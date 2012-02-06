События недели: Герои фильма Sound of Noise в «16 тоннах», Best of Russia, зимний книжный фестиваль Шестерка шведских барабанщиков-анархистов, Михаил Ефремов в роли панка, выставка лучших российских фотографий прошедшего года, портреты оппозиционеров и книжный фестиваль с глинтвейном и полярниками.
КОНЦЕРТЫ
SIX DRUMMERS
Шестерка шведских барабанщиков-анархистов, способных выбить звуки и мелодии из любых предметов, попадающих в поле их зрения. В 2001 году группировка сняла короткометражку «Музыка для квартиры и шести барабанщиков», девять лет спустя их эксперимент распространился на целый город в полнометражной криминальной комедии «Звуки шума», где музыканты в масках захватывали банк и шумели банкнотами, колесили на бульдозере вокруг оперного театра и выстукивали ритм на больничном пациенте. В «Тоннах» в ход пойдут как инструменты, так, возможно, и посетители и элементы оформления клуба.
ВЕЧЕРИНКИ
CAPITAL BASS FEAT. MARTYN
Новый выпуск многосерийной вечеринки Capital Bass украсит собой голландский диджей и продюсер Мартин Дейкерс — фигура настолько известная, что для его представления не требуется фамилии. Начинал с дабстепа по мотивам Kode9, переехал в Штаты, недавно выпустил пластинку на лейбле Flying Lotus, сочинял ремиксы Тиге и Maximo Park и теперь будет лично доводить публику до экстаза горючей смесью старого техно и хауса.
ARMA IN LOVE
День всех влюбленных на главной индустриально-танцевальной площадке города начнут отмечать заранее и, как обычно, с увесистым лайн-апом из зарубежных гостей. В их числе — веселый фанки-дуэт дизайнерши и продюсера Masomenos, сет бывшего фронтмена шотландских рейверов девяностых The Shamen и перформанс безумных берлинцев Crystalmafia, поставивших ту же «Арму» на уши в Хеллоуин.
ВЫСТАВКИ
BEST OF RUSSIA-2011
Три года назад «Винзавод» и минкульт РФ придумали широкомасштабный проект Best of Russia — конкурс лучших фотографий, снятых за год, от Мурманска до Владивостока. 10 февраля на «Винзаводе» покажут работы-победители; в этом году финалистов определяли плакатист Гурович, галерист и фоторедактор Меглинская, главред Glamour Федорова, председатель союза фотохудожников России Баскаков, глава факультета фотографии в «Британке» Тэйлор и другие авторитеты.
А МЫ С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ: СВЕТ!
Алексей Навальный, Юрий Шевчук, Михаил Ефремов, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Эльдар Рязанов, Людмила Улицкая и еще 47 черно-белых портрета неформальных героев оппозиции, выполненные в стилистике обложек русского Esquire фотографом Кириллом Никитенко. Серия собрана при участии первой жены Михаила Ходорковского, уже демонстрировалась в Нью-Йорке и теперь крайне своевременно выставляется в Москве в преддверии выборов.
ДИАНА МАЧУЛИНА. ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ, ИЛИ АРХИТЕКТУРА РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА
Новый проект Дианы Мачулиной — обладательницы Премии Кандинского 2008 года в категории «Лучший молодой художник». Семнадцать графических работ, серия бетонных объектов плюс триптих с горящими книгами римского архитектора Витрувия — исследование уродства и идиотизма новой российской архитектуры и ее тлетворного влияния на вкусы масс.
КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧУВСТВО СНЕГА»
На выходных в парке «Музеон» под памятником Дзержинскому разобьют две обогреваемые арктические палатки на 140 квадратных метров — с книжными новинками, винилом, настольными играми, валенками, рассказами настоящих полярников об экспедициях в Арктику, слайдами, глинтвейном и музыкой. Рядом построят снежную крепость и ледяной лабиринт, горки и теплый домик для переодевания маленьких любителей путешествий в прогулочную одежду.
СПЕКТАКЛИ
«АНАРХИЯ» ГАРИКА СУКАЧЕВА
Музыкант, актер и кинорежиссер Гарик Сукачев дебютирует в театральной режиссуре на сцене «Современника», адаптировав пьесу англичанина Майка Пэкера The Dysfunckshonalz. Пять бывших участников давно развалившейся панк-группы «Дисфункционалы» решают возродить былую славу и едут в Штаты с реюнион-концертом; по пути звучит много отборного мата и реплик на злобу дня. В главных ролях — невероятно органичный в этом амплуа Михаил Ефремов и Дмитрий Певцов. Театральные критики уже в восторге.
КИНОПОКАЗЫ
«Ю165»
В кинозале «Мультимедиа Арт Музея» впервые покажут два видеофильма, снятые в прошлом году художниками из антиполитического, антисоциального и антиактуальноготворческого объединения «Вверх!», увлеченного идеями русского космизма. Получасовой фильм «165» Даниила Зинченко — о мистической встрече писателя-затворника и заблудившегося художника в затерянной избушке; 15-минутный «Ю» Петра Жукова — о любви и Гагарине на фоне израильских пейзажей.
ЭХО ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛЫЕ СТОЛБЫ»
По следам фестиваля архивного кино, учрежденного Госфильмофондом, в кинотеатре «Иллюзион» несколько дней будут показывать классику мирового кино в чуть более насыщенном режиме, чем обычно. В пятидневной программе — «Война и мир» Кинга Видора с Одри Хепберн, «Элисо» Шенгелая, «Повесть о чистой любви» Тадаси Имаи, мюзикл Жака Деми «Девушки из Рошфора», фрагменты досоветской мультипликации.
«ТЕМНАЯ НОЧЬ», «В ПЯТИ ЧАСАХ ОТ ПАРИЖА»
Молодой израильский режиссер (родившийся и до тринадцати лет живший в Питере) Леон Прудовский, лауреат нескольких местных наград, приедет лично представить два своих фильма. Его дипломная короткометражка «Темная ночь заработала в 2005 году оскаровскую номинацию как лучший иностранный студенческий фильм. «В пяти часах от Парижа» — полнометражный дебют и более универсальная история о романе одинокого таксиста и скромной замужней учительницы.
ПРЕМЬЕРА ВИДЕОХРОНИКИ СЕРГЕЯ БОРИСОВА
На прошлой неделе в галерее RuArts открылась выставка «Голая богема» — экспозиция работ одного из столпов постмодернистской перестроечной фотографии Сергея Борисова. Теперь в ГЦСИ состоится премьера его видеофильма, снятого о героях московского и питерского андеграунда второй половины восьмидесятых. В кадре — перформансы Гоши Острецова, акции клуба авангардистов, аукцион Sotheby’s, прошедший в Москве в 1988 году, и мастерские «Африки» Бугаева и Тимура Новикова. Более того, автор видеохроники сам расскажет о ее создании — а это более чем интересно.
Комментарии
Уважаемая редакция, пожалуйста свяжитесь. с радостью отдам два билета на коцерт Six Drummers
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