AND SO I WATCH YOU FROM AFAR Квартет из некогда самого тревожного города Ирландии, Белфаста, как можно догадаться из заголовка, играет построк — инструментальный и в меру помпезный, от которого один шаг до более умного и сложносочиненного мат-рока. Год назад ASIWYFA объехали пятнадцать городов России и Украины, сочинив по мотивам тура композицию «Homes — …Samara to Belfast», и теперь возвращаются, чтобы сыграть здесь ее и прочие новые сочинения живьем.