«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
На обложке: спектакль «Изгнание/Мой друг Фредди Меркьюри»
Пятница
14 января
Hyperboloid х Mutabor: презентация NFT-коллекции
Когда
23:00
Где
Mutabor
Сколько
800 рублей
Смесь джангла, транса, брейкбита, эмбиента, хип-хопа, бейса и гиперпопа и строчки «Скажи мне, как мы будем жить дальше» из новой песни Глеба Raumskaya как девиз альбома — примерно так можно описать новый сборник электронного экспериментального лейбла Hyperboloid, презентация которого пройдет в пятницу в Mutabor. Кстати, сборник также распространяется как NFT-коллекция на платформе OpenSea, а все владельцы токенов получат доступ на все вечеринки артистов из списка, в любом месте мира «бесплатно и пожизненно, пока у них есть токен».
Онлайн-дискуссия «Историческая развилка 60-х годов» в Сахаровском центре
Когда
19:00
Где
Сахаровский центр (онлайн)
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
Доктора исторических и филологических наук и сотрудники «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) объединились и организовали большой круглый стол, на котором поговорят о возможных альтернативах в истории страны 60-х и их отражении в исторической памяти, а также обсудят, могла ли оттепель превратиться в весну и что обеспечивает поступательные политические преобразования на основе политических свобод и демократии.
Спектакль «Что делать с выгоранием?»
Когда
20:00
Где
Doc Industrial
Сколько
1 500 рублей
Несколько видов антидепрессантов, бесконечные горящие дедлайны и вскрытие вен как уважительная причина неявки на работу. На сцене «Театра.doc» поставят спектакль-терапию про личное выгорание, во время которого семь трудоголиков и перфекционистов поделятся своими переживаниями и зачитают реальные истории людей, сталкивающихся с апатией, отсутствием интереса к жизни и прочими признаками эмоционального и физического истощения. Во второй части постановки к действию смогут присоединиться зрители.
Индийская ярмарка «Delhi базар»
Когда
13:00
Где
ул. Арбат, 24
Сколько
бесплатно
На Старом Арбате устроят ежемесячный «Delhi базар» — про сам маркет вы и так все знаете: если нужны благовония, индийская косметика, специи, чай или рис — вам туда.
Спектакль «Пролетая над гнездом Кукушкиной»
Когда
19:00; 21:00
Где
«Боярские палаты»
Сколько
500–900 рублей
Студенты мастерской О. Глушкова решили пофантазировать на темы пьес Островского и проанализировали проблемы, с которыми сталкивались героини «Доходного места», «Бесприданницы», «Грозы» и других. В итоге получилась интересная постановка о том, как персонажи классических пьес — от Ларисы до Катерины — собираются вместе, чтобы взять «свою женскую судьбу в свои женские руки». Причем героини постановки — это не просто «барышни в кринолинах, страдающие на скамеечке», а самые настоящие современные девушки, «которые могут и послать куда подальше при надобности». Впрочем, девичьи грезы и мечты о чудесном принце на белом коне никто не отменял, так что ответы на вопросы, кто спасет одну из несчастных принцесс мира Островского, да и остались ли в современном мире еще принцы с конями, узнаете во время спектакля.
Phurpa в КЦ «Дом»
Когда
20:00
Где
КЦ «Дом»
Сколько
625 рублей
«Чод», «Тро-во Пхур-наг», «Серкьем», «Демоны Дуд Черной Сети» и другие тибетские ритуалы на сцене «Дома» в исполнении группы Phurpa. Будет пение «Гьюке», игра на трехметровой трубе, бонские молитвы, пение мощным низким голосом гьер и еще много всего необычного.
Суббота
15 января
Премьера фильма «Все прошло хорошо»
Когда
20:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
700 рублей
После мелодраматичного «Лета 85-го» Франсуа Озон решил немного изменить вектор своего творчества и снял тяжелую драму об эвтаназии — в память о покойной писательнице и соавторке многих его сценариев Эмманюэль Бернейм, где по сюжету наполовину парализованный после инсульта 85-летний мужчина просит свою дочь помочь ему покончить с собой.
Фильм представит кинокритик Зинаида Пронченко и обсудит после показа вместе с Нютой Федермессер, учредителем и членом управляющего совета фонда «Вера», директором центра паллиативной помощи ДЗМ.
