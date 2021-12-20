Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС
На обложке кадр из фильма БИЛЯСУВАР
Пятница
24 декабря
Спектакль «Финист — Ясный сокол»
Когда
19:00
Где
«Боярские палаты»
Сколько
2 000 рублей
Вербовка русских невест в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ред.), свадьба по скайпу и 208-я статья УК РФ — в «Боярских палатах» повторно поставят спектакль выпускницы Кирилла Серебренникова Жени Беркович о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама. В основе постановки — реальные дела и приговоры русских «Марьюшек», влюбившихся в террористов и переехавших в Сирию.
Антоха МС в «Урбане»
Когда
20:00
Где
«Урбан»
Сколько
от 1 500 рублей
В ноябре этого года Антоха МС расторг контракт со своим продюсером, взял кредит на 3 миллиона рублей и лишился прав на все свои песни. «Смотрю позитивно в будущее — договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно», — заявил тогда музыкант. Действительно, позитива у Антохи МС не занимать, впрочем, как и трудолюбия. Не прошло и двух месяцев после конфликта, как в рамках кампании #GrolschЯэтоя музыкант запустил новый проект — сделал продакшен для пяти начинающих музыкантов в пяти разных жанрах и выпустил треки в виде своего нового альбома с фитами «Я — это я», презентация которого пройдет в «Урбане» на «Флаконе».
Концерт фестиваля актуальной музыки Sound Up
Когда
19:00, 21:00
Где
Подземная парковка парка «Зарядье»
Сколько
3 500 рублей
На подземной парковке «Зарядья» устроят концерт фестиваля актуальной музыки Sound Up. Темой выступления станет новая вокальная музыка, а исполнять ее будет ансамбль Intrada. Музыканты сыграют пять новых партитур российских композиторов разных поколений, среди которых: произведения поставангардиста Владимира Мартынова, минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и академистки Алины Подзоровой.
Рождество в Spaten Haus Grand
Когда
20:00
Где
Spaten Haus Grand, ул. Кузнецкий Мост, 21/5
Сколько
5 000 рублей
Пока туристические визы в большинство европейских стран все еще не выдают, любителям Рождества предлагают отправиться в флагманский ресторан Spaten Haus на Кузнецком Мосту. Там в ночь с 24 на 25 декабря будут отмечать немецкое Рождество с традиционными праздничными блюдами баварской кухни от шефа со звездой Michelin — колбасками с капустой зауэркраут и картофельным пюре, хрустящей уткой с клецками из картофеля и красной капусты, ростбифом с луком, жареным картофелем и салатом из огурцов, баварским штолленом с ромом и цукатами и пивом AB InBev Efes. Все это под выступления симфонического кавер-проекта «Фарш Band», конкурсы с призами от ресторана и поздравления Святого Николая.
«Звуковые мутации» в Mutabor
Когда
19:00
Где
Mutabor
Сколько
от 1 000 рублей
В рамках серии «µскусство» и в преддверии Рождества Mutabor представит свою интерпретацию старой европейской традиции сочельнических концертов — квадрофонический электронный концерт для органа и терменвокса, на котором можно будет услышать все — от классики Баха, Дебюсси, Равеля до «электрозвуковых мутаций и мелодических структур», вдохновленных электронной и синтезаторной музыкой Жан-Мишеля Жарра, Вангелиса и Pink Floyd.
FFM: Frequency в Mutabor
Когда
23:00
Где
Mutabor
Сколько
от 700 рублей
Сразу после органного концерта в Mutabor начнется вечеринка с танцевальной и экспериментальной электроникой промокоманды Fast Food Music. За пультом резиденты FFM и друзья команды White Punk, i61, Pretty Scream и Taly.
«AK-47» х Pleasures в «Профсоюзе»
Когда
22:00
Где
«Профсоюз»
Сколько
бесплатно
Те, кого ни органная музыка, ни электроника не привлекают, могут заглянуть на концерт «АК-47» в «Профсоюзе». Разогреет легенд отечественного хип-хопа диджейка Лиза Гончарова, а за афтепати ответят Kierastoboy, Lipovskiy и Hate Usually.
