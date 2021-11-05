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Прокуратура проверит песни Алены Швец на призывы к суициду
Прокуратура проверит песни Алены Швец на призывы к суициду
Новости

Прокуратура проверит песни Алены Швец на призывы к суициду

Роскомнадзор обратился в прокуратуру с просьбой проверить творчество певицы Алены Швец на призывы к суициду.

Проверку инициировала детский омбудсмен Татьяна Загородняя. Причиной стала попытка самоубийства 11-летней девочки из Саратова, которая выпала из окна многоэтажки 6 октября. Школьница получила травмы, но выжила.

Позже на странице подростка нашли плейлист с песнями Швец (в треке «Две девочки» Завгородняя увидела призыв к суициду, а в клипе на него — гей-пропаганду).

Источник: «РИА Новости», Znak.com

Обложка: Алена Швец

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