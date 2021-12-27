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События недели27 декабря 2021

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
АвторЯся Контарь
РедакторЛёва Левченко

Понедельник

27 декабря

Вторник

28 декабря

Среда

29 декабря

Четверг

30 декабря

Пятница

31 декабря

Суббота

1 января

Воскресенье

2 января

На обложке фильм «Лакричная пицца»

Понедельник

27 декабря

Фильм «Нас других не будет»

Когда

20:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

от 600 рублей

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Фотография: «Каро Фильм Менеджмент»

В день рождения Сергея Бодрова-младшего в «Октябре» — спецпоказ документальнгого фильма киноведа Петра Шепотинника («Хуциев. Мотор идет», «Игроки, или Сейчас выйдет Олег») про жизнь и карьеру актера — символа 90-х. В основе киноочерка — интервью и видеоархивы, собранные режиссером за те 30 постсоветских лет, среди героев — те самые свои из легендарного «Брата», то есть друзья и коллеги Бодрова: режиссер Алексей Балабанов, продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов и многие другие, а в качестве композитора — Вячеслав Бутусов.

Выставка Dreams to Return

Когда

19:00

Где

WIP

Сколько

бесплатно

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Тридцатилетие распада СССР страна как будто бы не заметила. Но есть что-то в воздухе — иначе объяснить, как в Москве одновременно в двух местах — огромном Доме культуры и, наоборот, маленьком клубе-галерее — проходят две выставки про 90-е? Молодая художница Дарья Пасечник, конечно, не Рагнар Кьяртанссон, «Санта-Барбару» не переснимает, да и WIP не ГЭС-2, но dashing 90s они воспринимают на одинаковом расстоянии: как странное, мифологизированное, но наивное время — вот Пасечник и рисует на коврах, в частности, детей.

Спектакль «Поле»

Когда

20:00

Где

Музей Москвы

Сколько

5 000 рублей

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Середина ХХ века, колхоз, Вторая мировая война — на новой сцене «Практики» в Музее Москвы повторно поставят спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» — историю о счастье, горе и человеческом предназначении. Семь актрис — выпускниц мастерских Дмитрия Брусникина и Романа Козака Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина Гусева и Анна Зайкова играют одну женщину, но в разные периоды ее жизни — от юности до глубокой старости.

Спецпоказ фильма «Карнавальная ночь»

Когда

20:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

от 600 рублей

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Показ цифрового ремастера «Карнавальной ночи», триумфального кинодебюта Эльдара Рязанова о том, как обхитрить начальника-зануду и весело справить Новый год на работе.

«Новая красивая выставка» в «Зарядье»

Когда

14:00

Где

«Зарядье»

Сколько

100 рублей

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В выставочном зале «Зарядья» откроется масштабная выставка, исследующая тему праздника. Всего в экспозицию вошли более 50 работ современных художников, среди которых портреты звезд «Голубого огонька» от группы ППСС (они же Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), работа Саши Фроловой Antennas, посвященная детству, картина Григория Орехова Last Christmas о том, что «надо наслаждаться сегодняшнем днем и счастьем», быть в состоянии «здесь и сейчас», и многие другие арт-объекты, «ретранслирующие праздничные ощущения художников».

Выставка Sovrisk #Напотоке

Когда

14:00

Где

«Зарядье»

Сколько

100 рублей

Еще одна выставка в «Зарядье» — на этот раз посвященная Рождеству и расположенная в подземном музее парка. В качестве организаторов выставки выступил открытый художественный проект «После иконы», посвященный поиску «нового художественного языка» и «новой выразительности» в современном христианском искусстве, художники — Сергей Некрасов, Кэти Меладзе и Софья Игошина.

Концерт «Где спит твое сердце»

Когда

18:00, 20:00

Где

пространство «Внутри»

Сколько

1 500 рублей

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«На этот раз никто не пострадает, не свяжется с террористами и не погибнет от бомб», — заявляют организаторы рождественского концерта. Действительно, «Где спит твое сердце» — одно из самых спокойных представлений творческой группировки «Дочери СОСО», где во время выступления никто не выходит замуж за представителей радикального ислама и не анализирует события грузино-абхазского конфликта. В «Где спит твое сердце» актеры поют песни Нины Симон, Пегги Ли, Эллы Фицджеральд и Билли Холидей, пьют вино и какао и читают смешные и грустные письма, которые дети писали Богу много лет назад, — отличный шанс взглянуть на творчество «Дочерей СОСО» с другой стороны.

