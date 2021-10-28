«Тинькофф Банк» опроверг обвинения в покупке рекламы в гомофобных телеграм-каналах

Купить рекламу
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Представители «Тинькофф» ответили The Village, что не покупали рекламу в телеграм-каналах, которые травят ЛГБТ-персон и феминисток.
По словам пресс-службы банка, владелец гомофобных каналов сам разместил ссылку на акцию «Тинькофф» «Приведи друга» (при переходе высвечивается надпись «Никита рекомендует»), чтобы получить скидку на услуги банка.
Реклама банка «Тинькофф» появилась в двух телеграм-каналах, которые публикуют личные данные ЛГБТ-персон и феминисток, а также оскорбляют их.
В рекламных постах написано об условиях использования дебетовой карты «Тинькофф Банка», а также прикреплена ссылка, по которой ее можно оформить. При этом один из телеграм-каналов сообщил, что банк не покупал у него рекламу: «Мы выложили пост с реферальной ссылкой, за счет регистраций и выполнения всех условий — мы получаем деньги, на продвижение нашего канала».
The Village направил запрос в пресс-службу «Тинькофф Банка».
Источник: «Яжеугнетен», «Бладсикер»