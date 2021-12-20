Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Спектакль «‎Финист — Ясный сокол»

Когда 19:00 Где «Боярские палаты» Сколько 2 000 рублей Подробнее

«Боярские палаты»

Вербовка русских невест в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ред.), свадьба по скайпу и 208-я статья УК РФ — в «Боярских палатах» повторно поставят спектакль выпускницы Кирилла Серебренникова Жени Беркович о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама. В основе постановки — реальные дела и приговоры русских «Марьюшек», влюбившихся в террористов и переехавших в Сирию.

Антоха МС в «Урбане»

Когда 20:00 Где «Урбан» Сколько от 1 500 рублей Подробнее

В ноябре этого года Антоха МС расторг контракт со своим продюсером, взял кредит на 3 миллиона рублей и лишился прав на все свои песни. «Смотрю позитивно в будущее — договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно», — заявил тогда музыкант. Действительно, позитива у Антохи МС не занимать, впрочем, как и трудолюбия. Не прошло и двух месяцев после конфликта, как в рамках кампании #GrolschЯэтоя музыкант запустил новый проект — сделал продакшен для пяти начинающих музыкантов в пяти разных жанрах и выпустил треки в виде своего нового альбома с фитами «Я — это я», презентация которого пройдет в «Урбане» на «Флаконе».

Концерт фестиваля актуальной музыки Sound Up

Когда 19:00, 21:00 Где Подземная парковка парка «Зарядье» Сколько 3 500 рублей Подробнее

На подземной парковке «Зарядья» устроят концерт фестиваля актуальной музыки Sound Up. Темой выступления станет новая вокальная музыка, а исполнять ее будет ансамбль Intrada. Музыканты сыграют пять новых партитур российских композиторов разных поколений, среди которых: произведения поставангардиста Владимира Мартынова, минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и академистки Алины Подзоровой.

Рождество в Spaten Haus Grand

Когда 20:00 Где Spaten Haus Grand, ул. Кузнецкий Мост, 21/5 Сколько 5 000 рублей Подробнее

Пока туристические визы в большинство европейских стран все еще не выдают, любителям Рождества предлагают отправиться в флагманский ресторан Spaten Haus на Кузнецком Мосту. Там в ночь с 24 на 25 декабря будут отмечать немецкое Рождество с традиционными праздничными блюдами баварской кухни от шефа со звездой Michelin — колбасками с капустой зауэркраут и картофельным пюре, хрустящей уткой с клецками из картофеля и красной капусты, ростбифом с луком, жареным картофелем и салатом из огурцов, баварским штолленом с ромом и цукатами и пивом AB InBev Efes. Все это под выступления симфонического кавер-проекта «Фарш Band», конкурсы с призами от ресторана и поздравления Святого Николая.

«Звуковые мутации» в Mutabor

Когда 19:00 Где Mutabor Сколько от 1 000 рублей Подробнее

В рамках серии «µскусство» и в преддверии Рождества Mutabor представит свою интерпретацию старой европейской традиции сочельнических концертов — квадрофонический электронный концерт для органа и терменвокса, на котором можно будет услышать все — от классики Баха, Дебюсси, Равеля до «электрозвуковых мутаций и мелодических структур», вдохновленных электронной и синтезаторной музыкой Жан-Мишеля Жарра, Вангелиса и Pink Floyd.

FFM: Frequency в Mutabor

Когда 23:00 Где Mutabor Сколько от 700 рублей Подробнее

Сразу после органного концерта в Mutabor начнется вечеринка с танцевальной и экспериментальной электроникой промокоманды Fast Food Music. За пультом резиденты FFM и друзья команды White Punk, i61, Pretty Scream и Taly.

«AK-47» х Pleasures в «Профсоюзе»

Когда 22:00 Где «Профсоюз» Сколько бесплатно Подробнее

Те, кого ни органная музыка, ни электроника не привлекают, могут заглянуть на концерт «АК-47» в «Профсоюзе». Разогреет легенд отечественного хип-хопа диджейка Лиза Гончарова, а за афтепати ответят Kierastoboy, Lipovskiy и Hate Usually.

Кафе «Снежок» в «Поле»

Когда 22:00 Где «Поле» Сколько от 1 000 рублей Подробнее

В новом пространстве «Поле» на «Белорусской» проведут заключительную декабрьскую вечеринку-открытие с «вечнозелеными, как ель, треками», ностальгическими декорациями Sila Sveta и лайнапом из десяти секретных артистов. После же ребята вновь закроются на ремонт и продолжат осваивать пространство.

музыка «Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора» Читать

Usssy в «Клубе»

Когда «Клуб» Где 21:00 Сколько бесплатно Подробнее

В прошлом месяце ориентал-нойз-рок-трио Usssy презентовало свой новый альбом «Naghma» на «Бумажной фабрике» на «Бауманской». Теперь музыканты выступят в другом филиале легендарных рюмочных — в клубе «Клуб» на Покровке (и уже бесплатно).