A Casa x Love Machine
Когда
23:30
Где
Powerhouse
Сколько
донат
Для всех, кто до сих пор отмечает Новый год в Powerhouse, устроят вечеринку Love Machine. Там под девизом «Любовь и музыка без границ» всю ночь будут пить игристое, есть мандарины, и, конечно же, танцевать под сеты любительницы квир-дискотек Sad Alien, резидента Popoff Kitchen Moonoton, диджеек Risha Rush, Anya Fo, Discopank и не только.
Raduga × Easy B’Day в Blanc
Когда
22:00
Где
Blanc
Сколько
от 1 000 рублей
В Blanc в Хохловском переулке тоже очередной праздник. Отметив Новый год, Рождество и всевозможные зимние торжества, команда «Радуги» нашла новый повод для встречи — день рождения диджея Easy Fresh. В лайнапе как выступление самого именинника, так и сеты его друзей и резидентов «Радуги» Cream Soda, Mashkov и Madmasha.
Книжный клуб по альтернативной истории в «Гараже»
Когда
18:30
Где
«Гараж» (онлайн)
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
«А что было бы, если бы?..» — в рамках публичной программы к выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти» в «Гараже» проведут заключительную встречу книжного клуба по альтернативной истории, где сравнят литературный дебют Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с его одноименным кинохитом и обсудят, почему история убийства актрисы Шэрон Тейт стала поворотным моментом в киноиндустрии и при чем здесь роман о «Семье» Чарльза Мэнсона.
Спецпоказ фильма «Фотоувеличение»
Когда
17:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
700 рублей
Бесконечные съемки, модели-поклонницы и вечеринки — в «Октябре» покажут детектив итальянского режиссера Микеланджело Антониони про один день из жизни модного лондонского фотографа, который в попытке запечатлеть влюбленную пару случайно стал свидетелем преступления.
Videnie V в RNDM
Когда
20:00
Где
RNDM
Сколько
от 400 рублей
В RNDM в Наставническом переулке устроят мультижанровую вечеринку, где во время выступления музыкантов и диджеев современные художники будут писать картины. Начнется вечер афрохаусом, восточным вайбом и шаманскими ритмами, а закончится, уже по классике, EBM, техно, эйсидом и трансом.
Воскресенье
16 января
Спецпоказ фильма «Королевство полной луны»
Когда
17:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
700 рублей
Пока все активно обсуждают «Французский вестник» Уэса Андерсона, можете посмотреть другой не менее легендарный фильм американского режиссера — атмосферную сказку «Королевство полной луны» о первой любви — историю о том, как двое влюбленных бойскаутов сбежали из лагеря, чтобы построить свой «идеальный мир».
Показы фильмов проекта «Мой ГУЛАГ» с комментариями историка
Когда
15:00
Где
Музей истории ГУЛАГа
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
С момента ликвидации «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) темы репрессий советского периода и памяти о них стали актуальны как никогда. Так, в рамках проекта «Мой ГУЛАГ» в Музее истории ГУЛАГа покажут серию короткометражек о женщинах, осужденных и отправленных в лагерь в разное время — до Великой Отечественной войны, во время войны и после нее. Каждый из фильмов характеризует разные периоды истории ГУЛАГа по своему развитию, социальному составу и строгости содержания. Всего в программе их три: лента «О маме страшно думать, когда тебя убивают» о Татьяне Смилге-Полуян, осужденной в 1939 году по 58-й статье за контрреволюционную агитацию; «Выживая, мы все-таки жили» о Нинель Мониковской, арестованной по обвинению в связи с немцами в 1943 году; и «Я не понимала, какой Родине я изменила» о Зое Выскребенцевой приговоренной по той же статье, что и Мониковская, но спустя пять лет.
Фильмы представит старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко, а после показа он расскажет о специфике устройства тех лагерей, где находились в заключении героини фильмов.
Спектакль «Это тоже я»
Когда
15:00; 20:00
Где
«Практика
Сколько
от 2 000 рублей
Несколько лет назад второкурсники «Мастерской Брусникина» получили задание составить студенческие этюды из историй людей, которых они встречают в повседневной жизни: на митингах, вокзалах, в школах, институтах, на улице, в клубе и дома. По итогу получился своеобразный срез российского общества глазами 20-летних — калейдоскоп реальных человеческих историй, который впоследствии оказался мощнейшим стартом для звездного выпуска мастерской, да и для московской театральной жизни в целом.
