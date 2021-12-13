Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
На обложке спектакль «Вон там»
Пятница
17 декабря
Вайбы: Хаски, 555ТРАКС555, Бхима, Yosef Minor, Mix Master Kutyma, Rudebwoy P, «Працтал фрактал», «ПУШШ» х «Поле»
Когда
21:00
Где
«Поле»
Сколько
2 000 рублей
Не успев отойти от недавно завершившегося Boiler room, Хаски, 555ТРАКС555, «Працтал фрактал» и прочие легенды столичной андерграундной сцены выступят с совместным концертом на открытии нового клубно-культурного пространства «Поле» на «Белорусской». «Именно сюда бы отправился Спайк Ли, живи он в России», — гордо заявляют организаторы.
новое в москве
«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»Читать
Bez Pravok в Mutabor
Когда
19:00
Где
Mutabor
Сколько
от 1 500 рублей
В Mutabor пройдет ежегодная предновогодняя вечеринка креативной индустрии Bez Pravok. В этот раз на четырех танцполах бывшего завода на Шарикоподшипниковской со своими сетами выступят братья Липские из Simple Symmetry, Никита Забелин, Андрей Алгоритмик, Aman Po-Kaifu, Hipushit и прочие столичные диджеи. Также в программу войдут концерт джаз-проекта из Ростова Kugo-yeya, психоделическо-электронно-гитарный лайв от петербуржцев Stereotypes и выступления арт-директора казанского бара «Соль» и «диджея всея Татарстана» Тимура Птахина с вокальным лайвом на стыке синти-попа, нью-вейва и электроклэша. За световое же оформление вечеринки ответит одна из ведущих стейдж-дизайн студий «Сетап», чьи работы вы могли видеть на фестивалях Signal и Alfa Future People, концертах Хаски и вечеринках Arma.
Презентация сборника «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» х «Искусство кино»
Когда
19:00
Где
Культурный центр «Покровские ворота»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В конце ноября в повторный прокат вышла отреставрированная версия фильма «Долгая счастливая жизнь» — единственная режиссерская работа советского сценариста Геннадия Шпаликова и, вероятно, самый поэтичный реквием по эпохе оттепели. В честь этого журнал «Искусство кино», книжный магазин «Подписные издания» и киноведческая артель 1895.io выпустили новую книгу «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» — сборник из ранее не публиковавшихся документов архива «Ленфильма» с редкими фотографиями и отзывами современников.
На презентации сборника в КЦ «Покровские ворота» редакторы-составители из проекта 1895.io расскажут о новом подходе в работе над изданиями об истории кино и покажут отрывки из восстановленной версии фильма.
«Треснувшее зеркало служанки» в «Гараже»
Когда
17-20 декабря
Где
«Гараж»
Сколько
бесплатно
В «Гараже» проведут необычную выставку-перформанс, посвященную остаточности функции искусства «в эпоху пост-пост и мета-мета», где вместо того, чтобы созерцать искусство, его нужно будет разрушать. Задумка такая: современные художники создают работы, «способные или, наоборот, неспособные противостоять внешней силе», и экспонируют их в пространстве «Гаража». После чего перед открытием выставка на определенное время отдается во власть «варваров», которые будут уничтожать эти работы любыми доступными способами.
Для участия в качестве художника/варвара нужно подать заявку здесь. «Совмещение же функции художника и варвара возможно только в случае официально диагностированной шизофрении», — сообщают организаторы выставки.
Премьера фильма «Кассета II» в Aglomerat
Когда
21:00
Где
Aglomerat, бар «Слезы»
Сколько
от 400 рублей
В баре «Слезы» на «Курской» покажут сиквел фильма об отечественном сноубординге «Кассета II». После показа — традиционная афтепати в содружестве с сочинской андерграунд-тусовкой Random Org.
