Все развлечения Петербурга на зимних каникулах

Выставки

«Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения»

Когда До 23 марта Где Эрмитаж Сколько 500 рублей Подробнее

Главный хит и must see этой зимы и начала весны в Петербурге — выставка гравюр Альбрехта Дюрера в Эрмитаже (она заботливо охватывает все возможные праздники — от Нового года до 8 Марта и 23 Февраля, чтобы сходить точно успели все желающие). Показывают целых 285 экспонатов, в том числе искусные работы из знаменитых серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии», а также выполненные для императора Максимилиана «Триумфальную арку» и «Триумфальное шествие». Здесь также можно увидеть эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюре и портреты. Вообще, сам проект перекрестный — он из собраний ГМИИ имени Пушкина и самого Эрмитажа, и его уже демонстрировали в Москве.

«Библия Гутенберга. Книги Нового времени»

Когда До 13 марта Где Эрмитаж Сколько 500 рублей Подробнее

Хотя на выставке представлены более ста ранних печатных книг и рукописей из фондов Эрмитажа и Российской государственной библиотеки, главный экспонат тут, конечно, Библия Иоганн Гутенберга. С 42-строчного издания 1454 года идет отсчет вообще книгопечатания. И, по сути, Нового времени. Библия впервые покинет стены столичной РГБ, куда она попала в советское время из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге.

Другие ранние книги на выставке — это, например, басни Эзопа, роман об Александре Македонском, текст Боккаччо «О знаменитых женщинах», первые путеводители вроде «Паломничества в Святую землю» Бернхарда фон Брейденбаха, гербарии с описанием растений, животных и минералов и с рекомендациями по использованию их в лечебных целях, а также анатомические атласы.

«Старые мастера. Путешествие во времени»

Когда До 31 мая Где Восточный корпус Музея-усадьбы Державина Сколько 500 рублей Подробнее

Вообще проект позиционируется как приуроченный к юбилею двух коллекционеров арта (довольно неожиданных) — к 350-летию Петра I и 195-летию ученого-географа Петра Семенова-Тян-Шанского. Но тут это просто подход, чтобы показать живопись и графику западноевропейских мастеров XIV-XVIII вв. из частных собраний. А это и картины Питера де Хоха, Франческо Морандини и Франческо Верла, и гравюры Рембрандта и Дюрера. По понятным причинам, многие из них широкая публика еще не видела. Особенно обратить внимание стоит на три редкости: «Мадонну с младенцем, держащим в руках щегла» Никколо ди Сенья из сиенской школы, «Мадонну с младенцем и грушей» уроженца Умбрии Франческо Верла и полотно «Хозяйка и служанка в интерьере» малого голландца Питера де Хоха.

«Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»

Когда до 14 марта Где Михайловский замок Русского музея Сколько 450 рублей Подробнее

Анна Лепорская была ученицей Каземира Малевича и бережно собирала и хранила работы основателя супрематизма и других авангардистов. Четыре года назад ее уникальный и масштабный архив из 512 рисунков, акварелей, гуашей, 10 картин и более 100 предметов из фарфора передали Русскому музею. В 2018-м на его основе провели выставку-блокбастер «Неожиданный Малевич». Теперь же показывают работы и самой Лепорской из все того же собрания. Как и ее муж, главный художник ЛФЗ Николай Суетин, Анна Александровна много работала с фарфором, отдавая предпочтения простым и строгим формам. Но ее пейзажи и постсупрематическая живопись тоже в экспозиции, как и семейные фото разных лет, письма и документы.

«Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»

Когда До 13 марта Где Главный штаб Эрмитажа Сколько 500 рублей Подробнее

Отдел современного искусства Эрмитажа и его заведующий Дмитрий Озерков тоже отлично подготовились к длинным новогодним каникулам— пока в Зимнем дворце «идет» хитовый Дюрер, в Главштабе открывают тоже вполне себе блокбастер. Это ретроспектива эволюции модной фотографии, когда фешен, в первую очередь, все же арт. Покажут снимки классиков — Эрвина Блюменфельд, Ричарда Аведона, Ирвина Пенн, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена, а еще — Энни Лейбовиц, Питера Линдберга и Тима Уокера. Самая ранняя из представленных тут работ — «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста 1939 года. Своеобразная точка отсчета и для фешен-индустрии, и для Европы между двумя мировыми войнами.

«Сырое и приготовленное»

Когда До 17 января Где Российский этнографический музей Сколько 350 рублей Подробнее

Под не самым очевидным названием, намекающее на труды Леви-Стросса, в РЭМ скрывается настоящая жемчужина — масштабный выставочный проект по итогам Первой Коми биеннале современного искусства. Совриск тут замиксован с памятниками традиционной культуры Севера из собрания музея. Еще обещают арт-медиации для подростков, но это тут случай, когда взрослым они тоже не помешают.

«Одинокий голос человека»

Когда с 16 декабря Где «Ленфильм» Сколько 250 рублей Подробнее

Выставка-оммаж Александру Сокурову должна была открыться еще летом — к 70—летию мастера, но дату перенесли, чтобы проект получился в том виде, как задумывался. Кураторская команда из режиссера Николай Хомерики, главного редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова и его же арт-директора Арины Журавлевой, художницы Полины Заславской и руководителя культурно-выставочного центра «Ленфильма» Константин Шавловского создала пространство биографии Сокурова, в котором место нашлось и афишам, и венецианскому «золотому льву», и инсталляциям. Лучше всего смотреть проект, конечно, с экскурсией (на нее надо записаться заранее). Кстати, «Одинокий голос человека» — это только начало серии экспозиций про режиссеров «ленинградской школы» на «Ленфильме». В 2022-м выставки будут о Динаре Асановой, Григории Козинцеве и Илье Авербахе.

