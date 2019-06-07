13 августа, пятница
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Искусство7 июня 2019

Битвы и традиционная эротика: Идем смотреть японскую гравюру в екатеринбургском Музее ИЗО Ксилография в стиле укиё-э и не только на новой выставке в Екатеринбурге

Битвы и традиционная эротика: Идем смотреть японскую гравюру в екатеринбургском Музее ИЗО
РедакторСоня Глухова

7 июня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Не только Хокусай» с избранными японскими гравюрами XVIII–XIX веков из коллекции Олега Малахова, насчитывающей уже более 500 листов ксилографии. Выставка сопровождается обширной параллельной программой с авторскими экскурсиями, лекциями о японском искусстве и мастер-классами культурного центра «Япония».

The Village Екатеринбург рассказывает, что нужно знать о японской гравюре, чтобы понять новую экспозицию.

Текст

Соня Глухова

«Истинные виды Токио. Фейрверк на мосту Рёгоку», Утагава Хиросигэ III, 1875

Ксилография — вид гравюры на дереве

Чтобы создать такую гравюру, рисунок вырезают на деревянной доске, покрывают краской и печатают на бумаге или сходном материале. Обычно все лавры достаются художникам и именно они воспринимаются как истинные гении, но в случае с ксилографией — это командный труд.

Издатель придумывает замысел, художник воплощает его прототип на тонкой бумаге, а сама реализация в большой степени зависит от мастерства резчика и печатника. Резчик приклеивает рисунок лицевой стороной на доску из вишни, груши или самшита и вырезает из нее области, на которых бумага будет белой, создавая первую печатную форму. Закончив, он создает несколько черно-белых оттисков, на которых художник обозначает задуманные цвета. Резчик изготовляет необходимое количество печатных форм, иногда достигавшее нескольких десятков, каждая из которых соответствует одному цвету или тону. Печатник, обговорив с художником цветовую гамму, наносит краску на получившийся набор форм, после чего на влажной рисовой бумаге вручную печатает гравюру.

«Внезапный дождь под горой», Кацусика Хокусай, начало 1830-х

Надписи на гравюрах — паспорт рисунка

В процессе создания каждой японской гравюры участвовало несколько человек, а их подписи и марки указывались на листе, наряду с марками издателей, которые придумали идею рисунка. Кроме того, на гравюрах встречаются надписи с указанием серии, к которой относится гравюра, и именем изображаемого персонажа — куртизанки, актера, воина и других героев картин. Помимо этого, из-за системы цензорских отметок, в Японии были введены различные именные цензорские марки и марки с датами, печати, благодаря которым современные исследователи могут точно назвать год создания той или иной ксилографии.

«Большая волна в Канагаве», Кацусика Хокусай, Оттиск после 1906.

Японская философия заключается в важности ценить каждый момент

Восприятие жизни, как потока сменяющих друг друга событий, в непрерывном калейдоскопе которых человек должен уметь органично воспринимать каждое мгновение и наслаждаться простыми радостями бытия — это основа системы жанров японской ксилографии. Термин «укиё» (изначально буддийский в значении «бренный мир») был переосмыслен как «мир мимолетных наслаждений» после появления отдельных городских кварталов в Японии, где находились дома куртизанок и гейш и процветал театр Кабуки, после чего стал названием направления японской ксилографии.

Одна из самых известных работ в стиле укиё-э — «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, образ японского искусства, который встречается в самых разных ипостасях: начиная с принтов одежды и заканчивая обложкой первого издания симфонического произведения Клода Дебюсси «Море». Помимо нее, на выставке можно открыть для себя малоизвестные работы, редкие для музейных и частных собраний.

«Сэппуку Энии Ханкана Такасады», Ёситоси Цукиока, 1862

Жанры японской гравюры: от пейзажей до эротики

Выставка в Музее изобразительных искусств построена по жанровому принципу и позволяет познакомиться с основными направлениями японской гравюры.

Фукэй-га — наиболее понятный и известный жанр, изображение пейзажей.

Бидзин-га — изображения красавиц, а именно, известных куртизанок и гейш. Художники не изображали образы простых женщин, потому что в Японии до наших дней в принципе не существовало понятия косметики, обычные девушки могли подчеркнуть свою красоту только спицами в прическе. Куртизанки же выбеливали свое лицо, наносили макияж, чем привлекали внимание всех мужчин, в том числе и художников.

Якуся-э — изображения сцен из пьес театров Кабуки и Но. В театрах Нори и Кабуки все женские роли исполняли мужчины. Поэтому, когда смотришь на гравюры с театральными сценами, где в основном изображены девушки, то нужно помнить, что это переодетые и накрашенные мужчины.