Кафе «Снежок» в «Поле»
Когда
22:00
Где
«Поле»
Сколько
от 1 000 рублей
В новом пространстве «Поле» на «Белорусской» проведут заключительную декабрьскую вечеринку-открытие с «вечнозелеными, как ель, треками», ностальгическими декорациями Sila Sveta и лайнапом из десяти секретных артистов. После же ребята вновь закроются на ремонт и продолжат осваивать пространство.
музыка
«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»Читать
Usssy в «Клубе»
Когда
«Клуб»
Где
21:00
Сколько
бесплатно
В прошлом месяце ориентал-нойз-рок-трио Usssy презентовало свой новый альбом «Naghma» на «Бумажной фабрике» на «Бауманской». Теперь музыканты выступят в другом филиале легендарных рюмочных — в клубе «Клуб» на Покровке (и уже бесплатно).
Суббота
25 декабря
Спецпоказ фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» х #Киносказки Роу
Когда
15:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
500 рублей
В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и многих других городах России стартует проект с ретроспективой фильмов-сказок Александра Роу. Он продлится целых пять месяцев — до апреля. За это время на экранах сети кинотеатров «Каро» покажут любимые многими поколениями сказки «Морозко», «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и медные трубы» и другие.
Фестиваль откроется спецпоказом советского фильма-сказки «Вечера на Хуторе близ Диканьки» в «Октябре» — экранизацией гоголевской «Ночи перед Рождеством» о том, как в предпраздничную ночь в украинском селе «всех попутал бес». Фильм представит журналист Евгений Жаринов.
ВЭУ 2022
Когда
20:00
Где
ЗИЛ
Сколько
от 3 000 рублей
Определенно, главная тусовка уходящего года — гигантский бал команды Esthetic Joys. Вообще, у ребят из Esthetic Joys выдался невероятно креативный сезон: в мае они организовали восьмидневный круиз по Волге, в августе с размахом отпраздновали свое пятилетие в «Стрелке», а в сентябре устроили гольф-вечеринку на лужайке у бассейна «Чайка» — и это не говоря уже о традиционных ГУМ-Авторалли и игр «Что? Где? Когда?». Над «Вечером эстетических удовольствий» команда Esthetic Joys тоже постаралась — в этот раз он пройдет на ЗИЛе под названием «Сказка о потерянном времени» и будет посвящен научно-фантастическим произведениям братьев Стругацких.
Как и в прошлый раз, бал будет состоять из двух частей. Начнется вечер концертом в формате научно-исследовательской конференции, а закончится — ночной вечеринкой Popoff Kitchen и Pure. Также в программе перформанс режиссера Юрия Квятковского по мотивам произведения Стругацких «Понедельник начинается в субботу», «балетный класс» петербургского «Изича», соревнования по бильярду от «Круглого шара», виниловый виварий Enthusiast Records, психообсерватория «Психо Daily», поп-ап-выставка онлайн-галереи Sample и не только. А чтобы у так называемых сотрудников НИИ были силы танцевать и путешествовать по таким разным залам ЗИЛа, всю ночь съезда Майя Клугман будет угощать гостей пирогами. Помогут ей команды «Ровесника» и недавно открывшегося ресторана Deep Fried Friends.
С полной концертной программой и шестью вариантами дресс-кода можете ознакомиться здесь.
Рождественский ужин с Антоном Абрезовым в «Стрелке»
Когда
18:30
Где
«Стрелка»
Сколько
5 000 рублей
Перед началом ВЭУ можете заглянуть на рождественский ужин в «Стрелке» и за бокалом игристого попробовать гастрономическую программу от бренд-шефа Антона Абрезова. В нее войдет шесть праздничных курсов — от сорбета из фейхоа с шампанским на предесерт до классической запеченной индейки, которую шеф торжественно разделает при гостях.
System One Hundred and Eight в Mutabor
Когда
22:00
Где
Mutabor
Сколько
от 1 000 рублей
Еще одна вариация новогодней сказки для взрослых — ночь лейбла System 108 в Mutabor. За новогодними вертушками — золотой состав завода на Шарикоподшипниковской: Simple Symmetry, Locked Club, Errortica, Kovyazin D, Филипп Горбачев и многие другие любимцы москвичей.
