22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
События недели17 января 2022

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
АвторЯся Контарь
РедакторПаша Яблонский

Понедельник

17 января

Вторник

18 января

Среда

19 января

Четверг

20 января

Пятница

21 января

Суббота

22 января

Воскресенье

23 января

На обложке: Kirill Shapovalov

Понедельник

17 января

Спектакль «Сладкое для памяти»

Когда

20:00

Где

Театр.doc

Сколько

от 2 100 рублей

Подробнее
Театр.doc

Старый вампир-НКВДшник, страдающий склерозом, и его «карлик-хранитель исторических фактов» едят сладости, пьют оставшиеся со времен Большого террора запасы крови и обсуждают жертв сталинских репрессий — в «Театре.doc» поставят спектакль о памяти, вдохновленный расследованием томского журналиста Дениса Карагодина о массовых убийствах на территории Колпашевского Яра — изолированной тюрьмы, в которой в 1937-1938 годах сотрудники НКВД расстреливали мирных заключенных.

Арт-ярмарка в Галерее А3

Когда

11:00

Где

Галерея «А3»

Сколько

Бесплатно

Подробнее

Если после новогодних праздников у вас все еще остались деньги, можете заглянуть в Галерею «А3» и вложиться в будущее отечественного совриска. Там, в Староконюшенном переулке, последний день будет работать арт-ярмарка с работами более 150 молодых художников из Британки, Строгановки, Школы Дизайна и прочих творческих российских университетов. Среди лотов — широкий спектр всех видов искусства: от бронзовой скульптуры и керамики малых форм до графики, живописи и документальной фотографии.

Открытие выставки «В пыли этой планеты»

Когда

19:00

Где

Музей АРТ4

Сколько

Бесплатно

Подробнее

Шестнадцать молодых художников представят в Музее «АРТ4» свое видение апокалипсиса. Само название выставки «В пыли этой планеты» — отсылка к труду философа и представителя второй волны спекулятивного реализма Юджина Такера «Ужас философии. В пыли этой планеты», в котором он рассуждает о планете «как мире-без-нас», о «посткинематографическом эффекте» и о ««без-основном» мистицизме в ситуации после смерти Бога, Природы и Человека»».

Премьера спектакля «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций

Когда

20:00

Где

Театр Наций

Сколько

Неизвестно

Подробнее

Песни из 70-х, «милиция» вместо «полиции» и история о неудачном кутеже — на малой сцене Театра Наций поставят спектакль по сценарию советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Ты и я»), написанный незадолго до его смерти. Сюжет такой: однажды глава семьи устроил дома кутеж, за что жена решила вызвать на него милицию. В процессе домашней потасовки мужчина случайно ударил милиционера и угодил в тюрьму, после чего у простой советской семьи началась совсем «непростая жизнь».

Спецпоказ фильма «Актриса»

Когда

19:30

Где

Иллюзион

Сколько

350р

Подробнее

К 120-летию режиссера Леонида Трауберга в «Иллюзионе» устроят спецпоказ фильма «Актриса» — военной драмы о роли искусства на войне в самый разгар этой самой войны. Фильм представит Андрей Апостолов — киновед, преподаватель ВГИК, шеф-редактор студии «Ленфильм».

Предпрокатный показ фильма «Все прошло хорошо» в ДК Рассвет

Когда

20:00

Где

ДК Рассвет

Сколько

500р

Подробнее

Те, кто не попал на премьеру «Все прошло хорошо» в «Октябре» на прошлой неделе, могут посмотреть новую драму Франсуа Озона об эвтаназии в пространстве ДК Рассвет. Французский режиссер снял фильм в память о покойной писательнице и соавторке многих его сценариев Эмманюэль Бернейм, а сама лента стала номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2021 года.

В ДК Рассвет фильм представит кинокритик, обозреватель «Медузы» и «Esquire», внештатный автор «Искусства кино» Егор Москвитин.

Спецпоказ фильма «Ыт»

Когда

19:05

Где

Пионер

Сколько

600р

Подробнее

В «Пионере» на Кутузовском пройдет премьера киноальманаха якутских режиссёров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова «Ыт». Само название фильма переводится как «собака», «стреляй», а в основу сюжета легли семь деревенских историй о добрых и злых соседях.