Спектакль «БерлусПутин»
Когда
20:00
Где
«DOC на острове»
Сколько
от 2 100 рублей
В Театре.doc повторно поставят спектакль нобелевского лауреата Дарио Фо — острую политическую сатиру, основанную на фактах из жизни Людмилы и Владимира Путиных. По сюжету Владимиру Владимировичу пересаживают половину мозга Берлускони, и он, потеряв память, ужасается ситуации в стране. Президент освобождает Ходорковского, пытается посадить себя и своих коллег за решетку, а после и вовсе превращается в эльфа Добби. Параллельно на сцене проецируются фрагменты недавних митингов и «путингов», а в финале на экране и вовсе начнется революция — неудивительно, что спектакль негласно запрещен во всех регионах России.
Суббота
18 декабря
Спецпоказ фильма «Хороший, плохой, злой»
Когда
16:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
700 рублей
Разгар гражданской войны, трое мужчин и украденное золото — на большом экране «Октября» покажут режиссерскую версию «спагетти-вестерна» Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой», завершающего его «долларовую трилогию» о похождениях на Диком Западе.
Let it Snow Festival в Музее Москвы
Когда
12:00
Где
Музей Москвы
Сколько
бесплатно
Большая новогодняя елка, детские спектакли и мастер-классы по изготовлению венков, елочный базар и праздничный маркет — в Провиантских складах на Зубовском бульваре пройдет ежегодный зимний фестиваль Let it Snow Festival, на котором можно будет как выбрать небольшие новогодние подарки друзьям и семье, так и приобрести пушистую датскую ель. А еще — попробовать горячее какао, яблочные пироги, рождественские кексы и имбирные пряники на камерном фуд-корте.
A Casa в Powerhouse
Когда
23:00
Где
Powerhouse
Сколько
вход за донат
В Powerhouse тоже вовсю готовятся к Рождеству и Новому году. В доказательство этому — традиционная вечеринка A Casa, на которой будут провожать 2021 год под диско-сеты Julia Konor, Discopank, Андрей Колесова, Ильдара Иксанова из группы «Труд» и GODDEEM из «Лауда».
Новогодний LocalCeramicsFest
Когда
12:00
Где
Artplay
Сколько
бесплатно
Еще один предновогодний фестиваль пройдет на «Артплее» и будет посвящен самобытной керамике. Там на двух этажах бывшего заводского здания разместятся более 100 мастеров со всей России. А помимо выставки и продажи авторских работ проведут гончарные мастер-классы, занятия по ручной лепке, джазовый концерт и фуд-маркет.
Бранч-выставка «Собери их всех» в «Доме культур»
Когда
15:00
Где
«Дом культур»
Сколько
бесплатно
В перерыве между новогодними маркетами можете заглянуть в «Дом культур», где уже по традиции устроят субботний бранч. В этот раз бранч будет непростой — помимо специального меню от шефа с зеленой гречей с пармезаном и яйцом пашот, вафлей со стейком, томатами и голландским соусом и тирамису с малиной и шоколадной землей, в особняке на Сретенке проведут выставку проекта «Собери их всех» по развитию и поддержке молодого российского искусства, где покажут графику «для здоровой политической обстановки» и работу, «заряженную на счастье», а после проведут перформанс, в рамках которого художница Эмма Гонсалес-Монро вышьет огромный постельный комплект и нарисует вашу квартиру.
Incompetence Showcase
Когда
20:00
Где
Blackout
Сколько
700 рублей
Шоукейс лейбла Жени Горбунова в новом месте под Крымским мостом. На нем выступят «Всадники ЖКХ» — гитарный проект Сережи Голикова, проект «Абориген», а также сразу две группы с участием самого Горбунова — «ГШ» и «Интурист».
