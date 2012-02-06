

ГЦСИ

Зоологическая 13, с.2

7 февраля, вторник, 19:00

Вход бесплатный



ПРЕМЬЕРА ВИДЕОХРОНИКИ СЕРГЕЯ БОРИСОВА На прошлой неделе в галерее RuArts открылась выставка «Голая богема» — экспозиция работ одного из столпов постмодернистской перестроечной фотографии Сергея Борисова. Теперь в ГЦСИ состоится премьера его видеофильма, снятого о героях московского и питерского андеграунда второй половины восьмидесятых. В кадре — перформансы Гоши Острецова, акции клуба авангардистов, аукцион Sotheby’s, прошедший в Москве в 1988 году, и мастерские «Африки» Бугаева и Тимура Новикова. Более того, автор видеохроники сам расскажет о ее создании — а это более чем интересно.