После показа кинокритик Егор Москвитин обсудит картину с режиссером Степаном Бурнашевым и зрителями.

Вторник

18 января

Выставка «Цой. Путь героя»

Когда

12:00

Где

Манеж

Сколько

От 600р

Подробнее
Манеж

В «Манеже» откроется самая масштабная выставка-байопик, посвященная 60-летию со дня рождения легенды русского рока Виктора Цоя. В 11 залах «Манежа» на площади 2.000 квадратных метров представят более 300 артефактов, связанных с жизнью советского рок-музыканта. В том числе: музыкальные инструменты и черновики его песен, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива, картины и сценические костюмы, кадры из фильма «Игла» и даже легендарная банку супа «Campbell», которую Энди Уорхол когда-то подарил Цою.

ВЫСТАВКА

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Читать

Также одна из частей экспозиции посвящена «взгляду на творчество Цоя глазами людей другой культуры». В нее войдут архивы популяризаторки советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанны Стингрей, и рецензия кинокритика Станислава Зельвенского на байопик Кирилла Серебренникова «Лето»(2018) про Виктора Цоя, а также отдельный зал от кинорежиссера Рашида Нугманова, посвященный фильму, съемки которого оборвались из-за трагической гибели певца в 1990 году.

Премьера фильма «Она – океан»

Когда

19:30

Где

Каро 11 Октябрь

Сколько

700р

Подробнее

Под слоганом «Это все о ней» в «Октябре» устроят российскую премьеру документалки Инны Блохиной «Она – океан» — истории девяти женщин из разных уголков света, которых объединяет любовь к океану. Среди героинь: 12-летняя индонезийская девочка, мечтающая стать чемпионкой мира по серфингу, заклинательница акул, легенды мирового серфинга и чемпионка мира по фридайвингу и не только. Фильм будет представлен его создателями, а после показа состоится телемост с островами Гавайи и Q&A с представителями сёрферского сообщества и героинями фильма: чемпионкой мира по серфингу Кеалой Кеннелли и «заклинательницей акул» Оушен Рамзи. Модератор – Никита Замеховский, первый российский серфер и писатель.

Фестиваль deCODING

Когда

19:00

Где

КЦ Дом

Сколько

500р

Подробнее

В КЦ «Дом» в Большом Овчинническом пройдет фестиваль экспериментальной электроники deCODING. По словам огранизаторов, фестиваль фокусируется «на переходе мира через размывающуюся черту аналогового и цифрового, биологического и искусственного», а в лайнапе выступления от: Accasari, t_error 404, Alexei Borisov, [ bɔː ], Droning Room, Wave Resistance, Old Moss, Bela Yudol, Athialowi и многих других электронных исполнителей.

Премьера фильма «9 причин, чтобы жить»

Когда

20:00

Где

Иллюзион

Сколько

500р

Подробнее

В «Иллюзионе» покажут новую драму двукратного номинанта на премию «Оскар» Кристофа Барратье («Хористы») с внуком французского актера Жан-Поля Бельмондо в главной роли. Зачин такой: легкомысленного и избалованного парня, который «проводит ночи напролет в клубах, а дни — в постели», ставят перед выбором: остаться без дома и средств к существованию или взять шефство над его юным пациентом с серьезным заболеванием. Что выберет главный герой и как это решение повлияет на его дальнейшую жизнь — узнаете на премьере.

Спектакль «В кольцах»

Когда

19:00

Где

Музей Москвы

Сколько

От 2000р

Подробнее

«Всем, кто за МКАД – пропадать» — в Музее Москвы представят новый совместный проект «Практики» и Мастерской Брусникина «В кольцах». В основе спектакля — «лирический хоррор» Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва» о судьбах горожан, живущих внутри семи «магических кругов»: Садового и Бульварного кольца, МКАД, ТТК и других.

Лекция «Варлам Шаламов: «…Советы человеку, как держать себя в толпе»»

Когда

19:30

Где

Первая научно-популярная библиотека

Сколько

Бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В первой научно-популярной библиотеке на Дубининской прочтут лекцию о жизни и творчестве небезызвестного советского прозаика и поэта Варлама Шаламова. Редактор сайта Shalamov.ru и главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев расскажет о том как создавались шаламовские «Колымские рассказы» и в каких отношениях Варлам Тихонович состоял с Борисом Пастернаком, Надеждой Мандельштам и Александром Солженицыным, а после объяснит почему Шаламов считал себя «прежде всего поэтом». Также на лекции будет представлен шаламовский поэтический календарь на 2022-й год и новое комментированное издание антиромана «Вишера».