Винный спиддейтинг «Идеальные незнакомцы: вино и люди»
Когда
16:00
Где
Гастробар «Дело не в вине»
Сколько
2 000 рублей
Хорошая альтернатива для тех, кто устал от обычных свиданий — в гастробаре «Дело не в вине» на Маросейке пройдет первый спиддейтинг, где помимо таинственных незнакомцев можно будет ознакомиться с пятью интересными и редкими винными позициями и закусками.
Новый год и Рождество в «Художественном»
Когда
25 декабря — 9 января
Где
«Художественный»
Сколько
от 850 рублей
«Художественный» тоже вовсю готовится к зимним праздникам. В честь этого — масштабный двухнедельный кинофестиваль с главными рождественскими голливудскими хитами и современной новогодней классикой.
В программе праздничный мюзикл «Светлое Рождество» режиссера «Касабланки» Майкла Кёртица, легендарная лента Фрэнка Капры, номинированная на пять «Оскаров» «Эта замечательная жизнь», рождественская картина Густа ван ден Берге с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна «Крошка Иисус из Фландрии», сказка Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», спецпоказ драмы «Петровы в гриппе» в присутствии и с комментариями режиссера картины Кирилла Серебренникова, продюсера Ильи Стюарта и актера Юры Борисова и не только.
Также во время новогодних каникул «Художественный» представит программу The Best of 2021, в которую войдут лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации: «Отец», «Аннетт», «Душа», «Круэлла», «Назови меня своим именем», «Агнец», «Дюна», «Не время умирать», «Купе № 6», «Французский вестник» и другие.
С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте.
Воскресенье
26 декабря
«Всадники ЖКХ» в «Клубе»
Когда
20:00
Где
«Клуб»
Сколько
бесплатно
Заключительный воскресный хеппенинг в «Клубе» на Покровке — бесплатный концерт в духе раннего «Аукцыона» и «Зоопарка» (но с современным саундом) от психоделического постпанк-трио основателя «Рабицы» Сережи Голикова, электронного продюсера Стаса Кордонова и диджея Бориса Шкарпова.
17th Weird Nights в Mutabor
Когда
15:00
Где
Mutabor
Сколько
500 рублей
После долгого перерыва лейбл Weird Nights вновь собирает любителей странной музыки в стенах Mutabor. В этот раз вечеринка приурочена к выпуску альбома Corell «Spectres EP» о переработке коллективной памяти и фантомных воспоминаниях, записанного на кассетах шансона и блатняка из 90-х. В лайнапе как сама презентация релиза, так и лайвы Atoraye, Xandr.Vasiliev, Никита Зебелин, Leeza Shumova X Furrr, .Nyctalops. aka Andreevka и W.A.C.
Книжный клуб № 21 в «Ровеснике»
Когда
13:00
Где
«Ровесник»
Сколько
бесплатно
В «Ровеснике» пройдет ежемесячный книжный своп — можно будет обменяться любимыми произведениями и найти что-то интересное. После же начнется книжный клуб, где обсудят книги, победившие в последнем голосовании — сказки Туве Янсон «Маленькие тролли и большое наводнение» и «Муми-тролль и комета» и повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Встречу по традиции проведет журналист Илья Клишин.
Презентация книг «Искусства кино» про советские фильмы
Когда
18:30
Где
Центр Вознесенского
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
Совместно с петербургским книжным «Подписные издания» и киноведческой артелью 1895.io редакция журнала «Искусство кино» выпустила серию путеводителей по легендарным советским фильмам Хуциева, Рязанова, Эйзенштейна и Шпаликова. Презентация пройдет в Центре Вознесенского, а о книгах расскажут их редакторы-составители Наталья Рябчикова и Станислав Дединский.
Архитектурная экскурсия в павильон «Шестигранник» х прогулки с «Гаражом»
Когда
12:00, 14:00
Где
«Гараж»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
Музей «Гараж» организует архитектурную экскурсию в свое будущее здание — павильон «Шестигранник» в парке Горького, спроектированный архитектором Иваном Жолтовским в 1923 году. Отличный шанс не только узнать о прошлом и будущем постройки, но и посетить сам павильон до начала восстановительных работ.
