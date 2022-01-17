Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
На обложке: Kirill Shapovalov
Понедельник
17 января
Спектакль «Сладкое для памяти»
Когда
20:00
Где
Театр.doc
Сколько
от 2 100 рублей
Старый вампир-НКВДшник, страдающий склерозом, и его «карлик-хранитель исторических фактов» едят сладости, пьют оставшиеся со времен Большого террора запасы крови и обсуждают жертв сталинских репрессий — в «Театре.doc» поставят спектакль о памяти, вдохновленный расследованием томского журналиста Дениса Карагодина о массовых убийствах на территории Колпашевского Яра — изолированной тюрьмы, в которой в 1937-1938 годах сотрудники НКВД расстреливали мирных заключенных.
Арт-ярмарка в Галерее А3
Когда
11:00
Где
Галерея «А3»
Сколько
Бесплатно
Если после новогодних праздников у вас все еще остались деньги, можете заглянуть в Галерею «А3» и вложиться в будущее отечественного совриска. Там, в Староконюшенном переулке, последний день будет работать арт-ярмарка с работами более 150 молодых художников из Британки, Строгановки, Школы Дизайна и прочих творческих российских университетов. Среди лотов — широкий спектр всех видов искусства: от бронзовой скульптуры и керамики малых форм до графики, живописи и документальной фотографии.
Открытие выставки «В пыли этой планеты»
Когда
19:00
Где
Музей АРТ4
Сколько
Бесплатно
Шестнадцать молодых художников представят в Музее «АРТ4» свое видение апокалипсиса. Само название выставки «В пыли этой планеты» — отсылка к труду философа и представителя второй волны спекулятивного реализма Юджина Такера «Ужас философии. В пыли этой планеты», в котором он рассуждает о планете «как мире-без-нас», о «посткинематографическом эффекте» и о ««без-основном» мистицизме в ситуации после смерти Бога, Природы и Человека»».
Премьера спектакля «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций
Когда
20:00
Где
Театр Наций
Сколько
Неизвестно
Песни из 70-х, «милиция» вместо «полиции» и история о неудачном кутеже — на малой сцене Театра Наций поставят спектакль по сценарию советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Ты и я»), написанный незадолго до его смерти. Сюжет такой: однажды глава семьи устроил дома кутеж, за что жена решила вызвать на него милицию. В процессе домашней потасовки мужчина случайно ударил милиционера и угодил в тюрьму, после чего у простой советской семьи началась совсем «непростая жизнь».
Спецпоказ фильма «Актриса»
Когда
19:30
Где
Иллюзион
Сколько
350р
К 120-летию режиссера Леонида Трауберга в «Иллюзионе» устроят спецпоказ фильма «Актриса» — военной драмы о роли искусства на войне в самый разгар этой самой войны. Фильм представит Андрей Апостолов — киновед, преподаватель ВГИК, шеф-редактор студии «Ленфильм».
Предпрокатный показ фильма «Все прошло хорошо» в ДК Рассвет
Когда
20:00
Где
ДК Рассвет
Сколько
500р
Те, кто не попал на премьеру «Все прошло хорошо» в «Октябре» на прошлой неделе, могут посмотреть новую драму Франсуа Озона об эвтаназии в пространстве ДК Рассвет. Французский режиссер снял фильм в память о покойной писательнице и соавторке многих его сценариев Эмманюэль Бернейм, а сама лента стала номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2021 года.
В ДК Рассвет фильм представит кинокритик, обозреватель «Медузы» и «Esquire», внештатный автор «Искусства кино» Егор Москвитин.
Спецпоказ фильма «Ыт»
Когда
19:05
Где
Пионер
Сколько
600р
В «Пионере» на Кутузовском пройдет премьера киноальманаха якутских режиссёров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова «Ыт». Само название фильма переводится как «собака», «стреляй», а в основу сюжета легли семь деревенских историй о добрых и злых соседях.
После показа кинокритик Егор Москвитин обсудит картину с режиссером Степаном Бурнашевым и зрителями.