Среда

19 января

Премьера фильма «Событие»

Когда

19:30

Где

Иллюзион

Сколько

Неизвестно

Подробнее
Русский Репортаж

В «Иллюзионе» пройдет российская премьера драмы «Событие» — экранизации автобиографического романа писательницы Анни Эрно, который вышел в издательстве «No Kidding Press» в конце прошлого года. Сюжет картины разворачивается на фоне французских городских пейзажей середины XX века и рассказывает о молодой беременной девушке, которая не может сделать аборт, потому что они запрещены. Лента стала победителем Венецианского фестиваля 2021 года и обладателем приза Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ).

После показа состоится обсуждение с кинокритиком и авторкой «The Village» Алисой Таежной. Также в день премьеры «No Kidding Press» разыграет десять книг среди зрителей и зрительниц.

Онлайн-дискуссия «30 лет реформам Егора Гайдара. Что это было – провал или прорыв?»

Когда

19:00

Где

Онлайн

Сколько

Бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

Сахаровский центр и Фонд Егора Гайдара объединились и организовали онлайн-дискуссию, посвященную 30-летию «шоковой терапии» — комплексу радикальных экономических реформ Егора Гайдара по либерализации цен, сильно изменивших российскую экономику.

На встрече политический психолог и советник и.о. председателя правительства Егора Гайдара Леонид Гозман, научный руководитель Леонтьевского центра Сергей Васильев, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» и бывший народный депутат РСФСР Михаил Дмитриев и экс-председатель Центрального банка РФ Сергей Игнатьев обсудят преимущества и недостатки реформ Егора Гайдара, а также ответят на главный вопрос дискуссии: «Почему все либерализации, модернизации и реформы в нашей стране либо останавливаются, либо оборачиваются своей противоположностью – контрреформой и очередным «подмораживанием» России?».

Спектакль «Человек без имени»

Когда

20:00

Где

Гоголь-центр

Сколько

От 4000р

Подробнее

Постановка по одноименной пь­есе Ва­лерия Пе­чей­ки­на — коллективное сочинение Кирилла Серебренникова, Никиты Кукушкина, Петра Айду и Александра Барменкова об истории русского Фауста, вдохновленная про­из­ве­дени­ями кня­зя Вла­дими­ра Одо­евс­ко­го.

Спектакль «Человек из Подольска»

Когда

23:00

Где

DOC на острове

Сколько

От 2700 рублей

Подробнее

Создается ощущение, что за последние полтора года абсурдистскую комедию Дмитрия Данилова успел вспомнить каждый. Ее экранизировали, показывали в «Практике», «Около» и «Приюте комедианта». «Театр.doc» не стал исключением — абсурдную историю про допрос в отделении, который превратился в сеанс психотерапии, показывают и там — в постановке Михаила Угарова и Игоря Стама и без привычных «доковских» приемов.

Четверг

20 января

Открытие программы «Как дела на Западе?» в Гараже

Когда

20-29 января

Где

Гараж

Сколько

350р

Подробнее
Гараж

C 20 по 29 января в «Гараже» покажут программу «Как дела на Западе?», посвященную новому немецкому кино. Серия кинопоказов будет приурочена к выставке немецкого художника Томаса Деманда «Зеркало без памяти», а в программу войдут шесть фильмов малоизвестных режиссеров: возвестившая о начале нового немецкого кино трагикомедия Александера Клюге о девушке «без свойств» «Прощание с прошлым», пронзительная драма взросления немецкого иранца Сохраба Шахид Салесса «Время взросления», кэмповая работа о саморазрушении женщины «Билет в один конец» Ульрике Оттингер, лента Хельмы Зандерс-Брамс о женской телесной автономии «Пляж под тротуаром», драма Вернера Шретера о столкновении культур «Палермо или Вольфсбург», а также одна из самых ярких феминистских картин нового немецкого кино «Всесторонне ограниченная личность» Хельке Зандер.

Все показы будут сопровождаться комментариями критиков, а по завершении программы будет записан подкаст о немецком кино «Покалигарим», в рамках которого ведущие поговорят о творчестве Александера Клюге.

