«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

Hyperboloid х Mutabor: презентация NFT-коллекции

Когда 23:00 Где Mutabor Сколько 800 рублей Подробнее

Смесь джангла, транса, брейкбита, эмбиента, хип-хопа, бейса и гиперпопа и строчки «Скажи мне, как мы будем жить дальше» из новой песни Глеба Raumskaya как девиз альбома — примерно так можно описать новый сборник электронного экспериментального лейбла Hyperboloid, презентация которого пройдет в пятницу в Mutabor. Кстати, сборник также распространяется как NFT-коллекция на платформе OpenSea, а все владельцы токенов получат доступ на все вечеринки артистов из списка, в любом месте мира «бесплатно и пожизненно, пока у них есть токен».

Онлайн-дискуссия «Историческая развилка 60-х годов» в Сахаровском центре

Когда 19:00 Где Сахаровский центр (онлайн) Сколько бесплатно, по предварительной регистрации Подробнее

Доктора исторических и филологических наук и сотрудники «Мемориала» (признан НКО-иноагентом) объединились и организовали большой круглый стол, на котором поговорят о возможных альтернативах в истории страны 60-х и их отражении в исторической памяти, а также обсудят, могла ли оттепель превратиться в весну и что обеспечивает поступательные политические преобразования на основе политических свобод и демократии.

Спектакль «Что делать с выгоранием?»

Когда 20:00 Где Doc Industrial Сколько 1 500 рублей Подробнее

Несколько видов антидепрессантов, бесконечные горящие дедлайны и вскрытие вен как уважительная причина неявки на работу. На сцене «Театра.doc» поставят спектакль-терапию про личное выгорание, во время которого семь трудоголиков и перфекционистов поделятся своими переживаниями и зачитают реальные истории людей, сталкивающихся с апатией, отсутствием интереса к жизни и прочими признаками эмоционального и физического истощения. Во второй части постановки к действию смогут присоединиться зрители.

Индийская ярмарка «Delhi базар»

Когда 13:00 Где ул. Арбат, 24 Сколько бесплатно Подробнее

На Старом Арбате устроят ежемесячный «Delhi базар» — про сам маркет вы и так все знаете: если нужны благовония, индийская косметика, специи, чай или рис — вам туда.

Спектакль «Пролетая над гнездом Кукушкиной»

Когда 19:00; 21:00 Где «Боярские палаты» Сколько 500–900 рублей Подробнее

Студенты мастерской О. Глушкова решили пофантазировать на темы пьес Островского и проанализировали проблемы, с которыми сталкивались героини «Доходного места», «Бесприданницы», «Грозы» и других. В итоге получилась интересная постановка о том, как персонажи классических пьес — от Ларисы до Катерины — собираются вместе, чтобы взять «свою женскую судьбу в свои женские руки». Причем героини постановки — это не просто «барышни в кринолинах, страдающие на скамеечке», а самые настоящие современные девушки, «которые могут и послать куда подальше при надобности». Впрочем, девичьи грезы и мечты о чудесном принце на белом коне никто не отменял, так что ответы на вопросы, кто спасет одну из несчастных принцесс мира Островского, да и остались ли в современном мире еще принцы с конями, узнаете во время спектакля.

Phurpa в КЦ «Дом»

Когда 20:00 Где КЦ «Дом» Сколько 625 рублей Подробнее

«Чод», «Тро-во Пхур-наг», «Серкьем», «Демоны Дуд Черной Сети» и другие тибетские ритуалы на сцене «Дома» в исполнении группы Phurpa. Будет пение «Гьюке», игра на трехметровой трубе, бонские молитвы, пение мощным низким голосом гьер и еще много всего необычного.