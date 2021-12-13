Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты

Вайбы: Хаски, 555ТРАКС555, Бхима, Yosef Minor, Mix Master Kutyma, Rudebwoy P, «Працтал фрактал», «ПУШШ» х «Поле»

Когда 21:00 Где «Поле» Сколько 2 000 рублей Подробнее

Елена Цибизова

Не успев отойти от недавно завершившегося Boiler room, Хаски, 555ТРАКС555, «Працтал фрактал» и прочие легенды столичной андерграундной сцены выступят с совместным концертом на открытии нового клубно-культурного пространства «Поле» на «Белорусской». «Именно сюда бы отправился Спайк Ли, живи он в России», — гордо заявляют организаторы.

новое в москве «Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора» Читать

Bez Pravok в Mutabor

Когда 19:00 Где Mutabor Сколько от 1 500 рублей Подробнее

В Mutabor пройдет ​​ежегодная предновогодняя вечеринка креативной индустрии Bez Pravok. В этот раз на четырех танцполах бывшего завода на Шарикоподшипниковской со своими сетами выступят братья Липские из Simple Symmetry, Никита Забелин, Андрей Алгоритмик, Aman Po-Kaifu, Hipushit и прочие столичные диджеи. Также в программу войдут концерт джаз-проекта из Ростова Kugo-yeya, психоделическо-электронно-гитарный лайв от петербуржцев Stereotypes и выступления арт-директора казанского бара «Соль» и «диджея всея Татарстана» Тимура Птахина с вокальным лайвом на стыке синти-попа, нью-вейва и электроклэша. За световое же оформление вечеринки ответит одна из ведущих стейдж-дизайн студий «Сетап», чьи работы вы могли видеть на фестивалях Signal и Alfa Future People, концертах Хаски и вечеринках Arma.



Презентация сборника «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» х «Искусство кино»

Когда 19:00 Где Культурный центр «Покровские ворота» Сколько бесплатно, по предварительной регистрации Подробнее

В конце ноября в повторный прокат вышла отреставрированная версия фильма «Долгая счастливая жизнь» — единственная режиссерская работа советского сценариста Геннадия Шпаликова и, вероятно, самый поэтичный реквием по эпохе оттепели. В честь этого журнал «Искусство кино», книжный магазин «Подписные издания» и киноведческая артель 1895.io выпустили новую книгу «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» — сборник из ранее не публиковавшихся документов архива «Ленфильма» с редкими фотографиями и отзывами современников.

На презентации сборника в КЦ «Покровские ворота» редакторы-составители из проекта 1895.io расскажут о новом подходе в работе над изданиями об истории кино и покажут отрывки из восстановленной версии фильма.

«Треснувшее зеркало служанки» в «Гараже»

Когда 17-20 декабря Где «Гараж» Сколько бесплатно Подробнее

В «Гараже» проведут необычную выставку-перформанс, посвященную остаточности функции искусства «в эпоху пост-пост и мета-мета», где вместо того, чтобы созерцать искусство, его нужно будет разрушать. Задумка такая: современные художники создают работы, «способные или, наоборот, неспособные противостоять внешней силе», и экспонируют их в пространстве «Гаража». После чего перед открытием выставка на определенное время отдается во власть «варваров», которые будут уничтожать эти работы любыми доступными способами.

Для участия в качестве художника/варвара нужно подать заявку здесь. «Совмещение же функции художника и варвара возможно только в случае официально диагностированной шизофрении», — сообщают организаторы выставки.

Премьера фильма «Кассета II» в Aglomerat

Когда 21:00 Где Aglomerat, бар «Слезы» Сколько от 400 рублей Подробнее

В баре «Слезы» на «Курской» покажут сиквел фильма об отечественном сноубординге «Кассета II». После показа — традиционная афтепати в содружестве с сочинской андерграунд-тусовкой Random Org.



Спектакль «БерлусПутин»

Когда 20:00 Где «DOC на острове» Сколько от 2 100 рублей Подробнее

В Театре.doc повторно поставят спектакль нобелевского лауреата Дарио Фо — острую политическую сатиру, основанную на фактах из жизни Людмилы и Владимира Путиных. По сюжету Владимиру Владимировичу пересаживают половину мозга Берлускони, и он, потеряв память, ужасается ситуации в стране. Президент освобождает Ходорковского, пытается посадить себя и своих коллег за решетку, а после и вовсе превращается в эльфа Добби. Параллельно на сцене проецируются фрагменты недавних митингов и «путингов», а в финале на экране и вовсе начнется революция — неудивительно, что спектакль негласно запрещен во всех регионах России.