С полным расписание фестиваля можно ознакомиться здесь.

Буто-бар «Корабль Дураков» в Mutabor

Когда

20:00

Где

Mutabor

Сколько

От 1500р

Подробнее

В Mutabor пройдет нечто среднее между жанрами сатиры, иммерсивного спектакля, академической конференции и буто (это такой авангардный японский танец, появившийся после войны). Режиссер постановки — Валентин Цзин, за звуковой дизайн отвечает Дэниэл Уэльямс, а за мультимедиа — Станислав Глазов. Начнется представление ровно в восемь и продлится два часа — не опаздывайте. 

Выставка «Linea Uno в PA Gallery» в Cube.Moscow

Когда

12:00

Где

Cube.Moscow

Сколько

200р

Подробнее

Сто лет назад художник Александр Волков нарисовал картину «Гранатовая чайхана» — сейчас она висит в Третьяковской галерее. Параллельно с этим в Cube Moscow закрывается выставка Андрея Волкова — его внука, который тоже стал художником. Вот такая династия! В экспозиции Волкова-младшего в пространстве на Тверской можно увидеть живописные полотна и объекты, посвященные цвету, краске, движению, времени, чувственности и памяти или же, как уточняет художник, «остановку на пути «Linea Uno» — самого длинного и неторопливого маршрута вапоретто по главной артерии Венеции».

Спектакль «lorem ipsum»

Когда

20:00

Где

Музей Москвы

Сколько

От 1500р

Подробнее

В новом пространстве «Практики» на Парке Культуры представят спектакль девяти режиссеров-брусникинцев по пьесе-каталогу, написанной с помощью текстогенераторов. Глав в сценарии тоже девять. Каждая из них состоит из абсурдного набора слов и словосочетаний с несогласованными падежами, но при этом посвящена конкретной теме: «Русская классика», «Бизнес и финансы», «Наука и техника», «Юмор и развлечения», «Дом и семья», «Спорт», «Искусство» и т.д. Не хватает только «Политики».

На этом, кстати, странности постановки не заканчиваются. Еще одна фишка «Lorem ipsum» — это то, что увидеть все девять сцен за один двухчасовой спектакль просто невозможно: зрителям доступны только пять, причем три из них выбираются путем открытого голосования, а две назначаются авторами — так что самым любознательным придется вернуться еще — и не один раз.

Премьера фильма «Аллея кошмаров»

Когда

19:30

Где

Каро 11 Октябрь

Сколько

700р

Подробнее

Мошенник объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей — в «Октябре» покажут новый криминальный нуар Гильермо дель Торо о том, как молодой аферист, работающий карнавальным фокусником, решил выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мёртвым. После показа — разговор с Антоном Долиным.

Пятница

21 января

Онлайн экскурсия «Альбрехт Дюрер. Юбилейная выставка в Эрмитаже»

Когда

19:00

Где

Онлайн

Сколько

 800р

Подробнее
«Эрмитаж»

К 550-летию со дня рождения одного из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса Альбрехта Дюрера в петербургском «Эрмитаже» проведут онлайн-экскурсию по парадным залам Зимнего дворца, во время которой зрителями покажут более 400 работ немецкого живописца, среди которых: резцовые гравюры и ксилографии, рисунки, а также витражи, деревянные скульптурные рельефы, кубки, камеи и другие предметы, выполненные по рисункам и гравюрам Дюрера. Основой же выставки станут резцовые гравюры и ксилографии серии «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии», а также памятники монументальной гравюры, выполненные для императора Максимилиана, – «Триумфальная Арка» и «Триумфальное шествие».

Паблик-ток «Искусство жить и работать. Кто такие сотрудники Музея «Гараж»»

Когда

19:30

Где

Крыша Музея «Гараж»

Сколько

Бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

Не секрет, что большая часть команды «Гаража» помимо работы в Музее профессионально занимается разнообразными культурными практиками. На паблик-токах они расскажут о своих самых ярких и любимых проектах, поиске вдохновения и места для искусства в работе, а после поделятся лайфхаком о том как эффективно совмещать несколько задач.