Катё-га — изображения цветов и птиц. Птицы были условными, вместо них могли быть нарисованы абсолютно любые насекомые и животные, вплоть до устриц. Может показаться, что эти гравюры не особенно эффектны, но в 19 веке многие европейские художники любили и повторяли именно этот жанр.

Муся-э — изображения исторических сюжетов и сцен битв. Этот жанр выделяется среди других своей эффектностью и сложностью композиции.

Сюн-га — «весенняя картинка», редко экспонируемый, но самый эпатажный жанр японской гравюры, представленный в отдельной зоне выставки с пометкой 18+. С помощью сцен секса автор показывает бытовые эстетические ценности современной жизни, сексуальную мораль горожан во всем многообразии проявлений. Героями работ в стиле сюн-га становились как старые, так и молодые люди, гетеросексуалы и гомосексуалы, разнообразные сексуальные фетишисты. И хотя позы прорисовывались не догматично, образовательный момент в этих гравюрах был — в период Эдо эротическая книга была очень распространенным подарком молодоженам, как напутствие к дальнейшим действиям.

Работы только одного художника не поделили на жанры и представили в одном разделе — это гравюры Цукиока Ёситоси. Его считают самым известным японским мастером 19 века и последним крупным мастером японской гравюры.

«Мост Охаси. Внезапный ливень близ Атаке», Утагава Хиросигэ, 1857

Японская гравюра отразилась в творчестве многих европейских художников

После революции Мэйдзи в 1868 году и открытия границ Японии, в нее стали завозить достижения западной цивилизации и укиё-э вышел из моды на родине, заменяясь фотографией. В то же время, в западной Европе и Америке гравюры в стиле укиё-э стали обретать большую популярность и их начали массово скупать искусствоведы. Так что укиё-э не исчез бесследно — японские гравюры стали источником вдохновения для европейских художников, работавших в стиле кубизма, импрессионизма, а также художников-постимпрессионистов, таких как Винсент Ван Гог, Клод Моне и других. Так, например, у Ван Гога есть работа «Мост в дождь (по Хирошиги)», которая повторяет гравюру японского мастера.

Изображения: Олег Малахов

читайте ТАМ, ГДЕ УДОБНО:

Facebook

VK

Instagram

telegram

Twitter

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Овощи с фермы и северная рыба в ресторане «ЧаЩа» на Красноармейской
Овощи с фермы и северная рыба в ресторане «ЧаЩа» на Красноармейской Арктический омуль, дичь с Крайнего Севера и зелень из местных теплиц в новом заведении в «квартале миллионеров»
Овощи с фермы и северная рыба в ресторане «ЧаЩа» на Красноармейской

Овощи с фермы и северная рыба в ресторане «ЧаЩа» на Красноармейской
Арктический омуль, дичь с Крайнего Севера и зелень из местных теплиц в новом заведении в «квартале миллионеров»

«Я спасаю Чернобыль и Фукусиму от радиоактивного загрязнения»
«Я спасаю Чернобыль и Фукусиму от радиоактивного загрязнения» «Авария — это плохо, ужасно, но это стимул для развития науки. Нигде больше таких полигонов ты не получишь»
«Я спасаю Чернобыль и Фукусиму от радиоактивного загрязнения»

«Я спасаю Чернобыль и Фукусиму от радиоактивного загрязнения»
«Авария — это плохо, ужасно, но это стимул для развития науки. Нигде больше таких полигонов ты не получишь»

«Втуз Вкус» и Beverly Viz: Как выглядят сувениры с символикой районов Екатеринбурга
«Втуз Вкус» и Beverly Viz: Как выглядят сувениры с символикой районов Екатеринбурга Истории и топонимы уральской столицы на футболках, панамах и стикерах от «Лаборатории городских образов»
«Втуз Вкус» и Beverly Viz: Как выглядят сувениры с символикой районов Екатеринбурга

«Втуз Вкус» и Beverly Viz: Как выглядят сувениры с символикой районов Екатеринбурга
Истории и топонимы уральской столицы на футболках, панамах и стикерах от «Лаборатории городских образов»

Фестиваль барбекю: «Битва бургеров», «Агонь-Парк» и мастер-классы на Плотинке
Фестиваль барбекю: «Битва бургеров», «Агонь-Парк» и мастер-классы на Плотинке Екатеринбургер, шу «Фламинго», коктейль «Единорог» и другие блюда ближайшего уик-энда
Фестиваль барбекю: «Битва бургеров», «Агонь-Парк» и мастер-классы на Плотинке

Фестиваль барбекю: «Битва бургеров», «Агонь-Парк» и мастер-классы на Плотинке
Екатеринбургер, шу «Фламинго», коктейль «Единорог» и другие блюда ближайшего уик-энда

Тэги

Сюжет

Новое и лучшее

«Евангелион»

Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию

«Не дыши 2»: Аттракцион жестоких убийств вместо оригинальной идеи

Mer Kaffe от команды «Больше кофе», бар Pasota и ресторанный фестиваль Farm to Table с ужином в открытом поле

Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)

Первая полоса

«Евангелион»

«Евангелион»Шопенгауэр, депрессия и гигантские биороботы

«Евангелион»

«Евангелион» Шопенгауэр, депрессия и гигантские биороботы

Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию
Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию Что слушать, смотреть и читать в эти выходные
Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию

Японский эмбиент на вибрафоне, «Новый вишневый вкус» и книга про полиаморию
Что слушать, смотреть и читать в эти выходные

«Не дыши 2»: Аттракцион жестоких убийств вместо оригинальной идеи
«Не дыши 2»: Аттракцион жестоких убийств вместо оригинальной идеи Стоит ли смотреть главный хоррор этих выходных?
«Не дыши 2»: Аттракцион жестоких убийств вместо оригинальной идеи

«Не дыши 2»: Аттракцион жестоких убийств вместо оригинальной идеи
Стоит ли смотреть главный хоррор этих выходных?

Mer Kaffe от команды «Больше кофе», бар Pasota и ресторанный фестиваль Farm to Table с ужином в открытом поле
Mer Kaffe от команды «Больше кофе», бар Pasota и ресторанный фестиваль Farm to Table с ужином в открытом поле
Mer Kaffe от команды «Больше кофе», бар Pasota и ресторанный фестиваль Farm to Table с ужином в открытом поле

Mer Kaffe от команды «Больше кофе», бар Pasota и ресторанный фестиваль Farm to Table с ужином в открытом поле

Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург) Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)

Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)
Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы

«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии Что случилось в северном поселке на Белом море
«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии

«Золотая моя девочка»: Выпускницы МГУ обвинили сотрудника биостанции в сексуальном насилии
Что случилось в северном поселке на Белом море

«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом Клерк из компьютерной игры борется со злом по обе стороны монитора
«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Клерк из компьютерной игры борется со злом по обе стороны монитора

На что живут работники «большой четверки»
На что живут работники «большой четверки» Постоянный недосып, ежегодные оценки и предложения от клиентов перейти к ним на работу
На что живут работники «большой четверки»

На что живут работники «большой четверки»
Постоянный недосып, ежегодные оценки и предложения от клиентов перейти к ним на работу

Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо
Как обновить дизайн кухни без ремонта И создать яркий интерьер, который не надоест
Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо

Как обновить дизайн кухни без ремонта
И создать яркий интерьер, который не надоест

27 главных событий этой недели
27 главных событий этой недели Kedr Livanskiy, «Арсений Креститель», спектакль «Сталлоне Любовь Корова» и программа к 90-летию Таривердиева
27 главных событий этой недели

27 главных событий этой недели
Kedr Livanskiy, «Арсений Креститель», спектакль «Сталлоне Любовь Корова» и программа к 90-летию Таривердиева

Пороки поп-культуры, зеленый цвет и Sparks: Из чего сделан «Аннетт» Леоса Каракса
Пороки поп-культуры, зеленый цвет и Sparks: Из чего сделан «Аннетт» Леоса Каракса С Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях
Пороки поп-культуры, зеленый цвет и Sparks: Из чего сделан «Аннетт» Леоса Каракса

Пороки поп-культуры, зеленый цвет и Sparks: Из чего сделан «Аннетт» Леоса Каракса
С Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях

Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi
Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi
Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi

Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi

«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎»
«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎» Почему недоплачивают врачам, работающим с ковидом
«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎»

«‎Главный врач спросил, уверена ли я, что смогу работать, если обращусь в прокуратуру‎»
Почему недоплачивают врачам, работающим с ковидом

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
И учит этому других

«Шутка — 10 суток. Спешл — год»
«Шутка — 10 суток. Спешл — год» Комики поддерживают шутками осужденного Идрака Мирзализаде
«Шутка — 10 суток. Спешл — год»

«Шутка — 10 суток. Спешл — год»
Комики поддерживают шутками осужденного Идрака Мирзализаде

Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко

Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко
Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе

Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели
Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели Авторы самиздатов «Незнание», Ornament, My Day Book и Grandmama’s Print
Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели

Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели
Авторы самиздатов «Незнание», Ornament, My Day Book и Grandmama’s Print

Делить домашние дела на партии
Делить домашние дела на партии Чтобы успевать сделать больше и уставать меньше
Делить домашние дела на партии

Делить домашние дела на партии
Чтобы успевать сделать больше и уставать меньше

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Полвека Аббаса Киаростами
Спецпроект
Полвека Аббаса Киаростами История Ирана через призму фильмов главного режиссера страны
Полвека Аббаса Киаростами
Спецпроект

Полвека Аббаса Киаростами
История Ирана через призму фильмов главного режиссера страны

Подпишитесь на рассылку