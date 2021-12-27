Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
На обложке фильм «Лакричная пицца»
Понедельник
27 декабря
Фильм «Нас других не будет»
Когда
20:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
от 600 рублей
В день рождения Сергея Бодрова-младшего в «Октябре» — спецпоказ документальнгого фильма киноведа Петра Шепотинника («Хуциев. Мотор идет», «Игроки, или Сейчас выйдет Олег») про жизнь и карьеру актера — символа 90-х. В основе киноочерка — интервью и видеоархивы, собранные режиссером за те 30 постсоветских лет, среди героев — те самые свои из легендарного «Брата», то есть друзья и коллеги Бодрова: режиссер Алексей Балабанов, продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов и многие другие, а в качестве композитора — Вячеслав Бутусов.
Выставка Dreams to Return
Когда
19:00
Где
WIP
Сколько
бесплатно
Тридцатилетие распада СССР страна как будто бы не заметила. Но есть что-то в воздухе — иначе объяснить, как в Москве одновременно в двух местах — огромном Доме культуры и, наоборот, маленьком клубе-галерее — проходят две выставки про 90-е? Молодая художница Дарья Пасечник, конечно, не Рагнар Кьяртанссон, «Санта-Барбару» не переснимает, да и WIP не ГЭС-2, но dashing 90s они воспринимают на одинаковом расстоянии: как странное, мифологизированное, но наивное время — вот Пасечник и рисует на коврах, в частности, детей.
Спектакль «Поле»
Когда
20:00
Где
Музей Москвы
Сколько
5 000 рублей
Середина ХХ века, колхоз, Вторая мировая война — на новой сцене «Практики» в Музее Москвы повторно поставят спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» — историю о счастье, горе и человеческом предназначении. Семь актрис — выпускниц мастерских Дмитрия Брусникина и Романа Козака Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина Гусева и Анна Зайкова играют одну женщину, но в разные периоды ее жизни — от юности до глубокой старости.
Спецпоказ фильма «Карнавальная ночь»
Когда
20:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
от 600 рублей
Показ цифрового ремастера «Карнавальной ночи», триумфального кинодебюта Эльдара Рязанова о том, как обхитрить начальника-зануду и весело справить Новый год на работе.
«Новая красивая выставка» в «Зарядье»
Когда
14:00
Где
«Зарядье»
Сколько
100 рублей
В выставочном зале «Зарядья» откроется масштабная выставка, исследующая тему праздника. Всего в экспозицию вошли более 50 работ современных художников, среди которых портреты звезд «Голубого огонька» от группы ППСС (они же Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), работа Саши Фроловой Antennas, посвященная детству, картина Григория Орехова Last Christmas о том, что «надо наслаждаться сегодняшнем днем и счастьем», быть в состоянии «здесь и сейчас», и многие другие арт-объекты, «ретранслирующие праздничные ощущения художников».
Выставка Sovrisk #Напотоке
Когда
14:00
Где
«Зарядье»
Сколько
100 рублей
Еще одна выставка в «Зарядье» — на этот раз посвященная Рождеству и расположенная в подземном музее парка. В качестве организаторов выставки выступил открытый художественный проект «После иконы», посвященный поиску «нового художественного языка» и «новой выразительности» в современном христианском искусстве, художники — Сергей Некрасов, Кэти Меладзе и Софья Игошина.
Концерт «Где спит твое сердце»
Когда
18:00, 20:00
Где
пространство «Внутри»
Сколько
1 500 рублей
«На этот раз никто не пострадает, не свяжется с террористами и не погибнет от бомб», — заявляют организаторы рождественского концерта. Действительно, «Где спит твое сердце» — одно из самых спокойных представлений творческой группировки «Дочери СОСО», где во время выступления никто не выходит замуж за представителей радикального ислама и не анализирует события грузино-абхазского конфликта. В «Где спит твое сердце» актеры поют песни Нины Симон, Пегги Ли, Эллы Фицджеральд и Билли Холидей, пьют вино и какао и читают смешные и грустные письма, которые дети писали Богу много лет назад, — отличный шанс взглянуть на творчество «Дочерей СОСО» с другой стороны.