Первым героем встречи станет искусствоведка Татьяна Волкова. На своем паблик-токе она расскажет о том, что привело ее к получению образования в области психологии, ведению классов йоги и семинаров по практикам саморегуляции и самоподдержки и том, как это совмещается с ее работой в архиве и написанием диссертации по истории активистского искусства.

Концерт Риада Маммадова в Пушкинском музее

Когда

19:30

Где

Пушкинский музей

Сколько

700 рублей

Подробнее

Пианист Риад Маммадов сыграет в Пушкинском музее шесть пьес П.И. Чайковского, несколько экспромтов и балладу Ф. Шопена, сонату А.Н. Скрябина, этюд-картину С.В. Рахманинова, а также несколько собственных пьес. 

Лекция «Авангард и его отражения в авторском кино» в Гараже

Когда

19:30

Где

Лекторий Музея «Гараж»

Сколько

Неизвестно

Подробнее

Еще одно мероприятие в «Гараже» — на этот раз посвященное кино, на котором киновед и писатель Евгений Майзель и кинокритик и культуролог Инна Кушнарева прочитают лекцию о том, что представляют собой авангардные стратегии в кинематографе и почему абстракция и сюрреалистические эксперименты были не единственными направлениями, по которым шла борьба за то, каким может или должно быть актуальное кино. Спикеры расскажут о линии, именуемой «авант-док» и обсудят демонстрацию тела и телесности в авангарде второй и третьей волны от Альберта Серры и Брюно Дюмона до экспериментаторов Гарвардской лаборатории сенсорной этнографии.

Blackdeath, Passeisme, Skarpseian на Бумажной фабрике

Когда

19:00

Где

Бумажная фабрика

Сколько

800р

Подробнее

На Бумажной фабрике очередной праздник. На этот раз отмечают «оборот Ritual Booking вокруг изрядно подуставшего мира», а значит без блэк метала от BLACKDEATH и PASSÉISME и данжн синта от SKARPSEIAN не обойдется.

Суббота

22 января

«Третья часть ночи. Рейв» на ГЭС-2

Когда

22:00

Где

ГЭС-2

Сколько

500р

Подробнее
Анастасия Пожидаева

Судя по всему, Леониду Михельсону не хватило того, что все активно обсуждают открытие Дома Культур «ГЭС-2» уже месяц, поэтому директор фонда V-A-C решил устроить еще больший ажиотаж вокруг пространства и организовал первое ночное мероприятие — причем не какой-нибудь концерт, а ивент, едва ли привычный для художественных институций — перформанс «44+1 колонна, гипербас — это лава» Алексея Таруца в качестве приквела и самый настоящий 9-часовой рейв на Парковке, лайн-апу которого позавидовал бы даже Mutabor, в качестве основной части вечера с лайвами от Shadowax, Тальника и Новых композиторов, сетами от Sofia Rodina, Kirill Shapovalov b2b Santa Valentina, DJ 1985, WULFFLUW XCIV, Signal iz Militsii и не только.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Первый большой фоторепортаж из ГЭС-2

Читать

Впрочем план Михельсона удался — большую часть билетов на мероприятие раскупили в первые три минуты после их релиза, так что попасть на ночную часть в «ГЭС-2» сейчас будет уже достаточно сложновато. Единственное, что остается — надеяться на свою удачу и участвовать в розыгрышах последних билетов в пабликах.

Cabaret Torture Freak Show Chekhov Dark Circus на ЗИЛе

Когда

20:00

Где

ЗИЛ

Сколько

1200р

Подробнее

Еще одно неочевидное мероприятие в пространстве бывших станций и заводов — театрейв от московского независимого театра «Urban Forest Echo» на ЗИЛе. В основе постановки — пьеса Чехова «Дядя Ваня», но вдохновлённая московскими протестами и поставленная под кислотные биты DJ Вафли. Герои произведения Антона Павловича тоже не из простых, теперь Серебряков — любитель аквадискотек, Соня — юная эко-активистка, а Астров — двухголовый мутант. Все они любят смотреть Netflix и ролики Варламова, много и горячо танцуют как положено на лучших рейвах, а ещё поют песни группы «Кино».

Премьера фильма «Обходные пути»

Когда

20:00

Где

Каро 11 Октябрь

Сколько

600р

Подробнее

Самоуничтожающиеся переписки, точки в интерактивных онлайн-картах и тщательно спрятанные закладки — режиссерка и выпускница МШНК Екатерина Селенкина («Сторге») сняла медитативный портрет столичных окраин сквозь жизнь московского кладмена. В итоге получился 16-мм психогеографический докуфикшн Москвы— еще и в стиле медленного кино Джеймса Беннинг.