Вторник
18 января
Выставка «Цой. Путь героя»
Когда
12:00
Где
Манеж
Сколько
От 600р
В «Манеже» откроется самая масштабная выставка-байопик, посвященная 60-летию со дня рождения легенды русского рока Виктора Цоя. В 11 залах «Манежа» на площади 2.000 квадратных метров представят более 300 артефактов, связанных с жизнью советского рок-музыканта. В том числе: музыкальные инструменты и черновики его песен, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива, картины и сценические костюмы, кадры из фильма «Игла» и даже легендарная банку супа «Campbell», которую Энди Уорхол когда-то подарил Цою.
ВЫСТАВКА
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»Читать
Также одна из частей экспозиции посвящена «взгляду на творчество Цоя глазами людей другой культуры». В нее войдут архивы популяризаторки советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанны Стингрей, и рецензия кинокритика Станислава Зельвенского на байопик Кирилла Серебренникова «Лето»(2018) про Виктора Цоя, а также отдельный зал от кинорежиссера Рашида Нугманова, посвященный фильму, съемки которого оборвались из-за трагической гибели певца в 1990 году.
Премьера фильма «Она – океан»
Когда
19:30
Где
Каро 11 Октябрь
Сколько
700р
Под слоганом «Это все о ней» в «Октябре» устроят российскую премьеру документалки Инны Блохиной «Она – океан» — истории девяти женщин из разных уголков света, которых объединяет любовь к океану. Среди героинь: 12-летняя индонезийская девочка, мечтающая стать чемпионкой мира по серфингу, заклинательница акул, легенды мирового серфинга и чемпионка мира по фридайвингу и не только. Фильм будет представлен его создателями, а после показа состоится телемост с островами Гавайи и Q&A с представителями сёрферского сообщества и героинями фильма: чемпионкой мира по серфингу Кеалой Кеннелли и «заклинательницей акул» Оушен Рамзи. Модератор – Никита Замеховский, первый российский серфер и писатель.
Фестиваль deCODING
Когда
19:00
Где
КЦ Дом
Сколько
500р
В КЦ «Дом» в Большом Овчинническом пройдет фестиваль экспериментальной электроники deCODING. По словам огранизаторов, фестиваль фокусируется «на переходе мира через размывающуюся черту аналогового и цифрового, биологического и искусственного», а в лайнапе выступления от: Accasari, t_error 404, Alexei Borisov, [ bɔː ], Droning Room, Wave Resistance, Old Moss, Bela Yudol, Athialowi и многих других электронных исполнителей.
Премьера фильма «9 причин, чтобы жить»
Когда
20:00
Где
Иллюзион
Сколько
500р
В «Иллюзионе» покажут новую драму двукратного номинанта на премию «Оскар» Кристофа Барратье («Хористы») с внуком французского актера Жан-Поля Бельмондо в главной роли. Зачин такой: легкомысленного и избалованного парня, который «проводит ночи напролет в клубах, а дни — в постели», ставят перед выбором: остаться без дома и средств к существованию или взять шефство над его юным пациентом с серьезным заболеванием. Что выберет главный герой и как это решение повлияет на его дальнейшую жизнь — узнаете на премьере.
Спектакль «В кольцах»
Когда
19:00
Где
Музей Москвы
Сколько
От 2000р
«Всем, кто за МКАД – пропадать» — в Музее Москвы представят новый совместный проект «Практики» и Мастерской Брусникина «В кольцах». В основе спектакля — «лирический хоррор» Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва» о судьбах горожан, живущих внутри семи «магических кругов»: Садового и Бульварного кольца, МКАД, ТТК и других.
Лекция «Варлам Шаламов: «…Советы человеку, как держать себя в толпе»»
Когда
19:30
Где
Первая научно-популярная библиотека
Сколько
Бесплатно, по предварительной регистрации
В первой научно-популярной библиотеке на Дубининской прочтут лекцию о жизни и творчестве небезызвестного советского прозаика и поэта Варлама Шаламова. Редактор сайта Shalamov.ru и главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев расскажет о том как создавались шаламовские «Колымские рассказы» и в каких отношениях Варлам Тихонович состоял с Борисом Пастернаком, Надеждой Мандельштам и Александром Солженицыным, а после объяснит почему Шаламов считал себя «прежде всего поэтом». Также на лекции будет представлен шаламовский поэтический календарь на 2022-й год и новое комментированное издание антиромана «Вишера».