Вторник
28 декабря
Фильм «10 дней с Сантой»
Когда
19:30
Где
«Полет»
Сколько
от 350 рублей
Карло, Джулия и трое их детей отправляются на рождественские каникулы в Лапландию, чтобы встретиться там с Санта-Клаусом. Во время путешествия их дом на колесах сбивает бородатого старика в костюме Санты, и в качестве компенсации пострадавший дед просит подвезти его до Стокгольма. Чем закончится поездка и как пройдут рождественские каникулы семьи в Швеции — узнаете на показе. Фильм представит руководитель итальянского культурного центра Сильвия Мандруццато.
Happy New Art’22
Когда
21 декабря — 22 января
Где
галерея «А3», галерея «Пересветов переулок», галерея «Нагорная», галерея «Беляево» и так далее
Сколько
бесплатно
Эко-арт-елки, мастер-класс по бальным танцам и своп в стиле «Голубого огонька» — объединение «Выставочные залы Москвы» подготовило новогоднюю программу Happy New Art’22, в которой собрало более 60 разных праздничных мероприятий для детей и взрослых. А для тех, кто в предновогодние дни решил остаться дома и готовить праздничные салаты, на сайте составили особую подборку кулинарных рецептов, новогодних фильмов и даже плейлист.
Спектакль «Бесы. Ночь» х новогодняя вечеринка в «Боярских палатах»
Когда
20:00
Где
«Боярские палаты СТД»
Сколько
1 500 рублей
Актеры «Мастерской Брусникина» тоже вовсю готовятся к праздникам и даже придумали особую новогоднюю акцию: при покупке билета на спектакль «Бесы. Ночь» в «Боярских палатах» можно бесплатно попасть на концерт и новогоднюю вечеринку с фри-баром @barevent_catering, которые пройдут после. И не забудьте, что «наряды приветствуются, а кутеж обязателен».
Выставка «Ужин с монстром»
Когда
11:00
Где
ресторан «Сирена», ул. Большая Спасская, 15
Сколько
бесплатно
Теперь в старейшем столичном ресторане-корабле «Сирена» можно не только поесть, но и увидеть современное искусство. В конце декабря в «Сирене» запустили серию выставок современного искусства, приуроченных к 30-летию ресторана. Первой из них стала экспозиция петербургской художницы Ирины Дрозд «Ужин с монстром». В нее вошли живопись и керамическая инсталляция с изображением мистических персонажей, монстров и сказочных существ «Стол с деликатесами». Не обошлось и без специального меню — все-таки «Сирена» — это в первую очередь ресторан.
Ретроспектива фильмов с Марлен Дитрих
Когда
19:30
Где
«Иллюзион»
Сколько
300 рублей
К 120-летию со дня рождения кинодивы Марлен Дитрих в «Иллюзионе» подготовили ретроспективу с ее участием. В программу вошло всего два фильма — зато каких: последняя романтическая драма актрисы, снятая по мотивам романа Пьера Луиса «Женщина и паяц», «Дьявол — это женщина» и шпионский фильм Джозефа фон Штернберга «Обесчещенная».
Среда
29 декабря
Премьера фильма «Лакричная пицца»
Когда
20:40
Где
«Художественный»
Сколько
1 200 рублей
В рамках новогоднего фестиваля в «Художественном» организуют премьеру драмы Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» — истории любви на фоне 70-х в США с Брэдли Купером и Шоном Пенном на вторых ролях и 17-летним сыном Филипа Сеймура Хоффмана Купером и певицей из трио сестер Haim Аланой Хаим на первых. Мечтающий стать актером старшеклассник влюбляется в девушку, которая старше его на десять лет, и через нее знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом — невинные «Ночи в стиле буги».
