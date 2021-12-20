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События недели20 декабря 2021

Чем заняться в Петербурге на этой неделе Фестиваль «Другая сцена» в Александринке, концерт «Молчат дома», японское кино в «Родине» и сразу три новогодние ярмарки

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
АвторОльга Лепесткова
РедакторСаша Иорданов

Выставки

Театр

Музыка

Кино

Другое

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.

Александра Гарт — «Лес паутины»

Выставки

«Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»

Когда

до 14 марта

Где

Михайловский замок Русского музея

Сколько

450 рублей

Подробнее

Анна Лепорская была ученицей Каземира Малевича и бережно собирала и хранила работы основателя супрематизма и других авангардистов. Четыре года назад ее уникальный и масштабный архив из 512 рисунков, акварелей, гуашей, десяти картин и более 100 предметов из фарфора передали Русскому музею. В 2018-м на его основе провели выставку-блокбастер «Неожиданный Малевич». Теперь же покажут работы и самой Лепорской из все того же собрания. Как и ее муж, главный художник ЛФЗ Николай Суетин, Анна Александровна много работала с фарфором, отдавая предпочтения простым и строгим формам. Но ее пейзажи и постсупрематическая живопись — тоже в экспозиции, как и семейные фото разных лет, письма и документы.

«Одинокий голос человека»

Когда

с 16 марта

Где

«Ленфильм»

Сколько

250 рублей

Подробнее

Выставка — оммаж Александру Сокурову должна была открыться еще летом — к 70—летию мастера, но дату перенесли, чтобы проект получился в том виде, как задумывался. Кураторская команда из режиссера Николай Хомерики, главного редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова и его же арт-директора Арины Журавлевой, художницы Полины Заславской и руководителя культурно-выставочного центра «Ленфильма» Константин Шавловского создала пространство биографии Сокурова, в котором место нашлось и афишам, и венецианскому «золотому льву», и инсталляциям. Лучше всего смотреть проект, конечно, с экскурсией (на нее надо записаться заранее). Кстати, «Одинокий голос человека» — это только начало серии экспозиций про режиссеров «ленинградской школы» на «Ленфильме». В следующем году выставки будут о Динаре Асановой, Григории Козинцеве и Илье Авербахе.

«Четвертая фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев»

Когда

с 22 декабря по 14 марта

Где

Строгановский дворец Русского музея

Сколько

350 рублей

Подробнее

Фотобиеннале в Русском музее стала уже доброй традицией — впервые ее провели в 2011-м. Пока Эрмитаж и «Эрарта» показывают в этом декабре фешн-снимки (Лейбовиц, Ньютона, Линдберга и других), в Строгановском дворце упор сделали на другой жанр: неприглаженные любительские кадры из собрания региональных музеев. Те охватывают период с 1870-х по 1930-е и, кажется, говорят о стране, нашей общей истории и быте куда больше парадных снимков, снятых профессионалами.

Александра Гарт — «Лес паутины»

Когда

с 24 декабря по 7 февраля

Где

Anna Nova Gallery

Сколько

200 рублей

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Для Александры Гарт, одной из основательниц интровертного пространства «Стыд», «Лес паутины» станет первым большим галерейным проектом. На двух этажах Anna Nova она масштабирует в жанре тотальной инсталляции свои рефлексии о черно-белом бытовании в эпоху антропоцена. Будет как ее фирменная графика — в том числе на 12-метровом (!!!) пергамине, так и причудливые конструкции из металла, жидкой резины и со звучащими лайтбоксами.

Фотовыставка Криса Маркера

Когда

до 9 января

Где

«Ленфильм»

Сколько

бесплатно

Подробнее

С начала декабря на «Ленфильме» запустили ретроспективу Криса Маркера (настоящее имя — Кристиан-Франсуа Буш-Вильнев) — французского документалиста, открывшего жанр видеоэссе и много снимавшего в СССР. Камерная выставка его фото — часть большой программы-посвящения режиссеру. Она как раз показывает, какой тот увидел советскую России, начиная с 1950-х (его фильм «Письмо из Сибири» 1957 года). Публике эти кадры показывают впервые.

