«Стенограффия», выставка стрит-фотографа в Музее ИЗО, концерт «Ленинграда» и встреча «Экожизнь» Куда сходить в Екатеринбурге с 1 по 7 июля
Понедельник, 1 июля
В 19:00 в кино-конференц-зале ельцин центра представят отреставрированную версию шедевра студии японской студии анимации Ghibli «Принцесса Мононоке». Аниме о средневековой Японии покажут на языке оригинала с субтитрами.
Стоимость: 200 рублей
В 20:00 в New Bar начнется кинофестиваль роад-муви картин. На первой встрече гости посмотрят фильмы «Беспечный ездок» — один из первых независимых фильмов, добившихся бешеной популярности в прокате, а также
Стоимость: Бесплатно
Вторник, 2 июля
В 11:00 в арт-галерее Ельцин Центра начнется занятие «День творчества. 55+ лет» на выставке «Extension. Israel: Свечения». В формате one talk Стася Дементьева расскажет о творческом методе израильских художников и научит участников основам используемых им техник и приемов. Как результат — каждый участник создаст свое произведение, вдохновленное Тсиби Гева, Карамом Натуром, Эстер Шнайдер и другими художниками.
Стоимость: 250 рублей
В 19:00 в арт-галерее ельцин центра Никита Перфильев проведет «Один разговор» (one talk) — формат обсуждения произведений искусства, где в центре внимания оказывается одна работа текущей экспозиции Арт-галереи. На примере работ художника Хиллеля Романа гости поговорят о взаимодействии искусства с утопическими проектами.
Стоимость: 100 рублей
Среда, 3 июля
на фотографии: Эрика Лундмоен
В 19:00 в большом зале Филармонии состоится закрытие симфонического сезона, на котором выступит всемирно известный скрипач Сергей Крылов. С Уральским филармоническим оркестром Крылов исполнит Пятый концерт Паганини.
Стоимость: от 1 500 рублей
В 19:00 в арт-галерее Ельцин Центра Алексей Гинзбург прочтет лекцию «Дом Наркомфина: новые методы реставрации памятников авангарда». На основе опыта реставрации этого архитектурного шедевра архитектор и реставратор изложит сформулированную им методологию консервации и восстановления памятников современной архитектуры.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 20:00 в «Доме Печати» норвежская хип-хоп дива Эрика Лундмоен презентует дебютный альбом. Автор хита 2018 года «Яд» представит живое звучание свежевышедшего полноформатного релиза «Источник».
Стоимость: 900 рублей
В 20:00 возле здания УрФУ на улице Мира состоится открытие Венского фестиваля музыкальных фильмов. На открытии выступит Janoska Ensemble из Вены — три брата Ондрей (скрипка), Франтишек (фортепиано) и Роман (скрипка) и их шурин — Юлиус Дарвас (контрабас) насчитывают не менее девяти поколений музыкантов.
Стоимость: Бесплатно
В 20:00 в New Bar выступит голландский дуэт Disco Dicks, балансирующий между блюзом, техно, трип-хопом, гранжем и роком. На сольном концерте музыканты сыграют «гитарное диско».
СтоимостЬ: 200 рублей, по регистрации
Четверг, 4 июля
В 18:30 в Урал Опера Балет состоится премьера балета «Дон Кихот». Авторы решили максимально очистить привычный балет Александра Горского от советских наслоений и вернуть ему изначальный облик. Это не реконструкция спектакля 1900 года, — но попытка воссоздать его образ во всех красках.
Стоимость: от 400 рублей
В 19:00 в ИЦ «Архитектор» Владимир Ляпустин представит свою книгу «Архитектурный композитор». Издание выделяется из общего числа книг про архитектуру, не только формой, но в первую очередь содержанием. Книга посвящена приемам композиции, но в ней вы не найдёте длинных определений и развёрнутых подписей. На протяжении многих лет автор собирал мысли, цитаты и изображения, формируя личную подборку композиционных приемов.