Понедельник
20 декабря
Спектакль «Совместные переживания»
Когда
20:00
Где
Центр имени Вс. Мейерхольда
Сколько
1 500 рублей
«Если ты не врал под елками, значит все не зря» — на сцене Центра Мейерхольда поставят экспериментальный спектакль про первую любовь. Режиссерка Вика Привалова и драматург Евгений Казачков долгое время собирали истории людей про их первое чувство — от влюбленностей из детского сада до рассказов о недавно закончившихся отношениях. В итоге получилась самая настоящая хрестоматия человеческих рассказов о любви, ностальгии, переживаний и боли на грани с групповой терапией и коллективной духовной практикой, или, как назвала это режиссерка, «живой музей памяти».
3-й Международный фестиваль «Московская премьера»
Когда
17–21 декабря
Где
«Иллюзион», ЦДК и другие площадки
Сколько
от 400 рублей
Документалка о тагильском андеграунде, лента о жизни и обучении будущих росгвардейцев, короткометражка про учителя в провинциальном городке с Николаем Комягиным (Shortparis) в главной роли и последний фильм Ким Ки Дука — в Москве пройдет 3-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера».
Основной площадкой конкурсных программ фестиваля станет кинотеатр «Каро 7 Атриум» — там покажут экспериментальное кино из Беларуси, Латвии, России и Эстонии, получившее международное признание на МКФ в Каннах, Локарно, Анси, Кракове и Карловых Варах. Среди других площадок — кинотеатр «Иллюзион», где пройдут церемонии открытия и закрытия «Московской премьеры» и ретроспектива фильмов известного грузинского и российского режиссера Резо Габриадзе, скончавшегося в этом году, Центр Вознесенского с панельной дискуссией о проблемах совместного производства и продвижения короткометражных фильмов, «Электротеатр Станиславский» с подборкой фильмов видеохудожника Альберта Солдатова, Библиотека-читальня Тургенева с ретроспективными показами и творческими встречами «Дружба народов», отель Holiday Inn Moscow на Таганке с лекцией про Тарковского и еще много всего интересного.
С полным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте.
Выставка Tumblr Girl
Когда
17:00
Где
«ИП Виноградов»
Сколько
бесплатно
В пространстве «ИП Виноградов» на «Авиамоторной» откроется выставка Саши Язова, посвященная tumblr-эстетике и феномену сохраненок, в которой молодой художник совмещает традиционную живопись и диджитал-пространства, компьютерную графику и видеоигры — приходите вспомнить свой 2010-й.
Онлайн-спектакль «Любовные письма»
Когда
21:00
Где
Онлайн
Сколько
неизвестно
Еще один спектакль, вдохновленный любовными историями, но на этот раз услышанными не из уст обычных горожан, а от выдающихся петербургских исторических деятелей и в формате аудиовизуального перформанса. Устроена постановка так: в бесплатном мобильном приложении Love Letters на карте города расположены любовные письма известных петербуржцев разных веков. Письма прикреплены к домам отправителей и адресатов, а озвучивают их сегодняшние горожане: кутежное послание Пушкина Гончаровой читает писатель Евгений Водолазкин, записки Зинаиды Гиппиус дублирует актриса Ксения Раппопорт, Чехова — актер Максим Матвеев, а Дидро — художник-каллиграф Покрас Лампас.
Концерт Ноги Эрез в «Гараже» х Mosaic Music 2021
Когда
20:00
Где
атриум музея «Гараж»
Сколько
2 500 рублей
Смесь барабанных компьютеров, синтезаторов и вокала с тяжелыми басами и танцевальными битами, вдохновленными творчеством Бьорк, Фрэнка Оушена и Кендрика Ламара — в рамках фестиваля Mosaic Music 2021 в атриуме «Гаража» проведут концерт-презентацию EDM-электро-поп-рок альбома «Kids» израильской певицы Ноги Эрез, в котором она рассуждает о личном и политическом, войне и мире, жизни и смерти.
Вторник
21 декабря
«Синематека»: Юрий Никулин в «Москино»
Когда
17:30
Где
«Молодежный», «Салют», «Полет»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
К 100-летию со дня рождения советского актера Юрия Никулина в сети «Москино» подготовили юбилейную ретроспективу фильмов с его участием. Несмотря на то что Никулин по большей части прославился за счет своих комических ролей у Гайдая, он был еще и прекрасным драматическим актером — в ретроспективу войдут именно драмы. Среди них лента о школьной травле «Чучело», военная картина Алексея Германа «Двадцать дней без войны» и лиричная и человечная мелодрама «Когда деревья были большими».
