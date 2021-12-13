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События недели13 декабря 2021

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
АвторПаша Яблонский
РедакторЯся Контарь

Понедельник

13 декабря

Вторник

14 декабря

Среда

15 декабря

Четверг

16 декабря

Пятница

17 декабря

Суббота

18 декабря

Воскресенье

19 декабря

На обложке спектакль «Вон там»

Пятница

17 декабря

Вайбы: Хаски, 555ТРАКС555, Бхима, Yosef Minor, Mix Master Kutyma, Rudebwoy P, «Працтал фрактал», «ПУШШ» х «Поле»

Когда

21:00

Где

«Поле»

Сколько

2 000 рублей

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Елена Цибизова

Не успев отойти от недавно завершившегося Boiler room, Хаски, 555ТРАКС555, «Працтал фрактал» и прочие легенды столичной андерграундной сцены выступят с совместным концертом на открытии нового клубно-культурного пространства «Поле» на «Белорусской». «Именно сюда бы отправился Спайк Ли, живи он в России», — гордо заявляют организаторы.

новое в москве

«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

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Bez Pravok в Mutabor

Когда

19:00

Где

Mutabor

Сколько

от 1 500 рублей

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В Mutabor пройдет ​​ежегодная предновогодняя вечеринка креативной индустрии Bez Pravok. В этот раз на четырех танцполах бывшего завода на Шарикоподшипниковской со своими сетами выступят братья Липские из Simple Symmetry, Никита Забелин, Андрей Алгоритмик, Aman Po-Kaifu, Hipushit и прочие столичные диджеи. Также в программу войдут концерт джаз-проекта из Ростова Kugo-yeya, психоделическо-электронно-гитарный лайв от петербуржцев Stereotypes и выступления арт-директора казанского бара «Соль» и «диджея всея Татарстана» Тимура Птахина  с вокальным лайвом на стыке синти-попа, нью-вейва и электроклэша. За световое же оформление вечеринки ответит одна из ведущих стейдж-дизайн студий «Сетап», чьи работы вы могли видеть на фестивалях Signal и Alfa Future People, концертах Хаски и вечеринках Arma.

Презентация сборника «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» х «Искусство кино»

Когда

19:00

Где

Культурный центр «Покровские ворота»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

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В конце ноября в повторный прокат вышла отреставрированная версия фильма «Долгая счастливая жизнь» — единственная режиссерская работа советского сценариста Геннадия Шпаликова и, вероятно, самый поэтичный реквием по эпохе оттепели. В честь этого журнал «Искусство кино», книжный магазин «Подписные издания» и киноведческая артель 1895.io выпустили новую книгу «Долгая счастливая жизнь. Инструкция для начинающих» — сборник из ранее не публиковавшихся документов архива «Ленфильма» с редкими фотографиями и отзывами современников.

На презентации сборника в КЦ «Покровские ворота» редакторы-составители из проекта 1895.io расскажут о новом подходе в работе над изданиями об истории кино и покажут отрывки из восстановленной версии фильма.

«Треснувшее зеркало служанки» в «Гараже»

Когда

17-20 декабря

Где

«Гараж»

Сколько

бесплатно

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В «Гараже» проведут необычную выставку-перформанс, посвященную остаточности функции искусства «в эпоху пост-пост и мета-мета», где вместо того, чтобы созерцать искусство, его нужно будет разрушать. Задумка такая: современные художники создают работы, «способные или, наоборот, неспособные противостоять внешней силе», и экспонируют их в пространстве «Гаража». После чего перед открытием выставка на определенное время отдается во власть «варваров», которые будут уничтожать эти работы любыми доступными способами.

Для участия в качестве художника/варвара нужно подать заявку здесь. «Совмещение же функции художника и варвара возможно только в случае официально диагностированной шизофрении», — сообщают организаторы выставки.

Премьера фильма «Кассета II» в Aglomerat

Когда

21:00

Где

Aglomerat, бар «Слезы»

Сколько

от 400 рублей

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В баре «Слезы» на «Курской» покажут сиквел фильма об отечественном сноубординге «Кассета II». После показа — традиционная афтепати в содружестве с сочинской андерграунд-тусовкой Random Org.

