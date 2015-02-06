Не ищите рецепт успеха

Вам не нужны книги по достижению успеха. Правда. Вы и так уже знаете всё, что нужно: ставьте цели, упорно трудитесь, не отступайте и не сдавайтесь, пока не получите желаемое. Вы можете твердить это даже во сне. Уж я-то в этом кое-что смыслю! Я знаю, как достигать успеха. Меня дважды отчисляли из университета. И, по идее, я не должен был заработать ни цента, но заработал много миллионов долларов. (И много миллионов потерял.) Как руководитель я управлял значительным ростом продаж в течение десяти лет. Как консультант учил компании по всему миру делать то же самое.

Я стал главой компании в возрасте двадцати пяти лет. Но я не предприниматель, просто попал в сферу бизнеса и проложил себе путь. Я знаю, как нарушать правила и быть суперзвездой — не только в бизнесе, но и в жизни. Но я ничем не примечателен. Я обычный парень, сделавший несколько довольно необычных вещей и добившийся головокружительного успеха.

Перестаньте придумывать оправдания

Важно только то, что вы делаете. Чтобы это ни было. Мелкие дела. Крупные. Даже досадные промахи. Важно, что вы зря тратите время. Обвиняете других в своих неудачах. Иногда ленитесь. Это важно, потому что вы хотите достичь своих целей. И на пути к ним нет места для отговорок. Этот путь прошёл каждый из великих людей, добившихся успеха в жизни.

Зигмунда Фрейда освистали на сцене, когда он впервые представил свои теории группе учёных в Европе. Он продолжил работу и был удостоен премии Гёте за свои труды в области психологии.

Уинстон Черчилль, один из величайших политических лидеров XX столетия, стал премьер-министром в возрасте 65 лет, хотя проиграл выборы. Король назначил его на этот пост, когда предыдущий премьер-министр получил вотум недоверия.

Альберт Эйнштейн до четырёх лет не говорил, до семи лет не умел читать простые слова, а позднее его отчислили из школы. Впоследствии его теория относительности произвела переворот в физике.

Генри Форд не добился успеха на фермерском поприще, не состоялся как подмастерье или механик и четырежды становился банкротом. Тем не менее он усовершенствовал массовое производство.

Лев Толстой был исключён с юридического факультета за неуспеваемость. Преподаватели считали его неспособным к обучению. Но он стал одним из величайших романистов в мире (вспомните «Войну и мир»).

Избавиться от отговорок — значит взять на себя ответственность за все стороны своей жизни и создать будущее, которым можно гордиться.

Не оставляйте попыток

Итак, я сидел на заднем крыльце гаража. Слёзы катились по лицу. Я направил пистолет в рот и положил палец на курок. Сердце переполняла боль, и я просто хотел от неё избавиться. Вдруг меня осенило: если я нажму курок, пути назад не будет. Это конец... по-настоящему. У такого решения не будет романтической развязки. Это же не голливудский сюжет. Это реальная жизнь. И она грязная и гадкая. Меня оглушил собственный вопрос «Зачем я это делаю?», и я не нашёл подходящего ответа.

Конечно, я был пьян. И вряд ли находился в правильном расположении духа для принятия жизненно важных решений. Но всё постепенно становилось на свои места. Несмотря на противоречивость моего эмоционального состояния, я знал, что хочу измениться. Мне нужно было измениться. Не помню, как прошёл остаток ночи. Я уснул или впал в беспамятство. Знаю только, что был без сознания. И, честно говоря, не помню, что случилось после этого. Я не могу рассказать, как прошёл следующий день и следующая неделя. В череде неловких попыток наладить отношения с женой и сохранить семью я пытался найти ответы и проблеск надежды. И чем больше я искал, тем больше находил.

К окончанию средней школы на моём банковском счету лежали тысячи долларов, заработанных самостоятельно

Лет с четырёх или пяти родители стали прививать мне представление о мастерстве — идею о том, что в жизни можно достичь чего угодно. Достаточно захотеть пойти дальше, чем другие. Так были посеяны семена моего экстремального поведения и жёсткой дисциплины. Свой первый бизнес — стрижку газонов — я открыл в 12 лет. К окончанию средней школы на моём банковском счету лежали тысячи долларов, заработанных самостоятельно. Я поступал в колледж — дважды. Я бросал учёбу — дважды. Моей первой работой во время учёбы в колледже была продажа могильных участков престарелым людям. Вот вам пример смелости! Фразы «Никогда не сдавайся» и «Нет ничего невозможного» всегда крутились в моей голове. Я усвоил урок: если не бросать попыток, то есть продолжать реализовывать новые идеи, меня ничто не сможет остановить.

Затем я занял должность в одной небольшой компании, предоставлявшей услуги адвокатским конторам. Уже за первый год мы увеличили её оборот на миллионы долларов, повысив продажи фактически на 7 900 %. Звучит неправдоподобно? Но мы это сделали.

Я прикладывал массу усилий — это был мой козырь. Я полагал, что вокруг полно людей, способных перехитрить меня, но знал, что смогу превзойти любого в выдержке и выносливости, когда дело дойдёт до усердной работы. Я побеждал конкурентов исключительно своей трудоспособностью.

Стремитесь к гармонии

Я обнаружил, что всем успешным людям присущи одни и те же четыре качества:

Они не боятся идти на риск.

Они дисциплинированны.

Они щедры.

Они умеют ладить с людьми.

Иначе говоря, они целеустремлённые и человечные. Образование не было ключевым отличительным фактором в их успехе — впрочем, как и воспитание, религиозные взгляды, расовая принадлежность или благосостояние семьи.

О первых двух качествах я знаю не понаслышке. Именно благодаря способности идти на риск и жёсткой дисциплине я рано достиг материального успеха. (У меня на руке есть татуировка со словами «Живи экстремально».) Но, не будучи щедрым и не учитывая человеческой психологии и желаний других людей, я разрушил себя, свой брак и попутно ещё многое другое в своей жизни.

Гармоничность — вот что вам нужно. Гармоничность во всех сферах вашей жизни. А не равновесие. Равновесие исключает крайности. Но только крайности приводят к настоящим прорывам. Томас Эдисон не был уравновешенным, когда в течение 18 месяцев анализировал более 10 тысяч сочетаний материалов для нитей накаливания, чтобы заставить работать электрическую лампочку. И его целеустремлённость привела к колоссальному успеху.

Книга предоставлена издательством «Манн, Иванов и Фербер»