Аэропорт «Уктус» на Ботанике снова собираются снести. Ранее поиск подрядчика остановили из-за общественников

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В Екатеринбурге возобновили поиск подрядчика для сноса аэропорта «Уктус». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Ранее этот процесс остановили из-за общественников.
Активисты движения «Мирные жители» уже обращались в УФАС в 2020 году с просьбой признать аэропорт памятником культуры, но суд отказал. 4 ноября объявили тендер на снос аэровокзала до конца 2021 года. После этого общественники нашли нарушения в документах к закупке, о чем известили власти и прокуратуру.
По мнению активистов движения «Мирные жители», аэропорт «Уктус» обладает признаками объекта культурного наследия, а значит, сносить его нельзя. Например, на фасаде здания установлена мемориальная доска «Вечная слава авиаторам Уктусского аэропорта, павшим в боях за Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945». В проекте сноса отсутствуют сведения об исторической ценности объекта.
Также общественники утверждают, что сведения об аварийном состоянии аэропорта недостоверны и противоречат акту осмотра, который провели специалисты по запросу Управления госохраны памятников. Кроме того, по их данным, стоимость аэровокзала сильно занижена. Ространснадзор оценивает здание в 5 872 040 рублей. Кадастровая же стоимость — 139 миллионов.
Также жалобу в УФАС подала член городской Общественной палаты Екатерина Петрова. В ней говорится, что техзадание конкурса противоречит законодательству, а в описании содержится недостоверная информация. В характеристике объекта указано, что у аэровокзала деревянные перекрытия, а в проекте организации работ — что монолитные и сборные железобетонные.
«Данное обстоятельство вводит потенциальных участников в заблуждение, так как влияет на определение стоимости и объемов работ и создает преимущества определенным участникам закупки», — говорится в жалобе.
После череды жалоб Свердловское УФАС приостановило процедуру закупки до принятия решения по вопросу.
Сейчас поддержать активистов можно участием в флешмобе в защиту аэропорта «Уктус». Его устроили общественники культурно-просветительского проекта «Школа наследия. Екатеринбург». Поддержать его можно, разместив на странице в социальных сетях плакат с хэштегами #АэровокзалУктус #отменить_закупку_на_снос.
Аэропорт «Уктус» построили в Свердловске в 1937 году. Здание относится к постконструктивизму. Сейчас аэровокзал заброшен. Объект хотят снести и на его месте разместить автовокзал «Золотой», который будет совмещен с торговым центром. Строят комплекс создатели «Гринвича» — «Общество Малышева 73» во главе с бизнесменом Игорем Заводовским. Общий объем инвестиций в проект — 400 миллионов долларов.
Ранее мы писали о том, как проект раскритиковал урбанист Илья Варламов. Основная претензия Варламова — «Золотой» будет в первую очередь торговым центром, а не автовокзалом, что скажется на удобстве для пассажиров междугородних автобусов.
Источник: The Village Екатеринбург