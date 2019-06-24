Ural Music Night, спецпоказ фильма «Теснота», Unknown Film Festival и концерт Infected Mushroom

Понедельник, 24 июня

В 19:00 в «Доме Маклецкого» состоится премьера спектакля «Спутники & кометы», который авторы называют «психотерапией в одном действии». Постановка посвящена памяти — самому феномену и ее последствиям.

Стоимость: 500 рублей

В 19:00 в медиазале Ельцин Центра преподаватель АКАР-Практикум Михаил Пономаренко прочтет лекцию «Продвижение музыкальных событий». На лекции специалист расскажет, какие социальные сети лучше использовать для продвижения, ибо все они разные по формату и по взаимодействию пользователей с ними, как не облажаться с бренд-журналистикой и какими методами лучше продвигать мероприятие.

Стоимость: Бесплатно

В 19:30 в баре «Био Шмио» начнется турнир по слепой дегустации Wine winner. В каждом отборочном туре будет представлено 5 образцов: 2 белых вина, 2 красных вина и 1 вино из особой категории (игристое, крепленое, десертное, розовое) + 1 вино из «черного ящика».

Стоимость: 1 000 рублей за участие

В 20:00 в New Bar продолжится музыкальный кинофестиваль. Гости посмотрят два фильма о музыкантах — «Убить Боно» (о двух братьях-ирландцах Ниле и Айвене МакКормик, одноклассниках U2) и «Контроль» (художественно-биографический фильм про лидера Joy Division Йена Кёртиса).

Стоимость: Бесплатно