажа в московском шоу-руме
0
Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.C
Скидки недели

Распродажа в SV Moscow и на Urban Outfitters, новые ароматы M.A.C Парфюмы Comme des Garçons в ITK Kit, минус 30 % на базовые вещи и финальная распродажа в московском шоу-руме

Комментарии

16 комментариев
Показать все
EEgor

Заинтересовал подарок? На авито.

#
0

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»

Главные выставки осени

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Первая полоса

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»Дом, где работал Шагал и снимают кино

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном»
Где ты живёшь

«Я живу в Пале-Рояль на Литейном» Дом, где работал Шагал и снимают кино

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осениУорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Главные выставки осени
Планы на сезон

Главные выставки осени Уорхол, Макаревич/Елагина и Саша Фролова

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
0
Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве
Гид The Village

Культурные: 9 отличных петербургских мест в Москве

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
8
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Квартира недели

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадалаКогда правила сервиса позволяют это сделать
0
Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала
Ситуация

Как «Делимобиль» хотел оштрафовать москвичку за аварию, в которую она не попадала Когда правила сервиса позволяют это сделать

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос
Люди в городе

«Дополнительный фильтр от мудаков»: Девушки — об отказе от удаления волос

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
1
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
Покупка недели

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Главное: Отравление Навального
Ситуация
Главное: Отравление НавальногоМатериал обновляется
4
Главное: Отравление Навального
Ситуация

Главное: Отравление Навального Материал обновляется

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центраНо пустили на него не всех
0
AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра
Ситуация

AB Development организовал пресс-показ зданий на Ивановской горке, которые могут снести ради бизнес-центра Но пустили на него не всех

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растенийВ гостях у «Мадам Фитиль»
0
Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений
Видео

Квартира-оранжерея с гамаком и десятками растений В гостях у «Мадам Фитиль»

Подпишитесь на рассылку