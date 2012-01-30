SOUND IN SPACE. ПРОГРАММА КОРОТКОГО МЕТРА Каждые выходные в кинотеатре «Факел» показывают подборки короткометражек со всего мира на языке оригинала и с русскими субтитрами. На этот раз собрали программу из 6 кинолент от трех минут до получаса на фантастические и околокосмические темы. В сделанной за копейки «Дорогой» домохозяйка в разгар холодной войны оказывается в постапокалиптическом мире; в немецком «Астероиде» пожилой фермер перед концом света заново влюбляется в жену; папа с мальчиком летят на луну к умершей маме и так далее.