Спектакль «БерлусПутин»

Когда

20:00

Где

«DOC на острове»

Сколько

от 2 100 рублей

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В Театре.doc повторно поставят спектакль нобелевского лауреата Дарио Фо — острую политическую сатиру, основанную на фактах из жизни Людмилы и Владимира Путиных. По сюжету Владимиру Владимировичу пересаживают половину мозга Берлускони, и он, потеряв память, ужасается ситуации в стране. Президент освобождает Ходорковского, пытается посадить себя и своих коллег за решетку, а после и вовсе превращается в эльфа Добби. Параллельно на сцене проецируются фрагменты недавних митингов и «путингов», а в финале на экране и вовсе начнется революция — неудивительно, что спектакль негласно запрещен во всех регионах России.

Суббота

18 декабря

Спецпоказ фильма «Хороший, плохой, злой»

Когда

16:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

700 рублей

Подробнее
Международный кинофестиваль в Макао

Разгар гражданской войны, трое мужчин и украденное золото — на большом экране «Октября» покажут режиссерскую версию «спагетти-вестерна» Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой», завершающего его «долларовую трилогию» о похождениях на Диком Западе.

Let it Snow Festival в Музее Москвы

Когда

12:00

Где

Музей Москвы

Сколько

бесплатно

Подробнее

Большая новогодняя елка, детские спектакли и мастер-классы по изготовлению венков, елочный базар и праздничный маркет — в Провиантских складах на Зубовском бульваре пройдет ежегодный зимний фестиваль Let it Snow Festival, на котором можно будет как выбрать небольшие новогодние подарки друзьям и семье, так и приобрести пушистую датскую ель. А еще — попробовать горячее какао, яблочные пироги, рождественские кексы и имбирные пряники на камерном фуд-корте.

A Casa в Powerhouse

Когда

23:00

Где

Powerhouse

Сколько

вход за донат

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В Powerhouse тоже вовсю готовятся к Рождеству и Новому году. В доказательство этому — традиционная вечеринка A Casa, на которой будут провожать 2021 год под диско-сеты Julia Konor, Discopank, Андрей Колесова, Ильдара Иксанова из группы «Труд» и GODDEEM из «Лауда».

Новогодний LocalCeramicsFest

Когда

12:00

Где

Artplay

Сколько

бесплатно

Подробнее

Еще один предновогодний фестиваль пройдет на «Артплее» и будет посвящен самобытной керамике. Там на двух этажах бывшего заводского здания разместятся более 100 мастеров со всей России. А помимо выставки и продажи авторских работ проведут гончарные мастер-классы, занятия по ручной лепке, джазовый концерт и фуд-маркет.

Бранч-выставка «Собери их всех» в «Доме культур»

Когда

15:00

Где

«Дом культур»

Сколько

бесплатно

Подробнее

В перерыве между новогодними маркетами можете заглянуть в «Дом культур», где уже по традиции устроят субботний бранч. В этот раз бранч будет непростой — помимо специального меню от шефа с зеленой гречей с пармезаном и яйцом пашот, вафлей со стейком, томатами и голландским соусом и тирамису с малиной и шоколадной землей, в особняке на Сретенке проведут выставку проекта «Собери их всех» по развитию и поддержке молодого российского искусства, где покажут графику «для здоровой политической обстановки» и работу, «заряженную на счастье», а после проведут перформанс, в рамках которого художница Эмма Гонсалес-Монро вышьет огромный постельный комплект и нарисует вашу квартиру.

Incompetence Showcase

Когда

20:00

Где

Blackout

Сколько

700 рублей

Шоукейс лейбла Жени Горбунова в новом месте под Крымским мостом. На нем выступят «Всадники ЖКХ» — гитарный проект Сережи Голикова, проект «Абориген», а также сразу две группы с участием самого Горбунова — «ГШ» и «Интурист».

