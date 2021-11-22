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Новости

В России хотят создать реестр токсичного контента — про насилие, вред прививок и ЛГБТ-сообщества

В России может появиться платформа маркировки токсичного контента в интернете. Об этом сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

В презентации проекта сказано, что в список попадет информация про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

По словам Ашманова, контент в реестре поделят по темам и степени токсичности (от запрещенного до нежелательного). Это позволит его «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах и убирать с платформ».

Источник: «Ведомости»

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