Аукцион молодого искусства в «Ровеснике»
Когда
17:00
Где
«Ровесник»
Сколько
бесплатно
Если экспозиции молодого искусства в «Доме культур» вам не хватит, можете дополнительно насладиться им на благотворительном арт-аукционе в «Ровеснике», где будут продавать малотиражную графику и серии небольших произведений искусства известных и начинающих авторов не дороже 10 тысяч рублей. Также в рамках аукциона в Малом Гнездниковском проведут пьяные дебаты под риторическим слоганом «Искусство принадлежит народу?» и серию коротких лекций-размышлений о профессиональных отношениях в мире искусства через мемы.
Xai Point by SETÅM в «Ровеснике»
Когда
23:00
Где
«Ровесник»
Сколько
бесплатно
Сразу после арт-аукциона и дискуссий в «Ровеснике» устроят вечеринку Xai Point от столичной промогруппы SETÅM — с фотозоной на первом этаже и танцами под хаусный хип-хоп и электронный поп на втором.
«Между народов»: Tamburi Neri (IT), Simple Symmetry, Margenrot, Koyil, Bogdamn, Иван Смекалин х «Поле»
Когда
21:00
Где
«Поле»
Сколько
1 500 рублей
В продолжение вечеринок в новом пространстве «Поле» на «Белорусской» проведут «фестиваль без музыкальных границ» с африканскими, японскими, индийскими и ямайскими вайбами от Tamburi Neri, Simple Symmetry, Margenrot, Koyil, Bogdamn и Ivan Smekalin.
Popoff Kitchen Fitness Snacks
Когда
23:00
Где
District 27
Сколько
1 000 рублей
Попофф Китчен подводят итоги года. Вся гастрономическая банда в сборе: Алекс Бизл, Atlaxsys, Séxstasy, Кирилл Шаповалова, Настя Ткачёва, Raumtester и под конец Roma Ptashenko + Egor Konakov. Если вы пропустили все «Хороводы» в 2021 — вам сюда.
MASK в Mutabor
Когда
22:00
Где
Mutabor
Сколько
от 1 600 рублей
Как утверждают организаторы, в субботний вечер Mutabor превратится в парк развлечений. Среди аттракционов, судя по всему, — техно-сеты от Séxstasy, Santa Valentina, Kirill Shapovalov, Raumtester, Vlada, Sofia Rodina, Sonja Moonear и еще более дюжины столичных диджеев, дрэг-шоу в катакомбах, бэк-ту-бэк Abelle и Ptashenko, выставка художницы Маши Богораз и лайвы от Poima, HMOT, Nastia и Shadowax.
Воркшоп «Ломать и строить» в «Гараже»
Когда
16:00
Где
«Гараж»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В стеклянной комнате «Гаража» проведут воркшоп по архитектуре из бумаги. План занятия такой: сначала нужно будет собрать бумажный макет зданий, важный для вашей личной истории, а затем разрушить его — тем самым примерив на себя творческий метод немецкого художника Томаса Деманда.
Воскресенье
19 декабря
Спектакль «Мне приснилось, что ты умерла»
Когда
20:00
Где
«DOC на острове»
Сколько
2 000 рублей
Прошлогодний локдаун не прошел бесследно — редкая возможность остаться с собой один на один вылилась во «вскрытие» многолетних страхов, переживаний и травм. А короткие бессюжетные сны сменились вещими. Режиссерка Наталья Бондарь собрала пьесу из карантинных сновидений. В итоге получился достаточно интимный разговор двух близких подруг о чувствах и о том, как люди цепляются за реальность и друг за друга, когда вокруг ничего не происходит.
242 МИНУТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО в ДК «Рассвет»
Когда
19:00
Где
ДК «Рассвет»
Сколько
1 000 рублей
В ДК «Рассвет» устроят воскресный фортепианный марафон шести пианистов, одной пианистки и одного пианолиста. Несколько часов подряд музыканты, сменяя друг друга, будут играть как важнейшие для музыкальной истории пьесы Кейджа, Лигети, Такемицу, Тен Хольта, Стравинского, так и их любимые сочинения из собственного репертуара.