Спектакль «Изгнание/Мой друг Фредди Меркьюри»
Когда
18:00
Где
Театр имени Вл. Маяковского (сцена на Сретенке)
Сколько
от 1 000 рублей
«Вместо далеких эпох — современный Лондон, вместо интеллектуальной элиты — мигранты-пролетарии». На сцене Театра Маяковского покажут спектакль режиссера Миндаугаса Карбаускиса и драматурга Марюса Ивашкявичюса («Русский роман», «Кант») о том, как на самом деле живут люди из бывших советских республик, переселившиеся во время перестройки в Европу. В основе истории — жизнь литовского эмигранта в Лондоне, нашедшего утешение в творчестве Фредди Меркьюри.
Понедельник
10 января
Спектакль «Сказка про последнего ангела»
Когда
19:00
Где
Театр наций
Сколько
от 2 000 рублей
Мистический блокбастер о том, как гуси-лебеди, курочка Ряба, прекрасная Снегурочка и парень, вылупившийся из гигантского яйца, оказались в «лихих 90-х», или же четырехчасовой спектакль худрука петербургского БДТ Андрея Могучего про молодого человека (а точнее, целых двух, ведь главную роль исполняют близнецы Павел и Данила Рассомахины), который искал любовь, но вместо того попал в психбольницу и оказался на «том свете».
В прошлом году постановка получила «Золотую маску» за «Лучший драматический спектакль года», а в главные роли, помимо близнецов, исполнили Лия Ахеджакова и Муся Тотибадзе.
Спецпоказ фильма «О бесконечности» х презентация книги «Рой Андерссон. Похвала банальности»
Когда
19:05
Где
«Пионер»
Сколько
800 рублей
В «Пионере» устроят презентацию книги кинокритика Антона Долина о творчестве шведского режиссера Роя Андерссона «Рой Андерссон. Похвала банальности». Перед встречей с Долиным зрители посмотрят фильм Андерссона «О бесконечности» — сборник новелл о причудливости человеческой жизни, получивший приз за лучшую режиссуру в Венеции в 2019 году. После запланирована дискуссия о творчестве режиссера с куратором публичной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым в большом зале кинотеатра и автограф-сессия с Антоном Долиным в книжном магазине Pioner Bookstore.
Турнир по шахматам в «Южной рюмочной»
Когда
20:00
Где
«Южная рюмочная»
Сколько
бесплатно
В «Южной рюмочной» на «Новокузнецкой» проведут традиционные понедельничные шахматы. Правила турнира все те же: запись на соревнование происходит только на месте, играют один на один, победителю достается необычный приз или напиток в баре. Так что заглядывайте отметить окончание первого рабочего дня и «не забывайте голову, печень и паспорт».
XXIV фестиваль камерной музыки «Возвращение»: «Доля шутки»
Когда
19:00
Где
Малый зал Московской консерватории
Сколько
от 1 000 рублей
В Малом зале Московской консерватории на Большой Никитской пройдет один из лучших камерных фестивалей России. В прошлом году «Возвращение» пришлось отменить из-за ковидных ограничений, а в 2022-м наперекор всему фестивалю все же быть. Более того, он откроется «калейдоскопической коллекцией шуток и не вполне серьезных партитур» крупных и великих композиторов, по тем или иным причинам эмигрировавших из России. Среди них музыкальные композиции остроумного абсурдиста Эрика Сати, создателя додекафонии Арнольда Шёнберга, барочного поэта Клаудио Монтеверди и не только.
Мистерия к Рождеству х Novoselie х хор «Аврора» в ДК «Рассвет»
Когда
20:00
Где
ДК «Рассвет»
Сколько
1 000 рублей
Совместно с барочным коллективом Novoselie и детским хором «Аврора» в ДК «Рассвет» поставят построждественскую мистерию. И хоть изначально мистерия — это жанр европейского средневекового театра, основанный на библейских сюжетах, по словам организаторов, во время представления можно будет увидеть (и услышать) «практически все».
А еще за 2 тысячи рублей можно будет приобрести новогодний абонемент сразу на три концерта, включая музыкальную новогоднюю елку «Это не елка!» 13 января и концерт Parma Voices 14 января.