Вторник

28 декабря

Фильм «10 дней с Сантой»

Когда

19:30

Где

«Полет»

Сколько

от 350 рублей

Подробнее

​​

Фотография: «Москино»

Карло, Джулия и трое их детей отправляются на рождественские каникулы в Лапландию, чтобы встретиться там с Санта-Клаусом. Во время путешествия их дом на колесах сбивает бородатого старика в костюме Санты, и в качестве компенсации пострадавший дед просит подвезти его до Стокгольма. Чем закончится поездка и как пройдут рождественские каникулы семьи в Швеции — узнаете на показе. Фильм представит руководитель итальянского культурного центра Сильвия Мандруццато.

Happy New Art’22

Когда

21 декабря — 22 января

Где

галерея «А3», галерея «Пересветов переулок», галерея «Нагорная», галерея «Беляево» и так далее

Сколько

бесплатно

Подробнее

Эко-арт-елки, мастер-класс по бальным танцам и своп в стиле «Голубого огонька» — объединение «Выставочные залы Москвы» подготовило новогоднюю программу Happy New Art’22, в которой собрало более 60 разных праздничных мероприятий для детей и взрослых. А для тех, кто в предновогодние дни решил остаться дома и готовить праздничные салаты, на сайте составили особую подборку кулинарных рецептов, новогодних фильмов и даже плейлист.

Спектакль «Бесы. Ночь» х новогодняя вечеринка в «Боярских палатах»

Когда

20:00

Где

«Боярские палаты СТД»

Сколько

1 500 рублей

Подробнее

Актеры «Мастерской Брусникина» тоже вовсю готовятся к праздникам и даже придумали особую новогоднюю акцию: при покупке билета на спектакль «Бесы. Ночь» в «Боярских палатах» можно бесплатно попасть на концерт и новогоднюю вечеринку с фри-баром @barevent_catering, которые пройдут после. И не забудьте, что «наряды приветствуются, а кутеж обязателен».

Выставка «Ужин с монстром»

Когда

11:00

Где

ресторан «Сирена», ул. Большая Спасская, 15

Сколько

бесплатно

Подробнее

Теперь в старейшем столичном ресторане-корабле «Сирена» можно не только поесть, но и увидеть современное искусство. В конце декабря в «Сирене» запустили серию выставок современного искусства, приуроченных к 30-летию ресторана. Первой из них стала экспозиция петербургской художницы Ирины Дрозд «Ужин с монстром». В нее вошли живопись и керамическая инсталляция с изображением мистических персонажей, монстров и сказочных существ «Стол с деликатесами». Не обошлось и без специального меню — все-таки «Сирена» — это в первую очередь ресторан.

Ретроспектива фильмов с Марлен Дитрих

Когда

19:30

Где

«Иллюзион»

Сколько

300 рублей

Подробнее

К 120-летию со дня рождения кинодивы Марлен Дитрих в «Иллюзионе» подготовили ретроспективу с ее участием. В программу вошло всего два фильма — зато каких: последняя романтическая драма актрисы, снятая по мотивам романа Пьера Луиса «Женщина и паяц», «Дьявол — это женщина» и шпионский фильм Джозефа фон Штернберга «Обесчещенная».

Среда

29 декабря

Премьера фильма «Лакричная пицца»

Когда

20:40

Где

«Художественный»

Сколько

1 200 рублей

Подробнее
Фотография: «Каро Фильм Менеджмент»

В рамках новогоднего фестиваля в «Художественном» организуют премьеру драмы Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» — истории любви на фоне 70-х в США с Брэдли Купером и Шоном Пенном на вторых ролях и 17-летним сыном Филипа Сеймура Хоффмана Купером и певицей из трио сестер Haim Аланой Хаим на первых. Мечтающий стать актером старшеклассник влюбляется в девушку, которая старше его на десять лет, и через нее знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом — невинные «Ночи в стиле буги».

