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События недели10 января 2022

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
АвторЯся Контарь
РедакторПаша Яблонский

Понедельник

10 января

Вторник

11 января

Среда

12 января

Четверг

13 января

Пятница

14 января

Суббота

15 января

Воскресенье

16 января

На обложке: спектакль «Изгнание/Мой друг Фредди Меркьюри»

Пятница

14 января

Hyperboloid х Mutabor: презентация NFT-коллекции

Когда

23:00

Где

Mutabor

Сколько

800 рублей

Подробнее
Фотография: Hyperboloid Records

Смесь джангла, транса, брейкбита, эмбиента, хип-хопа, бейса и гиперпопа и строчки «Скажи мне, как мы будем жить дальше» из новой песни Глеба Raumskaya как девиз альбома — примерно так можно описать новый сборник электронного экспериментального лейбла Hyperboloid, презентация которого пройдет в пятницу в Mutabor. Кстати, сборник также распространяется как NFT-коллекция на платформе OpenSea, а все владельцы токенов получат доступ на все вечеринки артистов из списка, в любом месте мира «бесплатно и пожизненно, пока у них есть токен».

Онлайн-дискуссия «Историческая развилка 60-х годов» в Сахаровском центре

Когда

19:00

Где

Сахаровский центр (онлайн)

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

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Доктора исторических и филологических наук и сотрудники «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) объединились и организовали большой круглый стол, на котором поговорят о возможных альтернативах в истории страны 60-х и их отражении в исторической памяти, а также обсудят, могла ли оттепель превратиться в весну и что обеспечивает поступательные политические преобразования на основе политических свобод и демократии.

Спектакль «Что делать с выгоранием?»

Когда

20:00

Где

Doc Industrial

Сколько

1 500 рублей

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Несколько видов антидепрессантов, бесконечные горящие дедлайны и вскрытие вен как уважительная причина неявки на работу. На сцене «Театра.doc» поставят спектакль-терапию про личное выгорание, во время которого семь трудоголиков и перфекционистов поделятся своими переживаниями и зачитают реальные истории людей, сталкивающихся с апатией, отсутствием интереса к жизни и прочими признаками эмоционального и физического истощения. Во второй части постановки к действию смогут присоединиться зрители.

Индийская ярмарка «Delhi базар»

Когда

13:00

Где

ул. Арбат,  24

Сколько

бесплатно

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На Старом Арбате устроят ежемесячный «Delhi базар» — про сам маркет вы и так все знаете: если нужны благовония, индийская косметика, специи, чай или рис — вам туда.

Спектакль «Пролетая над гнездом Кукушкиной»

Когда

19:00; 21:00

Где

«Боярские палаты»

Сколько

500–900 рублей

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Студенты мастерской О. Глушкова решили пофантазировать на темы пьес Островского и проанализировали проблемы, с которыми сталкивались героини «Доходного места», «Бесприданницы», «Грозы» и других. В итоге получилась интересная постановка о том, как персонажи классических пьес — от Ларисы до Катерины — собираются вместе, чтобы взять «свою женскую судьбу в свои женские руки». Причем героини постановки — это не просто «барышни в кринолинах, страдающие на скамеечке», а самые настоящие современные девушки, «которые могут и послать куда подальше при надобности». Впрочем, девичьи грезы и мечты о чудесном принце на белом коне никто не отменял, так что ответы на вопросы, кто спасет одну из несчастных принцесс мира Островского, да и остались ли в современном мире еще принцы с конями, узнаете во время спектакля.

Phurpa в КЦ «Дом»

Когда

20:00

Где

КЦ «Дом»

Сколько

625 рублей

Подробнее

«Чод», «Тро-во Пхур-наг», «Серкьем», «Демоны Дуд Черной Сети» и другие тибетские ритуалы на сцене «Дома» в исполнении группы Phurpa. Будет пение «Гьюке», игра на трехметровой трубе, бонские молитвы, пение мощным низким голосом гьер и еще много всего необычного.

Суббота

15 января

Премьера фильма «Все прошло хорошо»

Когда

20:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

700 рублей

Подробнее
Фотография: A-One Films

После мелодраматичного «Лета 85-го» Франсуа Озон решил немного изменить вектор своего творчества и снял тяжелую драму об эвтаназии — в память о покойной писательнице и соавторке многих его сценариев Эмманюэль Бернейм, где по сюжету наполовину парализованный после инсульта 85-летний мужчина просит свою дочь помочь ему покончить с собой.