Аукцион молодого искусства в «Ровеснике»

Когда

17:00

Где

«Ровесник»

Сколько

бесплатно

Подробнее

Если экспозиции молодого искусства в «Доме культур» вам не хватит, можете дополнительно насладиться им на благотворительном арт-аукционе в «Ровеснике», где будут продавать малотиражную графику и серии небольших произведений искусства известных и начинающих авторов не дороже 10 тысяч рублей. Также в рамках аукциона в Малом Гнездниковском проведут пьяные дебаты под риторическим слоганом «Искусство принадлежит народу?» и серию коротких лекций-размышлений о профессиональных отношениях в мире искусства через мемы.

Xai Point by SETÅM в «Ровеснике»

Когда

23:00

Где

«Ровесник»

Сколько

бесплатно

Подробнее

Сразу после арт-аукциона и дискуссий в «Ровеснике» устроят вечеринку Xai Point от столичной промогруппы SETÅM — с фотозоной на первом этаже и танцами под хаусный хип-хоп и электронный поп на втором.

«Между народов»: Tamburi Neri (IT), Simple Symmetry, Margenrot, Koyil, Bogdamn, Иван Смекалин х «Поле»

Когда

21:00

Где

«Поле»

Сколько

1 500 рублей

Подробнее

В продолжение вечеринок в новом пространстве «Поле» на «Белорусской» проведут «фестиваль без музыкальных границ» с африканскими, японскими, индийскими и ямайскими вайбами от Tamburi Neri, Simple Symmetry, Margenrot, Koyil, Bogdamn и Ivan Smekalin.

Popoff Kitchen Fitness Snacks

Когда

23:00

Где

District 27

Сколько

1 000 рублей

Подробнее

Попофф Китчен подводят итоги года. Вся гастрономическая банда в сборе: Алекс Бизл, Atlaxsys, Séxstasy, Кирилл Шаповалова, Настя Ткачёва, Raumtester и под конец Roma Ptashenko + Egor Konakov. Если вы пропустили все «Хороводы» в 2021 — вам сюда.

MASK в Mutabor

Когда

22:00

Где

Mutabor

Сколько

от 1 600 рублей

Подробнее

Как утверждают организаторы, в субботний вечер Mutabor превратится в парк развлечений. Среди аттракционов, судя по всему, — техно-сеты от Séxstasy, Santa Valentina, Kirill Shapovalov, Raumtester, Vlada, Sofia Rodina, Sonja Moonear и еще более дюжины столичных диджеев, дрэг-шоу в катакомбах, бэк-ту-бэк Abelle и Ptashenko, выставка художницы Маши Богораз и лайвы от Poima, HMOT, Nastia и Shadowax.

Воркшоп «Ломать и строить» в «Гараже»

Когда

16:00

Где

«Гараж»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В стеклянной комнате «Гаража» проведут воркшоп по архитектуре из бумаги. План занятия такой: сначала нужно будет собрать бумажный макет зданий, важный для вашей личной истории, а затем разрушить его — тем самым примерив на себя творческий метод немецкого художника Томаса Деманда.

Воскресенье

19 декабря

Спектакль «Мне приснилось, что ты умерла»

Когда

20:00

Где

«DOC на острове»

Сколько

2 000 рублей

Подробнее
Театр Doc

Прошлогодний локдаун не прошел бесследно — редкая возможность остаться с собой один на один вылилась во «вскрытие» многолетних страхов, переживаний и травм. А короткие бессюжетные сны сменились вещими. Режиссерка Наталья Бондарь собрала пьесу из карантинных сновидений. В итоге получился достаточно интимный разговор двух близких подруг о чувствах и о том, как люди цепляются за реальность и друг за друга, когда вокруг ничего не происходит.

242 МИНУТЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО в ДК «Рассвет»

Когда

19:00

Где

ДК «Рассвет»

Сколько

1 000 рублей

Подробнее

В ДК «Рассвет» устроят воскресный фортепианный марафон шести пианистов, одной пианистки и одного пианолиста. Несколько часов подряд музыканты, сменяя друг друга, будут играть как важнейшие для музыкальной истории пьесы Кейджа, Лигети, Такемицу, Тен Хольта, Стравинского, так и их любимые сочинения из собственного репертуара.

