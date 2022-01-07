15 января, суббота
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Гид The Village7 января 2022

Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году

Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году
АвторТаня Решетник

Весь год мы рассказывали о самых красивых и необычных квартирах наших героев и читателей The Village. Пришло время вспомнить наиболее интересные из них.

Двухэтажный лофт и офис под одной крышей в Столярном переулке

Жилой комплекс «Рассвет Loft Studio» находится в Столярном переулке внутри исторической городской застройки. Комплекс расположился на территории бывшей мебельной фабрики «Мюръ и Мерилиз», принадлежавшей шотландским предпринимателям начала ХХ века, также подарившим столице неоготическое здание ЦУМа на Петровке. Здания, расположенные рядом, относятся к постройкам рубежа XIX–XX веков. Поблизости находятся биологический музей имени К. А. Тимирязева и католический собор Девы Марии.

Владелица лофта — художница и куратор Ольга Озерская. Она купила этот объект недвижимости у застройщика. Так как Ольга частый гость международных арт-ярмарок, большую часть времени она проводит в разъездах по миру. Ремонт в лофте практически полностью был сделан дистанционно, пока хозяйка была в командировках.

Подробнее

Уютный двухэтажный таунхаус возле деревни Большое Свинорье

Светлый таунхаус, куда Александр с семьей переехал из городской квартиры несколько лет назад, — часть поселка «Западная долина» в Новой Москве, расположенного между Киевским и Минским шоссе в 20 километрах от МКАД, сразу за аэропортом Внуково — жители поселка регулярно видят заходящие на посадку самолеты.

Поселок построен с оглядкой на современный американский стиль — большие окна, простые линии и минималистичное оформление, заборы — невысокие и из прозрачной сетки, много общественных территорий. В 2013 году его презентовал на выставке в Каннах Сергей Собянин как концепцию застройки Новой Москвы — невысокие дома, зеленые лужайки, смешанная застройка (на одной территории и коттеджи, и таунхаусы, и дома с квартирами на три-пять этажей) и магазины с бизнес-центрами, где все эти жители будут работать. Но что-то пошло не так (например, война на Украине и падение курса рубля в 2014-м), и застройщик смог реализовать только первую очередь поселка из запланированных пяти.

Подробнее

Квартира в сталинке на «Пролетарской». Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната

Квартира находится в сталинском доме в десяти минутах неспешной прогулки от «Крестьянской Заставы» или «Пролетарской». Воронцовская улица, где стоит дом, похожа на витрину архитектуры XX века — подряд выстроились дома сталинского ампира, хрущевки, брежневские панельки и пафосные строения лужковского стиля. Этот дом нельзя считать типичной сталинкой, первые пять этажей появились в 1927 году, в эпоху конструктивизма, и уже в 50-е годы достроили шестой и седьмой этажи.

Подробнее

Как превратить столетнюю избу под Звенигородом в современный загородный дом в стиле фармхаус

В небольшом домике, окруженном яблоневым садом, живет молодая пара Тина (Валентина) и Денис, бабушка Дениса Валентина Петровна и домашние питомцы: собаки Фредди и Ивуся, кот Барсик и кролик Бруно. Несмотря на разношерстный состав, все обитатели дома дружат.

Домик расположен в деревне, в 10–15 минутах езды от Звенигорода. Среди местных достопримечательностей — Саввино-Сторожевский монастырь в самом Звенигороде и памятник сомнительной эстетики капиталистического романтизма — дворец Галкина и Пугачевой, украшающий деревню Грязь. На Казанском вокзале даже предлагают экскурсии по округе: дворец в почете у экскурсионных бизнесменов.

Подробнее

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Квартира на улице Шухова расположена в доме, который был построен в 1933 году — это часть квартала между Сиротским переулком, улицей Лестева, Хавской и Шаболовкой. Он был выделен кооперативу «Жиркость» — бывшей парфюмерной фабрике, впоследствии сменившей название на «1-е Замоскворецкое объединение» и принявшей в свой состав рабочих завода «Красный пролетарий» и других локальных предприятий.

Весь квартал — памятник конструктивизма, спроектированный архитекторами Вольфензоном, Айзиковичем, Леонтовичем, Волковым и Травиным. Самое известное здание в нем — дом-коммуна. Еще один памятник конструктивизма поблизости — башня Шухова, на нее открывается прекрасный вид из кухни и санузла квартиры. Соседний квартал — Хавско-Шаболовский жилмассив — также памятник конструктивизма за авторством архитектора Травина.

Подробнее

Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы

В начале века дом в Бродниковом переулке, предположительно, был доходным, высотой в три этажа. В советское время появились коммуналки и достроили четвертый этаж, новый этаж легко вычислить по менее богатому декору. Сейчас в квартире на четвертом этаже живут художники Платон Инфанте-Арана, Дарья Коновалова-Инфанте и пять их детей: Серафим, Тихон, Пелагея, Дуня и совсем юная Фрося.

Подробнее

Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Квартира расположена в исторической высотке на Котельнической набережной, дом построен в 1952 году. Фактически отсюда до любой точки в центре можно дойти пешком — например, путь до «Зарядья» займет семь минут.

Владельцы квартиры — семейная пара Иван и Анна, их сын Николай и кот-ориентал по имени Печенька — живут в ней с 2010 года. Как рассказывает Анна, специально квартиру в этом доме семья не искала, она перешла Ивану по наследству.

Подробнее

Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»

Совсем небольшая квартира расположена в апарт-отеле. Такой формат жилья объединяет в себе функции квартиры и гостиницы. Здесь много 20–30-метровых апартаментов, но есть общественные пространства для работы и отдыха, которыми охотно пользуются жители дома.

Подробнее

Фотографии: обложка, 2, 3, 4, 5, 7 – Анастасия Соболева, 1 – Анастасия Виноградова, 6, 8 – Юлия Захарова

Share
скопировать ссылку

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Первая полоса

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Меньше глиттера, больше драмы

Петербург, который утонул в мусоре
Петербург, который утонул в мусоре «Дали „волшебный“ номер. Мальчик вбил адрес в график вывоза. Сказал, что все будет хорошо. Пошел 13-й день. Вывоза ни одного не было»
Петербург, который утонул в мусоре

Петербург, который утонул в мусоре
«Дали „волшебный“ номер. Мальчик вбил адрес в график вывоза. Сказал, что все будет хорошо. Пошел 13-й день. Вывоза ни одного не было»

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Как изменится наша жизнь в 2022 году

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Новые законы, цены и правила

Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть
Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть

Шоколад под угрозой? Как появился главный продукт из какао-бобов и почему совсем скоро он может исчезнуть

Как россияне выживают в первый рабочий день

Оплакиваем новогодние праздники

Как россияне выживают в первый рабочий день
Оплакиваем новогодние праздники

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи»

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи»Как устроена работа банковского коллектора

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи»

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи» Как устроена работа банковского коллектора

Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья
Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья Чтобы не тратить природные ресурсы
Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья

Покупать туалетную бумагу из переработанного сырья
Чтобы не тратить природные ресурсы

Подпишитесь на рассылку