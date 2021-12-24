Помочившегося на стенд с фото ветерана москвича приговорили к 4 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил помочившегося на стенд с ветераном 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии.
Юферова обвинили в реабилитации нацизма. По версии следствия, в ноябре блогер помочился на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в Измайлове, а затем опубликовал это в инстаграме. Юферов извинился и объяснил свое поведение тем, что был пьян.
Юферову также на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.
Источник: Московская прокуратура, «Интерфакс»