Podval Capella в Mutabor

Когда

19:00

Где

Mutabor

Сколько

от 800 рублей

Подробнее

«Хмурый интровертный трип-хоп, переживший бейс-реинкарнацию, довлеющая экзистенциальная печаль и насквозь пронизывающие минорные мелодии» — примерно так описывают звучание нового альбома петербургского битмейкера Рodval Сapella. Так ли это на самом деле — можете убедиться на презентации в Mutabor.

Конференция TEDxPokrovkaSt

Когда

15:00

Где

онлайн

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В Москве проведут конференцию TEDxPokrovkaSt — часть всемирного движения TEDx, на которой обсудят «Идеи большого города». Встреча пройдет в гибридном формате: спикеры будут офлайн, зрители — онлайн.

Понедельник

13 декабря

«Киберпанк. Воспоминание о будущем» в «Октябре»

Когда

11–19 декабря

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

от 600 рублей

Подробнее
Международный кинофестиваль в Пекине

Совместно с «Искусством кино» и отделом японской культуры Japan Foundation в «Октябре» представят программу «Киберпанк. Воспоминание о будущем». В нее войдут четыре анимационных фильма и два сериала: ​​легендарное аниме «Призрак в доспехах», OVA-проекты «Кризис каждый день» и «Кибергород Эдо 808», аниме-сериал «Эксперименты Лэйн» и серьезные конкуренты «Нейроманта» Уильяма Гибсона и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта — дилогия «Мегазона 23» и культовая лента Кацухиро Отомо «Акира».

Перед каждым показом будет представление картины, а после — ее обсуждение со зрителями.

Презентация сборника «Сложные чувства» в ДК «Рассвет»

Когда

19:30

Где

ДК «Рассвет»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

Что подразумевает студентка, рассказывая о том, что преподаватель ее «харассит»? Как описывает свою «депру» менеджер по продажам? Откуда берется «ресурс»? И почему мы так боимся «стресса» и «выгорания»? На эти и многие другие щепетильные вопросы вы сможете найти ответы на презентации сборника «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности» в ДК «Рассвет». «Разговорник новой реальности» под редакцией под редакцией социолога Полины Аронсон — своеобразная попытка собрать и описать значения основных понятий «нового языка» о чувствах, возникшего в постсоветском русскоязычном пространстве за последнее время.

Онлайн-дискуссия «Десталинизация: путь, непройденный до конца. Что предстоит сделать в будущем?»

Когда

17:00

Где

Сахаровский центр // Онлайн

Сколько

бесплатно

Подробнее

В рамках цикла историко-просветительских круглых столов «Развилки советской истории. 1917–1991» в Сахаровском центре проведут онлайн-дискуссию о процессе разоблачения культа личности Сталина в 1950–60-х годах. Бывший преподаватель Университета Париж — Сорбонна Алексис Берелович, председатели правозащитного общества «Мемориал» Андрей Блинушев и Николя Верт, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Зубкова и многие другие именитые историки обсудят, почему процесс десталинизации — путь «не до конца пройденный», как отражается Сталин в современной политике и исторической памяти и что еще предстоит сделать в будущем на этом «пути».

Лекция «Архитекторы рубежа тысячелетий» в «Гараже»

Когда

19:30

Где

Лекторий музея «Гараж»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В образовательном центре «Гаража» запустили серию лекций о самых выдающихся архитекторах конца XX — начала XXI веков. На первых двух встречах там уже успели обсудить криволинейные шедевры архитектора Фрэнка Гери и ‎хай-тек конструкции Ренцо Пьяно. На третьей же речь пойдет о другом ярком представителе хай-тека — британском архитекторе и дизайнере Нормане Фостере и его бюро Foster + Partners, занимающихся проектированием модернистских офисных зданий из стекла и стали, станций метро, терминалов аэропортов, мостов, стадионов, музеев и административных учреждений на четырех континентах.

