26 декабря, воскресенье
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Помочившегося на стенд с фото ветерана москвича приговорили к 4 годам колонии

Мосгорсуд приговорил помочившегося на стенд с ветераном 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии.

Юферова обвинили в реабилитации нацизма. По версии следствия, в ноябре блогер помочился на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове, а затем опубликовал это в инстаграме. Юферов извинился и объяснил свое поведение тем, что был пьян.

Юферову также на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

Источник: Московская прокуратура, «Интерфакс»

скопировать ссылку

Тэги

Москва заняла вторую строчку в рейтинге городов с самой дорогой парковкой
24 декабря 2021

Москва заняла вторую строчку в рейтинге городов с самой дорогой парковкой

хочу ещё материалов
Закрыть