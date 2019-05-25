«Женская власть»: Как победить сексизм на работе

На днях вышло исследование агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика», посвященное гендерному неравенству в России. По данным опроса, 70 % одобряют ситуацию, когда женщины зарабатывают больше мужчин, но почти столько же осудят их, если они будут уделять карьере больше внимания, чем домашним делам. Больше половины респондентов не осудят работодателей, которые не примут на работу девушку из-за возможного декрета, а 40 % одобрят заявление о домогательствах в офисе. И хотя в России женщины занимают 45 % руководящих должностей, они занимаются в основном кадрами и бухгалтерией — женщин-директоров всего 8 %.

The Village публикует главу из книги про сексизм на работе основательницы феминистского телеграм-канала «Женская власть» и исполнительного директора агентства «Мамихлапинатана», Залины Маршенкуловой — она вышла в этом году в издательстве «АСТ».

Сексизм на работе