Выставка «Bossom/Лоно»

Когда

17:00

Где

Pop Up Museum

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В галерее Pop Up Museum пройдет выставка «Bossom/Лоно», на которой представят работы 100 художниц со всего мира. «Творческий импульс» всей экспозиции задает феминистка, активистка и участница Венецианской биеннале Леонор Энтони. Она создаст арт-объект в виде женского бюстгальтера, копии которого отправят всем остальным участницам. Они, в свою очередь, должны доработать объект в своем уникальном стиле, используя собственные творческие методы.

Концерт Vice Versa

Когда

19:30

Где

«Бумажная фабрика»

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Московскому трио Vice Versa исполняется десять лет. В честь этого группа устраивает «настоящий праздник для всех поклонников тяжелой психоделии» и медленного рока старой школы на «Бумажной фабрике». На сцене их поддержат сладж-дум-ансамбль HeXenblatt и экспериментальный дарк-эмбиент-проект KP Transmission.

Премьера фильма «Самый лучший босс»

Когда

20:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

700 рублей

Подробнее

Еще одна премьера недели — комедия испанского режиссера и сценариста Фернандо Леон Де Араноа «Самый лучший босс» о том, как владелец семейного предприятия ждал визита финансовой комиссии (и дождался!). После показа — разговор с кинокритиком Антоном Долиным.

Новый год в Московском зоопарке

Когда

25–30 декабря

Где

Московский зоопарк

Сколько

бесплатно

Подробнее

С 25 по 30 декабря в Московский зоопарк будут бесплатно пускать посетителей, которые принесли подарок животным. Приносить рекомендуется косточки из экологически безопасных материалов, мячи и гантели для животных, а также другие игрушки из звериного вишлиста, которые можно найти в любом зоомагазине. Пункт приема зооподарков будет работать на главном входе с 09:00 до 16:00, а с полным списком новогодних подарков для больших панд, мангустов, рысей и других животных можно ознакомиться здесь.

Спектакль «Гамлет» и презентация новой коллекции ТО «Кружок» — «Кольцо познания»

Когда

19:00

Где

КЦ ЗИЛ

Сколько

800 рублей

Подробнее

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет премьера спектакля Васи Березина «Гамлет», совмещенная с показом новой коллекции творческого объединения «Кружок». Сама постановка — результат сотрудничества «Бинарного биотеатра» с музыкальной группой «Союз озверелых» и стритвир-брендом «Кружок», в работах которого переосмысляются советские культурные коды, связанные с космонавтикой, радио и НИИ. В новом же проекте создатели обещают соединение средневековых приемов с современными технологиями и акцентной типографикой.

Четверг

30 декабря

Фильм «Светлое Рождество»

Когда

19:00

Где

«Художественный»

Сколько

от 950 рублей

Подробнее
Фотография: «Каро Фильм Менеджмент»

В рамках все того же новогоднего фестиваля в «Художественном» покажут рождественский мюзикл режиссера «Касабланки» Майкла Кёртица — историю о том, как в разгар рождественского сезона бывшие военные оказались в полупустой гостинице в Вермонте, где «не было не только посетителей, но и снега», и решили устроить там свой праздник.

Корпоратив Директора Всего

Когда

19:00

Где

Blackout

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Если на настоящий предновогодний корпоратив вы так и не попали, можете заглянуть на корпоратив Директора Всего в клуб Blackout под Крымским мостом. Туда приглашают всех, кто активно трудился в течение года — партнеров, конкурентов, коллег и даже фрилансеров. Все для того, чтобы «отдел бухгалтерии смешался в танце с продажниками», а представители топ-менеджмента и руководители отделов наконец посоревновались в интеллектуальной игре «Когда? Что? Где?». Для самых скромных сотрудников — специальный шот KPI, а для самых раскрепощенных — джазовый диджей-сет Kotzi Brown. Также в программе вечера — концерт Директора Всего и модное караоке Марусиковой Лолы — героини вселенной Директора Всего, заведующей отделом мод концепт-стора «Секция». Дресс-код — business jazz.

