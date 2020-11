BEST OF RUSSIA-2011 Три года назад «Винзавод» и минкульт РФ придумали широкомасштабный проект Best of Russia — конкурс лучших фотографий, снятых за год, от Мурманска до Владивостока. 10 февраля на «Винзаводе» покажут работы-победители; в этом году финалистов определяли плакатист Гурович, галерист и фоторедактор Меглинская, главред Glamour Федорова, председатель союза фотохудожников России Баскаков, глава факультета фотографии в «Британке» Тэйлор и другие авторитеты.