«Оптомицелий»

Когда

до 13 февраля

Где

Art.ITMO.Residency

Сколько

вход свободный по записи

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Еще одна выставка от выпускников и учащихся магистратуры по программе Art& Science Университета ИТМО. Как и всегда у этой институции, разобраться без арт-медиации в увиденном вряд ли получится. Благо их проводят часто, и они бесплатные. На этот раз в художественной форме тут разбираются с оптикой (главным научным интересом университета) и экосистемой мицелия (то есть грибницами). Среди участников, например, Галина Алферова, занимающаяся изучением вопросов экологии и устойчивого развития в арте, и Григорий Киргизов — программист и участник выставки Ars Electronica: Pangardenia. Куратор «Оптомицелия» — мультимедийный художник Евгений Хлопотов.

«Алиса в стране чудес»

Театр

Балет «Щелкунчик»

Когда

22, 23, 25 декабря

Где

Новая сцена Мариинского театра

Сколько

от 1600 рублей

Подробнее

Самый новогодний балет в Мариинском театре вот уже 20 лет идет в художественной постановке Михаила Шемякина. В его спектакле мыши похожи на людей, люди — на мышей, и герои облачены в карнавальные маски с длинными носами. А знаменитый вальс снежинок тут вдруг оборачивается зловещей вьюгой. Кстати, в Центре Михаила Шемякина в Петербурге сейчас идет выставка, посвященная созданию этой по-настоящему культовой постановки и вообще Гофману.

«Процесс»

Когда

23 декабря

Где

Основная сцена Александринского театра

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский вновь поставил спектакль в Александринке (пять лет назад он интерпретировал здесь «Преступление и наказание» Достоевского). На этот раз он обратился к роману Франца Кафки, написанному в начале Первой мировой войны. И тема надвигающего хаоса и невозможности ему противостоять тут одна из магистральных. Йозефа К. играет блестящий и виртуозный актер Иван Трус, номинированный в этом году на «Золотую маску» за «Товарища Кислякова».

«Алиса в стране чудес»

Когда

24, 25 декабря

Где

Большой театр кукол

Сколько

1000 рублей

Подробнее

Главный режиссер (и сказочник) БТК Руслан Кудашов совсем недавно выпустил «взрослую» премьеру «Обратная сторона дерева», а уже в пятницу и субботу будут первые показы его «детской» новинки — адаптации текста Льюиса Кэрролла. Она завершает его трилогию больших спектаклей для юных (и не обязательно по возрасту) зрителей вместе с «Пиноккио» и «Синей Птицей». По словам самого Кудашова, «„Алиса в стране чудес“ будет более жестким, чем остальные часть трилогии», так как задача спектакля — «укрепить молодого человека в противостоянии и сохранении самого себя в мире, который пытается его расщепить».

Фестиваль «Другая сцена»

Когда

25, 26 декабря

Где

Новая сцена Александринского театра

Сколько

от 700 рублей

Подробнее

В эти выходные на Новой сцене Александринского театра пройдет настоящий маст си — смотр постановок самых многообещающих молодых петербургских режиссеров. Это краткий ликбез по тому, как видят театр те, кто его, сложно обойтись без пафоса, будущее. А приемлют они любой жанр, кроме скучного. Например, режиссер Никита Славич в проекте «Экосвидания» выводит на сцену самих зрителей, которым установки дают актеры, обладатель «Золотой маски» Кирилл Люкевич придумал мультимедийную инсталляцию UFO, а Анна Овчинникова и Лена Жукова дают возможность стать соавторами спектакля. На каждый из дней фестиваля можно приобрести единый билет-абонемент.

Опера «Рождественская сказка»

Когда

26 декабря

Где

Новая сцена Александринского театра

Сколько

Подробнее

В честь дня рождения Родиона Щедрина (он 16 декабря) в Мариинском театре покажут его оперу-феерию по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Эта постановка задействует все технические возможности новой сцены театра: трон Царицы тут разъездной, братья-месяцы разрастаются до гигантских размеров, а с неба опускаются огромные шары и хлопья снега.

«Молчат дома»

Музыка

Фестиваль «Площадь искусств»

Когда

до 26 декабря

Где

Филармония им. Шостаковича

Сколько

от 400 рублей

Подробнее

В петербургской Филармонии продолжается традиционный зимний фестиваль «Площадь искусств». На этой неделе на нем, например, ее оркестр исполнит Бетховена с пианистом Рудольфом Бухбиндером и дирижером Элиаху Инбалом, а фрагменты балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и Виолончельный концерт Дворжака прозвучат при участии победителя XVI Международного конкурса имени Чайковского Златомира Фанга. А на закрытии смотра выступит обладатель двух премий Grammy и титула рыцаря-бакалавра — пианист Андраш Шифф.

