Битвы и традиционная эротика: Идем смотреть японскую гравюру в екатеринбургском Музее ИЗО Ксилография в стиле укиё-э и не только на новой выставке в Екатеринбурге
7 июня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Не только Хокусай» с избранными японскими гравюрами XVIII–XIX веков из коллекции Олега Малахова, насчитывающей уже более 500 листов ксилографии. Выставка сопровождается обширной параллельной программой с авторскими экскурсиями, лекциями о японском искусстве и мастер-классами культурного центра «Япония».
The Village Екатеринбург рассказывает, что нужно знать о японской гравюре, чтобы понять новую экспозицию.
«Истинные виды Токио. Фейрверк на мосту Рёгоку», Утагава Хиросигэ III, 1875
Ксилография — вид гравюры на дереве
Чтобы создать такую гравюру, рисунок вырезают на деревянной доске, покрывают краской и печатают на бумаге или сходном материале. Обычно все лавры достаются художникам и именно они воспринимаются как истинные гении, но в случае с ксилографией — это командный труд.
Издатель придумывает замысел, художник воплощает его прототип на тонкой бумаге, а сама реализация в большой степени зависит от мастерства резчика и печатника. Резчик приклеивает рисунок лицевой стороной на доску из вишни, груши или самшита и вырезает из нее области, на которых бумага будет белой, создавая первую печатную форму. Закончив, он создает несколько черно-белых оттисков, на которых художник обозначает задуманные цвета. Резчик изготовляет необходимое количество печатных форм, иногда достигавшее нескольких десятков, каждая из которых соответствует одному цвету или тону. Печатник, обговорив с художником цветовую гамму, наносит краску на получившийся набор форм, после чего на влажной рисовой бумаге вручную печатает гравюру.
«Внезапный дождь под горой», Кацусика Хокусай, начало 1830-х
Надписи на гравюрах — паспорт рисунка
В процессе создания каждой японской гравюры участвовало несколько человек, а их подписи и марки указывались на листе, наряду с марками издателей, которые придумали идею рисунка. Кроме того, на гравюрах встречаются надписи с указанием серии, к которой относится гравюра, и именем изображаемого персонажа — куртизанки, актера, воина и других героев картин. Помимо этого, из-за системы цензорских отметок, в Японии были введены различные именные цензорские марки и марки с датами, печати, благодаря которым современные исследователи могут точно назвать год создания той или иной ксилографии.
«Большая волна в Канагаве», Кацусика Хокусай, Оттиск после 1906.
Японская философия заключается в важности ценить каждый момент
Восприятие жизни, как потока сменяющих друг друга событий, в непрерывном калейдоскопе которых человек должен уметь органично воспринимать каждое мгновение и наслаждаться простыми радостями бытия — это основа системы жанров японской ксилографии. Термин «укиё» (изначально буддийский в значении «бренный мир») был переосмыслен как «мир мимолетных наслаждений» после появления отдельных городских кварталов в Японии, где находились дома куртизанок и гейш и процветал театр Кабуки, после чего стал названием направления японской ксилографии.
Одна из самых известных работ в стиле укиё-э — «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, образ японского искусства, который встречается в самых разных ипостасях: начиная с принтов одежды и заканчивая обложкой первого издания симфонического произведения Клода Дебюсси «Море». Помимо нее, на выставке можно открыть для себя малоизвестные работы, редкие для музейных и частных собраний.
«Сэппуку Энии Ханкана Такасады», Ёситоси Цукиока, 1862
Жанры японской гравюры: от пейзажей до эротики
Выставка в Музее изобразительных искусств построена по жанровому принципу и позволяет познакомиться с основными направлениями японской гравюры.
Фукэй-га — наиболее понятный и известный жанр, изображение пейзажей.
Бидзин-га — изображения красавиц, а именно, известных куртизанок и гейш. Художники не изображали образы простых женщин, потому что в Японии до наших дней в принципе не существовало понятия косметики, обычные девушки могли подчеркнуть свою красоту только спицами в прическе. Куртизанки же выбеливали свое лицо, наносили макияж, чем привлекали внимание всех мужчин, в том числе и художников.
Якуся-э — изображения сцен из пьес театров Кабуки и Но. В театрах Нори и Кабуки все женские роли исполняли мужчины. Поэтому, когда смотришь на гравюры с театральными сценами, где в основном изображены девушки, то нужно помнить, что это переодетые и накрашенные мужчины.
Катё-га — изображения цветов и птиц. Птицы были условными, вместо них могли быть нарисованы абсолютно любые насекомые и животные, вплоть до устриц. Может показаться, что эти гравюры не особенно эффектны, но в 19 веке многие европейские художники любили и повторяли именно этот жанр.
Муся-э — изображения исторических сюжетов и сцен битв. Этот жанр выделяется среди других своей эффектностью и сложностью композиции.
Сюн-га — «весенняя картинка», редко экспонируемый, но самый эпатажный жанр японской гравюры, представленный в отдельной зоне выставки с пометкой 18+. С помощью сцен секса автор показывает бытовые эстетические ценности современной жизни, сексуальную мораль горожан во всем многообразии проявлений. Героями работ в стиле сюн-га становились как старые, так и молодые люди, гетеросексуалы и гомосексуалы, разнообразные сексуальные фетишисты. И хотя позы прорисовывались не догматично, образовательный момент в этих гравюрах был — в период Эдо эротическая книга была очень распространенным подарком молодоженам, как напутствие к дальнейшим действиям.
Работы только одного художника не поделили на жанры и представили в одном разделе — это гравюры Цукиока Ёситоси. Его считают самым известным японским мастером 19 века и последним крупным мастером японской гравюры.
«Мост Охаси. Внезапный ливень близ Атаке», Утагава Хиросигэ, 1857
Японская гравюра отразилась в творчестве многих европейских художников
После революции Мэйдзи в 1868 году и открытия границ Японии, в нее стали завозить достижения западной цивилизации и укиё-э вышел из моды на родине, заменяясь фотографией. В то же время, в западной Европе и Америке гравюры в стиле укиё-э стали обретать большую популярность и их начали массово скупать искусствоведы. Так что укиё-э не исчез бесследно — японские гравюры стали источником вдохновения для европейских художников, работавших в стиле кубизма, импрессионизма, а также художников-постимпрессионистов, таких как Винсент Ван Гог, Клод Моне и других. Так, например, у Ван Гога есть работа «Мост в дождь (по Хирошиги)», которая повторяет гравюру японского мастера.
Изображения: Олег Малахов