Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году
Весь год мы рассказывали о самых красивых и необычных квартирах наших героев и читателей The Village. Пришло время вспомнить наиболее интересные из них.
Двухэтажный лофт и офис под одной крышей в Столярном переулке
Жилой комплекс «Рассвет Loft Studio» находится в Столярном переулке внутри исторической городской застройки. Комплекс расположился на территории бывшей мебельной фабрики «Мюръ и Мерилиз», принадлежавшей шотландским предпринимателям начала ХХ века, также подарившим столице неоготическое здание ЦУМа на Петровке. Здания, расположенные рядом, относятся к постройкам рубежа XIX–XX веков. Поблизости находятся биологический музей имени К. А. Тимирязева и католический собор Девы Марии.
Владелица лофта — художница и куратор Ольга Озерская. Она купила этот объект недвижимости у застройщика. Так как Ольга частый гость международных арт-ярмарок, большую часть времени она проводит в разъездах по миру. Ремонт в лофте практически полностью был сделан дистанционно, пока хозяйка была в командировках.Подробнее
Уютный двухэтажный таунхаус возле деревни Большое Свинорье
Светлый таунхаус, куда Александр с семьей переехал из городской квартиры несколько лет назад, — часть поселка «Западная долина» в Новой Москве, расположенного между Киевским и Минским шоссе в 20 километрах от МКАД, сразу за аэропортом Внуково — жители поселка регулярно видят заходящие на посадку самолеты.
Поселок построен с оглядкой на современный американский стиль — большие окна, простые линии и минималистичное оформление, заборы — невысокие и из прозрачной сетки, много общественных территорий. В 2013 году его презентовал на выставке в Каннах Сергей Собянин как концепцию застройки Новой Москвы — невысокие дома, зеленые лужайки, смешанная застройка (на одной территории и коттеджи, и таунхаусы, и дома с квартирами на три-пять этажей) и магазины с бизнес-центрами, где все эти жители будут работать. Но что-то пошло не так (например, война на Украине и падение курса рубля в 2014-м), и застройщик смог реализовать только первую очередь поселка из запланированных пяти.Подробнее
Квартира в сталинке на «Пролетарской». Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Квартира находится в сталинском доме в десяти минутах неспешной прогулки от «Крестьянской Заставы» или «Пролетарской». Воронцовская улица, где стоит дом, похожа на витрину архитектуры XX века — подряд выстроились дома сталинского ампира, хрущевки, брежневские панельки и пафосные строения лужковского стиля. Этот дом нельзя считать типичной сталинкой, первые пять этажей появились в 1927 году, в эпоху конструктивизма, и уже в 50-е годы достроили шестой и седьмой этажи.Подробнее
Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус
В небольшом домике, окруженном яблоневым садом, живет молодая пара Тина (Валентина) и Денис, бабушка Дениса Валентина Петровна и домашние питомцы: собаки Фредди и Ивуся, кот Барсик и кролик Бруно. Несмотря на разношерстный состав, все обитатели дома дружат.
Домик расположен в деревне, в 10–15 минутах езды от Звенигорода. Среди местных достопримечательностей — Саввино-Сторожевский монастырь в самом Звенигороде и памятник сомнительной эстетики капиталистического романтизма — дворец Галкина и Пугачевой, украшающий деревню Грязь. На Казанском вокзале даже предлагают экскурсии по округе: дворец в почете у экскурсионных бизнесменов.Подробнее
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
Квартира на улице Шухова расположена в доме, который был построен в 1933 году — это часть квартала между Сиротским переулком, улицей Лестева, Хавской и Шаболовкой. Он был выделен кооперативу «Жиркость» — бывшей парфюмерной фабрике, впоследствии сменившей название на «1-е Замоскворецкое объединение» и принявшей в свой состав рабочих завода «Красный пролетарий» и других локальных предприятий.
Весь квартал — памятник конструктивизма, спроектированный архитекторами Вольфензоном, Айзиковичем, Леонтовичем, Волковым и Травиным. Самое известное здание в нем — дом-коммуна. Еще один памятник конструктивизма поблизости — башня Шухова, на нее открывается прекрасный вид из кухни и санузла квартиры. Соседний квартал — Хавско-Шаболовский жилмассив — также памятник конструктивизма за авторством архитектора Травина.Подробнее
Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы
В начале века дом в Бродниковом переулке, предположительно, был доходным, высотой в три этажа. В советское время появились коммуналки и достроили четвертый этаж, новый этаж легко вычислить по менее богатому декору. Сейчас в квартире на четвертом этаже живут художники Платон Инфанте-Арана, Дарья Коновалова-Инфанте и пять их детей: Серафим, Тихон, Пелагея, Дуня и совсем юная Фрося.Подробнее
Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Квартира расположена в исторической высотке на Котельнической набережной, дом построен в 1952 году. Фактически отсюда до любой точки в центре можно дойти пешком — например, путь до «Зарядья» займет семь минут.
Владельцы квартиры — семейная пара Иван и Анна, их сын Николай и кот-ориентал по имени Печенька — живут в ней с 2010 года. Как рассказывает Анна, специально квартиру в этом доме семья не искала, она перешла Ивану по наследству.Подробнее
Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»
Совсем небольшая квартира расположена в апарт-отеле. Такой формат жилья объединяет в себе функции квартиры и гостиницы. Здесь много 20–30-метровых апартаментов, но есть общественные пространства для работы и отдыха, которыми охотно пользуются жители дома.Подробнее
Фотографии: обложка, 2, 3, 4, 5, 7 – Анастасия Соболева, 1 – Анастасия Виноградова, 6, 8 – Юлия Захарова