Фильм представит кинокритик Зинаида Пронченко и обсудит после показа вместе с Нютой Федермессер, учредителем и членом управляющего совета фонда «Вера», директором центра паллиативной помощи ДЗМ.

A Casa x Love Machine

Когда

23:30

Где

Powerhouse

Сколько

донат

Подробнее

Для всех, кто до сих пор отмечает Новый год в Powerhouse, устроят вечеринку Love Machine. Там под девизом «Любовь и музыка без границ» всю ночь будут пить игристое, есть мандарины, и, конечно же, танцевать под сеты любительницы квир-дискотек Sad Alien, резидента Popoff Kitchen Moonoton, диджеек Risha Rush, Anya Fo, Discopank и не только.

Raduga × Easy B’Day в Blanc

Когда

22:00

Где

Blanc

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее

В Blanc в Хохловском переулке тоже очередной праздник. Отметив Новый год, Рождество и всевозможные зимние торжества, команда «Радуги» нашла новый повод для встречи — день рождения диджея Easy Fresh. В лайнапе как выступление самого именинника, так и сеты его друзей и резидентов «Радуги» Cream Soda, Mashkov и Madmasha.

Книжный клуб по альтернативной истории в «Гараже»

Когда

18:30

Где

«Гараж» (онлайн)

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

«А что было бы, если бы?..» — в рамках публичной программы к выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти» в «Гараже» проведут заключительную встречу книжного клуба по альтернативной истории, где сравнят литературный дебют Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с его одноименным кинохитом и обсудят, почему история убийства актрисы Шэрон Тейт стала поворотным моментом в киноиндустрии и при чем здесь роман о «Семье» Чарльза Мэнсона.

Спецпоказ фильма «Фотоувеличение»

Когда

17:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

700 рублей

Подробнее

Бесконечные съемки, модели-поклонницы и вечеринки — в «Октябре» покажут детектив итальянского режиссера Микеланджело Антониони про один день из жизни модного лондонского фотографа, который в попытке запечатлеть влюбленную пару случайно стал свидетелем преступления.

Videnie V в RNDM

Когда

20:00

Где

RNDM

Сколько

от 400 рублей

Подробнее

В RNDM в Наставническом переулке устроят мультижанровую вечеринку, где во время выступления музыкантов и диджеев современные художники будут писать картины. Начнется вечер афрохаусом, восточным вайбом и шаманскими ритмами, а закончится, уже по классике, EBM, техно, эйсидом и трансом.

Воскресенье

16 января

Спецпоказ фильма «Королевство полной луны»

Когда

17:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

700 рублей

Подробнее
Фотография: «Парадиз»

Пока все активно обсуждают «Французский вестник» Уэса Андерсона, можете посмотреть другой не менее легендарный фильм американского режиссера — атмосферную сказку «Королевство полной луны» о первой любви — историю о том, как двое влюбленных бойскаутов сбежали из лагеря, чтобы построить свой «идеальный мир».

Показы фильмов проекта «Мой ГУЛАГ» с комментариями историка

Когда

15:00

Где

Музей истории ГУЛАГа

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

С момента ликвидации «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) темы репрессий советского периода и памяти о них стали актуальны как никогда. Так, в рамках проекта «Мой ГУЛАГ» в Музее истории ГУЛАГа покажут серию короткометражек о женщинах, осужденных и отправленных в лагерь в разное время — до Великой Отечественной войны, во время войны и после нее. Каждый из фильмов характеризует разные периоды истории ГУЛАГа по своему развитию, социальному составу и строгости содержания. Всего в программе их три: лента «О маме страшно думать, когда тебя убивают» о Татьяне Смилге-Полуян, осужденной в 1939 году по 58-й статье за контрреволюционную агитацию; «Выживая, мы все-таки жили» о Нинель Мониковской, арестованной по обвинению в связи с немцами в 1943 году; и «Я не понимала, какой Родине я изменила» о Зое Выскребенцевой приговоренной по той же статье, что и Мониковская, но спустя пять лет.

Фильмы представит старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко, а после показа он расскажет о специфике устройства тех лагерей, где находились в заключении героини фильмов.

Спектакль «Это тоже я»

Когда

15:00; 20:00

Где

«Практика

Сколько

от 2 000 рублей

Подробнее

Несколько лет назад второкурсники «Мастерской Брусникина» получили задание составить студенческие этюды из историй людей, которых они встречают в повседневной жизни: на митингах, вокзалах, в школах, институтах, на улице, в клубе и дома. По итогу получился своеобразный срез российского общества глазами 20-летних — калейдоскоп реальных человеческих историй, который впоследствии оказался мощнейшим стартом для звездного выпуска мастерской, да и для московской театральной жизни в целом.