Открытие первой международной биеннале «Искусство будущего/Art for the Future» в МАММ
Когда
—
Где
МАММ
Сколько
500 рублей
В МАММ на Остоженке откроется первая международная биеннале «Искусство будущего/Art for the Аuture». Всего в экспозиции представят более 50 проектов художников из 12 стран, использующих в своих работах новые технологии. Среди них Михаль Ровнер, TeamLab, Stanza, группа AES+F, Рафаэль Лозано-Хеммер, Рефик Анадол, Random International и другие.
Лекция «Что такое „театр горожан“ и как он развивается в России»
Когда
19:30
Где
Центр Вознесенского
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В Центре Вознесенского прочтут лекцию о «театре горожан». Театральный критик Оксана Куляшова расскажет о возникновении и развитии феномена профессионального театра с непрофессиональными актерами в Европе и его перспективах в России, а после разберет пример наиболее успешного казанского кейса «Лаборатории театра горожан».
Спектакль «Зеленые щеки апреля»
Когда
20:00
Где
«Doc на острове»
Сколько
от 2 100 рублей
На сцене «Театра.doc» поставили самую сложную и самую нетеатральную пьесу Михаила Угарова — драматурга, режиссера и бывшего худрука театра. В основе пьесы — история о хрупкости судьбы и непостоянности человеческой жизни, а сюжет такой: 21-летний парень Сережа решает позагорать в ожидании поезда, но вместо принятия солнечных ванн встречает несколько странных незнакомцев, после разговора с которыми жизнь героя в корне меняется.
Среда
22 декабря
Спецпоказ фильма «Реальная любовь» в «Иллюзионе»
Когда
19:30
Где
«Иллюзион»
Сколько
500 рублей
Под слоганом «Это — все о любви… Фактически» в «Иллюзионе» покажут культовую британскую романтическую комедию Ричарда Кертиса «Реальная любовь» — альманах смешных и трогательных историй о влюбленностях, расставаниях и примирениях, случившихся накануне рождественского сочельника.
Спектакль «Четыре жирные уе…»
Когда
19:00
Где
КЦ «Хитровка»
Сколько
2 000 рублей
В КЦ «Хитровка» на Китай-городе представят импровизационное шоу, в котором три актера с накладными животами, предварительно раздав всем яйца и помидоры, делают все, чтобы публика их возненавидела. Жанр постановки обозначен просто: «треш-шоу», или «свободная, ничем не ограниченная импровизация вне темы с участием зала». В качестве пояснений даны правила: «зрители наслаждаются большим количеством отборного мата», «кидать помидоры можно только в актеров» и «спектакль не продолжится, пока кто-то из зрителей не выполнит задания».
Немое кино с оркестром в «Москино»
Когда
19:30
Где
«Москино Космос»
Сколько
от 500 рублей
Чарли Чаплин, Бастер Китон и Гарольд Ллойд — на большом экране «Космоса» под джаз оркестра Петра Востокова покажут немые комедии известных мастеров кинематографа. Среди них: бенефис легендарного чаплинского пожарного в одноименной буффонаде «Пожарный» и не менее легендарного странствующего музыканта в ромкоме «Скиталец», а также дебютная комедия Бастера Китона «Одна неделя».
Спектакль Shoot/Get Treasure/Repeat
Когда
20:00
Где
Музей Москвы
Сколько
от 2 100 рублей
На новой сцене «Практики» в отреставрированном пространстве Провиантских складов повторно поставят нашумевший режиссерский дебют брусникинца Алексея Мартынова Shoot/Get Treasure/Repeat — цикл из шести 20-минутных микропостановок о войне, любви, свободе, страхе и сострадании с говорящим названием, составленным из базовых команд видеоигр («стреляй», «бери сокровище», «повтори»). В основе спектакля — экспериментальная пьеса современного британского драматурга Марка Равенхилла о «хрупкости гуманистических ценностей перед лицом силы и оружия» с отсылками к шедеврам мировой литературы — «Войне и миру», «Матери», «Потерянному раю», «Преступлению и наказанию», «Страху и нищете» и «Сумеркам богов».
