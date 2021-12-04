Журналистке «Радио Свобода» Карине Меркурьевой угрожают в соцсетях

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Журналистка «Радио Свобода» и авторка тг-канала «ФемВремя» Карина Меркурьева сообщила о преследовании в соцсетях и публикации личных данных в интернете.
По словам Меркурьевой, сначала ей написал пользователь с ником «Алекс Петров». Он потребовал от журналистки извинения за «пропаганду ЛГБТ и оскорбление мужчин». Затем Петров прислал Меркурьевой ее номер, банковские данные, а также телефон и адрес матери.
На телефоны журналистки и ее мамы присылают коды подтверждения из различных магазинов. «Мошенники неоднократно пытались взять кредит на их имена и атакуют их в телеграме. За вечер они получили более тысячи сообщений», — пишет «Радио Свобода».
Ранее сторонники «Мужского государства» устроили травлю феминистки Дарьи Серенко из-за ее поста о ксенофобии.
Источник: «Радио Свобода» (власти считают это СМИ иноагентом)
Обложка: Карина Меркурьева