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Катей Селенкиной — режиссеркой фильма «Обходные пути». Его главный герой — кладмен

Читать

После показа — Q&A с режиссером Екатериной Селенкиной и продюсером Владимиром Надеиным.

BODEYLOTION: Jack Is Back Again в Blanc

Когда

22:00

Где

Blanc

Сколько

От 1000р

Подробнее

Спустя полгода отсутствия на московской сцене, авторская серия BodeyLotion Димы Ковязина решительно возвращается с вечеринкой «Jack Is Back Again», а значит в стенах Blanc снова прозвучит джекбит-хаус и «всё, что с ним рядом» — от эйсида до электро. За пультом: Goddeem & Gold с лайвом и Kovyazin D, Timur Omar и Rus27 с сетами.

Мастер-класс «Как рассказать свою историю» в Музее истории ГУЛАГа

Когда

13:00

Где

Кинозал Музея истории ГУЛАГа

Сколько

Бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

После ликвидации «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) темы сталинских репрессий и памяти о них стали еще актуальнее, чем прежде. Так в Музее истории ГУЛАГа проведут бесплатный воркшоп о том, как создать элемент публичной истории, взяв за основу историю человека или места, событие или документ из архива. На встрече всем участниками покажут короткометражку режиссёрки Полины Кондратьевой и продюсерки Натальи Климковой «Спокойная ночь» об одном дне из жизни тринадцатилетнего мальчика, в дом которого в 1937 году вторглись НКВД-шники с целью забрать отца. После показа создатели обсудят картину вместе со зрителями и расскажут о том, как сегодня снимаются студенческие фильмы.

Концерт Killer Honda

Когда

21:00

Где

Клуб «Бункер47»

Сколько

От 700р

Подробнее

Хорошая новость для всех тех, кто гадает куда пропал Найк Борзов и ждать ли еще хиты от мрачного романтика, творчество которого не теряет актуальности уже три десятилетия. Найк Борзов никуда не пропадал, и хитам покруче «Лошадки» и «Верхом на звезде» быть. Еще несколько лет назад музыкант создал сайд-проект «Killer Honda» и теперь вместе с Максимом Шевченко и Ариной Белых играет ироничный гаражный рок (причем играет Найк Борзов на барабанах). В субботу трио презентует свой новый, и уже второй по счету, альбом «Танец со смертью» с мощными психоделическим звучанием, блюзовым гулом и вудстоковской атмосферой.

Выставка-аттракцион «Тождество»

Когда

14:00

Где

Басманный Двор

Сколько

От 700р

Подробнее

В Басманном Дворе проведут ежегодную однодневную выставку-аттракцион, посвященную этичной экономике и работе торговых центров. Концепт такой: на входе во Двор можно будет приобрести жетоны-местную валюту и после потратить их на взаимодействие с художниками (их будет целых 29), покупку картины в местных «торговых рядах», билета на сеанс видеоарта и звукового перформанса или же на авторский коктейль на баре. После официальной части начнется вечеринка. В лайн-апе: Resel, Stone Communication, Sofya Gatos, Misha Nikitin, миром правят собаки, Шаййм и не только.

Спецпоказ фильма «Завтрак у Тиффани»

Когда

16:30

Где

Каро 11 Октябрь

Сколько

700р

Подробнее

Одри Хепберн в роли изящной и хрупкой Холли Голайтли, безымянный кот и мечта жить как в любимом ювелирном доме на пересечении пятой Авеню и 57 East Street — отличная возможность посмотреть легендарный фильм Блейка Эдвардса на большом экране «Октября». Фильм представит историк кинокостюма и сооснователь проекта о кино и моде «CineModa» Катерина Крупнова.

Кружок-дегустация «Виноватые»: Россия: вино, не водка

Когда

17:00

Где

Парник

Сколько

1300 р

Подробнее

Для всех тех, кто за километр обходит в алкомаркетах стеллажи с российскими винами, в «Парнике» устроят дегустацию напитков отечественного производства под ироничным названием «​​Россия: вино, не водка». В программе: 5 дегустационных бокалов вина + закуски (хлеб, оливки) + вода, ну, и, конечно, интересная лекция от сомелье.

