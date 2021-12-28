Минкультуры отказалось признать «Бок о бок» кинофестивалем

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Министерство культуры отказалось включать квир-кинофестиваль «Бок о бок» в перечень международных кинофестивалей 2022 года. Причиной отказа, как пишут организаторы в своем инстаграме, указано «нарушение законодательства».
Фестивали, не вошедшие в перечень Минкультуры, лишаются статуса кинофестиваля и вынуждены оформлять прокатное удостоверение на каждый фильм, что увеличивает временные и финансовые затраты организаторов.
«По нашему мнению, этот отказ — прямая цензура, безосновательный, а потому незаконный. В скором времени мы оспорим это решение в суде и постараемся добиться справедливости», — заявили организаторы фестиваля.
Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» существует с 2008 года. В ноябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт фестиваля из-за жалоб ультраправых активистов на «пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних».
Источник: Фестиваль «Бок о бок»
Обложка: «Бок о бок»