«Стенограффия», выставка стрит-фотографа в Музее ИЗО, концерт «Ленинграда» и встреча «Экожизнь»

Пятница, 5 июля

В 10:00 в Екатеринбурге стартует фестиваль граффити и уличного искусства «Стенограффия». Художники из разных стран будут создавать свои легальные объекты на стенах города.

Стоимость: Бесплатно

В 11:00 в музее Изо откроется персональная выставка художницы и стрит-фотографа Вивиан дель Рио «Смотреть, чтобы видеть». На выставке зрители смогут ознакомиться с результатами интенсивной и разнообразной съемки фотохудожницы на улицах трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Экспозиция объединит более 40 фотографий, созданных автором с 2006 по 2019 год. Выставка позволит не только составить представление о творческих методах фотохудожницы, но и переосмыслить саму природу зрительного изучения городской среды.

Стоимость: 250 рублей

В 19:00 в кино-конференц-зале ельцин центра журналист Владимир Раевский представит фильм «Хиллвуд: окно в Россию». Лента расскажет, как в 1937 году в Москву приехал новый посол США в Советском союзе Джозеф Дэвис вместе с женой Марджори Пост. Последняя занималась коллекционированием русского искусства — ее собрание стало окном в Россию для американцев времен Холодной войны.

Стоимость: Бесплатно, по регистрации

В 19:30 в «паблик маркете» хореограф-постановщик Юлианна Кобцева проведет открытую встречу. На встрече гости поговорят о методиках изучения современного танца, композиционной постановке танца и режиссуре.

Стоимость: Бесплатно

В 19:30 в Доме Маклецкого начнется паблик-ток «Улица 2.0 — Стрит-арт в эпоху новых медиа». Уличный художник, журналист и стрит-арт блогер обсудят, как развитие интернета и социальных сетей поменяло способ взаимодействия уличных художников с аудиторией, почему СМИ так любят уличных художников и зачем андеграундная культура уличного искусства становится все более публичной.

Стоимость: Бесплатно, по регистрации