Выставка «Bossom/Лоно»
Когда
17:00
Где
Pop Up Museum
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В галерее Pop Up Museum пройдет выставка «Bossom/Лоно», на которой представят работы 100 художниц со всего мира. «Творческий импульс» всей экспозиции задает феминистка, активистка и участница Венецианской биеннале Леонор Энтони. Она создаст арт-объект в виде женского бюстгальтера, копии которого отправят всем остальным участницам. Они, в свою очередь, должны доработать объект в своем уникальном стиле, используя собственные творческие методы.
Концерт Vice Versa
Когда
19:30
Где
«Бумажная фабрика»
Сколько
от 500 рублей
Московскому трио Vice Versa исполняется десять лет. В честь этого группа устраивает «настоящий праздник для всех поклонников тяжелой психоделии» и медленного рока старой школы на «Бумажной фабрике». На сцене их поддержат сладж-дум-ансамбль HeXenblatt и экспериментальный дарк-эмбиент-проект KP Transmission.
Премьера фильма «Самый лучший босс»
Когда
20:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
700 рублей
Еще одна премьера недели — комедия испанского режиссера и сценариста Фернандо Леон Де Араноа «Самый лучший босс» о том, как владелец семейного предприятия ждал визита финансовой комиссии (и дождался!). После показа — разговор с кинокритиком Антоном Долиным.
Новый год в Московском зоопарке
Когда
25–30 декабря
Где
Московский зоопарк
Сколько
бесплатно
С 25 по 30 декабря в Московский зоопарк будут бесплатно пускать посетителей, которые принесли подарок животным. Приносить рекомендуется косточки из экологически безопасных материалов, мячи и гантели для животных, а также другие игрушки из звериного вишлиста, которые можно найти в любом зоомагазине. Пункт приема зооподарков будет работать на главном входе с 09:00 до 16:00, а с полным списком новогодних подарков для больших панд, мангустов, рысей и других животных можно ознакомиться здесь.
Спектакль «Гамлет» и презентация новой коллекции ТО «Кружок» — «Кольцо познания»
Когда
19:00
Где
КЦ ЗИЛ
Сколько
800 рублей
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет премьера спектакля Васи Березина «Гамлет», совмещенная с показом новой коллекции творческого объединения «Кружок». Сама постановка — результат сотрудничества «Бинарного биотеатра» с музыкальной группой «Союз озверелых» и стритвир-брендом «Кружок», в работах которого переосмысляются советские культурные коды, связанные с космонавтикой, радио и НИИ. В новом же проекте создатели обещают соединение средневековых приемов с современными технологиями и акцентной типографикой.
Четверг
30 декабря
Фильм «Светлое Рождество»
Когда
19:00
Где
«Художественный»
Сколько
от 950 рублей
В рамках все того же новогоднего фестиваля в «Художественном» покажут рождественский мюзикл режиссера «Касабланки» Майкла Кёртица — историю о том, как в разгар рождественского сезона бывшие военные оказались в полупустой гостинице в Вермонте, где «не было не только посетителей, но и снега», и решили устроить там свой праздник.
Корпоратив Директора Всего
Когда
19:00
Где
Blackout
Сколько
от 500 рублей
Если на настоящий предновогодний корпоратив вы так и не попали, можете заглянуть на корпоратив Директора Всего в клуб Blackout под Крымским мостом. Туда приглашают всех, кто активно трудился в течение года — партнеров, конкурентов, коллег и даже фрилансеров. Все для того, чтобы «отдел бухгалтерии смешался в танце с продажниками», а представители топ-менеджмента и руководители отделов наконец посоревновались в интеллектуальной игре «Когда? Что? Где?». Для самых скромных сотрудников — специальный шот KPI, а для самых раскрепощенных — джазовый диджей-сет Kotzi Brown. Также в программе вечера — концерт Директора Всего и модное караоке Марусиковой Лолы — героини вселенной Директора Всего, заведующей отделом мод концепт-стора «Секция». Дресс-код — business jazz.