Среда
19 января
Премьера фильма «Событие»
Когда
19:30
Где
Иллюзион
Сколько
Неизвестно
В «Иллюзионе» пройдет российская премьера драмы «Событие» — экранизации автобиографического романа писательницы Анни Эрно, который вышел в издательстве «No Kidding Press» в конце прошлого года. Сюжет картины разворачивается на фоне французских городских пейзажей середины XX века и рассказывает о молодой беременной девушке, которая не может сделать аборт, потому что они запрещены. Лента стала победителем Венецианского фестиваля 2021 года и обладателем приза Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ).
После показа состоится обсуждение с кинокритиком и авторкой «The Village» Алисой Таежной. Также в день премьеры «No Kidding Press» разыграет десять книг среди зрителей и зрительниц.
Онлайн-дискуссия «30 лет реформам Егора Гайдара. Что это было – провал или прорыв?»
Когда
19:00
Где
Онлайн
Сколько
Бесплатно, по предварительной регистрации
Сахаровский центр и Фонд Егора Гайдара объединились и организовали онлайн-дискуссию, посвященную 30-летию «шоковой терапии» — комплексу радикальных экономических реформ Егора Гайдара по либерализации цен, сильно изменивших российскую экономику.
На встрече политический психолог и советник и.о. председателя правительства Егора Гайдара Леонид Гозман, научный руководитель Леонтьевского центра Сергей Васильев, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» и бывший народный депутат РСФСР Михаил Дмитриев и экс-председатель Центрального банка РФ Сергей Игнатьев обсудят преимущества и недостатки реформ Егора Гайдара, а также ответят на главный вопрос дискуссии: «Почему все либерализации, модернизации и реформы в нашей стране либо останавливаются, либо оборачиваются своей противоположностью – контрреформой и очередным «подмораживанием» России?».
Спектакль «Человек без имени»
Когда
20:00
Где
Гоголь-центр
Сколько
От 4000р
Постановка по одноименной пьесе Валерия Печейкина — коллективное сочинение Кирилла Серебренникова, Никиты Кукушкина, Петра Айду и Александра Барменкова об истории русского Фауста, вдохновленная произведениями князя Владимира Одоевского.
Спектакль «Человек из Подольска»
Когда
23:00
Где
DOC на острове
Сколько
От 2700 рублей
Создается ощущение, что за последние полтора года абсурдистскую комедию Дмитрия Данилова успел вспомнить каждый. Ее экранизировали, показывали в «Практике», «Около» и «Приюте комедианта». «Театр.doc» не стал исключением — абсурдную историю про допрос в отделении, который превратился в сеанс психотерапии, показывают и там — в постановке Михаила Угарова и Игоря Стама и без привычных «доковских» приемов.
Четверг
20 января
Открытие программы «Как дела на Западе?» в Гараже
Когда
20-29 января
Где
Гараж
Сколько
350р
C 20 по 29 января в «Гараже» покажут программу «Как дела на Западе?», посвященную новому немецкому кино. Серия кинопоказов будет приурочена к выставке немецкого художника Томаса Деманда «Зеркало без памяти», а в программу войдут шесть фильмов малоизвестных режиссеров: возвестившая о начале нового немецкого кино трагикомедия Александера Клюге о девушке «без свойств» «Прощание с прошлым», пронзительная драма взросления немецкого иранца Сохраба Шахид Салесса «Время взросления», кэмповая работа о саморазрушении женщины «Билет в один конец» Ульрике Оттингер, лента Хельмы Зандерс-Брамс о женской телесной автономии «Пляж под тротуаром», драма Вернера Шретера о столкновении культур «Палермо или Вольфсбург», а также одна из самых ярких феминистских картин нового немецкого кино «Всесторонне ограниченная личность» Хельке Зандер.
Все показы будут сопровождаться комментариями критиков, а по завершении программы будет записан подкаст о немецком кино «Покалигарим», в рамках которого ведущие поговорят о творчестве Александера Клюге.