Спектакль «Изгнание/Мой друг Фредди Меркьюри»

Когда

18:00

Где

Театр имени Вл. Маяковского (сцена на Сретенке)

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее

«Вместо далеких эпох — современный Лондон, вместо интеллектуальной элиты — мигранты-пролетарии». На сцене Театра Маяковского покажут спектакль режиссера Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса («Русский роман», «Кант») о том, как на самом деле живут люди из бывших советских республик, переселившиеся во время перестройки в Европу. В основе истории — жизнь литовского эмигранта в Лондоне, нашедшего утешение в творчестве Фредди Меркьюри.

Понедельник

10 января

Спектакль «Сказка про последнего ангела»

Когда

19:00

Где

Театр наций

Сколько

от 2 000 рублей

Подробнее
Фотография: Театр наций

Мистический блокбастер о том, как гуси-лебеди, курочка Ряба, прекрасная Снегурочка и парень, вылупившийся из гигантского яйца, оказались в «лихих 90-х», или же четырехчасовой спектакль худрука петербургского БДТ Андрея Могучего про молодого человека (а точнее, целых двух, ведь главную роль исполняют близнецы Павел и Данила Рассомахины), который искал любовь, но вместо того попал в психбольницу и оказался на «том свете».

В прошлом году постановка получила «Золотую маску» за «Лучший драматический спектакль года», а в главные роли, помимо близнецов, исполнили Лия Ахеджакова и Муся Тотибадзе.

Спецпоказ фильма «О бесконечности» х презентация книги «Рой Андерссон. Похвала банальности»

Когда

19:05

Где

«Пионер»

Сколько

800 рублей

Подробнее

В «Пионере» устроят презентацию книги кинокритика Антона Долина о творчестве шведского режиссера Роя Андерссона «Рой Андерссон. Похвала банальности». Перед встречей с Долиным зрители посмотрят фильм Андерссона «О бесконечности» — сборник новелл о причудливости человеческой жизни, получивший приз за лучшую режиссуру в Венеции в 2019 году. После запланирована дискуссия о творчестве режиссера с куратором публичной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым в большом зале кинотеатра и автограф-сессия с Антоном Долиным в книжном магазине Pioner Bookstore.

Турнир по шахматам в «Южной рюмочной»

Когда

20:00

Где

«Южная рюмочная»

Сколько

бесплатно

Подробнее

В «Южной рюмочной» на «Новокузнецкой» проведут традиционные понедельничные шахматы. Правила турнира все те же: запись на соревнование происходит только на месте, играют один на один, победителю достается необычный приз или напиток в баре. Так что заглядывайте отметить окончание первого рабочего дня и «не забывайте голову, печень и паспорт».

XXIV фестиваль камерной музыки «Возвращение»: «Доля шутки»

Когда

19:00

Где

Малый зал Московской консерватории

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее

В Малом зале Московской консерватории на Большой Никитской пройдет один из лучших камерных фестивалей России. В прошлом году «Возвращение» пришлось отменить из-за ковидных ограничений, а в 2022-м наперекор всему фестивалю все же быть. Более того, он откроется «калейдоскопической коллекцией шуток и не вполне серьезных партитур» крупных и великих композиторов, по тем или иным причинам эмигрировавших из России. Среди них музыкальные композиции остроумного абсурдиста Эрика Сати, создателя додекафонии Арнольда Шёнберга, барочного поэта Клаудио Монтеверди и не только.

Мистерия к Рождеству х Novoselie х хор «Аврора» в ДК «Рассвет»

Когда

20:00

Где

ДК «Рассвет»

Сколько

1 000 рублей

Подробнее

Совместно с барочным коллективом Novoselie и детским хором «Аврора» в ДК «Рассвет» поставят построждественскую мистерию. И хоть изначально мистерия — это жанр европейского средневекового театра, основанный на библейских сюжетах, по словам организаторов, во время представления можно будет увидеть (и услышать) «практически все».

А еще за 2 тысячи рублей можно будет приобрести новогодний абонемент сразу на три концерта, включая музыкальную новогоднюю елку «Это не елка!» 13 января и концерт Parma Voices 14 января.