Вторник
11 января
Выставка «Михаил Врубель»
Когда
10:30
Где
Новая Третьяковка
Сколько
700 рублей
Те, кто так и не видел «Царевну-Лебедь», «Пророка» и триптих с демонами, могут отправиться в Новую Третьяковку на самую масштабную ретроспективу Михаила Врубеля за последние 65 лет. На Крымском Валу можно познакомиться с более 300 работами художника из девяти музеев и восьми частных собраний. А еще в Новой Третьяковке впервые покажут большое собрание рисунков, которые Врубель создал в психиатрических лечебницах в последние годы жизни.
Спектакль «Бабушки»
Когда
20:00
Где
«Практика»
Сколько
3 000 рублей
Пирожки с яблоками, разговоры о «Кармелите» и войны с соседями — в новом пространстве «Практики» в Музее Москвы повторно поставят легендарный спектакль про бабушек, быстротечность жизни и все то, что «так плохо осознается в молодости и так остро ощущается в старости». В основе постановки — истории сибирских обывательниц из книги «Русская деревня в рассказах ее жителей» под редакцией Леонида Касаткина и аудио- и видеоматериалы, собранные сотрудниками Института русского языка. На сцене — шестеро молодых актрис, безо всякого грима играющих тех самых пожилых жительниц. Кстати, у каждой героини есть реальный прототип — с реальным именем и реальным жизненным путем, а в программке к спектаклю даже указаны их биографии.
Спектакль «Мне приснилось, что ты умерла»
Когда
20:00
Где
«Doc на острове»
Сколько
2 000 рублей
Прошлогодний локдаун не прошел бесследно — редкая возможность остаться с собой один на один вылилась во вскрытие многолетних страхов, переживаний и травм. А короткие бессюжетные сны сменились вещими. Режиссерка Наталья Бондарь собрала пьесу из карантинных сновидений. В итоге получился достаточно интимный разговор двух близких подруг о чувствах и том, как люди цепляются за реальность и друг за друга, когда вокруг ничего не происходит.
«Арт-группа Recycle. New Nature» на «Винзаводе»
Когда
12:00
Где
«Винзавод»
Сколько
500 рублей
Центр современного искусства «Винзавод», галерея «Триумф» и центральный петербургский выставочный зал «Манеж» объединились и представили московскую версию петербургской выставки New Nature — масштабного проекта известного российского арт-дуэта Recycle Group, посвященного «стремительной цифровизации» и желанию людей оставить свой вечный отпечаток в виртуальном мире.
Выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»
Когда
11:00
Где
Музей русского импрессионизма
Сколько
от 450 рублей
Последний шанс познакомиться с легендарным ремейком экспозиции русского искусства, прошедшей в Нью-Йорке в 1924 году. Всего в проект в Музее русского импрессионизма вошло более 70 работ, созданных ключевыми художниками начала ХХ века. Среди них Борис Кустодиев, Лев Бакст, Игорь Грабарь, Михаил Ларионов и многие другие творцы, чьи картины, по словам организаторов, пришлось разыскивать по всему миру, в том числе в частных и музейных собраниях США, Канады, Испании, Германии и Армении.
Среда
12 января
Лекция «Варлам Шаламов и „штурм неба“» в «Фаланстере»
Когда
20:00
Где
«Фаланстер»
Сколько
бесплатно
Спустя 85 лет после ареста Варлама Шаламова в книжном магазине «Фаланстер» состоится лекция историка и редактора сайта Shalamov.ru Сергея Соловьева. На встрече он расскажет как о творчестве писателя в 20-е годы, его общении с «Новым ЛЕФом», увлечении ОПОЯЗом и участии в антисталинской оппозиции, так и о революции в литературе и о том, почему проза Шаламова — «это проза поэта, не исчерпывающаяся лагерной темой». Также на лекции будут показаны недавние архивные литературные находки и будет представлен шаламовский поэтический календарь на 2022 год.
Спецпоказ фильма «Зачистка памяти» х «Мемориал»
Когда
19:00
Где
Сахаровский центр
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
Пока российские власти пытаются уничтожить «Мемориал» (признан НКО-иноагентом), в Сахаровском центре (также иноагент) проведут спецпоказ и дискуссию в поддержку старейшей правозащитной организации. Совместно с «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) в пространстве на Земляном Валу покажут «Зачистку памяти» — фильм телеканала «Дождь» (признан иноагентом) об истории создания «Мемориала», запретных воспоминаниях о ГУЛАГе и том, что может случиться с базой репрессированных в СССР, «если организацию закроют». Мероприятие начнется со вступительного слова Нобелевского лауреата и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, а после фильма пройдет дискуссия, на которой можно будет задать вопросы правозащитникам.
