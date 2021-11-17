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Премьера

Премьера дняДокументальный фильм Карена Шаиняна про квир-сообщество Екатеринбурга

Карен Шаинян запустил документальный сериал о квир-людях по всей России, где первый фильм посвящен Екатеринбургу.

«В России есть больше 10 млн ЛГБТК-людей — гигантское сообщество, для которого и про которое не снято почти ничего. „Квирография“ открывает этот невидимый континент. Герои фильма живут за пределами Москвы и Петербурга. Каждая серия показывает новый город, жители которого впервые рассказывают свои истории и пускают авторов фильма в свою жизнь», — говорится в описании проекта.

Ранее мы общались с Кареном во время его приезда в Екатеринбург для съемок фильма.

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