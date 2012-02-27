«Я БУДУ РЯДОМ». КИНОПОКАЗ И ДИСКУССИЯ Предпремьерный показ нового полуимпровизационного фильма Павла Руминова, над которым он работал последние полтора года, и последующее обсуждение его с автором. Картину «Я буду рядом» обещают продемонстрировать в режиссерской версии, что именно это означает — не очень понятно: сам Руминов пишет, что «история огромная, поэтому фильм будет существовать в виде кинофильма, четыре и шесть серий».