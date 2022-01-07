Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году

Двухэтажный лофт и офис под одной крышей в Столярном переулке

Жилой комплекс «Рассвет Loft Studio» находится в Столярном переулке внутри исторической городской застройки. Комплекс расположился на территории бывшей мебельной фабрики «Мюръ и Мерилиз», принадлежавшей шотландским предпринимателям начала ХХ века, также подарившим столице неоготическое здание ЦУМа на Петровке. Здания, расположенные рядом, относятся к постройкам рубежа XIX–XX веков. Поблизости находятся биологический музей имени К. А. Тимирязева и католический собор Девы Марии.

Владелица лофта — художница и куратор Ольга Озерская. Она купила этот объект недвижимости у застройщика. Так как Ольга частый гость международных арт-ярмарок, большую часть времени она проводит в разъездах по миру. Ремонт в лофте практически полностью был сделан дистанционно, пока хозяйка была в командировках.