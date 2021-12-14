Путин напомнил об ошибках «Мемориала», которые были исправлены еще осенью

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Правление «Международного Мемориала»* заявило, что исправило еще три месяца назад ошибки в списке жертв репрессий, о которых говорил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.
В четверг, 9 декабря, Путин высказался о ситуации с «Мемориалом»*. Он отметил, что в списке тех, кого причисляет организация к жертвам политических репрессий, нашли Петра Петровского, Ивана Лисовского и Павла Ковалевского.
По словам Путина, первый служил при немцах в полиции и конвоировал еврейских узников к месту казни, второй — причастен к гибели 11 тысяч евреев, а третий — убил более 800 человек.
В базе «Жертвы политического террора в СССР» действительно были три человека, осужденных за коллаборационизм и уничтожение евреев в годы войны, но их уже удалили, отметили представители «Мемориала»*. Ошибки допустили из-за «колоссального объема задачи».
Правление «Мемориала»*
Правозащитная организация, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России
Мы работаем над этой проблемой много лет и понимаем степень ее сложности. Занимаемся и будем продолжать заниматься этим делом. Но тем более странно вместо признательности за выполнение работы, которую должно было бы делать государство, слышать упреки в наличии единичных ошибок.
Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал»* из-за нарушений закона об иноагентах. Подписать петицию против закрытия организации можно по ссылке.
The Village собрал комментарии правозащитников о том, чем грозит ликвидация «Мемориала»* и какое влияние он оказал на современную Россию.
*Власти считают организацию иноагентом.
Источник: «Мемориал» (власти считают его иноагентом)
Обложка: сайт президента