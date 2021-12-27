Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Фильм «Нас других не будет»

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Фотография: «Каро Фильм Менеджмент»

В день рождения Сергея Бодрова-младшего в «Октябре» — спецпоказ документальнгого фильма киноведа Петра Шепотинника («Хуциев. Мотор идет», «Игроки, или Сейчас выйдет Олег») про жизнь и карьеру актера — символа 90-х. В основе киноочерка — интервью и видеоархивы, собранные режиссером за те 30 постсоветских лет, среди героев — те самые свои из легендарного «Брата», то есть друзья и коллеги Бодрова: режиссер Алексей Балабанов, продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов и многие другие, а в качестве композитора — Вячеслав Бутусов.

Выставка Dreams to Return

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Тридцатилетие распада СССР страна как будто бы не заметила. Но есть что-то в воздухе — иначе объяснить, как в Москве одновременно в двух местах — огромном Доме культуры и, наоборот, маленьком клубе-галерее — проходят две выставки про 90-е? Молодая художница Дарья Пасечник, конечно, не Рагнар Кьяртанссон, «Санта-Барбару» не переснимает, да и WIP не ГЭС-2, но dashing 90s они воспринимают на одинаковом расстоянии: как странное, мифологизированное, но наивное время — вот Пасечник и рисует на коврах, в частности, детей.

Спектакль «Поле»

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Середина ХХ века, колхоз, Вторая мировая война — на новой сцене «Практики» в Музее Москвы повторно поставят спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» — историю о счастье, горе и человеческом предназначении. Семь актрис — выпускниц мастерских Дмитрия Брусникина и Романа Козака Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина Гусева и Анна Зайкова играют одну женщину, но в разные периоды ее жизни — от юности до глубокой старости.

Спецпоказ фильма «Карнавальная ночь»

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Показ цифрового ремастера «Карнавальной ночи», триумфального кинодебюта Эльдара Рязанова о том, как обхитрить начальника-зануду и весело справить Новый год на работе.

«Новая красивая выставка» в «Зарядье»

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В выставочном зале «Зарядья» откроется масштабная выставка, исследующая тему праздника. Всего в экспозицию вошли более 50 работ современных художников, среди которых портреты звезд «Голубого огонька» от группы ППСС (они же Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), работа Саши Фроловой Antennas, посвященная детству, картина Григория Орехова Last Christmas о том, что «надо наслаждаться сегодняшнем днем и счастьем», быть в состоянии «здесь и сейчас», и многие другие арт-объекты, «ретранслирующие праздничные ощущения художников».

Выставка Sovrisk #Напотоке

Когда 14:00 Где «Зарядье» Сколько 100 рублей Подробнее

Еще одна выставка в «Зарядье» — на этот раз посвященная Рождеству и расположенная в подземном музее парка. В качестве организаторов выставки выступил открытый художественный проект «После иконы», посвященный поиску «нового художественного языка» и «новой выразительности» в современном христианском искусстве, художники — Сергей Некрасов, Кэти Меладзе и Софья Игошина.

Концерт «Где спит твое сердце»

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«На этот раз никто не пострадает, не свяжется с террористами и не погибнет от бомб», — заявляют организаторы рождественского концерта. Действительно, «Где спит твое сердце» — одно из самых спокойных представлений творческой группировки «Дочери СОСО», где во время выступления никто не выходит замуж за представителей радикального ислама и не анализирует события грузино-абхазского конфликта. В «Где спит твое сердце» актеры поют песни Нины Симон, Пегги Ли, Эллы Фицджеральд и Билли Холидей, пьют вино и какао и читают смешные и грустные письма, которые дети писали Богу много лет назад, — отличный шанс взглянуть на творчество «Дочерей СОСО» с другой стороны.