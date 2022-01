Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Спецпоказ фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» х #Киносказки Роу

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и многих других городах России стартует проект с ретроспективой фильмов-сказок Александра Роу. Он продлится целых пять месяцев — до апреля. За это время на экранах сети кинотеатров «Каро» покажут любимые многими поколениями сказки «Морозко», «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и медные трубы» и другие.

Фестиваль откроется спецпоказом советского фильма-сказки «Вечера на Хуторе близ Диканьки» в «Октябре» — экранизацией гоголевской «Ночи перед Рождеством» о том, как в предпраздничную ночь в украинском селе «всех попутал бес». Фильм представит журналист Евгений Жаринов.

ВЭУ 2022

Определенно, главная тусовка уходящего года — гигантский бал команды Esthetic Joys. Вообще, у ребят из Esthetic Joys выдался невероятно креативный сезон: в мае они организовали восьмидневный круиз по Волге, в августе с размахом отпраздновали свое пятилетие в «Стрелке», а в сентябре устроили гольф-вечеринку на лужайке у бассейна «Чайка» — и это не говоря уже о традиционных ГУМ-Авторалли и игр «Что? Где? Когда?». Над «Вечером эстетических удовольствий» команда Esthetic Joys тоже постаралась — в этот раз он пройдет на ЗИЛе под названием «Сказка о потерянном времени» и будет посвящен научно-фантастическим произведениям братьев Стругацких.

Как и в прошлый раз, бал будет состоять из двух частей. Начнется вечер концертом в формате научно-исследовательской конференции, а закончится — ночной вечеринкой Popoff Kitchen и Pure. Также в программе перформанс режиссера Юрия Квятковского по мотивам произведения Стругацких «Понедельник начинается в субботу», «балетный класс» петербургского «Изича», соревнования по бильярду от «Круглого шара», виниловый виварий Enthusiast Records, психообсерватория «Психо Daily», поп-ап-выставка онлайн-галереи Sample и не только. А чтобы у так называемых сотрудников НИИ были силы танцевать и путешествовать по таким разным залам ЗИЛа, всю ночь съезда Майя Клугман будет угощать гостей пирогами. Помогут ей команды «Ровесника» и недавно открывшегося ресторана Deep Fried Friends.

С полной концертной программой и шестью вариантами дресс-кода можете ознакомиться здесь.

Рождественский ужин с Антоном Абрезовым в «Стрелке»

Перед началом ВЭУ можете заглянуть на рождественский ужин в «Стрелке» и за бокалом игристого попробовать гастрономическую программу от бренд-шефа Антона Абрезова. В нее войдет шесть праздничных курсов — от сорбета из фейхоа с шампанским на предесерт до классической запеченной индейки, которую шеф торжественно разделает при гостях.

System One Hundred and Eight в Mutabor

Еще одна вариация новогодней сказки для взрослых — ночь лейбла System 108 в Mutabor. За новогодними вертушками — золотой состав завода на Шарикоподшипниковской: Simple Symmetry, Locked Club, Errortica, Kovyazin D, Филипп Горбачев и многие другие любимцы москвичей.

Винный спиддейтинг «Идеальные незнакомцы: вино и люди»

Хорошая альтернатива для тех, кто устал от обычных свиданий — в гастробаре «Дело не в вине» на Маросейке пройдет первый спиддейтинг, где помимо таинственных незнакомцев можно будет ознакомиться с пятью интересными и редкими винными позициями и закусками.

Новый год и Рождество в «Художественном»

«Художественный» тоже вовсю готовится к зимним праздникам. В честь этого — масштабный двухнедельный кинофестиваль с главными рождественскими голливудскими хитами и современной новогодней классикой.

В программе праздничный мюзикл «Светлое Рождество» режиссера «Касабланки» Майкла Кёртица, легендарная лента Фрэнка Капры, номинированная на пять «Оскаров» «Эта замечательная жизнь», рождественская картина Густа ван ден Берге с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна «Крошка Иисус из Фландрии», сказка Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», спецпоказ драмы «Петровы в гриппе» в присутствии и с комментариями режиссера картины Кирилла Серебренникова, продюсера Ильи Стюарта и актера Юры Борисова и не только.

Также во время новогодних каникул «Художественный» представит программу The Best of 2021, в которую войдут лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации: «Отец», «Аннетт», «Душа», «Круэлла», «Назови меня своим именем», «Агнец», «Дюна», «Не время умирать», «Купе № 6», «Французский вестник» и другие.

С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте.