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События недели20 декабря 2021

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
АвторЯся Контарь
РедакторПаша Яблонский

Понедельник

20 декабря

Вторник

21 декабря

Среда

22 декабря

Четверг

23 декабря

Пятница

24 декабря

Суббота

25 декабря

Воскресенье

26 декабря

На обложке кадр из фильма БИЛЯСУВАР

Пятница

24 декабря

Спектакль «‎Финист — Ясный сокол»

Когда

19:00

Где

«Боярские палаты»

Сколько

2 000 рублей

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«Боярские палаты»

Вербовка русских невест в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ред.), свадьба по скайпу и 208-я статья УК РФ — в «Боярских палатах» повторно поставят спектакль выпускницы Кирилла Серебренникова Жени Беркович о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама. В основе постановки — реальные дела и приговоры русских «Марьюшек», влюбившихся в террористов и переехавших в Сирию.

Антоха МС в «Урбане»

Когда

20:00

Где

«Урбан»

Сколько

от 1 500 рублей

Подробнее

В ноябре этого года Антоха МС расторг контракт со своим продюсером, взял кредит на 3 миллиона рублей и лишился прав на все свои песни. «Смотрю позитивно в будущее — договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно», — заявил тогда музыкант. Действительно, позитива у Антохи МС не занимать, впрочем, как и трудолюбия. Не прошло и двух месяцев после конфликта, как в рамках кампании #GrolschЯэтоя музыкант запустил новый проект — сделал продакшен для пяти начинающих музыкантов в пяти разных жанрах и выпустил треки в виде своего нового альбома с фитами «Я — это я», презентация которого пройдет в «Урбане» на «Флаконе».

Концерт фестиваля актуальной музыки Sound Up

Когда

19:00, 21:00

Где

Подземная парковка парка «Зарядье»

Сколько

3 500 рублей

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На подземной парковке «Зарядья» устроят концерт фестиваля актуальной музыки Sound Up. Темой выступления станет новая вокальная музыка, а исполнять ее будет ансамбль Intrada. Музыканты сыграют пять новых партитур российских композиторов разных поколений, среди которых: произведения поставангардиста Владимира Мартынова, минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и академистки Алины Подзоровой.

Рождество в Spaten Haus Grand

Когда

20:00

Где

Spaten Haus Grand, ул. Кузнецкий Мост, 21/5

Сколько

5 000 рублей

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Пока туристические визы в большинство европейских стран все еще не выдают, любителям Рождества предлагают отправиться в флагманский ресторан Spaten Haus на Кузнецком Мосту. Там в ночь с 24 на 25 декабря будут отмечать немецкое Рождество с традиционными праздничными блюдами баварской кухни от шефа со звездой Michelin — колбасками с капустой зауэркраут и картофельным пюре, хрустящей уткой с клецками из картофеля и красной капусты, ростбифом с луком, жареным картофелем и салатом из огурцов, баварским штолленом с ромом и цукатами и пивом AB InBev Efes. Все это под выступления симфонического кавер-проекта «Фарш Band», конкурсы с призами от ресторана и поздравления Святого Николая.

«Звуковые мутации» в Mutabor

Когда

19:00

Где

Mutabor

Сколько

от 1 000 рублей

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В рамках серии «µскусство» и в преддверии Рождества Mutabor представит свою интерпретацию старой европейской традиции сочельнических концертов — квадрофонический электронный концерт для органа и терменвокса, на котором можно будет услышать все — от классики Баха, Дебюсси, Равеля до «электрозвуковых мутаций и мелодических структур», вдохновленных электронной и синтезаторной музыкой Жан-Мишеля Жарра, Вангелиса и Pink Floyd.

FFM: Frequency в Mutabor

Когда

23:00

Где

Mutabor

Сколько

от 700 рублей

Сразу после органного концерта в Mutabor начнется вечеринка с танцевальной и экспериментальной электроникой промокоманды Fast Food Music. За пультом резиденты FFM и друзья команды White Punk, i61, Pretty Scream и Taly.

«AK-47» х Pleasures в «Профсоюзе»

Когда

22:00

Где

«Профсоюз»

Сколько

бесплатно

Подробнее

Те, кого ни органная музыка, ни электроника не привлекают, могут заглянуть на концерт «АК-47» в «Профсоюзе». Разогреет легенд отечественного хип-хопа диджейка Лиза Гончарова, а за афтепати ответят Kierastoboy, Lipovskiy и Hate Usually.

Кафе «Снежок» в «Поле»

Когда

22:00

Где

«Поле»

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее

В новом пространстве «Поле» на «Белорусской» проведут заключительную декабрьскую вечеринку-открытие с «вечнозелеными, как ель, треками», ностальгическими декорациями Sila Sveta и лайнапом из десяти секретных артистов. После же ребята вновь закроются на ремонт и продолжат осваивать пространство.

музыка

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

Читать

Usssy в «Клубе»

Когда

«Клуб»

Где

21:00

Сколько

бесплатно

Подробнее

В прошлом месяце ориентал-нойз-рок-трио Usssy презентовало свой новый альбом «Naghma» на «Бумажной фабрике» на «Бауманской». Теперь музыканты выступят в другом филиале легендарных рюмочных — в клубе «Клуб» на Покровке (и уже бесплатно).

Суббота

25 декабря

Спецпоказ фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» х #Киносказки Роу

Когда

15:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

500 рублей

Подробнее

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и многих других городах России стартует проект с ретроспективой фильмов-сказок Александра Роу. Он продлится целых пять месяцев — до апреля. За это время на экранах сети кинотеатров «Каро» покажут любимые многими поколениями сказки «Морозко», «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и медные трубы» и другие.

Фестиваль откроется спецпоказом советского фильма-сказки «Вечера на Хуторе близ Диканьки» в «Октябре» — экранизацией гоголевской «Ночи перед Рождеством» о том, как в предпраздничную ночь в украинском селе «всех попутал бес». Фильм представит журналист Евгений Жаринов.

ВЭУ 2022

Когда

20:00

Где

ЗИЛ

Сколько

от 3 000 рублей

Подробнее

Определенно, главная тусовка уходящего года — гигантский бал команды Esthetic Joys. Вообще, у ребят из Esthetic Joys выдался невероятно креативный сезон: в мае они организовали восьмидневный круиз по Волге, в августе с размахом отпраздновали свое пятилетие в «Стрелке», а в сентябре устроили гольф-вечеринку на лужайке у бассейна «Чайка» — и это не говоря уже о традиционных ГУМ-Авторалли и игр «Что? Где? Когда?». Над «Вечером эстетических удовольствий» команда Esthetic Joys тоже постаралась — в этот раз он пройдет на ЗИЛе под названием «Сказка о потерянном времени» и будет посвящен научно-фантастическим произведениям братьев Стругацких.

Как и в прошлый раз, бал будет состоять из двух частей. Начнется вечер концертом в формате научно-исследовательской конференции, а закончится — ночной вечеринкой Popoff Kitchen и Pure. Также в программе перформанс режиссера Юрия Квятковского по мотивам произведения Стругацких «Понедельник начинается в субботу», «балетный класс» петербургского «Изича», соревнования по бильярду от «Круглого шара», виниловый виварий Enthusiast Records, психообсерватория «Психо Daily», поп-ап-выставка онлайн-галереи Sample и не только. А чтобы у так называемых сотрудников НИИ были силы танцевать и путешествовать по таким разным залам ЗИЛа, всю ночь съезда Майя Клугман будет угощать гостей пирогами. Помогут ей команды «Ровесника» и недавно открывшегося ресторана Deep Fried Friends.

С полной концертной программой и шестью вариантами дресс-кода можете ознакомиться здесь.

Рождественский ужин с Антоном Абрезовым в «Стрелке»

Когда

18:30

Где

«Стрелка»

Сколько

5 000 рублей

Подробнее

Перед началом ВЭУ можете заглянуть на рождественский ужин в «Стрелке» и за бокалом игристого попробовать гастрономическую программу от бренд-шефа Антона Абрезова. В нее войдет шесть праздничных курсов — от сорбета из фейхоа с шампанским на предесерт до классической запеченной индейки, которую шеф торжественно разделает при гостях.

System One Hundred and Eight в Mutabor

Когда

22:00

Где

Mutabor

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее

Еще одна вариация новогодней сказки для взрослых — ночь лейбла System 108 в Mutabor. За новогодними вертушками — золотой состав завода на Шарикоподшипниковской: Simple Symmetry, Locked Club, Errortica, Kovyazin D, Филипп Горбачев и многие другие любимцы москвичей.

Винный спиддейтинг «Идеальные незнакомцы: вино и люди»

Когда

16:00

Где

Гастробар «Дело не в вине»

Сколько

2 000 рублей

Подробнее

Хорошая альтернатива для тех, кто устал от обычных свиданий — в гастробаре «Дело не в вине» на Маросейке пройдет первый спиддейтинг, где помимо таинственных незнакомцев можно будет ознакомиться с пятью интересными и редкими винными позициями и закусками.

Новый год и Рождество в «Художественном»

Когда

25 декабря — 9 января

Где

«Художественный»

Сколько

от 850 рублей

Подробнее

«Художественный» тоже вовсю готовится к зимним праздникам. В честь этого — масштабный двухнедельный кинофестиваль с главными рождественскими голливудскими хитами и современной новогодней классикой.

В программе праздничный мюзикл «Светлое Рождество» режиссера «Касабланки» Майкла Кёртица, легендарная лента Фрэнка Капры, номинированная на пять «Оскаров» «Эта замечательная жизнь», рождественская картина Густа ван ден Берге с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна «Крошка Иисус из Фландрии», сказка Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», спецпоказ драмы «Петровы в гриппе» в присутствии и с комментариями режиссера картины Кирилла Серебренникова, продюсера Ильи Стюарта и актера Юры Борисова и не только.

Также во время новогодних каникул «Художественный» представит программу The Best of 2021, в которую войдут лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации: «Отец», «Аннетт», «Душа», «Круэлла», «Назови меня своим именем», «Агнец», «Дюна», «Не время умирать», «Купе № 6», «Французский вестник» и другие.

С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Воскресенье

26 декабря

«Всадники ЖКХ» в «Клубе»

Когда

20:00

Где

«Клуб»

Сколько

бесплатно

Подробнее
«Всадники ЖКХ»

Заключительный воскресный хеппенинг в «Клубе» на Покровке — бесплатный концерт в духе раннего «Аукцыона» и «Зоопарка» (но с современным саундом) от психоделического постпанк-трио основателя «Рабицы» Сережи Голикова, электронного продюсера Стаса Кордонова и диджея Бориса Шкарпова.

17th Weird Nights в Mutabor

Когда

15:00

Где

Mutabor

Сколько

500 рублей

После долгого перерыва лейбл Weird Nights вновь собирает любителей странной музыки в стенах Mutabor. В этот раз вечеринка приурочена к выпуску альбома Corell «Spectres EP» о переработке коллективной памяти и фантомных воспоминаниях, записанного на кассетах шансона и блатняка из 90-х. В лайнапе как сама презентация релиза, так и лайвы Atoraye, Xandr.Vasiliev, Никита Зебелин, Leeza Shumova X Furrr, .Nyctalops. aka Andreevka и W.A.C.

Книжный клуб № 21 в «Ровеснике»

Когда

13:00

Где

«Ровесник»

Сколько

бесплатно

Подробнее

В «Ровеснике» пройдет ежемесячный книжный своп — можно будет обменяться любимыми произведениями и найти что-то интересное. После же начнется книжный клуб, где обсудят книги, победившие в последнем голосовании — сказки Туве Янсон «Маленькие тролли и большое наводнение» и «Муми-тролль и комета» и повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Встречу по традиции проведет журналист Илья Клишин.

Презентация книг «Искусства кино» про советские фильмы

Когда

18:30

Где

Центр Вознесенского

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

Совместно с петербургским книжным «Подписные издания» и киноведческой артелью 1895.io редакция журнала «Искусство кино» выпустила серию путеводителей по легендарным советским фильмам Хуциева, Рязанова, Эйзенштейна и Шпаликова. Презентация пройдет в Центре Вознесенского, а о книгах расскажут их редакторы-составители Наталья Рябчикова и Станислав Дединский.

Архитектурная экскурсия в павильон «Шестигранник» х прогулки с «Гаражом»

Когда

12:00, 14:00

Где

«Гараж»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

Музей «Гараж» организует архитектурную экскурсию в свое будущее здание — павильон «Шестигранник» в парке Горького, спроектированный архитектором Иваном Жолтовским в 1923 году. Отличный шанс не только узнать о прошлом и будущем постройки, но и посетить сам павильон до начала восстановительных работ.

Понедельник

20 декабря

Спектакль «Совместные переживания»

Когда

20:00

Где

Центр имени Вс. Мейерхольда

Сколько

1 500 рублей

Подробнее
Центр имени Вс. Мейерхольда

«Если ты не врал под елками, значит все не зря» — на сцене Центра Мейерхольда поставят экспериментальный спектакль про первую любовь. Режиссерка Вика Привалова и драматург Евгений Казачков долгое время собирали истории людей про их первое чувство — от влюбленностей из детского сада до рассказов о недавно закончившихся отношениях. В итоге получилась самая настоящая хрестоматия человеческих рассказов о любви, ностальгии, переживаний и боли на грани с групповой терапией и коллективной духовной практикой, или, как назвала это режиссерка, «живой музей памяти».

3-й Международный фестиваль «Московская премьера»

Когда

17–21 декабря

Где

«Иллюзион», ЦДК и другие площадки

Сколько

от 400 рублей

Подробнее

Документалка о тагильском андеграунде, лента о жизни и обучении будущих росгвардейцев, короткометражка про учителя в провинциальном городке с Николаем Комягиным (Shortparis) в главной роли и последний фильм Ким Ки Дука — в Москве пройдет 3-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера».

Основной площадкой конкурсных программ фестиваля станет кинотеатр «Каро 7 Атриум» — там покажут экспериментальное кино из Беларуси, Латвии, России и Эстонии, получившее международное признание на МКФ в Каннах, Локарно, Анси, Кракове и Карловых Варах. Среди других площадок — кинотеатр «Иллюзион», где пройдут церемонии открытия и закрытия «Московской премьеры» и ретроспектива фильмов известного грузинского и российского режиссера Резо Габриадзе, скончавшегося в этом году, Центр Вознесенского с панельной дискуссией о проблемах совместного производства и продвижения короткометражных фильмов, «Электротеатр Станиславский» с подборкой фильмов видеохудожника Альберта Солдатова, Библиотека-читальня Тургенева с ретроспективными показами и творческими встречами «Дружба народов», отель Holiday Inn Moscow на Таганке с лекцией про Тарковского и еще много всего интересного.

С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Выставка Tumblr Girl

Когда

17:00

Где

«ИП Виноградов»

Сколько

бесплатно

Подробнее

В пространстве «ИП Виноградов» на «Авиамоторной» откроется выставка Саши Язова, посвященная tumblr-эстетике и феномену сохраненок, в которой молодой художник совмещает традиционную живопись и диджитал-пространства, компьютерную графику и видеоигры — приходите вспомнить свой 2010-й.

Онлайн-спектакль «Любовные письма»

Когда

21:00

Где

Онлайн

Сколько

неизвестно

Подробнее

Еще один спектакль, вдохновленный любовными историями, но на этот раз услышанными не из уст обычных горожан, а от выдающихся петербургских исторических деятелей и в формате аудиовизуального перформанса. Устроена постановка так: в бесплатном мобильном приложении Love Letters на карте города расположены любовные письма известных петербуржцев разных веков. Письма прикреплены к домам отправителей и адресатов, а озвучивают их сегодняшние горожане: кутежное послание Пушкина Гончаровой читает писатель Евгений Водолазкин, записки Зинаиды Гиппиус дублирует актриса Ксения Раппопорт, Чехова — актер Максим Матвеев, а Дидро — художник-каллиграф Покрас Лампас.

Концерт Ноги Эрез в «Гараже» х Mosaic Music 2021

Когда

20:00

Где

атриум музея «Гараж»

Сколько

2 500 рублей

Подробнее

Смесь барабанных компьютеров, синтезаторов и вокала с тяжелыми басами и танцевальными битами, вдохновленными творчеством Бьорк, Фрэнка Оушена и Кендрика Ламара — в рамках фестиваля Mosaic Music 2021 в атриуме «Гаража» проведут концерт-презентацию EDM-электро-поп-рок альбома «Kids» израильской певицы Ноги Эрез, в котором она рассуждает о личном и политическом, войне и мире, жизни и смерти.

Вторник

21 декабря

«Синематека»: Юрий Никулин в «Москино»

Когда

17:30

Где

«Молодежный», «Салют», «Полет»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее
«Москино»

К 100-летию со дня рождения советского актера Юрия Никулина в сети «Москино» подготовили юбилейную ретроспективу фильмов с его участием. Несмотря на то что Никулин по большей части прославился за счет своих комических ролей у Гайдая, он был еще и прекрасным драматическим актером — в ретроспективу войдут именно драмы. Среди них лента о школьной травле «Чучело», военная картина Алексея Германа «Двадцать дней без войны» и лиричная и человечная мелодрама «Когда деревья были большими».

