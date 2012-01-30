КОНЦЕРТЫ

 


Клуб «Солянка»
Солянка, 11 
4 февраля, суббота, 23:00
500 руб.

 

120 DAYS

Норвежцы 120 Days сочиняют спейс-рок с ревущими струнами, пульсирующими и парящими клавишами и манкунианским вокалом. Первый альбом назывался «120 Days», скоро выйдет вторая пластинка «120 Days II», песни порой длятся под десять минут. Живьем все это выглядит совсем триумфально и уже было несколько раз продемонстрировано группой в Москве. Все, кто на них был, скорее всего, придут снова; кто еще нет — самое время это исправить.

 


Клуб Plan B
ул. Советской Армии, 7 
2 февраля, четверг, 19:00
600–1000 руб.

 

AND SO I WATCH YOU FROM AFAR

Квартет из некогда самого тревожного города Ирландии, Белфаста, как можно догадаться из заголовка, играет построк — инструментальный и в меру помпезный, от которого один шаг до более умного и сложносочиненного мат-рока. Год назад ASIWYFA объехали пятнадцать городов России и Украины, сочинив по мотивам тура композицию «Homes — …Samara to Belfast», и теперь возвращаются, чтобы сыграть здесь ее и прочие новые сочинения живьем.



ВЕЧЕРИНКИ

 


Центр дизайна Artplay
Нижняя Сыромятническая, 5/7
3 февраля, пятница, 21:00
Вход бесплатный, по флаеру с сайта

 

ФЕСТИВАЛЬ SKOROBUDET

Фестиваль перспективной русской музыки с уклоном в электронику и с видеоартом от студентов «Британки». На главной сцене будут играть герои ижевской сцены D-Pulse, синти-романтики On-The-Go и электронные террористы Stoned Boys. Фестиваль продолжится танцами на соседней площадке студии Rodnya под Taras 3000, Eat My Beat Mr. Lenski и сет екатеринбуржца Raketa, автора одноименного блога про «экспрессивную танцевальную музыку».

 

ВЫСТАВКИ

 

     
Галерея «Риджина»
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6,
2 февраля — 10 марта 
Вход бесплатный

 

РОУЗ ВАЙЛИ. ROSEMOUNT

В галерею «Риджина» везут работы удивительной британской художницы — 78-летней Роуз Вайли, идейной наследницы Баскии. Вайли поступила в лондонский Royal College, когда ей стукнуло под пятьдесят, и с тех пор рисует в своем коттедже псевдонаивные полотна, в том числе по мотивам газетных вырезок и парадных портретов давно ушедших эпох. Пару лет назад создала принты для коллекции одежды Сиенны Миллер и, несмотря на возраст, считается молодой звездой мировой арт-сцены.

 

 

     
Московский музей современного искусства
Тверской бульвар, 9
30 января — 11 марта
20150 руб.

 

ХУАН ЭРНАНДЕС ПИЖУАН. РЕТРОСПЕКТИВА

В Московском музее современного искусства открывается ретроспектива одного из самых важных испанских художников второй половины XX века. Хуан Эрнандес Пижуан, выросший в каталонской провинции, всю жизнь рисовал монохромы, используя несколько красок — охру, терракоту и оттенки между черным и белым. Примитивистские орнаменты Пижуана — волны, точки, палочки — на самом деле абстрактная пейзажистика, очертания родных его сердцу испанских ландшафтов.




     
Центр фотографии им. братьев Люмьер
Болотная наб., 3, стр. 1 
1 февраля — 26 февраля
250 руб.

 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД». ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОГРАФИЯ XXXXI ВЕКОВ.

Исчерпывающая экспозиция работ петербургской школы фотографии с пятидесятых годов прошлого века до наших дней: коллективный монохромный портрет города на Неве, где все снимки отпечатаны старомодными методами. Год назад выставка ездила во Францию под заголовком «Петербургские истории» — это в равной мере как хроника жизни города, так и ретроспектива его фотографического движения.

 

СПЕКТАКЛИ

 

   
ТЦ «На Страстном»
Страстной б-р, 8а 
31 января, 20:00
5002000 руб.

 

«КОПЫ В ОГНЕ»

Хип-хопера музыкальной группировки How2Make и труппы Le Cirque de Charles la Tannes про борьбу «Отдела Особо Опасных Дел» со злодеем Джигурдамарисом стартовала «На Страстном» с бешеными аншлагами пару лет назад, потом спектакль превратился в музыкальный лайв, речь шла даже об экранизации. В итоге «жопонадирательная история» с ненормативным юмором и картонными декорациями снова на сцене.

 


Театр «Школа драматического искусства»
Сретенка, 19/27
31 января, 1 и 2 февраля, 19:00

 

«ГОРКИ-10»

Один из самых прогрессивных театральных режиссеров Дмитрий Крымов представляет новый спектакль с подзаголовком «Уроки русской литературы»: отрывки из «Кремлевских курантов» Погодина перемешаны с пушкинским «Борисом Годуновым», а музыка Бетховена с Мусоргским. Крымов, который смещает театр в сторону перформанса с участием видеоарта и молодых артистов, судя по заголовку, слепил из этого материала высказывание на злобу дня.  

 

КИНОПОКАЗЫ

 

   
Кинотеатр «Факел»
ш. Энтузиастов, 15/16 
5 февраля, воскресенье, 17:00
150 руб.

 

SOUND IN SPACE. ПРОГРАММА КОРОТКОГО МЕТРА

Каждые выходные в кинотеатре «Факел» показывают подборки короткометражек со всего мира на языке оригинала и с русскими субтитрами. На этот раз собрали программу из 6 кинолент от трех минут до получаса на фантастические и околокосмические темы. В сделанной за копейки «Дорогой» домохозяйка в разгар холодной войны оказывается в постапокалиптическом мире; в немецком «Астероиде» пожилой фермер перед концом света заново влюбляется в жену; папа с мальчиком летят на луну к умершей маме и так далее.

 


СОБЫТИЯ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ:
КОНЦЕРТ МАРИИ МИНЕРВЫ, 
«ГОЛАЯ БОГЕМА»,
EXTRA SHORT FILM FESTIVAL 