С полным расписание фестиваля можно ознакомиться здесь.
Буто-бар «Корабль Дураков» в Mutabor
Когда
20:00
Где
Mutabor
Сколько
От 1500р
В Mutabor пройдет нечто среднее между жанрами сатиры, иммерсивного спектакля, академической конференции и буто (это такой авангардный японский танец, появившийся после войны). Режиссер постановки — Валентин Цзин, за звуковой дизайн отвечает Дэниэл Уэльямс, а за мультимедиа — Станислав Глазов. Начнется представление ровно в восемь и продлится два часа — не опаздывайте.
Выставка «Linea Uno в PA Gallery» в Cube.Moscow
Когда
12:00
Где
Cube.Moscow
Сколько
200р
Сто лет назад художник Александр Волков нарисовал картину «Гранатовая чайхана» — сейчас она висит в Третьяковской галерее. Параллельно с этим в Cube Moscow закрывается выставка Андрея Волкова — его внука, который тоже стал художником. Вот такая династия! В экспозиции Волкова-младшего в пространстве на Тверской можно увидеть живописные полотна и объекты, посвященные цвету, краске, движению, времени, чувственности и памяти или же, как уточняет художник, «остановку на пути «Linea Uno» — самого длинного и неторопливого маршрута вапоретто по главной артерии Венеции».
Спектакль «lorem ipsum»
Когда
20:00
Где
Музей Москвы
Сколько
От 1500р
В новом пространстве «Практики» на Парке Культуры представят спектакль девяти режиссеров-брусникинцев по пьесе-каталогу, написанной с помощью текстогенераторов. Глав в сценарии тоже девять. Каждая из них состоит из абсурдного набора слов и словосочетаний с несогласованными падежами, но при этом посвящена конкретной теме: «Русская классика», «Бизнес и финансы», «Наука и техника», «Юмор и развлечения», «Дом и семья», «Спорт», «Искусство» и т.д. Не хватает только «Политики».
На этом, кстати, странности постановки не заканчиваются. Еще одна фишка «Lorem ipsum» — это то, что увидеть все девять сцен за один двухчасовой спектакль просто невозможно: зрителям доступны только пять, причем три из них выбираются путем открытого голосования, а две назначаются авторами — так что самым любознательным придется вернуться еще — и не один раз.
Премьера фильма «Аллея кошмаров»
Когда
19:30
Где
Каро 11 Октябрь
Сколько
700р
Мошенник объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей — в «Октябре» покажут новый криминальный нуар Гильермо дель Торо о том, как молодой аферист, работающий карнавальным фокусником, решил выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мёртвым. После показа — разговор с Антоном Долиным.
Пятница
21 января
Онлайн экскурсия «Альбрехт Дюрер. Юбилейная выставка в Эрмитаже»
Когда
19:00
Где
Онлайн
Сколько
800р
К 550-летию со дня рождения одного из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса Альбрехта Дюрера в петербургском «Эрмитаже» проведут онлайн-экскурсию по парадным залам Зимнего дворца, во время которой зрителями покажут более 400 работ немецкого живописца, среди которых: резцовые гравюры и ксилографии, рисунки, а также витражи, деревянные скульптурные рельефы, кубки, камеи и другие предметы, выполненные по рисункам и гравюрам Дюрера. Основой же выставки станут резцовые гравюры и ксилографии серии «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии», а также памятники монументальной гравюры, выполненные для императора Максимилиана, – «Триумфальная Арка» и «Триумфальное шествие».
Паблик-ток «Искусство жить и работать. Кто такие сотрудники Музея «Гараж»»
Когда
19:30
Где
Крыша Музея «Гараж»
Сколько
Бесплатно, по предварительной регистрации
Не секрет, что большая часть команды «Гаража» помимо работы в Музее профессионально занимается разнообразными культурными практиками. На паблик-токах они расскажут о своих самых ярких и любимых проектах, поиске вдохновения и места для искусства в работе, а после поделятся лайфхаком о том как эффективно совмещать несколько задач.
