Ural Music Night, спецпоказ фильма «Теснота», Unknown Film Festival и концерт Infected Mushroom Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 июня
Понедельник, 24 июня
В 19:00 в «Доме Маклецкого» состоится премьера спектакля «Спутники & кометы», который авторы называют «психотерапией в одном действии». Постановка посвящена памяти — самому феномену и ее последствиям.
Стоимость: 500 рублей
В 19:00 в медиазале Ельцин Центра преподаватель АКАР-Практикум Михаил Пономаренко прочтет лекцию «Продвижение музыкальных событий». На лекции специалист расскажет, какие социальные сети лучше использовать для продвижения, ибо все они разные по формату и по взаимодействию пользователей с ними, как не облажаться с бренд-журналистикой и какими методами лучше продвигать мероприятие.
Стоимость: Бесплатно
В 19:30 в баре «Био Шмио» начнется турнир по слепой дегустации Wine winner. В каждом отборочном туре будет представлено 5 образцов: 2 белых вина, 2 красных вина и 1 вино из особой категории (игристое, крепленое, десертное, розовое) + 1 вино из «черного ящика».
Стоимость: 1 000 рублей за участие
В 20:00 в New Bar продолжится музыкальный кинофестиваль. Гости посмотрят два фильма о музыкантах — «Убить Боно» (о двух братьях-ирландцах Ниле и Айвене МакКормик, одноклассниках U2) и
Стоимость: Бесплатно
Вторник, 25 июня
В 10:00 в Ельцин Центре начнется конференция «Партнерство и сотрудничество России и Евросоюза: 25 непростых лет. Что же дальше?». В формате круглого стола руководители екатеринбургских дипломатических миссий из Франции, Германии, Италии, Чехии и Болгарии обсудят поставленный вопрос.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в арт-галерее ельцин центра начнется «Один разговор» (one talk) — формат обсуждения произведений искусства, где в центре внимания оказывается одна работа текущей экспозиции Арт-галереи. На примере работ художника Тсиби Гева вместе со Стасей Дементьевой участники поговорят об оппозиции и единстве абстрактного и фигуративного искусств.
Стоимость: 100 рублей
В 19:00 в образовательном центре ельцин центра журналист Е1 Сергей Панин прочтет лекцию «Секреты правильного стрима». На лекции Сергей раскроет некоторые профессиональные секреты и расскажет, какие правила нужно соблюдать и чем заинтересовать зрителя.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 20:00 в «Доме Печати» начнется фортепианный вечер, посвященный композиторам Японии XX-XXI века. Владислав Чепинога исполнит композиции Кэйко Мацуи, Ясузуми Токуби, Исида Кацуэ Рокзэмон и Тору Такэмицу.
Стоимость: Бесплатно
Среда, 26 июня
на фотографии: кадр из фильма «Конформинст»
В 18:30 в музее ИЗО начнется лекция-экскурсия «Союз женского и мужского в японской гравюре». В ходе экскурсии вместе с Сергеем Винокуровым участники экскурсии познакомятся с «мужским» «женским» началом в японском искусстве, поговорят о роли сюнга как в японской культуре, так и ее влиянии на европейских художников.
Стоимость: 250 рублей
В 19:00 в книжном магазине «Пиотровский» историк Владимир Шкерин представит книгу «Поединок на шпионах: Дело петрашевцев и политическая провокация в России». Издание рассказывает о группе молодых людей из России, которых приговорили к расстрелу за «заговор идей» — их вина в чтении запрещенных книг и обсуждении прочитанного.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в кинотеатре «Салют» проект «Культкино» покажет картину «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Фильм рассказывает историю представитель гниющей итальянской аристократии Марчелло Клеричи, который живет в мире итальянского фашизма.
Стоимость: 300 рублей
В 19:30 в «Паблик Маркете» Znak.com проведет встречу «Открытая редакция». Шеф-редактор издания Дмитрий Колезев и журналист Ольга Балюк расскажут про внутреннюю кухню издания и трендах в политической журналистике.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 21:00 в баре Syndrome состоится совместный концерт музыкантов из разных городов «Понаехали». На сцену прозвучит минский эмокор Pour Me Another, челябинская «
Стоимость: 250 рублей
Четверг, 27 июня
С 10:00 на 1 этаже «Дома Маклецкого» откроется фотовыставка
Стоимость: Бесплатно
В 15:00 в музее ельцина начнется международный симпозиум «Новые городские истории: между библиотекой, музеем и городом». Семь спикеров из разных стран мира расскажут, как определять, что достойно изучения, а чем можно пренебречь без ущерба для истории культуры и общества.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в музее архитектуры и дизайна Елена Дудорова прочтет лекцию «Столпы конструктивизма». Спикер расскажет, как развивался творческий путь Родченко, Татлина, Малевича, Маяковского и других авторов XX века и как конкуренция давала ускорение поискам новых путей в трактовке искусства.
