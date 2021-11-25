МВД проверит Netflix после жалобы о пропаганде ЛГБТ

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Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила в МВД жалобу на Netflix из-за пропаганды ЛГБТ, пишут «Ведомости».
По словам Баранец, сервис показывает «красочную коллекцию фильмов и сериалов о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров», а некоторые из них выходят с пометкой «16+» (общественница не уточняет, какие именно).
Баранец попросила проверить Netflix на гей-пропаганду среди детей (часть 2 статьи 6.21 КоАП). Максимальное наказание — штраф миллион рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Подборка, о которой говорит Баранец, действительно есть на сервисе. В нее входят фильмы «Горбатая гора», мини-сериал «Убийство Джанни Версаче» и другие картины про представителей ЛГБТК+, но все они промаркированы «18+».
Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал «Муз-ТВ» на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ, а главреда канала Андрея Разыграева — на 100 тысяч рублей.
Источник: «Ведомости»