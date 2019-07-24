Уральский андеграунд 60-х: Кто такой Евгений Арбенев и что он сделал для искусства в Екатеринбурге Один из первых современных художников города — о концептуализме, новых граффити и Уральской биеннале
В 2019 году художественная жизнь Екатеринбурга крайне разнообразна и насыщена событиями: проходят фестивали уличного искусства, в музеях и галереях показывают работы современных художников. Авторов-концептуалистов знают в лицо и приглашают к сотрудничеству крупные бренды и девелоперы, даже уличные художники, работающие нелегально, могут спокойно рассказывать об этом на центральных площадках города. Но в 1960-1980-е годы неофициальным художникам и поэтам приходилось работать в подполье — благодаря их деятельности начала формировать независимая творческая среда Екатеринбурга, которую можно видеть сегодня.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств и The Village начинают серию публикаций о творческом пути значимых художников из уральского андеграунда и их взглядах на актуальное современное искусство.
Первым неофициальным уральским художественным объединением в 1960–1970-е годы стала «Уктусская школа», участники которой занимались поиском новых форм в искусстве. Они отходили от академических традиций и обращались к наследию футуристов и абстракционистов, использовали приемы концептуализма. У них долгое время не было возможности показывать свои работы на официальных выставках, а выпускаемый ими в единственном экземпляре самодельный журнал «Номер» распространялся среди близких знакомых.
Один из «уктуссцев», Евгений Арбенев, переехал в Свердловск из Саратовской области в 1959 году, после службы в армии познакомился с художниками-основателями неформального объединения «Уктусская школа», — Анной Таршис и Валерием Дьяченко —и вскоре присоединился к ним. Параллельно с этим он работал в области промышленной графики, окончив Московский Полиграфический институт, и стал художественным редактором в журнале «Урал». В настоящее время является главным редактором газеты «Голос надежды».
Еще в 1960-е годы Арбенев начал заниматься кодированием литературы и попытками создания азбуки визуального языка. В своем творчестве он большое значение придает подсознательному и свободному искусству. Стартовав как художник-график, впоследствии он открыл для себя формат инсталляции и начал создавать композиции из бутылок.
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Знакомство с участниками «Уктусской школы»
После службы в армии я пошел в изостудию Николая Чеснокова в ДК Железнодорожников. Там в 1964 году я познакомился с Валерой Дьяченко, с которым мы до сих пор общаемся, и Анной Таршис.
Сначала я увидел рисунки Анны, которые она принесла на очередную осеннюю выставку, и они меня поразили. Вроде бы ничего особенного, черно-белая графика, но это было увидено изнутри, а не с натуры нарисовано. Я запомнил один из рисунков — он назывался «Вырваться бы». В смысле вырваться из всего того, где она жила.
А потом я увидел ее: распущенные длинные волосы, очень живые глаза. Я буквально был ей очарован. Она совершенно гениальная женщина, необычайно одаренная. Занималась и музыкой, и рисованием, и литературой — в ней было все.
Меня привлек ржавый лист железа на улице, и я принес его на выставку. Поверх я положил узор, вырезанный из другого листа
С Валерой Дьяченко с осени 1965 года я начал работать во ВНИИТЭ (институте технической эстетики). Мы с ним участвовали в создании проектов, он на меня тоже сильно повлиял. Но он больше философ, рационалист, а Анна — это необузданная стихия.
Когда я познакомился с Анной, то стал понимать, что я ничто против ее одаренности, хотя мы были ровесниками. Потому что у меня три года в армии выпали из жизни, я там мог только газету «Правда» читать — и было два светлых пятна в виде поездок в художественные галереи. Это был сложный период. Но после знакомства с Таршис в 1966 году я стал искать свой путь.
Первые объекты
Когда я поступил в Полиграфинститут в 1966 году, то решил представить на выставке в студии Чеснокова работы, которые показывали мое перерождение в искусстве. Меня привлек ржавый лист железа на улице, я принес его на выставку. Поверх я положил узор, вырезанный из другого листа. И еще сделал скульптуру «Строй солдат», которую собрал из найденных реек с гвоздями, разобранных ящиков.
К этому моменту я уже вышел из неопределенности и показал эти работы выставочной комиссии, но у меня ничего не приняли. И я ушел из этой студии насовсем.