Стоимость: Бесплатно
В 19:00 в ККТ «Космос» покажут постановку «11 войнов», спродюсированную Джеки Чаном. Труппа театра состоит из лучших мастеров боевых искусств со всего Китая, отобранных актером лично, чтобы создать новую форму искусства, которая объединяет боевые искусства с элегантным традиционным китайским танцем в одном шоу.
Стоимость: 800 рублей
Пятница, 5 июля
В 10:00 в Екатеринбурге стартует фестиваль граффити и уличного искусства «Стенограффия». Художники из разных стран будут создавать свои легальные объекты на стенах города.
Стоимость: Бесплатно
В 11:00 в музее Изо откроется персональная выставка художницы и стрит-фотографа Вивиан дель Рио «Смотреть, чтобы видеть». На выставке зрители смогут ознакомиться с результатами интенсивной и разнообразной съемки фотохудожницы на улицах трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Экспозиция объединит более 40 фотографий, созданных автором с 2006 по 2019 год. Выставка позволит не только составить представление о творческих методах фотохудожницы, но и переосмыслить саму природу зрительного изучения городской среды.
Стоимость: 250 рублей
В 19:00 в кино-конференц-зале ельцин центра журналист Владимир Раевский представит фильм «Хиллвуд: окно в Россию». Лента расскажет, как в 1937 году в Москву приехал новый посол США в Советском союзе Джозеф Дэвис вместе с женой Марджори Пост. Последняя занималась коллекционированием русского искусства — ее собрание стало окном в Россию для американцев времен Холодной войны.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:30 в «паблик маркете» хореограф-постановщик Юлианна Кобцева проведет открытую встречу. На встрече гости поговорят о методиках изучения современного танца, композиционной постановке танца и режиссуре.
Стоимость: Бесплатно
В 19:30 в Доме Маклецкого начнется паблик-ток «Улица 2.0 — Стрит-арт в эпоху новых медиа». Уличный художник, журналист и стрит-арт блогер обсудят, как развитие интернета и социальных сетей поменяло способ взаимодействия уличных художников с аудиторией, почему СМИ так любят уличных художников и зачем андеграундная культура уличного искусства становится все более публичной.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
Суббота, 6 июля
На фотографии: арт-объект фестиваля «Стенограффия»
В 8:00 из Екатеринбурга стартует автобусный тур в буддийскую общину Шедруб Линг на горе Качканар. Ведущий тура Игорь Каленев, участник буддийской общины Шедруб Линг, поделится своими знаниями об истории и принципах буддизма, о том что такое медитация, а так же ответит на все интересующие вопросы.
Стоимость: 1 900 рублей
В 13:00 в «Доме Маклецкого» активист и социальный предприниматель Дмитрий Закарлюкин проведет встречу «Экожизнь». Участники поговорят
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» группа «Ленинград» даст финальный концерт. В прощальном туре музыканты исполнят все хиты.
Стоимость: от 2 000 рублей
В 19:00 в баре Syndrome выступит португальская джаз-панк группа dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS. Вместе с музыкантами на сцену выйдут уральцы Nuggers и группа «Газель смерти».
Стоимость: 290 рублей
Воскресенье, 7 июля
В 13:00 во Дворе Дома Печати начнется лекция автора красных человечков на крышах домов России Андрея Люблинского «О ловкости, умении делать фокусы и других манипуляциях, вызывающих удивление и восторг окружающих». Художник и дизайнер расскажет о своем проекте и его скрытых смыслах.
Стоимость: Бесплатно
В 15:00 на озере Шарташ винный бар «Био-Шмио» проведет свой барбекю-пикник. В загородном клубе «Пески» участники будут жарить на гриле овощи и креветки, а также сочные куски мяса, запивая все это холодным игристым или легкомысленным белым, слушая сеты от диджей.
Стоимость: 3 000 рублей (включен безлимит на еду и напитки)
В 16:00 в кофейне «Коммуна» начнется гаражная распродажа со свопом «Вещь в себе». Продавать и отдавать в дар вещи может любой желающий, организационного сбора нет, но лучше заранее забронировать себе место.
Стоимость: Бесплатно
Фотографии: обложка — Вивиан дель Рио «Смотреть, чтобы видеть», 1 — Эрика Лундмоен, 2 — Стенограффия