Мириам Сехон & Four of a Kind в Powerhouse
Когда
20:00
Где
Powerhouse
Сколько
900 рублей
Тлеющие свечи, зеркальный диско-шар и вечерний джаз — тем, кто все еще не отошел от зимних праздников, Powerhouse предлагает снова окунуться в атмосферу новогоднего веселья и потанцевать под любимые песни в исполнении Мириам Сехон и квартета Four of a Kind.
Выставка «Российская империя»
Когда
10:00
Где
Государственный исторический музей
Сколько
400 рублей
В этом году Исторический музей празднует свое 150-летие. В честь этого на площади Революции запланировали серию интересных юбилейных событий. Одно из них — большая выставка об истории развития Российской империи с парадными портретами российских императоров, военных и придворных и репликой одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны.
Спецпоказ фильма «Арктика 3D»
Когда
18:30
Где
киносфера IMAX ТЦ «Капитолий»
Сколько
350 рублей
Под слоганом «история любви, семьи и надежды в самом суровом месте на планете» в «Киносфере» на «Речном вокзале» покажут 40-минутную документалку про увлекательные приключения белой медведицы и двух ее медвежат на фоне глобального потепления. Еще и с озвучкой трехкратной обладательницы премии «Оскар» актрисы Мэрил Стрип.
Четверг
13 января
T.Check в Powerhouse
Когда
20:00
Где
Powerhouse
Сколько
800 рублей
В это же время в Powerhouse на Таганке устроят акустический вечер Тимура Чека, на котором он исполнит песни, написанные во время путешествий по Марокко, Непалу, Индии, Греции и Израилю, а также композиции, сочиненные на стихи Блока, Вознесенского, Мандельштама и Евтушенко. На сцене его поддержат джазмены Фред Герасимов и Анастасия Донна.
«Это не елка!» х «Странные пьесы для камерного ансамбля» в ДК «Рассвет»
Когда
20:00
Где
ДК «Рассвет»
Сколько
1 000 рублей
Еще одно любопытное событие в ДК «Рассвет» — концерт «Это не елка!» с 11 не связанными между собой музыкальными сочинениями в духе абсурдистского карнавала. Впрочем, несмотря на название, елка все же будет — громадная, неортодоксальная и с развешанными на ней QR-кодами, с помощью которых можно будет услышать десятисекундные треки современных композиторов, сочиненные специально для праздничного вечера. А еще в «третьем отделении концерта» запланировано распитие шампанского с музыкантами.
Спектакль «Будущее.doc»
Когда
20:00
Где
«Doc на острове»
Сколько
от 1 500 рублей
Дмитрий Соболев и его театральная команда связались с 50 подростками из 15 городов мира и поговорили с ними о личных переживаниях и желаниях, страхах и взглядах на политику. В итоге получился headphone verbatim об образе современного подростка и ближайшем будущем. На сцене «Театра.doc» актеры в реальном времени расскажут истории подростков, транслируя текст, интонации и дыхание парней и девушек, чьи голоса будут проигрываться в наушниках.
Спецпоказ фильма «Лакричная пицца»
Когда
19:30
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
700 рублей
В «Октябре» на Арбате устроят спецпоказ драмы Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» — трогательной истории о любви на фоне бурных 70-х в США с Брэдли Купером и Шоном Пенном на вторых ролях и 17-летним сыном Филипа Сеймура Хоффмана Купером и певицей из трио сестер Haim Аланой Хаим на первых. Зачин такой: мечтающий стать актером подросток влюбляется в девушку, которая старше его на десять лет, и через нее знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом и актрисой Барброй Стрейзанд.
Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Антон Долин.
Спектакль «Петр и Феврония Муромские»
Когда
19:00
Где
«Практика»
Сколько
от 2 100 рублей
Те, кому понравились «Бабушки»в «Практике», могут сходить на другой спектакль режиссерки Светланы Земляковой — тоже по народным сказаниям, но уже в музыкальном формате — с бубнами, дудочками и женскими напевами — и про святость брачных уз князя Петра и простолюдинки Февронии.
Обложка: Московский академический театр имени Вл. Маяковского