Поиск своего стиля и «Увиденное в мыслях»
Я еще продолжал поиски себя в искусстве и совершенно случайно пришел к созданию проекта «Увиденное в мыслях». Первые попытки были в 1967 году, когда я приехал на сессию в Москву. Например, когда я слышу звук самолета, то у меня возникает в голове изображение — и я тут же зарисовываю. Я бы назвал это натуралистическим искусством. Только я рисую не то, что видят мои глаза, а то, что возникает в голове.
Это реакция на внешние раздражители. И ее легко объяснить. Ночью на юге слышен звук самолета и рядом летит светлячок, мерцает, как самолет в небе. Я расслабленно лежу на разгоряченной гальке у моря, ноги слегка окатывает волна. И у меня помимо моей воли в голове появляется рисунок, эквивалентный моему внутреннему состоянию, которое я объяснить не могу.
О графике и академической живописи
Работа над товарными знаками перенесла меня в свободный мир графики. В этой узкой области графики, которую я выбрал, я чувствую себя как рыба в воде. Потому что я здесь все. А если взять живопись, то я так не могу, потому что там надо другое. Да и зачем я буду пейзаж рисовать? Мне понравилось — я сфотографирую его. Зачем я буду всю жизнь тратить на то, чтобы уподобиться фотоаппарату.
Поэтому я считаю, что предшествующие художники по большому счету несчастны. Даже Волович в какой-то степени до конца дней сохранил неудовлетворенность. Он ищет и ищет, а я нахожу всегда. Поэтому я счастлив, что я нахожу.
Эксперимент по исследованию творческих способностей
Во ВНИИТЭ я делал интересный эксперимент, получившийся совершенно спонтанно. Я взял черную детскую магнитную доску, к которой шел набор цветных фигурок. Из них я убрал те, что изображали конкретные образы — например, голову с глазами. Выбрал только чистые фигуры.
Эту доску я оставлял просто так на столе на работе. И эргономисты, художники, бухгалтера, которые ходили из отдела в отдел, замечали ее и за разговорами складывали композиции из фигур. Я затем это себе фиксировал. При этом женщина-бухгалтер сделала очень оригинальную композицию, а начальник отдела Слава Другов, который окончил художественное училище, сложил банальнейший трактор.
Для того, чтобы человек показал бессознательное, надо, чтобы творчество шло параллельно какому-то действию. Например, я стал коллекционировать бессознательные рисунки, которые человек чиркает во время разговора по телефону. Кто-то рисует все-таки фигуративные рисунки, а кто-то просто так — и на основании этих рисунков я уже стал составлять портрет человека. Например, когда закрытый человек говорит по телефону, он никогда ничего не рисует. А другие изображают то, что их больше всего волнует. У кого финансовые дела — так он пишет цифры, рубли.
Подсознательное искусство — потрясающая область.
«Свободное падение геометрических тел»
Триптих «Свободное падение геометрических тел» был сделан где-то на стыке науки и искусства. Меня интересовало, как будут падать треугольная, квадратная и круглая фигуры, которые имеют одинаковую площадь. Я постарался сделать эксперимент очень чисто: аккуратно накалывал фигуры иголочкой в одной точке. Потом убирал иголочку и не дышал, когда они падали. Старался, чтобы ни вздоха, ни дуновения ветра не было.
Я хотел определить, как влияет конфигурация фигур на траекторию их падения. И потом графически изобразить это движение при помощи прозрачных и массивных контуров.
Я люблю такие вещи, в которых присутствует рациональная основа, но при этом результат от тебя не зависит. Я очень люблю то, что от меня не зависит — например, то, как падают листья. И можно этим наслаждаться, изучать.
Азбука визуального языка
Во время работы во ВНИИТЭ я узнал о Василии Кандинском. Меня особенно потрясло стихотворение «Видеть». И позже я сделал структурный эскиз этого стихотворения, который только через двадцать лет окончательно оформил. Хотя искусствовед Татьяна Жумати оценила именно первоначальный эскиз, его концептуальность — то, что там были цифры, которые для меня были только техническими пометками.
Я ставил перед собой задачу создать азбуку визуального языка, начало которой положил Кандинский. Не только буквы или цифры, а именно новый язык. Люди должны реагировать на внутреннее содержание. Я изучал искусство детей и заметил, что независимо от того, в каком районе земного шара они родились, в их рисунках есть нечто общее. И я когда в детстве только брал в руки карандаш и рисовал человека — получался круг как голова, и из него торчали руки и ноги, как две кочерги. Это общее я и стал искать.