Podval Capella в Mutabor
Когда
19:00
Где
Mutabor
Сколько
от 800 рублей
«Хмурый интровертный трип-хоп, переживший бейс-реинкарнацию, довлеющая экзистенциальная печаль и насквозь пронизывающие минорные мелодии» — примерно так описывают звучание нового альбома петербургского битмейкера Рodval Сapella. Так ли это на самом деле — можете убедиться на презентации в Mutabor.
Конференция TEDxPokrovkaSt
Когда
15:00
Где
онлайн
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В Москве проведут конференцию TEDxPokrovkaSt — часть всемирного движения TEDx, на которой обсудят «Идеи большого города». Встреча пройдет в гибридном формате: спикеры будут офлайн, зрители — онлайн.
Понедельник
13 декабря
«Киберпанк. Воспоминание о будущем» в «Октябре»
Когда
11–19 декабря
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
от 600 рублей
Совместно с «Искусством кино» и отделом японской культуры Japan Foundation в «Октябре» представят программу «Киберпанк. Воспоминание о будущем». В нее войдут четыре анимационных фильма и два сериала: легендарное аниме «Призрак в доспехах», OVA-проекты «Кризис каждый день» и «Кибергород Эдо 808», аниме-сериал «Эксперименты Лэйн» и серьезные конкуренты «Нейроманта» Уильяма Гибсона и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта — дилогия «Мегазона 23» и культовая лента Кацухиро Отомо «Акира».
Перед каждым показом будет представление картины, а после — ее обсуждение со зрителями.
Презентация сборника «Сложные чувства» в ДК «Рассвет»
Когда
19:30
Где
ДК «Рассвет»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
Что подразумевает студентка, рассказывая о том, что преподаватель ее «харассит»? Как описывает свою «депру» менеджер по продажам? Откуда берется «ресурс»? И почему мы так боимся «стресса» и «выгорания»? На эти и многие другие щепетильные вопросы вы сможете найти ответы на презентации сборника «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности» в ДК «Рассвет». «Разговорник новой реальности» под редакцией под редакцией социолога Полины Аронсон — своеобразная попытка собрать и описать значения основных понятий «нового языка» о чувствах, возникшего в постсоветском русскоязычном пространстве за последнее время.
Онлайн-дискуссия «Десталинизация: путь, непройденный до конца. Что предстоит сделать в будущем?»
Когда
17:00
Где
Сахаровский центр // Онлайн
Сколько
бесплатно
В рамках цикла историко-просветительских круглых столов «Развилки советской истории. 1917–1991» в Сахаровском центре проведут онлайн-дискуссию о процессе разоблачения культа личности Сталина в 1950–60-х годах. Бывший преподаватель Университета Париж — Сорбонна Алексис Берелович, председатели правозащитного общества «Мемориал» Андрей Блинушев и Николя Верт, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Зубкова и многие другие именитые историки обсудят, почему процесс десталинизации — путь «не до конца пройденный», как отражается Сталин в современной политике и исторической памяти и что еще предстоит сделать в будущем на этом «пути».
Лекция «Архитекторы рубежа тысячелетий» в «Гараже»
Когда
19:30
Где
Лекторий музея «Гараж»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В образовательном центре «Гаража» запустили серию лекций о самых выдающихся архитекторах конца XX — начала XXI веков. На первых двух встречах там уже успели обсудить криволинейные шедевры архитектора Фрэнка Гери и хай-тек конструкции Ренцо Пьяно. На третьей же речь пойдет о другом ярком представителе хай-тека — британском архитекторе и дизайнере Нормане Фостере и его бюро Foster + Partners, занимающихся проектированием модернистских офисных зданий из стекла и стали, станций метро, терминалов аэропортов, мостов, стадионов, музеев и административных учреждений на четырех континентах.
