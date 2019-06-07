Битвы и традиционная эротика: Идем смотреть японскую гравюру в екатеринбургском Музее ИЗО

Фукэй-га — наиболее понятный и известный жанр, изображение пейзажей.

Бидзин-га — изображения красавиц, а именно, известных куртизанок и гейш. Художники не изображали образы простых женщин, потому что в Японии до наших дней в принципе не существовало понятия косметики, обычные девушки могли подчеркнуть свою красоту только спицами в прическе. Куртизанки же выбеливали свое лицо, наносили макияж, чем привлекали внимание всех мужчин, в том числе и художников.



Якуся-э — изображения сцен из пьес театров Кабуки и Но. В театрах Нори и Кабуки все женские роли исполняли мужчины. Поэтому, когда смотришь на гравюры с театральными сценами, где в основном изображены девушки, то нужно помнить, что это переодетые и накрашенные мужчины.



Катё-га — изображения цветов и птиц. Птицы были условными, вместо них могли быть нарисованы абсолютно любые насекомые и животные, вплоть до устриц. Может показаться, что эти гравюры не особенно эффектны, но в 19 веке многие европейские художники любили и повторяли именно этот жанр.



Муся-э — изображения исторических сюжетов и сцен битв. Этот жанр выделяется среди других своей эффектностью и сложностью композиции.



Сюн-га — «весенняя картинка», редко экспонируемый, но самый эпатажный жанр японской гравюры, представленный в отдельной зоне выставки с пометкой 18+. С помощью сцен секса автор показывает бытовые эстетические ценности современной жизни, сексуальную мораль горожан во всем многообразии проявлений. Героями работ в стиле сюн-га становились как старые, так и молодые люди, гетеросексуалы и гомосексуалы, разнообразные сексуальные фетишисты. И хотя позы прорисовывались не догматично, образовательный момент в этих гравюрах был — в период Эдо эротическая книга была очень распространенным подарком молодоженам, как напутствие к дальнейшим действиям.