Изучая детские рисунки, думал, что, может быть, через это я вернусь к раскрепощенности, как Матисс. Он говорил, что всю жизнь стремился видеть мир глазами ребенка. Но он гениальный художник, он сумел. А я вот не сумел.
Работа грузчиком и журнал «Документ»
Как художник-дизайнер во ВНИИТЭ я сделал очень интересный проект оформление диспетчерского пункта Североуральского бокситового рудника. Мы летали в командировку на бокситовые рудники, спускались в шахты. Я вложил всего себя в этот проект и дошел до полного истощения. Мне так хотелось спать, прямо на улице упасть. И когда надо было проект представить, меня начальник отдела Слава Другов не выпустил на большой совет — я тут же уволился.
Потом устроился работать грузчиком в магазине «Хлебторг» на Восточной, 84. За два с половиной года я восстановился. Физическая работа была посильная: таскать лотки с хлебом да мешки с сахаром. И тогда я смог окончить институт. Например, надо было разгрузить четыре машины, а потом я садился читать или уходил в парк рисовать то, что нужно было по заданию.
Когда Анна Таршис с мужем Сергеем Сигеем уехали в Ейск, я остался один и общался только с Сашей Галамагой (художник, участник «Уктусской школы», — прим. ред.) — и мы начали делать журнал «Документ». Он представлял из себя своеобразный альбом-коллаж, в который я вклеивал то, что меня окружало: ценники на хлеб, какие-то записочки от заведующей магазина (вроде «Женя, принимай столько-то такого хлеба»), свои записочки, вырезки из газет. Из газеты «Известия» с последней страницы вырезал заметку о том, что американские астронавты высадились на Луну. Это была фиксация материального окружения. Потом я узнал, что многие девушки такие альбомы делают. Но они выбирают то, что им нравится, а я включал всю окружающую информацию.
О дневнике
Тогда я думал, что всю жизнь буду работать грузчиком в магазине. Но на последнем курсе оказалось, что я могу стать уже художественным редактором. Работы было настолько много, что я начал вести дневник — как снимок рабочего дня. Чтобы если меня спросят, чем я занимался, я мог показать буквально поминутно, что я делал.
Эту привычку я сохранил до сих пор. Получилось так, что дневник — это мой проект. И я на основании этих данных могу уже делать абстрактные графические произведения, которые с математической точностью фиксируют мою жизнь. Например, у меня есть проект, в котором я изобразил график своего сна за конкретный месяц. Черным обозначено время, когда я спал, а белым — когда бодрствовал.
Я очень люблю документальность, не люблю туда внедряться. Даже современные фильмы про войну, как правило, не смотрю, потому что не вижу сюжет, а вижу актера, которого измазали грязью. Я эту ложь не люблю. Я всегда говорю, что хотел бы не над вымыслом слезами облиться, а над тем, что я зафиксировал. Поэтому и веду этот дневник.
Иллюстрации-структуры к стихотворениям
Еще я делал иллюстрации-структуры к стихотворениям. Например, я сделал чертеж на тему «Шаганэ ты моя, Шаганэ». В свое время я безумно полюбил это стихотворение Есенина и выявил в нем всю закономерность повторения слов. Или стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье…» состоит только из существительных и прилагательных. И я закодировал структуру: существительные — черными кружочками, прилагательные — белыми. И вот из такого примитивного кодирования возникла картина. И в этой картине — состояние той среды, которое воспринял Фет. Будто мерцание воды.
Экспериментальная выставка на Сурикова, 31
В 1987 году я был одним из организаторов выставки на Сурикова, 31. Я рад, что Валера Дьяченко дал мне возможность сделать экспозицию в одной из комнат. Я отказался от стандартной развески и сделал свободную композицию. В центре комнаты я поставил вешалку, от которой растянул по углам лески, и на них повесил работы Таршис, Сигея. Мои работы отдельно стояли. А потом художники, которые приходили, оставляли свои картины у стен или просто на полу.
Тогда же я начал делать инсталляции из бутылок. Совершенно случайно, под влиянием внешней среды. У нас дома на балконе накопилась куча бутылок от болгарских консервов, которую не принимали на переработку. Для выставки сначала я думал их просто разложить на полу, чтобы они катались и мешали. Но Валера не разрешил из соображений безопасности. Тогда я сделал строгую композицию, поместив в каждую бутылочку записку со своим автографом. Бутылки можно было взять на память, разбирали в основном пятилитровые.