Открытие первой международной биеннале «Искусство будущего/Art for the Future» в МАММ

Когда

Где

МАММ

Сколько

500 рублей

Подробнее

В МАММ на Остоженке откроется первая международная биеннале «Искусство будущего/Art for the Аuture». Всего в экспозиции представят более 50 проектов художников из 12 стран, использующих в своих работах новые технологии. Среди них Михаль Ровнер, TeamLab, Stanza, группа AES+F, Рафаэль Лозано-Хеммер, Рефик Анадол, Random International и другие.

Лекция «Что такое „театр горожан“ и как он развивается в России»

Когда

19:30

Где

Центр Вознесенского

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В Центре Вознесенского прочтут лекцию о «театре горожан». Театральный критик Оксана Куляшова расскажет о возникновении и развитии феномена профессионального театра с непрофессиональными актерами в Европе и его перспективах в России, а после разберет пример наиболее успешного казанского кейса «Лаборатории театра горожан».

Спектакль «Зеленые щеки апреля»

Когда

20:00

Где

«Doc на острове»

Сколько

от 2 100 рублей

Подробнее

На сцене «Театра.doc» поставили самую сложную и самую нетеатральную пьесу Михаила Угарова — драматурга, режиссера и бывшего худрука театра. В основе пьесы — история о хрупкости судьбы и непостоянности человеческой жизни, а сюжет такой: 21-летний парень Сережа решает позагорать в ожидании поезда, но вместо принятия солнечных ванн встречает несколько странных незнакомцев, после разговора с которыми жизнь героя в корне меняется.

Среда

22 декабря

Спецпоказ фильма «Реальная любовь» в «Иллюзионе»

Когда

19:30

Где

«Иллюзион»

Сколько

500 рублей

Подробнее
«Централ Партнершип»

Под слоганом «Это — все о любви… Фактически» в «Иллюзионе» покажут культовую британскую романтическую комедию Ричарда Кертиса «Реальная любовь» — альманах смешных и трогательных историй о влюбленностях, расставаниях и примирениях, случившихся накануне рождественского сочельника.

Спектакль «Четыре жирные уе…»

Когда

19:00

Где

КЦ «Хитровка»

Сколько

2 000 рублей

Подробнее

В КЦ «Хитровка» на Китай-городе представят импровизационное шоу, в котором три актера с накладными животами, предварительно раздав всем яйца и помидоры, делают все, чтобы публика их возненавидела. Жанр постановки обозначен просто: «треш-шоу», или «свободная, ничем не ограниченная импровизация вне темы с участием зала». В качестве пояснений даны правила: «зрители наслаждаются большим количеством отборного мата», «кидать помидоры можно только в актеров» и «спектакль не продолжится, пока кто-то из зрителей не выполнит задания».

Немое кино с оркестром в «Москино»

Когда

19:30

Где

«Москино Космос»

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Чарли Чаплин, Бастер Китон и Гарольд Ллойд — на большом экране «Космоса» под джаз оркестра Петра Востокова покажут немые комедии известных мастеров кинематографа. Среди них: бенефис легендарного чаплинского пожарного в одноименной буффонаде «Пожарный» и не менее легендарного странствующего музыканта в ромкоме «Скиталец», а также дебютная комедия Бастера Китона «Одна неделя».

Спектакль Shoot/Get Treasure/Repeat

Когда

20:00

Где

Музей Москвы

Сколько

от 2 100 рублей

Подробнее

На новой сцене «Практики» в отреставрированном пространстве Провиантских складов повторно поставят нашумевший режиссерский дебют брусникинца Алексея Мартынова Shoot/Get Treasure/Repeat — цикл из шести 20-минутных микропостановок о войне, любви, свободе, страхе и сострадании с говорящим названием, составленным из базовых команд видеоигр («стреляй», «бери сокровище», «повтори»). В основе спектакля — экспериментальная пьеса современного британского драматурга Марка Равенхилла о «хрупкости гуманистических ценностей перед лицом силы и оружия» с отсылками к шедеврам мировой литературы — «Войне и миру», «Матери», «Потерянному раю», «Преступлению и наказанию», «Страху и нищете» и «Сумеркам богов».