Ретроспектива Ивана Пырьева к 120-летию со дня рождения в «Иллюзионе»
Когда
5–24 декабря
Где
«Иллюзион»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
К 120-летию со дня рождения знаменитого советского режиссера Ивана Пырьева в большом зале «Иллюзиона» покажут его главные фильмы: комедии «Богатая невеста», «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Кубанские казаки», энциклопедическую драму «Конвейер смерти», фронтовую ленту «В 6 часов вечера после войны», экранизации Достоевского «Белые ночи» и трехсерийный фильм «Братья Карамазовы» и не только.
67-й рекламный фестиваль «Каннские львы» в «Художественном»
Когда
19:30
Где
«Художественный»
Сколько
2 000 рублей
В Большом зале «Художественного» состоится презентация роликов — победителей рекламного фестиваля «Каннские львы». В программу войдут 75 работ с участием известных актеров, спортсменов и политиков. Среди них: мелодрамы, комедии, детективы и даже триллеры об истории успеха всемирно известных брендов с Томом Хэнксом, Эллен Дедженерес, Леди Гагой, Билли Айлиш, Dr. Dre и сестрами Уильямс в главных ролях.
Ознакомиться с полным расписанием фестиваля можно на сайте.
Вторник
14 декабря
Спектакль «Вон там»
Когда
19:00, 21:00
Где
Музей Москвы
Сколько
от 1 000 рублей
На сцене «Практики» в Музее Москвы представят новый коллаб продюсерского проекта Григория Добрыгина и мастерской Олега Кудряшова — спектакль Майи Дороженко «Вон там» — простую историю о человеке, который потерял интерес к жизни, или же «экспериментальную художественную конструкцию», собранную из пьес норвежского поэта и драматурга Юна Фоссе «с нарушением всех правил и нормативов».
Новогодний Сажа-маркет в галерее «Пересветов переулок»
Когда
13:00
Где
Галерея «Пересветов переулок»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В галерее «Пересветов переулок» устроят новогодний Сажа-маркет. Откроется маркет гаражной распродажей с лотами из художественных мастерских, далее — ярмарка тиражной и оригинальной графики при участии галерей и творческих объединений и караоке-баттл между художниками и гостями маркета «Все против всех», победитель которого получит розовый праздничный микрофон. Также в программе — коллективное создание галерейной арт-елки из вещей художников и художниц, оставшихся после гаражной распродажи.
Спектакль «Я убил царя»
Когда
20:00
Где
пространство «Внутри»
Сколько
от 2 000 рублей
В пространстве «Внутри» на «Курской» поставят «постдокументальную драму» про одну из самых значимых трагедий в российской истории — расстрел царской семьи. В основе спектакля одноименная пьеса Олега Богаева «Я убил царя» — «разговор-допрос белыми ангелами жителей Екатеринбурга», хроника последних дней Романовых, рассказанная глазами ее участников: от царского пуделя и городских сумасшедших до убийц и самих Романовых.
Открытие выставки Inside Out
Когда
19:00
Где
WIP
Сколько
бесплатно
В особняке на Яузском бульваре откроется выставка двух художников абстракционистов — парижанина Сеголена Кана и москвича Григория Чеботарева. Всего в экспозиции представят две серии работ. Первая серия из цикла Сеголена Кана «Ответь мне» состоит из радикальных постапокалиптических пейзажей замерзшего Байкала, где давно исчез след человека и «остались только свет, ветер и лед». Вторая же, уже Чеботаева из цикла «Хороший я», напротив, исследует психологию общества и посвящена здоровой и продуктивной коммуникации в социуме.
Лекция «Музейная арт-терапия: введение»
Когда
19:00
Где
Музей Москвы
Сколько
бесплатно
В Музее Москвы на «Парке культуры» прочтут лекцию об арт-терапии, музейной педагогике и современном искусстве. Координаторка группы «Арт-терапия и музеи» Британской ассоциации арт-терапевтов Нана Жвитиашвили объяснит, что такое музейная арт-терапия и в каких форматах она может проходить, а также расскажет о том, с какими вызовами сталкиваются музеи при ее запуске и какие преимущества приобретают после ее реализации.