Первым героем встречи станет искусствоведка Татьяна Волкова. На своем паблик-токе она расскажет о том, что привело ее к получению образования в области психологии, ведению классов йоги и семинаров по практикам саморегуляции и самоподдержки и том, как это совмещается с ее работой в архиве и написанием диссертации по истории активистского искусства.
Концерт Риада Маммадова в Пушкинском музее
Когда
19:30
Где
Пушкинский музей
Сколько
700 рублей
Пианист Риад Маммадов сыграет в Пушкинском музее шесть пьес П.И. Чайковского, несколько экспромтов и балладу Ф. Шопена, сонату А.Н. Скрябина, этюд-картину С.В. Рахманинова, а также несколько собственных пьес.
Лекция «Авангард и его отражения в авторском кино» в Гараже
Когда
19:30
Где
Лекторий Музея «Гараж»
Сколько
Неизвестно
Еще одно мероприятие в «Гараже» — на этот раз посвященное кино, на котором киновед и писатель Евгений Майзель и кинокритик и культуролог Инна Кушнарева прочитают лекцию о том, что представляют собой авангардные стратегии в кинематографе и почему абстракция и сюрреалистические эксперименты были не единственными направлениями, по которым шла борьба за то, каким может или должно быть актуальное кино. Спикеры расскажут о линии, именуемой «авант-док» и обсудят демонстрацию тела и телесности в авангарде второй и третьей волны от Альберта Серры и Брюно Дюмона до экспериментаторов Гарвардской лаборатории сенсорной этнографии.
Blackdeath, Passeisme, Skarpseian на Бумажной фабрике
Когда
19:00
Где
Бумажная фабрика
Сколько
800р
На Бумажной фабрике очередной праздник. На этот раз отмечают «оборот Ritual Booking вокруг изрядно подуставшего мира», а значит без блэк метала от BLACKDEATH и PASSÉISME и данжн синта от SKARPSEIAN не обойдется.
Суббота
22 января
«Третья часть ночи. Рейв» на ГЭС-2
Когда
22:00
Где
ГЭС-2
Сколько
500р
Судя по всему, Леониду Михельсону не хватило того, что все активно обсуждают открытие Дома Культур «ГЭС-2» уже месяц, поэтому директор фонда V-A-C решил устроить еще больший ажиотаж вокруг пространства и организовал первое ночное мероприятие — причем не какой-нибудь концерт, а ивент, едва ли привычный для художественных институций — перформанс «44+1 колонна, гипербас — это лава» Алексея Таруца в качестве приквела и самый настоящий 9-часовой рейв на Парковке, лайн-апу которого позавидовал бы даже Mutabor, в качестве основной части вечера с лайвами от Shadowax, Тальника и Новых композиторов, сетами от Sofia Rodina, Kirill Shapovalov b2b Santa Valentina, DJ 1985, WULFFLUW XCIV, Signal iz Militsii и не только.
Впрочем план Михельсона удался — большую часть билетов на мероприятие раскупили в первые три минуты после их релиза, так что попасть на ночную часть в «ГЭС-2» сейчас будет уже достаточно сложновато. Единственное, что остается — надеяться на свою удачу и участвовать в розыгрышах последних билетов в пабликах.
Cabaret Torture Freak Show Chekhov Dark Circus на ЗИЛе
Когда
20:00
Где
ЗИЛ
Сколько
1200р
Еще одно неочевидное мероприятие в пространстве бывших станций и заводов — театрейв от московского независимого театра «Urban Forest Echo» на ЗИЛе. В основе постановки — пьеса Чехова «Дядя Ваня», но вдохновлённая московскими протестами и поставленная под кислотные биты DJ Вафли. Герои произведения Антона Павловича тоже не из простых, теперь Серебряков — любитель аквадискотек, Соня — юная эко-активистка, а Астров — двухголовый мутант. Все они любят смотреть Netflix и ролики Варламова, много и горячо танцуют как положено на лучших рейвах, а ещё поют песни группы «Кино».