Четверг

23 декабря

Спектакль «Одни»

Когда

20:00

Где

Doc Industrial

Сколько

от 750 рублей

Подробнее
«Театр.doc»

Живописный мост, чертово колесо и ЗАГС № 1 — в «Театре.doc» поставят вербатим про двух людей, находящихся где-то на перекрестке между первым поцелуем и разводом. Среди актеров постановки: автор «Одних» Евгений Педанов, соавторка спектакля «Соседи» Ксения Терещенко и авторка спектакля «Сталкинг» Вера Пирогова.

Онлайн-дискуссия «Политический-2021: как меняется Россия»

Когда

19:00

Где

онлайн

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Навальный, выборы в Госдуму, суд над «Мемориалом» — в Сахаровском центре (который власти считают инагентом) подведут итоги уходящего года и обсудят траекторию развития политической ситуации в стране в будущем. Среди спикеров старший исследователь Chatham House Николай Петров, политолог и вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов и эксперт по выборам Александром Кынев.

Рождественский маркет современного искусства х открытие пяти выставок в Cube.Moscow

Когда

12:00

Где

Cube.Moscow

Сколько

200 рублей

Подробнее

Еще один праздничный маркет пройдет в арт-пространстве Cube.Moscow на Тверской. Там будут продавать работы современных российских художников.

А еще в день маркета в Cube.Moscow откроется сразу пять новых выставок: персоналка московской дизайнерки Ольги Никич с работами на шелке и агитационными плакатами в защиту окружающей среды Panthera Tigris Altaica, новая серия объектов Натальи Стручковой Loop, совместная экспозиция Тимофея Караффа-Корбута и Григория Мумрикова с лайтбоксами по религиозным сюжетам «Вертеп» и коллекция фоторабот художника Максима Ксуты, вдохновленная творчеством двух американских художников-абстракционистов Клиффорда Стилла и Сая Твомбли, «Still Art/Тихая жизнь».

Gnoomes в «Клубе»

Когда

20:00

Где

«Клуб»

Сколько

бесплатно

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Психоделик-рок, эмбиент, краут, техно, шугейз и не только — примерно так можно описать звучание пермяков Gnoomes. Несколько лет назад ребята попали на британский лейбл Rocket Recordings. С того момента они успели выпустить два альбома, записать российский гимн для британского спецпроекта Dazed, попасть в топ-чарты на радио ВВС и просто стать любимчиками фестивалей в Европе и Великобритании. Однако, несмотря на заграничный успех, про родину музыканты не забывают — продолжают записываться и жить в родном городе, а иногда приезжают с концертами в Москву — выступление в «Клубе» на Покровке как из таких.

Cruel Tie на «Бумажной фабрике»

Когда

20:00

Где

«Бумажная фабрика»

Сколько

от 600 рублей

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В это же время в другом заведении Ицковича на «Бауманской» пройдет выступление московской инди-группы с ташкентскими корнями Cruel Tie. Повода сразу три — презентация нового альбома «Simplicity You Lack», первый концерт группы на «Бумажной фабрике» и празднование десятилетия коллектива.

«Ларек» х «Котельная»

Когда

19:00

Где

«Котельная»

Сколько

бесплатно

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В преддверии новогодних праздников в «Депо» на Лесной устроят винно-джазовый фестиваль. За праздничные блюда и винную карту отвечает шеф-повар бара «Котельная» Дима Погорелов, а за музыку — секретные гости из джазового ансамбля, название которого организаторы тоже решили оставить в тайне.

Онлайн-дискуссия «Мнемоническая солидарность? Современное искусство, коллективная память и партиципаторные практики» в «Гараже»

Когда

19:00

Где

онлайн

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

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В рамках публичной программы к выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти» в «Гараже» устроят онлайн-дискуссию о работе современного искусства с историей и памятью. На ней художники, кураторы и исследователи поговорят о том, какие подходы к работе с большим историческим нарративом и личной историей существуют в современном искусстве, а также расскажут о собственных проектах, обращенных к историческому наследию, архивам и персональной памяти.

Среди спикеров: автор междисциплинарных проектов-исследований и звуковых инсталляций Александр Морозов, член редакционного совета «Художественного журнала» Хаим Сокол и музейный практик Галина Янковская.

Обложка: 3-й Международный фестиваль «Московская премьера»

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