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В целом россияне не доверяют цифровизации, говорится в опросе исследовательского центра НИУ ВШЭ.
14%
россиян
никогда не пользовались интернетом
Большинство респондентов (64 %) опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. Также больше половины опрошенных считают, что камеры наблюдения должны распознавать только «известных» преступников и фиксировать опасные ситуации, а не «узнавать» всех граждан.
Больше всего россияне опасаются того, что государство и цифровые платформы будут злоупотреблять сбором данных и нарушать неприкосновенность частной жизни. Среди других угроз — кибератаки, кибербуллинг, троллинг, информационные войны и рост числа «фейковых новостей».
Источник: «РБК»