Стоимость: 200 рублей
В 19:30 в «Паблик Маркете» ведущий дизайнер студии Евгения Ярового Илья Федоренко проведет лекцию «Создание уникального сайта». На встрече участники разберут основные этапы создания сайта и обсудят, на каких из них можно добиться уникальности и отстроиться от конкурентов.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:30 в образовательном центр ельцин центра кандидат экологических наук Наталья Поротникова прочтет лекцию «Мусорная реформа: возможен ли баланс интересов общества, бизнеса и власти?». В рамках лекции будут рассмотрены основные экономические механизмы системы управления отходами, существующие проблемы, риски и возможные решения.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
Пятница, 28 июня
В 10:00 театральная платформа «В центре» на день откроет инклюзивную танцевальную лабораторию Dance matters. Лаборатория дает возможность познакомиться с российскими и американскими практиками социокультурной реабилитации людей с особыми потребностями. В его основе танец как инструмент социализации.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 18:00 на улицах Екатеринбурга начнется фестиваль Ural Music Night с несколькими десятками хэдлайнеров с бесплатными концертами — Little Big, Хаски, ЛСП, Brainstorm, Ninja Tune, «Грот» и другими участниками. The Village опубликует гид по главным площадкам фестиваля.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в книжном магазине «Пиотровский» презентуют книгу «Конструктивистские городки Свердловска 1920–1930-е годы». В книге описаны пять авангардистских архитектурных комплексов Свердловска: Жилкомбинат – Городок чекистов, жилой комплекс «Дома Гостяжпромурала», комплекс «Дома Уралоблсовета», Медицинский городок и Городок юстиции. Впервые эти памятники показаны через призму повседневности их обитателей.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в ГЦСИ начнется кинофестиваль Unknown Film Festival от уральских режиссеров из Red Pepper Film. На открытии будет представлена лента Roma Bantik об одноименном художнике.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в арт-галерее ельцин центра начнется экскурсия по выставке «Extension. Israel: Свечения» от подростков. Юный любители искусства от 14 до 18 лет, участвующие в познавательно-коммуникативном проекте «Перемена» Арт-галереи Ельцин Центра, сами расскажут об экспонатах.
Стоимость: 100 рублей (по билету в музей и предварительной регистрации)
Суббота, 29 июня
На фотографии: кадр из фильма «Теснота»
В 12:00 от памятника Свердлову стартует специальная музыкальная экскурсия по стрит-арту от Алексея Шахова. Гости пройдут по традиционному маршруту по «Стенограффии», но также узнают, как связаны уличное искусство и музыка.
Стоимость: 200 рублей
В 12:00 в коворкинге Ельцин Центра художник-иллюстратор Мария Мальцева в своем авторском мастер-классе покажет, как сделать стильный, минималистичный и осмысленный автопортрет. Работа будет выполнена акрилом и цветными карандашами, к графике будет добавлен коллаж из журнальных вырезок, газет и других материалов.
Стоимость: 1 000 рублей
В 16:00 в «Доме Маклецкого» начнется однодневный интенсив «Мой дом — памятник». Архитекторы и реставраторы города Екатеринбурга, а также активисты сообществ в сфере сохранения объектов культурного наследия расскажут, как сохраняют памятники в уральской столице, что с ними можно и чего нельзя делать.
Стоимость: Бесплатно
В 16:00 в кино-конференц-зале ельцин центра начнется спецпоказ фильма «Теснота» 2017 года. В еврейской семье из Нальчика беда: младший сын и его невеста не приходят домой, а утром приходит записка с требованием выкупа. Сумма так велика, что семья вынуждена не только продать свой небольшой бизнес, но и обратиться за помощью к соплеменникам.
Стоимость: 250 рублей
В 17:00 в музее ельцина начнется дискуссия «Расцвет российских СМИ: как это было». Тему обсудят кремлевский корреспондент «Общей газеты» (1996-2000 год) Елена Дикун и главный редактор газеты «Коммерсант» (1996-1999 годы) Раф Шакиров.
Стоимость: Бесплатно
В 10:00 в кино-конференц-зале ельцин центра состоится спецпоказ фильма «Дылда» с режиссером Кантемиром Балаговым. Картина расскажет историю двух подруг Ии и Маши, которые возвращаются с фронта и пытаются научиться жить без войны.
Стоимость: 500 рублей
В 23:00 в «Доме Печати» выступит группа Infected Mushroom с презентацией нового альбома. Израильские электронщики исполняют темный атмосферный хаус и гипнотический транс.
Стоимость: 2 200 рублей
Воскресенье, 30 июня
В 12:00 от памятника Пушкину стартует специальная музыкальная экскурсия по стрит-арту фестиваля «Карт-бланш». Гости узнают, как на Урале переплетается уличное искусство и музыкальная сфера.
СтоимостЬ: 200 рублей
В 15:00 от ККТ «Космос» стартует экскурсия по местам посвящена жизни и творчеству великого скульптора-модерниста Эрнста Неизвестного. Гости увидят места, где родился, жил и начинал свою творческую деятельность Эрнст Иосифович, с кем дружил, и где оставил свое творчество.
Стоимость: 490 рублей
В 19:30 в зале свободы ельцин центра покажут перформанс «Назначение танца». Гости увидят итоговую постановку группы трехдневного инклюзивного интенсива Марго Гринли — хореографа и театрального режиссера из Вашингтона.
Стоимость: 300 рублей (по билету в музей)
В 20:00 в InTouch выступит голландская группа Disco Dicks. Хедлайнеры Ural Music погрузят в балансирующую атмосферу между блюзом, техно, трип-хопом, гранжем и роком.
Стоимость: Бесплатно
Фотографии: обложка — Little Big, 1, 2 — Кинопоиск