ХVI Международный фортепианный фестиваль «Мариинский»

Когда

с 20 по 31 декабря

Где

Концертный зал Мариинского театра, Камерный зал Рахманинова

Сколько

от 450 рублей

Подробнее

Мариинский театр завершает год мощным послесловием: масштабным фортепианным фестивалем. В его концертном зале выступят настоящие пианисты-суперзвезды: и Денис Мацуев с Борисом Березовским и Николаем Луганским, и Сон Чжин Чо с Дмитрием Шишкиным, Александром Канторовым и Сергеем Редькиным. А в зале Рахманинова можно услышать многообещающих новичков — учеников Зоры Цукер, Анны Рычковой, Зои Сапитон, Владимира Суслова, а также класса Григория Грузмана.

Леонид Федоров

Когда

23 декабря

Где

«Космонавт»

Сколько

от 1700 рублей

Подробнее

У лидера «АукцЫона» за последние 20 лет вышло около 20 же сольников. Последний — в этом году. Впрочем, «Последнего друга» Федоров сделал с клавишником свой основной группы Дмитрием Озерским. Формальный инфоповод для встречи — как раз концертная презентация пластинки, но какой она будет по звуку, интрига и загадка, в том числе для самого Леонида, отдающего предпочтение импровизациям.

Tequilajazzz

Когда

24 декабря

Где

«Космонавт»

Сколько

от 1200 рублей

Подробнее

На следующий день после Леонида Федорова на сцену «Космонавта» выйдет Евгений Федоров и его бэнд Tequilajazzz. В этом году у группы наконец-то вышел долгожданный новый альбом «Камни» (первый за 12 лет!!!). И его презентация уже сам по себе праздник, хотя, если честно, «Зимнее солнце» мы тоже будем ждать —сезон обязывает.

Рождественский джаз с симфоническим оркестром

Когда

25 декабря

Где

«Космонавт»

Сколько

от 1500 рублей

Подробнее

В субботу рождественские хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Луи Примы, Дина Мартина и других прозвучат в исполнении лучших джазменов города и в сопровождении оркестра. Солисты — Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band), Иван Васильев (Olympic Brass) и Константин Маминов (оркестр «Саксофоны Петербурга»). Хотя такие концерты уже традиционные, но каждый раз (и год) у музыкантов получается создать настоящую магию праздника.

«Молчат дома»

Когда

26 декабря

Где

«Морзе»

Сколько

от 1190 рублей

Подробнее

Минчане «Молчат дома» в родной Беларуси и правда сталкиваются с тишиной — за границей их знают гораздо лучше, чем на постсоветском пространстве. Хотя их альбом «Этажи» переиздавался с 8 солдаутами и попал в число лучших релизов по версии post-punk.com. В апреле трио легко собрало в Петербурге Aurora concert hall, а теперь они замахнулись на чуть большую площадку — клуб «Морзе». На танцпол билеты уже закончились!

«Папин Олимпос»

Когда

26 декабря

Где

«Гигант-холл»

Сколько

от 1500 рублей

Подробнее

Молодая группа из Волгограда уже выступала в Петербурге на фестивалях, а теперь даст полноценный сольник. «Папин Олимпос» играют бодрый поп-панк, заряжающий энергией. А что еще в мрачном Петербурге в сезон нехватки витамина D.

Фестиваль японского кино

Кино

Фестиваль японского кино

Когда

до 25 декабря

Где

«Родина»

Сколько

150 рублей

Подробнее

Фестиваль японского кино в Петербурге уже 55-ый. На этот раз тут покажут десяток картин — например, фильм «Лжец x Лжец» о студентке Минато, которая вынуждена жить со сводным братом, комедию об эпохе немого кино «Профессия: Бэнси» и основанный на реальной истории «Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда». Все ленты новые — 2019-2021 годов — поэтому дают примерный срез, что происходит в кино Японии прямо сейчас.