Воскресенье

23 января

Лекция «В поисках потерянного звука»

Когда

15:00

Где

Музей истории ГУЛАГа

Сколько

Бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее
Музей истории ГУЛАГ

В Музее истории ГУЛАГа прочитают лекцию об истории искусства звука и музыкальной технологии в России и СССР первой половины ХХ века. Искусствовед Андрей Смирнов расскажет о звуковых экспериментах и работе с шумами в 1920-е годы, а также объяснит почему судьба культуры революционеров-эксперименталистов оказалась незаслуженно забытой и почему история современной русской музыки могла бы случиться совсем другой.

День рождения Даши Серенко

Когда

19:00

Где

«Бумажная фабрика»

Сколько

Бесплатно

Подробнее

Кураторка, активистка и писательница Даша Серенко отпразднует свой день рождения в «Бумажной фабрике». В программе презентация недавно выпущенной Дашиной книги «Девочки и институции» — участвовать будут Оксана Васякина и Соня Оно. Затем выступление «дуэта им. евы польны», исполняющего русскую попсу в блюзовой обработке (чего только стоит кавер на «Невесту» Глюкозы), ну а под конец — диджей-сет нашей главредки Тани Симаковой (многие не помнят, а ведь когда-то Таня вела околомузыкальный паблик «Сапоги старшей сестры»).

Пенный лекторий: дегустация чешского пива в Парнике

Когда

16:00

Где

Парник

Сколько

800 р

Подробнее

Для тех, у кого еще остались силы после пятнично-субботних вечеринок, в «Парнике» на Кузнецком мосту проведут пивную дегустацию, во время которой можно будет послушать о стране с одним из самых высоких потреблений пива на душу населения — Чехии — и, разумеется, попробовать несколько видов чешского пива.

Винное казино в "Дело не в вине"

Когда

18:00

Где

Бар «Дело не в вине»

Сколько

2500 р

Подробнее

Еще одно воскресное алкогольное развлечение — винное казино в баре «Дело не в вине» на Маросейке. Правила такие: гостям нужно будет угадать сорт винограда, регион происхождения, и другие характеристики вина. Если дегустаторы угадывают, то получают фишки, которые в конце игры можно обменять на призы, если нет — то просто наслаждаются шести видами вин и легкими сырными закусками. А еще — участники команды-победителя получат абонементы на вино, которые потом смогут потратить в баре.

Спектакль «Чапаев и пустота»

Когда

19:00

Где

Музей Москвы

Сколько

от 3500 р

Подробнее

На новой сцене «Практики» в Музее Москвы покажут уже классическую постановку Максима Диденко «Чапаев и пустота» — своеобразный метаспектакль про Василия Ивановича и Петра Пустоту по одноименному роману Пелевина и со звездным составом Мастерской Брусникина в главных ролях. Феерическая психоделия в трех актах, «особый взлет свободной мысли, обращенный ко всем жителям Земли», — как утверждает режиссер. В любом случае, билеты на постановку разлетаются за считанные дни уже много лет — не это ли показатель качества?

ТЕАТР

Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота». Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»

Читать

Спецпоказ фильма «От заката до рассвета»

Когда

16:00

Где

Каро 11 октябрь

Сколько

700 р

В «Октябре» покажут культовый боевик Роберта Родригеса «От заката до рассвета» — один из самых громких фильмов 90-ых, подаривший современной киноиндустрии много голливудских звезд и показавший, как можно заставить заиграть новыми красками старую и заезженную тему про вампиров. Зачин такой: при побеге после ограбления банка два брата берут в заложники семью бывшего пастора и по пути до следующей точки назначения решают остановиться в придорожном стрип-баре, однако там грабителей ждет неприятный сюрприз — оказывается, что заведение принадлежит вампирам.

Обложка: invisibleside / Диско-клуб «Радуга»

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Тэги

Сюжет

Новое и лучшее

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

Первая полоса

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности Главный антигерой — Брэдли Купер
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
Главный антигерой — Брэдли Купер

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

«Черная книга» эпохи Собянина
«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году
«Черная книга» эпохи Собянина

«Черная книга» эпохи Собянина
30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

Подпишитесь на рассылку