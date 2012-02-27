События недели: Питер Хук и The Light, кинофестиваль Greek Week, выставка Томаса Дворжака Басист Joy Division с программой «Unknown Pleasures», «Альпы» Йоргоса Лантимоса и другие герои новой греческой киноволны, серия фотографа Magnum из Чечни, важная документалка про The New York Times.
КОНЦЕРТЫ
PETER HOOK & THE LIGHT
В Москву приезжает легендарный басист Joy Division (и впоследствии New Order), чьи партии — не меньший опознавательный знак группы, чем вокал Йена Кертиса. Несколько лет назад Хук окончательно разругался с оставшимися коллегами, собрал группу The Light и ездит по миру с ретроспективной программой — исполняя от корки до корки альбом Joy Division «Unknown Pleasures».
ФЕСТИВАЛЬ SOUNDS OF SWEDEN
Небольшой десант шведского инди-попа во главе с Джей Джеем Йохансоном, которому скоро придется покупать в Москве квартиру (если он этого еще, правда, не сделал). Остальные участники едут сюда впервые, и это куда интереснее: пухлощекий, не очень молодой, но и не последний шведский сонграйтер Loney, Dear (выпускающий пластинки на Sub Pop) и девушка Promise & The Monster с обаятельным скандинавским акцентом и готическим психофолком.
PHANTOGRAM
Пара на сцене, у микрофона девушка, на вооружении — придыхание, синтезатор и электрогитара. Phantogram стоят одной ногой на территории дримпопа, другой — трип-хопа, последнюю EP выпустили около полугода назад при одобрении Pitchfork, а пару лет назад их трек можно было услышать в американской версии Skins. Ну и, в конце концов, солистка весьма хороша собой.
ВЕЧЕРИНКИ
VIDEOMURDER: STONED BOYS
Премьера клипа «Videomurder», который видеохудожник и дизайнер Протей Темен сделал для москвичей Stoned Boys — «умеющих хорошенько дать под зад, не забывая своего романтического предназначения». Есть подозрение, что клип будет радикальнее его же ролика, сделанного для празднования Масленицы в парке Горького. После презентации видео — лайв, резко переходящий в рейв.
ВЫСТАВКИ
ТОМАС ДВОРЖАК. КАВКАЗ 1993-1998
Кавказская серия знаменитого фотографа Magnum Томаса Дворжака, специализирующегося на репортажах из главных горячих точек планеты, от войны в Косово до последствий урагана Катрина. Все 1990-е Дворжак провел на территории бывшего Союза, освещая обе чеченские войны и конфликты в Абхазии и Нагорном Карабахе — именно эти работы покажут в галерее «Победа».
СОВЕТСКАЯ ЭПОХА МАРКОВА-ГРИНБЕРГА
Первая обширная ретроспектива знаменитого советского фотографа, корреспондента ТАСС, прожившего почти век и оставившего огромный архив — от фотопортретов Маяковского до зарисовок из шахтерской жизни. В выставку вошло 150 работ, отпечатанных с оригинальных негативов, в том числе никогда не публиковавшихся.
СПЕКТАКЛИ
«СТАРУХА И»
Абсурдистская постановка Александра Пепеляева и театра «Кинетик» по мотивам повести Хармса «Старуха», сделанная средствами современного танца, африканского линди-хопа, перформанса, видеоарта и мультипликации. Московско-питерско-таллинскую «Старуху И» здесь не показывали уже год, и когда она приедет сюда в следующий раз — неизвестно.
КИНОПОКАЗЫ
I ФЕСТИВАЛЬ GREEK WEEK
Разговоры о новой греческой волне идут уже несколько лет, с тех пор как ее запустил скандальный минималистичный «Клык» Йоргоса Лантимоса — но, как ни странно, в России фестиваль молодого греческого кино проходит впервые. Кроме нового фильма Лантимоса «Альпы», покажут прекрасный «Аттенберг» о девичьей дружбе и еще несколько фильмов, без которых сложно представить ландшафт современного европейского кинематографа.
«ПЕРВАЯ ПОЛОСА. ВНУТРИ NEW YORK TIMES»
Спецпрограмма фестиваля музыкальной документалистики Beat Fest, на этот раз отступившего от своей основной тематики. «Первая полоса» — важная документалка Эндрю Росси, представленная в прошлом году на «Сандэнсе» и собравшая в американском прокате миллион, фиксирует переломный момент в истории американской (и не только) прессы, когда на смену печатной продукции приходит интернет.
«Я БУДУ РЯДОМ». КИНОПОКАЗ И ДИСКУССИЯ
Предпремьерный показ нового полуимпровизационного фильма Павла Руминова, над которым он работал последние полтора года, и последующее обсуждение его с автором. Картину «Я буду рядом» обещают продемонстрировать в режиссерской версии, что именно это означает — не очень понятно: сам Руминов пишет, что «история огромная, поэтому фильм будет существовать в виде кинофильма, четыре и шесть серий».
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