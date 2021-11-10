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Новости

Против ТНТ возбудили дело о «гей-пропаганде» из-за поцелуя комиков в шоу

Полиция возбудила административное дело о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних на телеканал ТНТ из-за поцелуя комиков в программе «Игра».

Выпуск шоу «Игра», в котором комики Денис Дорохов и Александр Панекин изобразили поцелуй, показали 3 октября в эфире ТНТ. После этого депутаты Госдумы Михаил Романов и Анатолий Выборный решили обратиться в прокуратуру.

«Мне как депутату важно, что нарушение установлено и закон работает. <…> Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда», — заявил Романов.

Источник: «Лента.ру»

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