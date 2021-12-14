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Путин напомнил об ошибках «Мемориала», которые были исправлены еще осенью
Путин напомнил об ошибках «Мемориала», которые были исправлены еще осенью
Новости

Путин напомнил об ошибках «Мемориала», которые были исправлены еще осенью

Правление «Международного Мемориала»* заявило, что исправило еще три месяца назад ошибки в списке жертв репрессий, о которых говорил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

Что произошло

В четверг, 9 декабря, Путин высказался о ситуации с «Мемориалом»*. Он отметил, что в списке тех, кого причисляет организация к жертвам политических репрессий, нашли Петра Петровского, Ивана Лисовского и Павла Ковалевского.

По словам Путина, первый служил при немцах в полиции и конвоировал еврейских узников к месту казни, второй — причастен к гибели 11 тысяч евреев, а третий — убил более 800 человек.

В базе «Жертвы политического террора в СССР» действительно были три человека, осужденных за коллаборационизм и уничтожение евреев в годы войны, но их уже удалили, отметили представители «Мемориала»*. Ошибки допустили из-за «колоссального объема задачи».

Правление «Мемориала»*

Правозащитная организация, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России

Мы работаем над этой проблемой много лет и понимаем степень ее сложности. Занимаемся и будем продолжать заниматься этим делом. Но тем более странно вместо признательности за выполнение работы, которую должно было бы делать государство, слышать упреки в наличии единичных ошибок.

Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал»* из-за нарушений закона об иноагентах. Подписать петицию против закрытия организации можно по ссылке.

The Village собрал комментарии правозащитников о том, чем грозит ликвидация «Мемориала»* и какое влияние он оказал на современную Россию.

*Власти считают организацию иноагентом.

Источник: «Мемориал» (власти считают его иноагентом)

Обложка: сайт президента

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