Ретроспектива Ивана Пырьева к 120-летию со дня рождения в «Иллюзионе»

Когда

5–24 декабря

Где

«Иллюзион»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

К 120-летию со дня рождения знаменитого советского режиссера Ивана Пырьева в большом зале «Иллюзиона» покажут его главные фильмы: комедии «Богатая невеста», «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Кубанские казаки», энциклопедическую драму «Конвейер смерти», фронтовую ленту «В 6 часов вечера после войны», экранизации Достоевского «Белые ночи» и трехсерийный фильм «Братья Карамазовы» и не только.

67-й рекламный фестиваль «Каннские львы» в «Художественном»

Когда

19:30

Где

«Художественный»

Сколько

2 000 рублей

Подробнее

В Большом зале «Художественного» состоится презентация роликов — победителей рекламного фестиваля «Каннские львы». В программу войдут 75 работ с участием известных актеров, спортсменов и политиков. Среди них: мелодрамы, комедии, детективы и даже триллеры об истории успеха всемирно известных брендов с Томом Хэнксом, Эллен Дедженерес, Леди Гагой, Билли Айлиш, Dr. Dre и сестрами Уильямс в главных ролях.

Ознакомиться с полным расписанием фестиваля можно на сайте.

Вторник

14 декабря

Спектакль «Вон там»

Когда

19:00, 21:00

Где

Музей Москвы

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее
Театр Практика

На сцене «Практики» в Музее Москвы представят новый коллаб продюсерского проекта Григория Добрыгина и мастерской Олега Кудряшова — спектакль Майи Дороженко «Вон там» — простую историю о человеке, который потерял интерес к жизни, или же «экспериментальную художественную конструкцию», собранную из пьес норвежского поэта и драматурга Юна Фоссе «с нарушением всех правил и нормативов».

Новогодний Сажа-маркет в галерее «Пересветов переулок»

Когда

13:00

Где

Галерея «Пересветов переулок»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В галерее «Пересветов переулок» устроят новогодний Сажа-маркет. Откроется маркет гаражной распродажей с лотами из художественных мастерских, далее — ярмарка тиражной и оригинальной графики при участии галерей и творческих объединений и караоке-баттл между художниками и гостями маркета «Все против всех», победитель которого получит розовый праздничный микрофон. Также в программе — коллективное создание галерейной арт-елки из вещей художников и художниц, оставшихся после гаражной распродажи.

Спектакль «Я убил царя»

Когда

20:00

Где

пространство «Внутри»

Сколько

от 2 000 рублей

Подробнее

В пространстве «Внутри» на «Курской» поставят «постдокументальную драму» про одну из самых значимых трагедий в российской истории — расстрел царской семьи. В основе спектакля одноименная пьеса Олега Богаева «Я убил царя» — «разговор-допрос белыми ангелами жителей Екатеринбурга», хроника последних дней Романовых, рассказанная глазами ее участников: от царского пуделя и городских сумасшедших до убийц и самих Романовых.

Открытие выставки Inside Out

Когда

19:00

Где

WIP

Сколько

бесплатно

Подробнее

В особняке на Яузском бульваре откроется выставка двух художников абстракционистов — парижанина Сеголена Кана и москвича Григория Чеботарева. Всего в экспозиции представят две серии работ. Первая серия из цикла Сеголена Кана «Ответь мне» состоит из радикальных постапокалиптических пейзажей замерзшего Байкала, где давно исчез след человека и «остались только свет, ветер и лед». Вторая же, уже Чеботаева из цикла «Хороший я», напротив, исследует психологию общества и посвящена здоровой и продуктивной коммуникации в социуме.

Лекция «Музейная арт-терапия: введение»

Когда

19:00

Где

Музей Москвы

Сколько

бесплатно

Подробнее

В Музее Москвы на «Парке культуры» прочтут лекцию об арт-терапии, музейной педагогике и современном искусстве. Координаторка группы «Арт-терапия и музеи» Британской ассоциации арт-терапевтов Нана Жвитиашвили объяснит, что такое музейная арт-терапия и в каких форматах она может проходить, а также расскажет о том, с какими вызовами сталкиваются музеи при ее запуске и какие преимущества приобретают после ее реализации.

