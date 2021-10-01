Отчисленный из вузовского ансамбля за причастность к ЛГБТ студент СПбГУ Максим Дрожжин покинул Россию

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Обновление
17 декабря
Студент магистратуры СПбГУ Максим Дрожжин покинул Россию после угроз и преследований из-за его сексуальный ориентации. Об этом он сообщил изданию «Такие дела».
«Такое решение пришлось принять, поскольку последние месяцы мне было тяжело психологически. Мне было страшно. Даже психолог не помогал, было ощущение, что я развалился. Был страх, что меня опять вызовут в полицию, что меня кто-то узнает на улице, что меня кто-то подставит, потому что мы живем в России», — рассказал бывший студент СПбГУ «Таким делам».
Максим Дрожжин покинул Россию 1 декабря. Сейчас он находится в Европе, в центре для беженцев.
Обновление
9 октября
Студенты СПбГУ запустили открытое письмо в поддержку Максима Дрожжина, которого выгнали из университетского ансамбля из-за того, что он гей. «Отказ Екатерины Владимировны мотивирован не отсутствием у студента должного уровня профессионализма, а личной неприязнью к его образу жизни, что нарушает не только кодекс универсанта СПбГУ, но и 2 пункт 19 статьи Конституции РФ», — написали студенты в открытом письме.
Этическая комиссия СПбГУ пока не решила, что будет делать со случаем дискриминации студента.
Дрожжин выложил запись заседания комиссии на свой ютуб-канал. Одна из сотрудниц СПбГУ призвала Дрожжина смириться с тем, что «что [есть] любимые дети, [a] есть нелюбимые дети». Ему также посоветовали «смириться» с тем, что у него не сложатся отношения с этим коллективом.
Руководительница фольклорного анмсамбля СПбГУ Екатерина Головкина попросила студента первого курса магистратуры Максима Дрожжина больше не приходить на занятия из-за его «странички в фейсбуке». Об этом студент рассказал на своей странице в соцсети. Дрожжин уточнил, что под «страничкой в фейсбуке» преподавательница имела в виду, что он гей.
Дрожжин выложил скриншот сообщения, которое ему написала Головкина. Как видно из скриншота, после просьбы больше не приходить на занятия ансамбля и не общаться с его участниками глава университетского кружка добавила: «Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить».
«Фонтанке» не удалось дозвониться до руководителя фольклорного ансамбля. Комментария от пресс-службы СПбГУ пока нет. На звонок по номеру телефона, который указан на сайте СПбГУ как номер ансамбля, The Village тоже не ответили.
Источник: Максим Дрожжин / Facebook, «Фонтанка», DOXA, «Такие дела»