IMPROV DAY в КЦ «Дом»
Когда
19:00
Где
КЦ «Дом»
Сколько
500 руб
В культурном центре «Дом» пройдет последний IMPROV DAY в этом году. На этот раз вместо традиционного концерта импровизационной музыки, в особняке в Большом Овчинниковском устроят своеобразный шоукейс, где выступят разные группы, ранее зарекомендовавшие себя на музыкальных встречах «Дома». В программе: выступление участников Kubikmaggi, SexBerlin и «Театра яда», совместный альбом которых все лето звучал в качестве аудиоэкспоната выставке на «Первой фабрике авангарда», перформанс от постминималистов Different Places, шумовая аннигиляция от дуэта šs и выступление одних из главных представителей московской экспериментальной сцены Алексея Борисова, Константина Сухана и Оксаны Григорьевой.
Среда
15 декабря
Спектакль «Мамуйди»
Когда
20:00
Где
DOC industrial
Сколько
1 500 рублей
В Театре.doc покажут постановку про встречу матери и сына после 20-летнего тюремного заключения. Документальная пьеса писалась специально под актрису Марину Клещеву, которая провела 11 лет в местах лишения свободы за грабеж и разбой. В колонии она часто играла на сцене психотерапевтического театра, а освободившись — решила продолжить творческий путь. В этом ее поддержал Театр.doc, и в 49 лет Клещева впервые выступила на сцене настоящего театра.
Выставка «Деликатный фрактал»
Когда
12:00
Где
HSE Art Gallery
Сколько
бесплатно
В HSE Art Gallery пройдет персоналка междисциплинарного художника и сооснователя Школы дизайна ВШК Протея Темена. Сама выставка стала частью большого проекта «Внутренняя школа открытых исследований», где художник изучает тонкие связи и пересечения между наукой, случайностью момента и поэзией повседневности. В текущую же экспозицию вошли его графика, генеративные медиаинсталляции, рабочий кабинет из «прошлого» науки и объект «Океан памяти», созданный из десятков видео, звуков и текстов — «цифровой бульон из человеческих и нечеловеческих умов в мире, где больше нет насилия и боли», как описывает его Темен.
Онлайн-дискуссия «Как мы (не) говорили и (не) говорим о гендере» в «Гараже»
Когда
19:00
Где
«Гараж» // Онлайн
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В «Гараже» поговорят о гендерной повестке советских и российских медиа. Авторка телеграм-каналов «Вашу мать» и «Дочь разбойника» Настя Красильникова, соосновательница проекта «Фемдача» Дарья Серенко, автор YouTube-канала Straight Talk with Gay People Карен Шаинян и гендерная исследовательница и авторка телеграм-канала «Бессмертный пол» Саша Талавер обсудят, как менялась гендерная политика медиа в советские годы и как социально-политический и исторический контексты сказываются на гендерных установках в российской медиасреде сейчас. Модератор — писательница и поэтесса Оксана Васякина.
Выставка «Открытки от художников. Зима»
Когда
11:00
Где
Фонд культуры «Екатерина»
Сколько
бесплатно
В начале XX века в России сложился особый художественный стиль новогодней открытки с кремлевскими башнями, Дедом Морозом и сюжетами праздничного застолья: их рисовали Илья Репин, Александр Бенуа, Иван Билибин, Игорь Грабарь и многие другие. В этом же году наши современники продолжают традицию и представляют новогодние открытки в своем авторском стиле. Среди участников — студенты мастерских Владимира Дубосарского и Айдан Салаховой.
Спектакль «Созвездия»
Когда
20:00
Где
Музей Москвы
Сколько
от 3 000 рублей
«Все, что могло бы случиться», или Увлекательное путешествие Саши Горчилина и Саши Янковской в квантовую мультивселенную. На новой сцене «Практики» в Музее Москвы покажут постановку «Созвездия» мастерской Олега Кудряшова по одноименной пьесе британского драматурга Ника Пэйна. В основе спектакля — история молодой пары, попавшей в параллельную вселенную, где одновременно сосуществуют несколько вариантов развития событий: измены с разных сторон, страшные диагнозы, бальные танцы, свои и чужие свадьбы и не только — все под вопросом «А что, если бы…?».