Спектакль Black & Simpson

Когда

20:00

Где

Музей Москвы

Сколько

от 2 300 рублей

Подробнее

Жертва, убийца и переписка длиной в 15 лет — в «Практике» повторно поставят один из фирменных спектаклей театра — вербатим американского режиссера Казимира Лиске о скорби и всепрощении. В основе постановки — реальная переписка сидящего в американской тюрьме преступника и отца изнасилованной и убитой им девушки.

Вечеринка для друзей в «Доме»

Когда

20:00

Где

КЦ «Дом»

Сколько

2 000 рублей

Подробнее

В последний четверг этого года в культурном центре «Дом» проведут предновогодний вечер для друзей культурного центра — с реками шампанского и музыкальными представлениями. В программе сочинения Джона Адамса, Павла Карманова, Габриэля Прокофьева, Дмитрия Селипанова, Настасьи Хрущевой, Брайса Десснера, Владимира Мартынова, Алексея Айги и мини-презентации альбомов Селипанова, Хрущевой и Прокофьева.

Перформанс-читка «Один миллион лет (прошлое и будущее)»

Когда

18:00

Где

«Гараж»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Подробнее

В рамках выставки «Служба времени» в атриуме «Гаража» пройдет заключительный перформанс-читка книги Она Кавары «Один миллион лет (прошлое и будущее)» — сборника из 24 произведений о человеческой жизни. Всего в книге 2 тысячи страниц, где каждая из жизней занимает не более нескольких строчек.

Как и в предыдущие разы, участником перформанса может стать любой желающий, а тот, «кто не идентифицирует себя со своим биологическим полом», сможет выбрать определенный набор дат, которые хочет прочитать.

Пятница

31 декабря

Спектакль «Щелкунчик» в Большом театре

Когда

18:00

Где

Большой театр

Сколько

неизвестно

Подробнее
Фотография: Дамир Юсупов/Большой театр

Если же саундтреки из «Семнадцати мгновений весны» вам не по душе, можете сходить на «Щелкунчика» в Большом театре. Несмотря на то что спектакль показывают уже более 55 лет, билеты до сих пор разлетаются так быстро, что Большому даже пришлось отказаться от новогодних онлайн-продаж.

Спектакль начнется в 18:00 и закончится в 23:45, так что у вас будет еще 15 минут до курантов, чтобы приобрести бокал шампанского в буфете или же добраться до места, где вы собираетесь встречать Новый год.

Фильм «Эта замечательная жизнь»

Когда

17:00

Где

«Художественный»

Сколько

950 рублей

Подробнее

Последний шанс зарядиться праздничным настроением — сходить на картину Фрэнка Капры о знакомстве героя, желающего совершить самоубийство, с его ангелом-хранителем.

Фильм номинировали на пять «Оскаров», а Капра не раз признавался, что сам настолько полюбил «Эту замечательную жизнь», что смотрел ее вместе с семьей каждое Рождество.

Спектакль «Человек из Подольска»

Когда

20:00

Где

«Doc на острове»

Сколько

от 2 700 рублей

Подробнее

Кажется, в этом году комедию Дмитрия Данилова ставил каждый, кому не лень. Ее экранизировали, показывали в «Практике», «Около» и «Приюте комедианта». «Театр.doc» не стал исключением — абсурдную историю про допрос в отделении, который превратился в сеанс психотерапии, поставили Михаил Угаров и Игорь Стам — на удивление обошлось без привычных доковских приемов.

Новогодний концерт в соборе на Малой Грузинской

Когда

20:30

Где

Римско-католический кафедральный собор

Сколько

от 1 000 рублей

Подробнее

В лютеранском соборе на Малой Грузинской пройдет традиционный новогодний концерт, на котором выступят абхазские музыканты Кристина Эшба и Лука Гаделия. Так что если вы готовы пожертвовать приготовлением салата оливье ради предновогодней органной музыки из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», то вам сюда.