Премьера фильма «Обходные пути»
Когда
20:00
Где
Каро 11 Октябрь
Сколько
600р
Самоуничтожающиеся переписки, точки в интерактивных онлайн-картах и тщательно спрятанные закладки — режиссерка и выпускница МШНК Екатерина Селенкина («Сторге») сняла медитативный портрет столичных окраин сквозь жизнь московского кладмена. В итоге получился 16-мм психогеографический докуфикшн Москвы— еще и в стиле медленного кино Джеймса Беннинг.
ИНТЕРВЬЮ
Интервью с Катей Селенкиной — режиссеркой фильма «Обходные пути». Его главный герой — кладменЧитать
После показа — Q&A с режиссером Екатериной Селенкиной и продюсером Владимиром Надеиным.
BODEYLOTION: Jack Is Back Again в Blanc
Когда
22:00
Где
Blanc
Сколько
От 1000р
Спустя полгода отсутствия на московской сцене, авторская серия BodeyLotion Димы Ковязина решительно возвращается с вечеринкой «Jack Is Back Again», а значит в стенах Blanc снова прозвучит джекбит-хаус и «всё, что с ним рядом» — от эйсида до электро. За пультом: Goddeem & Gold с лайвом и Kovyazin D, Timur Omar и Rus27 с сетами.
Мастер-класс «Как рассказать свою историю» в Музее истории ГУЛАГа
Когда
13:00
Где
Кинозал Музея истории ГУЛАГа
Сколько
Бесплатно, по предварительной регистрации
После ликвидации «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) темы сталинских репрессий и памяти о них стали еще актуальнее, чем прежде. Так в Музее истории ГУЛАГа проведут бесплатный воркшоп о том, как создать элемент публичной истории, взяв за основу историю человека или места, событие или документ из архива. На встрече всем участниками покажут короткометражку режиссёрки Полины Кондратьевой и продюсерки Натальи Климковой «Спокойная ночь» об одном дне из жизни тринадцатилетнего мальчика, в дом которого в 1937 году вторглись НКВД-шники с целью забрать отца. После показа создатели обсудят картину вместе со зрителями и расскажут о том, как сегодня снимаются студенческие фильмы.
Концерт Killer Honda
Когда
21:00
Где
Клуб «Бункер47»
Сколько
От 700р
Хорошая новость для всех тех, кто гадает куда пропал Найк Борзов и ждать ли еще хиты от мрачного романтика, творчество которого не теряет актуальности уже три десятилетия. Найк Борзов никуда не пропадал, и хитам покруче «Лошадки» и «Верхом на звезде» быть. Еще несколько лет назад музыкант создал сайд-проект «Killer Honda» и теперь вместе с Максимом Шевченко и Ариной Белых играет ироничный гаражный рок (причем играет Найк Борзов на барабанах). В субботу трио презентует свой новый, и уже второй по счету, альбом «Танец со смертью» с мощными психоделическим звучанием, блюзовым гулом и вудстоковской атмосферой.
Выставка-аттракцион «Тождество»
Когда
14:00
Где
Басманный Двор
Сколько
От 700р
В Басманном Дворе проведут ежегодную однодневную выставку-аттракцион, посвященную этичной экономике и работе торговых центров. Концепт такой: на входе во Двор можно будет приобрести жетоны-местную валюту и после потратить их на взаимодействие с художниками (их будет целых 29), покупку картины в местных «торговых рядах», билета на сеанс видеоарта и звукового перформанса или же на авторский коктейль на баре. После официальной части начнется вечеринка. В лайн-апе: Resel, Stone Communication, Sofya Gatos, Misha Nikitin, миром правят собаки, Шаййм и не только.
Спецпоказ фильма «Завтрак у Тиффани»
Когда
16:30
Где
Каро 11 Октябрь
Сколько
700р
Одри Хепберн в роли изящной и хрупкой Холли Голайтли, безымянный кот и мечта жить как в любимом ювелирном доме на пересечении пятой Авеню и 57 East Street — отличная возможность посмотреть легендарный фильм Блейка Эдвардса на большом экране «Октября». Фильм представит историк кинокостюма и сооснователь проекта о кино и моде «CineModa» Катерина Крупнова.