Вторник

11 января

Выставка «Михаил Врубель»

Когда

10:30

Где

Новая Третьяковка

Сколько

700 рублей

Подробнее
Фотография: Новая Третьяковка

Те, кто так и не видел «Царевну-Лебедь», «Пророка» и триптих с демонами, могут отправиться в Новую Третьяковку на самую масштабную ретроспективу Михаила Врубеля за последние 65 лет. На Крымском Валу можно познакомиться с более 300 работами художника из девяти музеев и восьми частных собраний. А еще в Новой Третьяковке впервые покажут большое собрание рисунков, которые Врубель создал в психиатрических лечебницах в последние годы жизни.

Спектакль «Бабушки»

Когда

20:00

Где

«Практика»

Сколько

3 000 рублей

Подробнее

Пирожки с яблоками, разговоры о «Кармелите» и войны с соседями — в новом пространстве «Практики» в Музее Москвы повторно поставят легендарный спектакль про бабушек, быстротечность жизни и все то, что «так плохо осознается в молодости и так остро ощущается в старости». В основе постановки — истории сибирских обывательниц из книги «Русская деревня в рассказах ее жителей» под редакцией Леонида Касаткина и аудио- и видеоматериалы, собранные сотрудниками Института русского языка. На сцене — шестеро молодых актрис, безо всякого грима играющих тех самых пожилых жительниц. Кстати, у каждой героини есть реальный прототип — с реальным именем и реальным жизненным путем, а в программке к спектаклю даже указаны их биографии.

Спектакль «Мне приснилось, что ты умерла»

Когда

20:00

Где

«Doc на острове»

Сколько

2 000 рублей

Подробнее

Прошлогодний локдаун не прошел бесследно — редкая возможность остаться с собой один на один вылилась во вскрытие многолетних страхов, переживаний и травм. А короткие бессюжетные сны сменились вещими. Режиссерка Наталья Бондарь собрала пьесу из карантинных сновидений. В итоге получился достаточно интимный разговор двух близких подруг о чувствах и том, как люди цепляются за реальность и друг за друга, когда вокруг ничего не происходит.

«Арт-группа Recycle. New Nature» на «Винзаводе»

Когда

12:00

Где

«Винзавод»

Сколько

500 рублей

Подробнее

Центр современного искусства «Винзавод», галерея «Триумф» и центральный петербургский выставочный зал «Манеж» объединились и представили московскую версию петербургской выставки New Nature — масштабного проекта известного российского арт-дуэта Recycle Group, посвященного «стремительной цифровизации» и желанию людей оставить свой вечный отпечаток в виртуальном мире.

Выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

Когда

11:00

Где

Музей русского импрессионизма

Сколько

от 450 рублей

Подробнее

Последний шанс познакомиться с легендарным ремейком экспозиции русского искусства, прошедшей в Нью-Йорке в 1924 году. Всего в проект в Музее русского импрессионизма вошло более 70 работ, созданных ключевыми художниками начала ХХ века. Среди них Борис Кустодиев, Лев Бакст, Игорь Грабарь, Михаил Ларионов и многие другие творцы, чьи картины, по словам организаторов, пришлось разыскивать по всему миру, в том числе в частных и музейных собраниях США, Канады, Испании, Германии и Армении.

Среда

12 января

Лекция «Варлам Шаламов и „штурм неба“» в «Фаланстере»

Когда

20:00

Где

«Фаланстер»

Сколько

бесплатно

Подробнее
Фотография: «Фаланстер»

Спустя 85 лет после ареста Варлама Шаламова в книжном магазине «Фаланстер» состоится лекция историка и редактора сайта Shalamov.ru Сергея Соловьева. На встрече он расскажет как о творчестве писателя в 20-е годы, его общении с «Новым ЛЕФом», увлечении ОПОЯЗом и участии в антисталинской оппозиции, так и о революции в литературе и о том, почему проза Шаламова — «это проза поэта, не исчерпывающаяся лагерной темой». Также на лекции будут показаны недавние архивные литературные находки и будет представлен шаламовский поэтический календарь на 2022 год.

Спецпоказ фильма «Зачистка памяти» х «Мемориал»

Когда

19:00

Где

Сахаровский центр

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

Пока российские власти пытаются уничтожить «Мемориал» (признан НКО-иноагентом), в Сахаровском центре (также иноагент) проведут спецпоказ и дискуссию в поддержку старейшей правозащитной организации. Совместно с «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) в пространстве на Земляном Валу покажут «Зачистку памяти» — фильм телеканала «Дождь» (признан иноагентом) об истории создания «Мемориала», запретных воспоминаниях о ГУЛАГе и том, что может случиться с базой репрессированных в СССР, «если организацию закроют». Мероприятие начнется со вступительного слова Нобелевского лауреата и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, а после фильма пройдет дискуссия, на которой можно будет задать вопросы правозащитникам.