Работа над товарными знаками перенесла меня в свободный мир графики. В этой узкой области графики, которую я выбрал, я чувствую себя как рыба в воде. Потому что я здесь все
Я даже не осознавал, почему это сделал. Подписал работу: «Образцы непринимаемой посуды». Меня это как обывателя беспокоило, что отечественную посуду принимают, а болгарскую нет. Сначала удивился, что работа получила такой резонанс — даже в «Уральском рабочем» написали про нее. Только потом до меня дошло, что это получился удачный образ: непринимаемая посуда на выставке непринимаемого ранее искусства.
А через год на другой выставке творческого объединения «Сурикова, 31», уже в Свердловском музее изобразительных искусств (ныне ЕМИИ — прим. ред.), я представил скульптуру «СПИД» и композицию «Читая газету „Правда“», для которой я в течение месяца красной гуашью обводил в газете только то, что действительно читал. Но потом мне пришлось снять все эти работы в знак протеста против того, что не допустили к показу на выставке объект Николая Федореева «Коммунист Б. Н. Ельцин» и фоторепортаж Алексея Гордиенко о митинге на площади 1905 года в поддержку Ельцина. Многие другие художники протест поддержали. Год назад на Сурикова, 31 ни одной работы не сняли, выдержали — а здесь организаторы сдались. После этого я ушел из объединения «Сурикова, 31», для меня оно перестало существовать.
Об Уральской индустриальной биеннале
Я очень внимательно смотрел выставки и в бывшей гостинице Исеть, и на Приборостроительном заводе. Отдельные вещи мне нравились, но далеко не все.
Мне кажется, эти произведения современного искусства надо показывать в чистой среде, в прекрасных выставочных залах. А там были убогие оборванные стены. Надо, чтобы даже грязь смотрелась жемчужиной, потому что именно художник эту грязь увидел и поместил здесь. Чтобы не ассоциировалось с тем, что эта грязь просто со стены упала.
А в этих обреченных залах я бы разместил реалистическую, академическую живопись. Или то, что делают в Союзе художников. Тогда был бы сильный контраст. А так ободранное пространство и современные работы друг друга убивают.
Интересно, какая площадка будет на Оптико-механическом заводе. Раз завод действующий, то это наверняка не обреченный вид.
Заборная графика
А вот на стенках общественных туалетов в московском Полиграфинституте, где каждая кабинка закрывается, потрясающие рисунки были. Эротического характера, не похабные. Например, женщина с голой ножкой в чулке в сеточку. Вот мы на занятиях рисуем с натуры, мучаем себя — и получается мертвячина. А в этих рисунках такой заряд энергии, жизни.
Это следы настоящего, человеческого изобразительного искусства. Те, кто рисовал эти вещи — чаще всего молодежь — были сексуально не удовлетворены. И таким образом они себя реализовывали: «А вот я сейчас нарисую! И слово из трех букв напишу, пока никто не видит!».
Вообще я ценю любые оригинальные проявления, независимо от их формы. Например, один художник надписи на крышах делает, их с самолета видно
В тот период я ходил с фотоаппаратом «Зенит» и фотографировал на улицах черно-белые рисунки на стенах, эротического характера. Я один из выпусков журнала «Клип» полностью иллюстрировал заборной графикой и даже небольшую статью о ней написал.
А сейчас они исчезли, видимо какое-то бесполое поколение идет. Сейчас чаще встречаются закодированные слова, как правило, на латинской основе. Тоже гениально сделано, красочные вещи. Я ими тоже любуюсь и иногда фотографирую. Композиции уличных художников красивые и мастерски сделаны, но исчез тот заряд энергии.
Об уличном искусстве
Меня интересует, прежде всего, красота композиции. Я пытаюсь прочитать то слово, которое закодировано. А бывает сложно. Какую же надо иметь фантазию, чтобы слово преобразить в картину за счет цвета, формы.
Но ценю я любые оригинальные проявления, независимо от их формы. Например, один художник надписи на крышах делает, их с самолета видно (возможно, речь про Тиму Радю, — прим. ред.). Или Анатолий Вяткин, с которым я познакомился в январе этого года, он сделал памятник клавиатуре. Он сам принимал участие в том, чтобы отливать эти кнопки. Это колоссальный труд. И сама идея прекрасная, конечно.