В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия

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Вечером 25 ноября фем-активистки Леля Нордик, Полина Титова, Марина Ширяева и Марина Сингх провели в Петербурге акцию против гендерного насилия. Вечером того же дня девушки сообщили в ОВД-Инфо, что их вместе с журналистами Андреем Боком (SOTA), Никитой Адищевым («Настоящее время») и Сергеем Кагермазовым («Эхо Москвы» в Петербурге) задержала полиция.
Активистки обклеили женский манекен заголовками из СМИ, связанными с насилием по отношению к женщинам, возложили к нему цветы и зачитали манифест. В манифесте девушки потребовали от государства принять меры по защите прав женщин и ЛГБТ-персон. Полный текст манифеста можно прочитать здесь.
Бока, Адищева и Кагермазова отпустили через несколько часов после задержания, а девушек оставили в отделе полиции на ночь. Сегодня, 26 ноября, у активисток должен быть суд.