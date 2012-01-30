События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана Норвежский спейс-рок в «Солянке», хип-хопера о борьбе со злом, пожилая звезда британского современного искусства, ретроспектива испанского мэтра и фестиваль молодой русской электросцены.
КОНЦЕРТЫ
120 DAYS
Норвежцы 120 Days сочиняют спейс-рок с ревущими струнами, пульсирующими и парящими клавишами и манкунианским вокалом. Первый альбом назывался «120 Days», скоро выйдет вторая пластинка «120 Days II», песни порой длятся под десять минут. Живьем все это выглядит совсем триумфально и уже было несколько раз продемонстрировано группой в Москве. Все, кто на них был, скорее всего, придут снова; кто еще нет — самое время это исправить.
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR
Квартет из некогда самого тревожного города Ирландии, Белфаста, как можно догадаться из заголовка, играет построк — инструментальный и в меру помпезный, от которого один шаг до более умного и сложносочиненного мат-рока. Год назад ASIWYFA объехали пятнадцать городов России и Украины, сочинив по мотивам тура композицию «Homes — …Samara to Belfast», и теперь возвращаются, чтобы сыграть здесь ее и прочие новые сочинения живьем.
ВЕЧЕРИНКИ
ФЕСТИВАЛЬ SKOROBUDET
Фестиваль перспективной русской музыки с уклоном в электронику и с видеоартом от студентов «Британки». На главной сцене будут играть герои ижевской сцены D-Pulse, синти-романтики On-The-Go и электронные террористы Stoned Boys. Фестиваль продолжится танцами на соседней площадке студии Rodnya под Taras 3000, Eat My Beat Mr. Lenski и сет екатеринбуржца Raketa, автора одноименного блога про «экспрессивную танцевальную музыку».
ВЫСТАВКИ
РОУЗ ВАЙЛИ. ROSEMOUNT
В галерею «Риджина» везут работы удивительной британской художницы — 78-летней Роуз Вайли, идейной наследницы Баскии. Вайли поступила в лондонский Royal College, когда ей стукнуло под пятьдесят, и с тех пор рисует в своем коттедже псевдонаивные полотна, в том числе по мотивам газетных вырезок и парадных портретов давно ушедших эпох. Пару лет назад создала принты для коллекции одежды Сиенны Миллер и, несмотря на возраст, считается молодой звездой мировой арт-сцены.
ХУАН ЭРНАНДЕС ПИЖУАН. РЕТРОСПЕКТИВА
В Московском музее современного искусства открывается ретроспектива одного из самых важных испанских художников второй половины XX века. Хуан Эрнандес Пижуан, выросший в каталонской провинции, всю жизнь рисовал монохромы, используя несколько красок — охру, терракоту и оттенки между черным и белым. Примитивистские орнаменты Пижуана — волны, точки, палочки — на самом деле абстрактная пейзажистика, очертания родных его сердцу испанских ландшафтов.
«СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД». ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОГРАФИЯ XX–XXI ВЕКОВ.
Исчерпывающая экспозиция работ петербургской школы фотографии с пятидесятых годов прошлого века до наших дней: коллективный монохромный портрет города на Неве, где все снимки отпечатаны старомодными методами. Год назад выставка ездила во Францию под заголовком «Петербургские истории» — это в равной мере как хроника жизни города, так и ретроспектива его фотографического движения.
СПЕКТАКЛИ
«КОПЫ В ОГНЕ»
Хип-хопера музыкальной группировки How2Make и труппы Le Cirque de Charles la Tannes про борьбу «Отдела Особо Опасных Дел» со злодеем Джигурдамарисом стартовала «На Страстном» с бешеными аншлагами пару лет назад, потом спектакль превратился в музыкальный лайв, речь шла даже об экранизации. В итоге «жопонадирательная история» с ненормативным юмором и картонными декорациями снова на сцене.
«ГОРКИ-10»
Один из самых прогрессивных театральных режиссеров Дмитрий Крымов представляет новый спектакль с подзаголовком «Уроки русской литературы»: отрывки из «Кремлевских курантов» Погодина перемешаны с пушкинским «Борисом Годуновым», а музыка Бетховена с Мусоргским. Крымов, который смещает театр в сторону перформанса с участием видеоарта и молодых артистов, судя по заголовку, слепил из этого материала высказывание на злобу дня.
КИНОПОКАЗЫ
SOUND IN SPACE. ПРОГРАММА КОРОТКОГО МЕТРА
Каждые выходные в кинотеатре «Факел» показывают подборки короткометражек со всего мира на языке оригинала и с русскими субтитрами. На этот раз собрали программу из 6 кинолент от трех минут до получаса на фантастические и околокосмические темы. В сделанной за копейки «Дорогой» домохозяйка в разгар холодной войны оказывается в постапокалиптическом мире; в немецком «Астероиде» пожилой фермер перед концом света заново влюбляется в жену; папа с мальчиком летят на луну к умершей маме и так далее.
Комментарии
Тэги
Прочее