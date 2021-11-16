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РКН заблокировал сайт и онлайн-кинотеатр ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»
РКН заблокировал сайт и онлайн-кинотеатр ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»
Новости

РКН заблокировал сайт и онлайн-кинотеатр ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»

обновлено19 ноября 2021

Обновление

Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр фестиваля «Бок о Бок».

Организаторы сообщили, что их не уведомили о блокировке.

Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок», который проходит с 11 по 25 ноября, из-за жалоб ультраправых активистов.

Теперь при переходе на страницу появляется надпись «Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством РФ».

Жалобы подали соратники основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Они написали заявления в РКН и Росмолодежь с пометкой «распространение ЛГБТ среди несовершеннолетних». При этом на сайте и в соцсетях фестиваля каждая страница маркирована отметкой «18+».

Юристы «Бок о Бок» планируют обжаловать решение РКН. Все фильмы программы фестиваля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре, который расположен на другом домене.

Источник, фотографии: «Бок о Бок»

Обложка: «Бок о Бок»

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