Спецпоказ фильма «Загородная прогулка» в «Иллюзионе»
Когда
19:30
Где
«Иллюзион»
Сколько
300 рублей
К выходу книги Паскаля Мерижо «Жан Ренуар» в «Иллюзионе» устроят спецпоказ короткометражной драмы Жана Ренуара «Загородная прогулка» — незаконченной экранизации Ги де Мопассана, «вырванной из рук режиссера и спустя годы перемонтированной без его участия» и по итогу ставшей шедевром французского кинематографа.
После показа состоится обсуждение с Виктором Зацепиным — историком кино и главным редактором издательства Rosebud.
Четверг
16 декабря
Спецпоказ фильма «Матрица: Воскрешение»
Когда
19:30
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
от 700 рублей
В «Октябре» проведут премьеру четвертой части легендарной «Матрицы» сестер Вачовски с постаревшим Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях. По сюжету после событий оригинальной трилогии Нео и Тринити снова подключаются к Матрице, однако в этот раз у героев стирается память. Тогда Томас Андерсон, он же Нео, случайно встречает девушку с татуировкой белого кролика, и история повторяется вновь.
Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Антон Долин.
«Штадт» в Powerhouse
Когда
20:00
Где
Powerhouse
Сколько
500 рублей
«Во время этого концерта не планируется переворот. Во время этого концерта не планируется внезапная презентация альбома», — заявляет создатель EBM-дарквейв-проекта «Штадт» Дмитрий Филюшин. Обычно подобные анонсы говорят об обратном, учитывая, что в прошлом году ребята обещали выпустить альбом к концу 2021 года — так что приходите проверить.
Спектакль «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре»
Когда
20:00
Где
«Гоголь-центр»
Сколько
от 6 500 рублей
Последний шанс попасть на нашумевших «Петровых в гриппе» Антона Федорова в «Гоголь-центре» перед Новым годом. Билетов осталось немного, так что советуем поторопиться.
Перформанс-читка «Один миллион лет (прошлое и будущее)» в «Гараже»
Когда
18:00
Где
«Гараж»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В рамках выставки «Служба времени» в атриуме «Гаража» пройдет перформанс-читка книги Она Кавары «Один миллион лет (прошлое и будущее)» — сборника из 24 произведений о человеческой жизни. Всего в книге 2 тысячи страниц, где каждая из жизней занимает не более нескольких строчек.
Кстати, участником перформанса может стать любой желающий, а тот, «кто не идентифицирует себя со своим биологическим полом», сможет выбрать определенный набор дат, которые хочет прочитать.
Выставка Trading
Когда
8 декабря — 30 января
Где
Галерея RuArts
Сколько
бесплатно
В галерее RuArts в 1-м Зачатьевском переулке пройдет выставка Александра Егорова, посвященная осмыслению потребительской культуры и переизбытка цифровых изображений. В своем творчестве художник объединяет фотографию и цифровые технологии, а на выставке представит свои снимки в стиле абстрактного неоэкспрессионизма и с отсылками к фотографическим экспериментам Томаса Раффа.
«Конус Маха» х «Шаййм» в «Китайском летчике»
Когда
20:00
Где
«Китайский летчик Джао Да»
Сколько
от 500 рублей
Тяжелая психоделическая акустика с восточными мотивами от группы «Конус Маха» и этно-арт-рок с элементами ритуальной музыки, джаза и постхардкора от группы «Шаййм» — в легендарном «Китайском летчике» в Лубянском проезде пройдет совместный концерт излюбленных героев московской альтернативной инди-сцены — а значит, акустическому разносу с контрабасом быть.
Обложка: Театр «Практика»