Петербуржец, повесивший свой портрет в Эрмитаже, извинился перед музеем

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29 октября
Петербуржец Кирилл Смородин, повесивший свой портрет в Эрмитаже, принес публичные извинения на своей странице в инстаграме. Смородин также написал письмо с извинениями директору музея Михаилу Пиотровскому. Петербуржец предложил поработать в Эрмитаже волонтером.
«Картина не является реальным портретом, это всего лишь фотошоп, а на ней изображена моя физиономия, так что единственный, кого я мог оскорбить, — это самого себя. Картина была прикреплена на скотч, поэтому никаких отверстий или других вандальных действий я не предпринимал», — написал Смородин в инстаграме.
Эрмитаж обратился в прокуратуру после того, как петербуржец повесил в одном из залов свой портрет. В музее хотят проверить перформанс молодого человека «на предмет возможного нарушения им законодательства, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».
20 октября петербуржец Кирилл Смородин повесил свой портрет в Эрмитаже и выложил фотографии с реакциями посетителей музея в инстаграм. Фотографии разошлись по социальным сетям. Позже, как пишет «Бумага», Смородину пришлось ограничить доступ к своему аккаунту.
Смородин повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года. Фотография молодого человека была также стилизована под портрет участника Отечественной войны.
Источник: «Бумага», «Фонтанка»