IMPROV DAY в КЦ «Дом»

Когда

19:00

Где

КЦ «Дом»

Сколько

500 руб

Подробнее

В культурном центре «Дом» пройдет последний IMPROV DAY в этом году. На этот раз вместо традиционного концерта импровизационной музыки, в особняке в Большом Овчинниковском устроят своеобразный шоукейс, где выступят разные группы, ранее зарекомендовавшие себя на музыкальных встречах «Дома». В программе: выступление участников Kubikmaggi, SexBerlin и «Театра яда», совместный альбом которых все лето звучал в качестве аудиоэкспоната выставке на «Первой фабрике авангарда», перформанс от постминималистов Different Places, шумовая аннигиляция от дуэта šs и выступление одних из главных представителей московской экспериментальной сцены Алексея Борисова, Константина Сухана и Оксаны Григорьевой.

Среда

15 декабря

Спектакль «Мамуйди»

Когда

20:00

Где

DOC industrial

Сколько

1 500 рублей

Подробнее
«UPI»

В Театре.doc покажут постановку про встречу матери и сына после 20-летнего тюремного заключения. Документальная пьеса писалась специально под актрису Марину Клещеву, которая провела 11 лет в местах лишения свободы за грабеж и разбой. В колонии она часто играла на сцене психотерапевтического театра, а освободившись — решила продолжить творческий путь. В этом ее поддержал Театр.doc, и в 49 лет Клещева впервые выступила на сцене настоящего театра.

Выставка «Деликатный фрактал»

Когда

12:00

Где

HSE Art Gallery

Сколько

бесплатно

Подробнее

В HSE Art Gallery пройдет персоналка междисциплинарного художника и сооснователя Школы дизайна ВШК Протея Темена. Сама выставка стала частью большого проекта «Внутренняя школа открытых исследований», где художник изучает тонкие связи и пересечения между наукой, случайностью момента и поэзией повседневности. В текущую же экспозицию вошли его графика, генеративные медиаинсталляции, рабочий кабинет из «прошлого» науки и объект «Океан памяти», созданный из десятков видео, звуков и текстов — «цифровой бульон из человеческих и нечеловеческих умов в мире, где больше нет насилия и боли», как описывает его Темен.

Онлайн-дискуссия «Как мы (не) говорили и (не) говорим о гендере» в «Гараже»

Когда

19:00

Где

«Гараж» // Онлайн

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В «Гараже» поговорят о гендерной повестке советских и российских медиа. Авторка телеграм-каналов «Вашу мать» и «Дочь разбойника» Настя Красильникова, соосновательница проекта «Фемдача» Дарья Серенко, автор YouTube-канала Straight Talk with Gay People Карен Шаинян и гендерная исследовательница и авторка телеграм-канала «Бессмертный пол» Саша Талавер обсудят, как менялась гендерная политика медиа в советские годы и как социально-политический и исторический контексты сказываются на гендерных установках в российской медиасреде сейчас. Модератор — писательница и поэтесса Оксана Васякина.

Выставка «Открытки от художников. Зима»

Когда

11:00

Где

Фонд культуры «Екатерина»

Сколько

бесплатно

Подробнее

В начале XX века в России сложился особый художественный стиль новогодней открытки с кремлевскими башнями, Дедом Морозом и сюжетами праздничного застолья: их рисовали Илья Репин, Александр Бенуа, Иван Билибин, Игорь Грабарь и многие другие. В этом же году наши современники продолжают традицию и представляют новогодние открытки в своем авторском стиле. Среди участников — студенты мастерских Владимира Дубосарского и Айдан Салаховой.

Спектакль «Созвездия»

Когда

20:00

Где

Музей Москвы

Сколько

от 3 000 рублей

Подробнее

«Все, что могло бы случиться», или Увлекательное путешествие Саши Горчилина и Саши Янковской в квантовую мультивселенную. На новой сцене «Практики» в Музее Москвы покажут постановку «Созвездия» мастерской Олега Кудряшова по одноименной пьесе британского драматурга Ника Пэйна. В основе спектакля — история молодой пары, попавшей в параллельную вселенную, где одновременно сосуществуют несколько вариантов развития событий: измены с разных сторон, страшные диагнозы, бальные танцы, свои и чужие свадьбы и не только — все под вопросом «А что, если бы…?».

