Минюст признал иноагентами ЛГБТ-проекты «Выход» и «Реверс»

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Минюст включил в реестр иноагентов две ЛГБТ-организации — «Выход» из Петербурга и «Реверс» из Краснодара.
«Выход» поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества, занимается просветительской деятельностью, а также бесплатно проводит консультации с юристами и психологами.
«Реверс» защищает права и интересы ЛГБТ-людей, борется с дискриминацией, оказывает юридическую и психологическую помощь, делает бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ и организовывает квир-фестиваль «Черноморье».
Ранее иноагентом признали общественное движение «Маяк»*. Оно входит в состав «Российской ЛГБТ-сети»*, которую 8 ноября тоже внесли в список Минюста.
*Власти считают организации иноагентами.