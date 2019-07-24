Уральский андеграунд 60-х: Кто такой Евгений Арбенев и что он сделал для искусства в Екатеринбурге

В 2019 году художественная жизнь Екатеринбурга крайне разнообразна и насыщена событиями: проходят фестивали уличного искусства, в музеях и галереях показывают работы современных художников. Авторов-концептуалистов знают в лицо и приглашают к сотрудничеству крупные бренды и девелоперы, даже уличные художники, работающие нелегально, могут спокойно рассказывать об этом на центральных площадках города. Но в 1960-1980-е годы неофициальным художникам и поэтам приходилось работать в подполье — благодаря их деятельности начала формировать независимая творческая среда Екатеринбурга, которую можно видеть сегодня.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств и The Village начинают серию публикаций о творческом пути значимых художников из уральского андеграунда и их взглядах на актуальное современное искусство.

Первым неофициальным уральским художественным объединением в 1960–1970-е годы стала «Уктусская школа», участники которой занимались поиском новых форм в искусстве. Они отходили от академических традиций и обращались к наследию футуристов и абстракционистов, использовали приемы концептуализма. У них долгое время не было возможности показывать свои работы на официальных выставках, а выпускаемый ими в единственном экземпляре самодельный журнал «Номер» распространялся среди близких знакомых.

Один из «уктуссцев», Евгений Арбенев, переехал в Свердловск из Саратовской области в 1959 году, после службы в армии познакомился с художниками-основателями неформального объединения «Уктусская школа», — Анной Таршис и Валерием Дьяченко —и вскоре присоединился к ним. Параллельно с этим он работал в области промышленной графики, окончив Московский Полиграфический институт, и стал художественным редактором в журнале «Урал». В настоящее время является главным редактором газеты «Голос надежды».

Еще в 1960-е годы Арбенев начал заниматься кодированием литературы и попытками создания азбуки визуального языка. В своем творчестве он большое значение придает подсознательному и свободному искусству. Стартовав как художник-график, впоследствии он открыл для себя формат инсталляции и начал создавать композиции из бутылок.