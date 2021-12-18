Минюст включил два НКО из Владивостока в реестры иностранных агентов

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17 декабря Минюст снова пополнил списки иностранных агентов.
В реестр НКО-иноагентов попала организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» из Владивостока.
Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иноагентов, включили Дальневосточное общественное движение «Маяк». Оно оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ персонам и женщинам, пострадавшим от насилия.
Обеими организациями руководит феминистка и ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.
Источник: Минюст