Спецпоказ фильма «Загородная прогулка» в «Иллюзионе»

Когда

19:30

Где

«Иллюзион»

Сколько

300 рублей

Подробнее

К выходу книги Паскаля Мерижо «Жан Ренуар» в «Иллюзионе» устроят спецпоказ короткометражной драмы Жана Ренуара «Загородная прогулка» — незаконченной экранизации Ги де Мопассана, «вырванной из рук режиссера и спустя годы перемонтированной без его участия» и по итогу ставшей шедевром французского кинематографа.

После показа состоится обсуждение с Виктором Зацепиным — историком кино и главным редактором издательства Rosebud.

Четверг

16 декабря

Спецпоказ фильма «Матрица: Воскрешение»

Когда

19:30

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

от 700 рублей

Подробнее
«UPI»

В «Октябре» проведут премьеру четвертой части легендарной «Матрицы» сестер Вачовски с постаревшим Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях. По сюжету после событий оригинальной трилогии Нео и Тринити снова подключаются к Матрице, однако в этот раз у героев стирается память. Тогда Томас Андерсон, он же Нео, случайно встречает девушку с татуировкой белого кролика, и история повторяется вновь.

Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Антон Долин.

«Штадт» в Powerhouse

Когда

20:00

Где

Powerhouse

Сколько

500 рублей

Подробнее

«​​Во время этого концерта не планируется переворот. Во время этого концерта не планируется внезапная презентация альбома», — заявляет создатель EBM-дарквейв-проекта «Штадт» Дмитрий Филюшин. Обычно подобные анонсы говорят об обратном, учитывая, что в прошлом году ребята обещали выпустить альбом к концу 2021 года — так что приходите проверить.

Спектакль «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре»

Когда

20:00

Где

«Гоголь-центр»

Сколько

от 6 500 рублей

Подробнее

Последний шанс попасть на нашумевших «Петровых в гриппе» Антона Федорова в «Гоголь-центре» перед Новым годом. Билетов осталось немного, так что советуем поторопиться.

Перформанс-читка «Один миллион лет (прошлое и будущее)» в «Гараже»

Когда

18:00

Где

«Гараж»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В рамках выставки «Служба времени» в атриуме «Гаража» пройдет перформанс-читка книги Она Кавары «Один миллион лет (прошлое и будущее)» — сборника из 24 произведений о человеческой жизни. Всего в книге 2 тысячи страниц, где каждая из жизней занимает не более нескольких строчек.

Кстати, участником перформанса может стать любой желающий, а тот, «кто не идентифицирует себя со своим биологическим полом», сможет выбрать определенный набор дат, которые хочет прочитать.

Выставка Trading

Когда

8 декабря — 30 января

Где

Галерея RuArts

Сколько

бесплатно

Подробнее

В галерее RuArts в 1-м Зачатьевском переулке пройдет выставка Александра Егорова, посвященная осмыслению потребительской культуры и переизбытка цифровых изображений. В своем творчестве художник объединяет фотографию и цифровые технологии, а на выставке представит свои снимки в стиле абстрактного неоэкспрессионизма и с отсылками к фотографическим экспериментам Томаса Раффа.

«Конус Маха» х «Шаййм» в «Китайском летчике»

Когда

20:00

Где

«Китайский летчик Джао Да»

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Тяжелая психоделическая акустика с восточными мотивами от группы «Конус Маха» и этно-арт-рок с элементами ритуальной музыки, джаза и постхардкора от группы «Шаййм» — в легендарном «Китайском летчике» в Лубянском проезде пройдет совместный концерт излюбленных героев московской альтернативной инди-сцены — а значит, акустическому разносу с контрабасом быть.

Обложка: Театр «Практика»

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