Суббота

1 января

Фильм «Страна ОЗ»

Когда

15:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

От 700 рублей

Подробнее
Фотография: «Парадиз»

Хорошая альтернатива восьми частям «Елок» и самое то для просмотра в похмельное январское утро — незамысловатая новогодняя комедия Василия Сигарева о том, как Ленка Шабадинова из поселка Малая Ляля пытается выжить среди бурной стихии русского праздника, или же убойный звездный трип по заколдованному новогоднему Екатеринбургу с Яной Трояновой, Александром Башировым и Гошей Куценко в главных ролях.

«Сказочный ПЗДЦ» в District27

Когда

00:00

Где

онлайн

Сколько

неизвестно

Подробнее

Продолжение новогодней вечеринки в District27 для самых стойких — все так же в формате рейв-сказки, но уже онлайн.

Воскресенье

2 января

Фильм «Снега больше не будет»

Когда

15:00

Где

«Художественный»

Сколько

850 рублей

Подробнее
Фотография: Capella Film

Под слоганом «Чернобыль — это только начало» в «Художественном» покажут черную комедию польских режиссеров и многократных лауреатов Берлинале Малгожаты Шумовской и Михаила Энглерта о чернобыльской катастрофе и ее последствиях. После аварии на АЭС главный герой обрел мистические способности и, отправившись в Европу, стал «современным исповедником» и успешным массажистом, который «лечит не только тела, но и души» богачей.

«Сисичка» в Blanc

Когда

22:00

Где

Blanc

Сколько

неизвестно

Подробнее

После праздничных застолий и под эгидой бодипозитива в Blanc устроят совместную вечеринку петербургского клуба «Изич» и московского лейбла System 108. В лайнапе сеты Kito Jempere, Липелиса, Филиппа Горбачева, Маленькой Гадины и Монастырской, фристайл рэп-комьюнити «ПУШШ» и не только.

Концерт «Залпом»

Когда

21:00

Где

«Ровесник»

Сколько

бесплатно

Подробнее

Каждый концерт «Залпом„ — театрализованное представление на грани веселой попойки и белой горячки с вытекающей из нее драки с героями из русского фольклора наперевес. Несмотря на все это безумие, музыканты всегда ответственно относятся к выбору концертной площадки и концепции. Из последнего, например, новогодняя елка в советском кафе, богемный угар на вечеринке „Русский аттракцион“ в месте, напоминающем бандитское казино времен 90-х, перформанс с Лешим в Mutabor и выступление с кавером песни „Кукла колдуна“ „Короля и шута“ на премии Jager Music Awards.

В этот же раз выбор группы пал на «Ровесник». Что ребята будут исполнять в стенах особняка в Малом Гнездниковском — неизвестно. Впервые за долгое время «Залпом» не анонсировали программу, и это интригует.

новая музыка

Как «Залпом» стали серьезнее на новом альбоме «Лес видит»: Мантры, фит с i61 и фольклор

Читать

Фильм «Любовное настроение»

Когда

15:00

Где

«Каро 11 Октябрь»

Сколько

От 700 рублей

Подробнее

В «Октябре» устроят праздничный марафон из главных релизов компании «Иноекино» 2021 года. Откроется фестиваль спецпоказом драмы Вонга Кар-Вая о любовном томлении, одиночестве и тайнах «Любовное настроение» — еще и в новейшей 4K-реставрации, созданной под контролем режиссера специально к 20-летию картины.

Среди других лент киномарафона — «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, «Таксист» Мартина Скорсезе, «Чунгкингский экспресс» Кар-Вая, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «На игле» Дэнни Бойла, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и «Персона» Ингмара Бергмана.

Архитектурная экскурсия в «Гараже»

Когда

12:00, 14:00

Где

«Гараж»

Сколько

бесплатно, по предварительной регистрации

Те, кто не попал на архитектурные прогулки с «Гаражом» в декабре, могут отправиться на экскурсию в будущее здание музея в это воскресенье и послушать там о прошлом и будущем павильона «Шестигранник» — постройки, спроектированной архитектором Иваном Жолтовским в 1923 году в рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки. За 99 лет она успела побыть танцплощадкой, цехом по производству лимонада, почти сгореть при пожаре, стать полностью заброшенной и в итоге превратиться в филиал музея современного искусства.

архитектура

«Гараж» прирастет «Шестигранником»

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Обложка: UPI

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Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
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«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
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«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
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Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
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Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

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