Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Спектакль «Сладкое для памяти»

Когда 20:00 Где Театр.doc Сколько от 2 100 рублей Подробнее

Театр.doc

Старый вампир-НКВДшник, страдающий склерозом, и его «карлик-хранитель исторических фактов» едят сладости, пьют оставшиеся со времен Большого террора запасы крови и обсуждают жертв сталинских репрессий — в «Театре.doc» поставят спектакль о памяти, вдохновленный расследованием томского журналиста Дениса Карагодина о массовых убийствах на территории Колпашевского Яра — изолированной тюрьмы, в которой в 1937-1938 годах сотрудники НКВД расстреливали мирных заключенных.

Арт-ярмарка в Галерее А3

Когда 11:00 Где Галерея «А3» Сколько Бесплатно Подробнее

Если после новогодних праздников у вас все еще остались деньги, можете заглянуть в Галерею «А3» и вложиться в будущее отечественного совриска. Там, в Староконюшенном переулке, последний день будет работать арт-ярмарка с работами более 150 молодых художников из Британки, Строгановки, Школы Дизайна и прочих творческих российских университетов. Среди лотов — широкий спектр всех видов искусства: от бронзовой скульптуры и керамики малых форм до графики, живописи и документальной фотографии.

Открытие выставки «В пыли этой планеты»

Когда 19:00 Где Музей АРТ4 Сколько Бесплатно Подробнее

Шестнадцать молодых художников представят в Музее «АРТ4» свое видение апокалипсиса. Само название выставки «В пыли этой планеты» — отсылка к труду философа и представителя второй волны спекулятивного реализма Юджина Такера «Ужас философии. В пыли этой планеты», в котором он рассуждает о планете «как мире-без-нас», о «посткинематографическом эффекте» и о ««без-основном» мистицизме в ситуации после смерти Бога, Природы и Человека»».

Премьера спектакля «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций

Когда 20:00 Где Театр Наций Сколько Неизвестно Подробнее

Песни из 70-х, «милиция» вместо «полиции» и история о неудачном кутеже — на малой сцене Театра Наций поставят спектакль по сценарию советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова («Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Ты и я»), написанный незадолго до его смерти. Сюжет такой: однажды глава семьи устроил дома кутеж, за что жена решила вызвать на него милицию. В процессе домашней потасовки мужчина случайно ударил милиционера и угодил в тюрьму, после чего у простой советской семьи началась совсем «непростая жизнь».

Спецпоказ фильма «Актриса»

Когда 19:30 Где Иллюзион Сколько 350р Подробнее

К 120-летию режиссера Леонида Трауберга в «Иллюзионе» устроят спецпоказ фильма «Актриса» — военной драмы о роли искусства на войне в самый разгар этой самой войны. Фильм представит Андрей Апостолов — киновед, преподаватель ВГИК, шеф-редактор студии «Ленфильм».

Предпрокатный показ фильма «Все прошло хорошо» в ДК Рассвет

Когда 20:00 Где ДК Рассвет Сколько 500р Подробнее

Те, кто не попал на премьеру «Все прошло хорошо» в «Октябре» на прошлой неделе, могут посмотреть новую драму Франсуа Озона об эвтаназии в пространстве ДК Рассвет. Французский режиссер снял фильм в память о покойной писательнице и соавторке многих его сценариев Эмманюэль Бернейм, а сама лента стала номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2021 года.

В ДК Рассвет фильм представит кинокритик, обозреватель «Медузы» и «Esquire», внештатный автор «Искусства кино» Егор Москвитин.

Спецпоказ фильма «Ыт»

Когда 19:05 Где Пионер Сколько 600р Подробнее

В «Пионере» на Кутузовском пройдет премьера киноальманаха якутских режиссёров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова «Ыт». Само название фильма переводится как «собака», «стреляй», а в основу сюжета легли семь деревенских историй о добрых и злых соседях.

После показа кинокритик Егор Москвитин обсудит картину с режиссером Степаном Бурнашевым и зрителями.