Мириам Сехон & Four of a Kind в Powerhouse

Когда

20:00

Где

Powerhouse

Сколько

900 рублей

Подробнее

Тлеющие свечи, зеркальный диско-шар и вечерний джаз — тем, кто все еще не отошел от зимних праздников, Powerhouse предлагает снова окунуться в атмосферу новогоднего веселья и потанцевать под любимые песни в исполнении Мириам Сехон и квартета Four of a Kind.

Выставка «Российская империя»

Когда

10:00

Где

Государственный исторический музей

Сколько

400 рублей

Подробнее

В этом году Исторический музей празднует свое 150-летие. В честь этого на площади Революции запланировали серию интересных юбилейных событий. Одно из них — большая выставка об истории развития Российской империи с парадными портретами российских императоров, военных и придворных и репликой одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны.

Спецпоказ фильма «Арктика 3D»

Когда

18:30

Где

киносфера IMAX ТЦ «Капитолий»

Сколько

350 рублей

Подробнее

Под слоганом «история любви, семьи и надежды в самом суровом месте на планете» в «Киносфере» на «Речном вокзале» покажут 40-минутную документалку про увлекательные приключения белой медведицы и двух ее медвежат на фоне глобального потепления. Еще и с озвучкой трехкратной обладательницы премии «Оскар» актрисы Мэрил Стрип.

Четверг

13 января

T.Check в Powerhouse

Когда

20:00

Где

Powerhouse

Сколько

800 рублей

Подробнее
Фотография: T.Check

В это же время в Powerhouse на Таганке устроят акустический вечер Тимура Чека, на котором он исполнит песни, написанные во время путешествий по Марокко, Непалу, Индии, Греции и Израилю, а также композиции, сочиненные на стихи Блока, Вознесенского, Мандельштама и Евтушенко. На сцене его поддержат джазмены Фред Герасимов и Анастасия Донна.

«Это не елка!» х «Странные пьесы для камерного ансамбля» в ДК «Рассвет»

Когда

20:00

Где

ДК «Рассвет»

Сколько

1 000 рублей

Подробнее

Еще одно любопытное событие в ДК «Рассвет» — концерт «Это не елка!» с 11 не связанными между собой музыкальными сочинениями в духе абсурдистского карнавала. Впрочем, несмотря на название, елка все же будет — громадная, неортодоксальная и с развешанными на ней QR-кодами, с помощью которых можно будет услышать десятисекундные треки современных композиторов, сочиненные специально для праздничного вечера. А еще в «третьем отделении концерта» запланировано распитие шампанского с музыкантами.

Спектакль «Будущее.doc»

Когда

20:00

Где

«Doc на острове»

Сколько

от 1 500 рублей

Подробнее

Дмитрий Соболев и его театральная команда связались с 50 подростками из 15 городов мира и поговорили с ними о личных переживаниях и желаниях, страхах и взглядах на политику. В итоге получился headphone verbatim об образе современного подростка и ближайшем будущем. На сцене «Театра.doc» актеры в реальном времени расскажут истории подростков, транслируя текст, интонации и дыхание парней и девушек, чьи голоса будут проигрываться в наушниках.

Спецпоказ фильма «Лакричная пицца»

Когда

19:30

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

700 рублей

Подробнее

В «Октябре» на Арбате устроят спецпоказ драмы Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» — трогательной истории о любви на фоне бурных 70-х в США с Брэдли Купером и Шоном Пенном на вторых ролях и 17-летним сыном Филипа Сеймура Хоффмана Купером и певицей из трио сестер Haim Аланой Хаим на первых. Зачин такой: мечтающий стать актером подросток влюбляется в девушку, которая старше его на десять лет, и через нее знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом и актрисой Барброй Стрейзанд.

Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Антон Долин.

Спектакль «Петр и Феврония Муромские»

Когда

19:00

Где

«Практика»

Сколько

от 2 100 рублей

Подробнее

Те, кому понравились «Бабушки»в «Практике», могут сходить на другой спектакль режиссерки Светланы Земляковой — тоже по народным сказаниям, но уже в музыкальном формате — с бубнами, дудочками и женскими напевами — и про святость брачных уз князя Петра и простолюдинки Февронии.

Обложка: Московский академический театр имени Вл. Маяковского

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Первая полоса

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Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

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«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
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Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

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Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

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