Спектакль Black & Simpson
Когда
20:00
Где
Музей Москвы
Сколько
от 2 300 рублей
Жертва, убийца и переписка длиной в 15 лет — в «Практике» повторно поставят один из фирменных спектаклей театра — вербатим американского режиссера Казимира Лиске о скорби и всепрощении. В основе постановки — реальная переписка сидящего в американской тюрьме преступника и отца изнасилованной и убитой им девушки.
Вечеринка для друзей в «Доме»
Когда
20:00
Где
КЦ «Дом»
Сколько
2 000 рублей
В последний четверг этого года в культурном центре «Дом» проведут предновогодний вечер для друзей культурного центра — с реками шампанского и музыкальными представлениями. В программе сочинения Джона Адамса, Павла Карманова, Габриэля Прокофьева, Дмитрия Селипанова, Настасьи Хрущевой, Брайса Десснера, Владимира Мартынова, Алексея Айги и мини-презентации альбомов Селипанова, Хрущевой и Прокофьева.
Перформанс-читка «Один миллион лет (прошлое и будущее)»
Когда
18:00
Где
«Гараж»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
В рамках выставки «Служба времени» в атриуме «Гаража» пройдет заключительный перформанс-читка книги Она Кавары «Один миллион лет (прошлое и будущее)» — сборника из 24 произведений о человеческой жизни. Всего в книге 2 тысячи страниц, где каждая из жизней занимает не более нескольких строчек.
Как и в предыдущие разы, участником перформанса может стать любой желающий, а тот, «кто не идентифицирует себя со своим биологическим полом», сможет выбрать определенный набор дат, которые хочет прочитать.
Пятница
31 декабря
Спектакль «Щелкунчик» в Большом театре
Когда
18:00
Где
Большой театр
Сколько
неизвестно
Если же саундтреки из «Семнадцати мгновений весны» вам не по душе, можете сходить на «Щелкунчика» в Большом театре. Несмотря на то что спектакль показывают уже более 55 лет, билеты до сих пор разлетаются так быстро, что Большому даже пришлось отказаться от новогодних онлайн-продаж.
Спектакль начнется в 18:00 и закончится в 23:45, так что у вас будет еще 15 минут до курантов, чтобы приобрести бокал шампанского в буфете или же добраться до места, где вы собираетесь встречать Новый год.
Фильм «Эта замечательная жизнь»
Когда
17:00
Где
«Художественный»
Сколько
950 рублей
Последний шанс зарядиться праздничным настроением — сходить на картину Фрэнка Капры о знакомстве героя, желающего совершить самоубийство, с его ангелом-хранителем.
Фильм номинировали на пять «Оскаров», а Капра не раз признавался, что сам настолько полюбил «Эту замечательную жизнь», что смотрел ее вместе с семьей каждое Рождество.
Спектакль «Человек из Подольска»
Когда
20:00
Где
«Doc на острове»
Сколько
от 2 700 рублей
Кажется, в этом году комедию Дмитрия Данилова ставил каждый, кому не лень. Ее экранизировали, показывали в «Практике», «Около» и «Приюте комедианта». «Театр.doc» не стал исключением — абсурдную историю про допрос в отделении, который превратился в сеанс психотерапии, поставили Михаил Угаров и Игорь Стам — на удивление обошлось без привычных доковских приемов.
Новогодний концерт в соборе на Малой Грузинской
Когда
20:30
Где
Римско-католический кафедральный собор
Сколько
от 1 000 рублей
В лютеранском соборе на Малой Грузинской пройдет традиционный новогодний концерт, на котором выступят абхазские музыканты Кристина Эшба и Лука Гаделия. Так что если вы готовы пожертвовать приготовлением салата оливье ради предновогодней органной музыки из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», то вам сюда.
