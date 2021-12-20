Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Выставки

«Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»

Когда до 14 марта Где Михайловский замок Русского музея Сколько 450 рублей Подробнее

Анна Лепорская была ученицей Каземира Малевича и бережно собирала и хранила работы основателя супрематизма и других авангардистов. Четыре года назад ее уникальный и масштабный архив из 512 рисунков, акварелей, гуашей, десяти картин и более 100 предметов из фарфора передали Русскому музею. В 2018-м на его основе провели выставку-блокбастер «Неожиданный Малевич». Теперь же покажут работы и самой Лепорской из все того же собрания. Как и ее муж, главный художник ЛФЗ Николай Суетин, Анна Александровна много работала с фарфором, отдавая предпочтения простым и строгим формам. Но ее пейзажи и постсупрематическая живопись — тоже в экспозиции, как и семейные фото разных лет, письма и документы.

«Одинокий голос человека»

Когда с 16 марта Где «Ленфильм» Сколько 250 рублей Подробнее

Выставка — оммаж Александру Сокурову должна была открыться еще летом — к 70—летию мастера, но дату перенесли, чтобы проект получился в том виде, как задумывался. Кураторская команда из режиссера Николай Хомерики, главного редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова и его же арт-директора Арины Журавлевой, художницы Полины Заславской и руководителя культурно-выставочного центра «Ленфильма» Константин Шавловского создала пространство биографии Сокурова, в котором место нашлось и афишам, и венецианскому «золотому льву», и инсталляциям. Лучше всего смотреть проект, конечно, с экскурсией (на нее надо записаться заранее). Кстати, «Одинокий голос человека» — это только начало серии экспозиций про режиссеров «ленинградской школы» на «Ленфильме». В следующем году выставки будут о Динаре Асановой, Григории Козинцеве и Илье Авербахе.

«Четвертая фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев»

Когда с 22 декабря по 14 марта Где Строгановский дворец Русского музея Сколько 350 рублей Подробнее

Фотобиеннале в Русском музее стала уже доброй традицией — впервые ее провели в 2011-м. Пока Эрмитаж и «Эрарта» показывают в этом декабре фешн-снимки (Лейбовиц, Ньютона, Линдберга и других), в Строгановском дворце упор сделали на другой жанр: неприглаженные любительские кадры из собрания региональных музеев. Те охватывают период с 1870-х по 1930-е и, кажется, говорят о стране, нашей общей истории и быте куда больше парадных снимков, снятых профессионалами.

Александра Гарт — «Лес паутины»

Когда с 24 декабря по 7 февраля Где Anna Nova Gallery Сколько 200 рублей Подробнее

Для Александры Гарт, одной из основательниц интровертного пространства «Стыд», «Лес паутины» станет первым большим галерейным проектом. На двух этажах Anna Nova она масштабирует в жанре тотальной инсталляции свои рефлексии о черно-белом бытовании в эпоху антропоцена. Будет как ее фирменная графика — в том числе на 12-метровом (!!!) пергамине, так и причудливые конструкции из металла, жидкой резины и со звучащими лайтбоксами.

Фотовыставка Криса Маркера

Когда до 9 января Где «Ленфильм» Сколько бесплатно Подробнее

С начала декабря на «Ленфильме» запустили ретроспективу Криса Маркера (настоящее имя — Кристиан-Франсуа Буш-Вильнев) — французского документалиста, открывшего жанр видеоэссе и много снимавшего в СССР. Камерная выставка его фото — часть большой программы-посвящения режиссеру. Она как раз показывает, какой тот увидел советскую России, начиная с 1950-х (его фильм «Письмо из Сибири» 1957 года). Публике эти кадры показывают впервые.

«Оптомицелий»

Когда до 13 февраля Где Art.ITMO.Residency Сколько вход свободный по записи Подробнее

Еще одна выставка от выпускников и учащихся магистратуры по программе Art& Science Университета ИТМО. Как и всегда у этой институции, разобраться без арт-медиации в увиденном вряд ли получится. Благо их проводят часто, и они бесплатные. На этот раз в художественной форме тут разбираются с оптикой (главным научным интересом университета) и экосистемой мицелия (то есть грибницами). Среди участников, например, Галина Алферова, занимающаяся изучением вопросов экологии и устойчивого развития в арте, и Григорий Киргизов — программист и участник выставки Ars Electronica: Pangardenia. Куратор «Оптомицелия» — мультимедийный художник Евгений Хлопотов.