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Минюст включил два НКО из Владивостока в реестры иностранных агентов

17 декабря Минюст снова пополнил списки иностранных агентов.

В реестр НКО-иноагентов попала организация по реализации социально-правовых программ «Лилит» из Владивостока.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иноагентов, включили Дальневосточное общественное движение «Маяк».  Оно оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ персонам и женщинам, пострадавшим от насилия.

Обеими организациями руководит феминистка и ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.

Источник: Минюст

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