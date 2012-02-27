КОНЦЕРТЫ

 


Клуб Milk
Сергея Макеева, 9 
2 марта, пятница, 20:00
300-1200 руб.

 

PETER HOOK & THE LIGHT

В Москву приезжает легендарный басист Joy Division (и впоследствии New Order), чьи партии — не меньший опознавательный знак группы, чем вокал Йена Кертиса. Несколько лет назад Хук окончательно разругался с оставшимися коллегами, собрал группу The Light и ездит по миру с ретроспективной программой — исполняя от корки до корки альбом Joy Division «Unknown Pleasures».

 


Клуб «16 тонн»
Пресненский Вал, 6, стр. 1
1 марта, четверг, 21:00
900–2300 руб.

 

ФЕСТИВАЛЬ SOUNDS OF SWEDEN

Небольшой десант шведского инди-попа во главе с Джей Джеем Йохансоном, которому скоро придется покупать в Москве квартиру (если он этого еще, правда, не сделал). Остальные участники едут сюда впервые, и это куда интереснее: пухлощекий, не очень молодой, но и не последний шведский сонграйтер Loney, Dear (выпускающий пластинки на Sub Pop) и девушка Pro­mi­se & The Mons­ter с обаятельным скандинавским акцентом и готическим психофолком.

 


Клуб «Солянка»
Солянка, 11
3 марта, суббота, 23:00
1000 руб.

 

PHANTOGRAM

Пара на сцене, у микрофона девушка, на вооружении — придыхание, синтезатор и электрогитара. Phantogram стоят одной ногой на территории дримпопа, другой — трип-хопа, последнюю EP выпустили около полугода назад при одобрении Pitchfork, а пару лет назад их трек можно было услышать в американской версии Skins. Ну и, в конце концов, солистка весьма хороша собой.

ВЕЧЕРИНКИ

 


Клуб «Солянка»
Солянка, 11
1 марта, четверг, 23:00
300 руб.

 

VIDEOMURDER: STONED BOYS

Премьера клипа «Videomurder», который видеохудожник и дизайнер Протей Темен сделал для москвичей Stoned Boys — «умеющих хорошенько дать под зад, не забывая своего романтического предназначения». Есть подозрение, что клип будет радикальнее его же ролика, сделанного для празднования Масленицы в парке Горького. После презентации видео — лайв, резко переходящий в рейв.

 

ВЫСТАВКИ

 

     
Галерея photohub_Manometr
Нижняя Сыромятническая, 10 с.7
29 февраля — 10 марта
100–200 руб.

 

THE FACE. ЭВОЛЮЦИЯ ПОРТРЕТА В ФОТОГРАФИИ

Коллективная экспозиция фотопортретов, собранная директором Московской биеннале современного искусства из работ сорока фотохудожников со всех концов света — от недавно выставлявшегося здесь и вызвавшего бешеный восторг публики Кета Китано до американца Роджера Баллена и корейца Атта Кима; российские авторы тоже присутствуют.

 

     
Галерея «Победа»
Болотная набережная, 6 с.4
1 марта — 1 апреля
Вход бесплатный

 

ТОМАС ДВОРЖАК. КАВКАЗ 1993-1998

Кавказская серия знаменитого фотографа Magnum Томаса Дворжака, специализирующегося на репортажах из главных горячих точек планеты, от войны в Косово до последствий урагана Катрина. Все 1990-е Дворжак провел на территории бывшего Союза, освещая обе чеченские войны и конфликты в Абхазии и Нагорном Карабахе — именно эти работы покажут в галерее «Победа». 

 

     
Центр фотографии имени братьев Люмьер
Болотная набережная, 3 с.1
29 февраля — 15 апреля
150–250 руб. 

 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА МАРКОВА-ГРИНБЕРГА

Первая обширная ретроспектива знаменитого советского фотографа, корреспондента ТАСС, прожившего почти век и оставившего огромный архив — от фотопортретов Маяковского до зарисовок из шахтерской жизни. В выставку вошло 150 работ, отпечатанных с оригинальных негативов, в том числе никогда не публиковавшихся.

 

СПЕКТАКЛИ

 

   
«Актовый зал»
Переведеновский переулок, 18
3, 4 марта, 18:00
350–500 руб.

 

«СТАРУХА И»

Абсурдистская постановка Александра Пепеляева и театра «Кинетик» по мотивам повести Хармса «Старуха», сделанная средствами современного танца, африканского линди-хопа, перформанса, видеоарта и мультипликации. Московско-питерско-таллинскую «Старуху И» здесь не показывали уже год, и когда она приедет сюда в следующий раз — неизвестно.

 

КИНОПОКАЗЫ

 

   
Кинотеатр «35 мм»
Покровка, 47/24
29 февраля — 4 марта
100–350 руб.

 

I ФЕСТИВАЛЬ GREEK WEEK

Разговоры о новой греческой волне идут уже несколько лет, с тех пор как ее запустил скандальный минималистичный «Клык» Йоргоса Лантимоса — но, как ни странно, в России фестиваль молодого греческого кино проходит впервые. Кроме нового фильма Лантимоса «Альпы», покажут прекрасный «Аттенберг» о девичьей дружбе и еще несколько фильмов, без которых сложно представить ландшафт современного европейского кинематографа.

 

   
Центр Digital October
Берсеневская наб., 6
3, 4 марта
300 руб.

 

«ПЕРВАЯ ПОЛОСА. ВНУТРИ NEW YORK TIMES»

Спецпрограмма фестиваля музыкальной документалистики Beat Fest, на этот раз отступившего от своей основной тематики. «Первая полоса» — важная документалка Эндрю Росси, представленная в прошлом году на «Сандэнсе» и собравшая в американском прокате миллион, фиксирует переломный момент в истории американской (и не только) прессы, когда на смену печатной продукции приходит интернет.

 

   
Электронный кинотеатр «Мир искусства»
Долгоруковская, 33 с.3
28 февраля, 18:30
400 руб.

 

«Я БУДУ РЯДОМ». КИНОПОКАЗ И ДИСКУССИЯ

Предпремьерный показ нового полуимпровизационного фильма Павла Руминова, над которым он работал последние полтора года, и последующее обсуждение его с автором. Картину «Я буду рядом» обещают продемонстрировать в режиссерской версии, что именно это означает — не очень понятно: сам Руминов пишет, что «история огромная, поэтому фильм будет существовать в виде кинофильма, четыре и шесть серий».

 




В КРЕМЛЬ ПРИВЕЗЛИ 
РАБОТЫ ГЕНРИ МУРА

 


ГИД ПО ФОТОБИЕННАЛЕ-2012:
ЧАСТЬ I 