Четверг
23 декабря
Спектакль «Одни»
Когда
20:00
Где
Doc Industrial
Сколько
от 750 рублей
Живописный мост, чертово колесо и ЗАГС № 1 — в «Театре.doc» поставят вербатим про двух людей, находящихся где-то на перекрестке между первым поцелуем и разводом. Среди актеров постановки: автор «Одних» Евгений Педанов, соавторка спектакля «Соседи» Ксения Терещенко и авторка спектакля «Сталкинг» Вера Пирогова.
Онлайн-дискуссия «Политический-2021: как меняется Россия»
Когда
19:00
Где
онлайн
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
Навальный, выборы в Госдуму, суд над «Мемориалом» — в Сахаровском центре (который власти считают инагентом) подведут итоги уходящего года и обсудят траекторию развития политической ситуации в стране в будущем. Среди спикеров старший исследователь Chatham House Николай Петров, политолог и вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов и эксперт по выборам Александром Кынев.
Рождественский маркет современного искусства х открытие пяти выставок в Cube.Moscow
Когда
12:00
Где
Cube.Moscow
Сколько
200 рублей
Еще один праздничный маркет пройдет в арт-пространстве Cube.Moscow на Тверской. Там будут продавать работы современных российских художников.
А еще в день маркета в Cube.Moscow откроется сразу пять новых выставок: персоналка московской дизайнерки Ольги Никич с работами на шелке и агитационными плакатами в защиту окружающей среды Panthera Tigris Altaica, новая серия объектов Натальи Стручковой Loop, совместная экспозиция Тимофея Караффа-Корбута и Григория Мумрикова с лайтбоксами по религиозным сюжетам «Вертеп» и коллекция фоторабот художника Максима Ксуты, вдохновленная творчеством двух американских художников-абстракционистов Клиффорда Стилла и Сая Твомбли, «Still Art/Тихая жизнь».
Gnoomes в «Клубе»
Когда
20:00
Где
«Клуб»
Сколько
бесплатно
Психоделик-рок, эмбиент, краут, техно, шугейз и не только — примерно так можно описать звучание пермяков Gnoomes. Несколько лет назад ребята попали на британский лейбл Rocket Recordings. С того момента они успели выпустить два альбома, записать российский гимн для британского спецпроекта Dazed, попасть в топ-чарты на радио ВВС и просто стать любимчиками фестивалей в Европе и Великобритании. Однако, несмотря на заграничный успех, про родину музыканты не забывают — продолжают записываться и жить в родном городе, а иногда приезжают с концертами в Москву — выступление в «Клубе» на Покровке как из таких.
Cruel Tie на «Бумажной фабрике»
Когда
20:00
Где
«Бумажная фабрика»
Сколько
от 600 рублей
В это же время в другом заведении Ицковича на «Бауманской» пройдет выступление московской инди-группы с ташкентскими корнями Cruel Tie. Повода сразу три — презентация нового альбома «Simplicity You Lack», первый концерт группы на «Бумажной фабрике» и празднование десятилетия коллектива.
«Ларек» х «Котельная»
Когда
19:00
Где
«Котельная»
Сколько
бесплатно
В преддверии новогодних праздников в «Депо» на Лесной устроят винно-джазовый фестиваль. За праздничные блюда и винную карту отвечает шеф-повар бара «Котельная» Дима Погорелов, а за музыку — секретные гости из джазового ансамбля, название которого организаторы тоже решили оставить в тайне.
Онлайн-дискуссия «Мнемоническая солидарность? Современное искусство, коллективная память и партиципаторные практики» в «Гараже»
Когда
19:00
Где
онлайн
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В рамках публичной программы к выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти» в «Гараже» устроят онлайн-дискуссию о работе современного искусства с историей и памятью. На ней художники, кураторы и исследователи поговорят о том, какие подходы к работе с большим историческим нарративом и личной историей существуют в современном искусстве, а также расскажут о собственных проектах, обращенных к историческому наследию, архивам и персональной памяти.
Среди спикеров: автор междисциплинарных проектов-исследований и звуковых инсталляций Александр Морозов, член редакционного совета «Художественного журнала» Хаим Сокол и музейный практик Галина Янковская.
Обложка: 3-й Международный фестиваль «Московская премьера»