Кружок-дегустация «Виноватые»: Россия: вино, не водка
Когда
17:00
Где
Парник
Сколько
1300 р
Для всех тех, кто за километр обходит в алкомаркетах стеллажи с российскими винами, в «Парнике» устроят дегустацию напитков отечественного производства под ироничным названием «Россия: вино, не водка». В программе: 5 дегустационных бокалов вина + закуски (хлеб, оливки) + вода, ну, и, конечно, интересная лекция от сомелье.
Воскресенье
23 января
Лекция «В поисках потерянного звука»
Когда
15:00
Где
Музей истории ГУЛАГа
Сколько
Бесплатно, по предварительной регистрации
В Музее истории ГУЛАГа прочитают лекцию об истории искусства звука и музыкальной технологии в России и СССР первой половины ХХ века. Искусствовед Андрей Смирнов расскажет о звуковых экспериментах и работе с шумами в 1920-е годы, а также объяснит почему судьба культуры революционеров-эксперименталистов оказалась незаслуженно забытой и почему история современной русской музыки могла бы случиться совсем другой.
День рождения Даши Серенко
Когда
19:00
Где
«Бумажная фабрика»
Сколько
Бесплатно
Кураторка, активистка и писательница Даша Серенко отпразднует свой день рождения в «Бумажной фабрике». В программе презентация недавно выпущенной Дашиной книги «Девочки и институции» — участвовать будут Оксана Васякина и Соня Оно. Затем выступление «дуэта им. евы польны», исполняющего русскую попсу в блюзовой обработке (чего только стоит кавер на «Невесту» Глюкозы), ну а под конец — диджей-сет нашей главредки Тани Симаковой (многие не помнят, а ведь когда-то Таня вела околомузыкальный паблик «Сапоги старшей сестры»).
Пенный лекторий: дегустация чешского пива в Парнике
Когда
16:00
Где
Парник
Сколько
800 р
Для тех, у кого еще остались силы после пятнично-субботних вечеринок, в «Парнике» на Кузнецком мосту проведут пивную дегустацию, во время которой можно будет послушать о стране с одним из самых высоких потреблений пива на душу населения — Чехии — и, разумеется, попробовать несколько видов чешского пива.
Винное казино в "Дело не в вине"
Когда
18:00
Где
Бар «Дело не в вине»
Сколько
2500 р
Еще одно воскресное алкогольное развлечение — винное казино в баре «Дело не в вине» на Маросейке. Правила такие: гостям нужно будет угадать сорт винограда, регион происхождения, и другие характеристики вина. Если дегустаторы угадывают, то получают фишки, которые в конце игры можно обменять на призы, если нет — то просто наслаждаются шести видами вин и легкими сырными закусками. А еще — участники команды-победителя получат абонементы на вино, которые потом смогут потратить в баре.
Спектакль «Чапаев и пустота»
Когда
19:00
Где
Музей Москвы
Сколько
от 3500 р
На новой сцене «Практики» в Музее Москвы покажут уже классическую постановку Максима Диденко «Чапаев и пустота» — своеобразный метаспектакль про Василия Ивановича и Петра Пустоту по одноименному роману Пелевина и со звездным составом Мастерской Брусникина в главных ролях. Феерическая психоделия в трех актах, «особый взлет свободной мысли, обращенный ко всем жителям Земли», — как утверждает режиссер. В любом случае, билеты на постановку разлетаются за считанные дни уже много лет — не это ли показатель качества?
ТЕАТР
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота». Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»Читать
Спецпоказ фильма «От заката до рассвета»
Когда
16:00
Где
Каро 11 октябрь
Сколько
700 р
В «Октябре» покажут культовый боевик Роберта Родригеса «От заката до рассвета» — один из самых громких фильмов 90-ых, подаривший современной киноиндустрии много голливудских звезд и показавший, как можно заставить заиграть новыми красками старую и заезженную тему про вампиров. Зачин такой: при побеге после ограбления банка два брата берут в заложники семью бывшего пастора и по пути до следующей точки назначения решают остановиться в придорожном стрип-баре, однако там грабителей ждет неприятный сюрприз — оказывается, что заведение принадлежит вампирам.
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