Суббота
1 января
Фильм «Страна ОЗ»
Когда
15:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
От 700 рублей
Хорошая альтернатива восьми частям «Елок» и самое то для просмотра в похмельное январское утро — незамысловатая новогодняя комедия Василия Сигарева о том, как Ленка Шабадинова из поселка Малая Ляля пытается выжить среди бурной стихии русского праздника, или же убойный звездный трип по заколдованному новогоднему Екатеринбургу с Яной Трояновой, Александром Башировым и Гошей Куценко в главных ролях.
«Сказочный ПЗДЦ» в District27
Когда
00:00
Где
онлайн
Сколько
неизвестно
Продолжение новогодней вечеринки в District27 для самых стойких — все так же в формате рейв-сказки, но уже онлайн.
Воскресенье
2 января
Фильм «Снега больше не будет»
Когда
15:00
Где
«Художественный»
Сколько
850 рублей
Под слоганом «Чернобыль — это только начало» в «Художественном» покажут черную комедию польских режиссеров и многократных лауреатов Берлинале Малгожаты Шумовской и Михаила Энглерта о чернобыльской катастрофе и ее последствиях. После аварии на АЭС главный герой обрел мистические способности и, отправившись в Европу, стал «современным исповедником» и успешным массажистом, который «лечит не только тела, но и души» богачей.
«Сисичка» в Blanc
Когда
22:00
Где
Blanc
Сколько
неизвестно
После праздничных застолий и под эгидой бодипозитива в Blanc устроят совместную вечеринку петербургского клуба «Изич» и московского лейбла System 108. В лайнапе сеты Kito Jempere, Липелиса, Филиппа Горбачева, Маленькой Гадины и Монастырской, фристайл рэп-комьюнити «ПУШШ» и не только.
Концерт «Залпом»
Когда
21:00
Где
«Ровесник»
Сколько
бесплатно
Каждый концерт «Залпом„ — театрализованное представление на грани веселой попойки и белой горячки с вытекающей из нее драки с героями из русского фольклора наперевес. Несмотря на все это безумие, музыканты всегда ответственно относятся к выбору концертной площадки и концепции. Из последнего, например, новогодняя елка в советском кафе, богемный угар на вечеринке „Русский аттракцион“ в месте, напоминающем бандитское казино времен 90-х, перформанс с Лешим в Mutabor и выступление с кавером песни „Кукла колдуна“ „Короля и шута“ на премии Jager Music Awards.
В этот же раз выбор группы пал на «Ровесник». Что ребята будут исполнять в стенах особняка в Малом Гнездниковском — неизвестно. Впервые за долгое время «Залпом» не анонсировали программу, и это интригует.
новая музыка
Как «Залпом» стали серьезнее на новом альбоме «Лес видит»: Мантры, фит с i61 и фольклорЧитать
Фильм «Любовное настроение»
Когда
15:00
Где
«Каро 11 Октябрь»
Сколько
От 700 рублей
В «Октябре» устроят праздничный марафон из главных релизов компании «Иноекино» 2021 года. Откроется фестиваль спецпоказом драмы Вонга Кар-Вая о любовном томлении, одиночестве и тайнах «Любовное настроение» — еще и в новейшей 4K-реставрации, созданной под контролем режиссера специально к 20-летию картины.
Среди других лент киномарафона — «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, «Таксист» Мартина Скорсезе, «Чунгкингский экспресс» Кар-Вая, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «На игле» Дэнни Бойла, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и «Персона» Ингмара Бергмана.
Архитектурная экскурсия в «Гараже»
Когда
12:00, 14:00
Где
«Гараж»
Сколько
бесплатно, по предварительной регистрации
Те, кто не попал на архитектурные прогулки с «Гаражом» в декабре, могут отправиться на экскурсию в будущее здание музея в это воскресенье и послушать там о прошлом и будущем павильона «Шестигранник» — постройки, спроектированной архитектором Иваном Жолтовским в 1923 году в рамках Всероссийской сельскохозяйственной выставки. За 99 лет она успела побыть танцплощадкой, цехом по производству лимонада, почти сгореть при пожаре, стать полностью заброшенной и в итоге превратиться в филиал музея современного искусства.
Обложка: UPI