«Бабки»

Когда

22 декабря

Где

«Аврора»

Сколько

350 рублей

Подробнее

В среду в «Авроре» внук Алисы Бруновны Фрейндлих, продюсер Никита Владимиров представит свой режиссерский дебют в полном метре. Это авантюрная драмеди в духе рязановских «Старых кляч» о пенсионерке Евгении Васильевне, у которой из-за череды неприятностей бандиты начинают вымогать несколько миллионов рублей. В фильме снялись петербургские актеры Ольга Волкова, Анна Алексахина, Сергей Мигицко, Александра Велескевич.

«Триумф»

Когда

22 декабря

Где

«Лендок»

Сколько

350 рублей

Подробнее

На «Лендоке» проведут предпремьерный показ драмеди Эммануэля Курколя из программы Каннского кинофетиваля. По сюжету актер-неудачник Этьен берется создать театральной труппы в местах заключенных. Поставить он берется, ни много ни мало, абсурдистскую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». Получается иронично и периодически очень смешно.

«Карнавальная ночь»

Когда

25, 26 декабря

Где

«Аврора»

Сколько

от 300 рублей

Подробнее

Журнал «Искусство кино», киноконцерн «Мосфильм» и кинотеатр «Аврора» на один день вернут советский хит новогодних праздников — отреставрированную версию музыкальной комедии Эльдара Рязанова. «Карнавальная ночь» не только сделала настоящей звездой Людмилу Гурченко, но и стал лидером проката в СССР в 1956 году. А история про бюрократа-самодура Огурцова, не умеющего веселиться, кажется, все также актуальна, увы, и в наше время.

Новогодняя «Интеллигентная барахолка»

Другое

Лекция «Музыка изнутри»

Когда

22 декабря

Где

Новая сцена Александринского театра

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Популяризатора классики Анна Виленская рассказывает о музыке легко, интересно и обаятельно. В новом цикле она будет говорить о ритме, тональности, музыкальной форме и роли композитора. Чтобы было все ясно, на примерах как из классической, так и поп-музыки. То есть как золотую секвенцию используют не только Вивальди и Пахельбель, но и Киркоров, Глория Гейнор и Синатра.

Арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка»

Когда

с 23 по 26 декабря

Где

«Севкабель Порт»

Сколько

300 рублей

Подробнее

Кураторами ярмарки выступила петербургская арт-группа «Север-7» — они отсмотрели тысячи работ и отобрали творения более сотни современных художников из России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, США, Финляндии, Ирана, Перу и островов Маврикий. По словам устроителей, их основная мысль, что событие в «кантри-глубинке Ленинграда может быть не менее масштабным и интересным, чем столичные аналоги, но демократичнее и теплее». Конечно, все работы можно (и нужно) приобретать для частных собраний.

Ярмарка «Christmas III»

Когда

с 24 по 26 декабря

Где

«Третье место»

Сколько

бесплатно

Подробнее

Весь уикенд в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте будет проходить рождественская выставка-ярмарка. Свои работы для проекта предоставят студенты и выпускники Академии Штиглица — арт-объекты от керамики и скульптуры до графики и текстиля. Можно, конечно, просто смотреть, когда показывают красивое, но «Christmas III» — это еще и шанс начать собственную коллекцию искусства, ориентируясь на свой вкус и чутье.

Новогодняя «Интеллигентная барахолка»

Когда

с 25 по 26 декабря

Где

«Севкабель Порт»

Сколько

бесплатно

Подробнее

Еще одна возможность приобрести новогодние подарки сразу всем близким и друзьям, будет в эти выходные в «Севкабель Порту». Сюда идем за ароматизированными свечами, шелковыми платками с чудищами из средневековых бестиариев, духами с запахом шотландского виски, браслетом с зашифрованным азбукой Морзе словом «вино», фарфоровыми единорогами, пестрыми непальскими палантинами, травяным мылом, сумочками и еще миллионами мелочей на любой вкус.

Фотографии: обложка – «Кинологистика», 1 – Anna Nova Gallery, 2 – Большой театр кукол, 3 – Stas Kard / Sacred Bones Records, 4 – Фестиваль японского кино, 5 – archiderius / «Интеллигентная барахолка»

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Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
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«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
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«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
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Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
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Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года
Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года
Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года

Редакция ведет себя хорошо хотя бы в последний месяц года

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры Почему 2021 год стал для NFT прорывным
Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Спецпроект

Астрономические суммы продаж и криптоколлекционеры
Почему 2021 год стал для NFT прорывным

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