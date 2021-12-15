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Новости

Цифра дняСколько россиян никогда не пользовались интернетом

В целом россияне не доверяют цифровизации, говорится в опросе исследовательского центра НИУ ВШЭ.

14%

россиян

никогда не пользовались интернетом

Большинство респондентов (64 %) опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. Также больше половины опрошенных считают, что камеры наблюдения должны распознавать только «известных» преступников и фиксировать опасные ситуации, а не «узнавать» всех граждан.

Больше всего россияне опасаются того, что государство и цифровые платформы будут злоупотреблять сбором данных и нарушать неприкосновенность частной жизни. Среди других угроз — кибератаки, кибербуллинг, троллинг, информационные войны и рост числа «фейковых новостей».

Источник: «РБК»

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