Александра Гарт «Лес паутины»

Когда До 7 февраля Где Anna Nova Gallery Сколько 200 рублей Подробнее

Для Александры Гарт, одной из основательниц интровертного пространства «Стыд», «Лес паутины» стал первым большим галерейным проектом. На двух этажах Anna Nova она масштабирует в жанре тотальной инсталляции свои рефлексии о черно-белом бытовании в эпоху антропоцена. Здесть есть как ее фирменная графика — в том числе на 12-метровом (!!!) пергамине, так и причудливые конструкции из металла, жидкой резины и со звучащими лайтбоксами.

«Хельмут Ньютон»

Когда До 17 апреля Где «Эрарта» Сколько от 800 рублей (действует как абонемент) Подробнее

Музей современного искусства «Эрарта» давно работает в формате максимальной (если не сказать, чрезмерной) эклектики. Но что ему точно удается, так это фотовыставки, которые становятся настоящими зрительскими хитами. Скорее всего ровно такая судьба ожидает на новогодних каникулах и масштабную экспозицию работ культового фотографа Хельмута Ньютона, чье имя знакомо даже зрителям, далеким от мира фэшн-снимков. Этому способствует и отбор кадров, в «Эрарте» будут портреты Энди Уорхола, Карла Лагерфельда, Дэвида Хокни, Шарлотты Рэмплинг, Эльзы Перетти и многих других. Потому что именно в 1970-е Ньютон достиг пика своей художественной формы. Куратором выставки в музее Эрарта выступает директор берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер. Тот открыла после смерти мужа Джун Ньютон в память о том, что в 1938-м ее супруг, опасавшийся преследования нацистов, был вынужден покинуть родной дом и страну.

Юхан Куус «Мера человечности»

Когда До 30 января Где «Росфото» Сколько от 100 рублей Подробнее

Юхун Куус — этнический эстонец, но позиционирует себя как южноафриканский фотограф-документалист. Именно в ЮАР были сделаны его культовые снимки — от фиксации режим апартеида и движению сопротивления до освобождения Нельсона Манделы и пути того к президентству. За свои работы он дважды становился лауреатом World Press Photo — в 1978-м и 1992-м. В «Росфото» показывают около 100 его фото. Это не только и не столько политические манифесты, сколько антропологические исследования о человеке как мере всех вещей, в том числе не самых гуманных.

«Вне истеблишмента»

Когда до 10 января Где Мраморный дворец Русского музея Сколько 350 рублей Подробнее

«Вне истеблишмента» — инклюзивный проект, но чуть ли не впервые в России большая музейная институция подготовила выставку художников с ментальными особенностями именно как художественную. Эстетическое тут превалирует над терапевтическим. А взгляд на арт-процессы вне контекста арт-сообщества делает это «аутсайдерское искусство» по-хорошему радикальным. Юлия Косульникова, Алексей Сахнов, Алексей Баров, Ильгар Наджафов Сергей Федулов и Александр Савченко — самостоятельные художники с узнаваемым стилем, манерой и приемами. И их работы полны в том числе иронии, как, например, картина «Товарищ Кащенко проводит лечение инопланетян по соглашению о взаимопомощи» Федулова.

«Пять искушений Иоганна Фауста»

Когда До 27 марта Где Шереметевский дворец — Музей музыки Сколько 300 рублей Подробнее

Невероятно масштабный проект открылся рамках фестиваля «Дягилев P.S.» в ноябре. И это уже было гарантией, что он вновь окажется сенсационным: Петербург до сих пор вспоминает выставку «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» (сейчас можно посмотреть 3D-тур по ней). Новая выставка — это «дискуссия о Фаусте, построенная по принципу pro et contra». Ведут «диалоги» тут опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, сочинения XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. Такая же дихотомия присутствует и в арте: академическая живопись тут полемизирует с объектами Андрея Бартенева, видео-артом группы AES+F, аудиовизуальным перформансом Владимира Раннева и кинетическими объектами Инженерного театра «АХЕ». Куратор выставки — Елена Грумад, куратор секции современного искусства — Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.

Владислав Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени»

Когда до 16 января Где KGallery Сколько 250 рублей Подробнее

Участник «Поп-механики» Сергея Курехина Владислав Мамышев-Монро был настоящим символом перестройки и свободной эпохи 1990-х. Представить сейчас, когда музыкальный канал могут штрафовать за трансляцию в дневное время и без маркировки «18+» церемонии, в которой мужчины пришли в платье, художника, сделавшего одним изсвоих приемов переодевание без оглядки на гендер, и правда довольно сложно. В KGallery можно увидеть большую ретроспективу из фоторабот ироничного трикстера, в которых он перевоплощается то в Любовь Орлову и Мэрилин Монро, то в Федора Достоевского с Григорием Распутиным.

«Покой и Радость»

Когда До 30 января Где «Манеж» Сколько 300 рублей Подробнее

В «Манеже» беспокоятся о душевном состоянии зрителей в тревожные времена мировой пандемии. Поэтому в новом выставочном проекте обошлись без провокаций, рефлексий о будущем и сложных форм. Только радующая и идиллическая академическая живопись более 100 русских художников: от Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского до Федора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова. Все это — под специально написанный саундтрек композитора и пианиста Антона Батагова. Куратор выставки — Семен Михайловский, дизайн разработан при участии Агнии Стерлиговой (Planet 9).

«Сальвадор Дали. Атомная леда и другие образы Гала»

Когда До 16 января Где Музей Фаберже Сколько 500 рублей Подробнее

В Петербург несколько лет назад уже привозили работы Сальвадора Дали из музея в Фигерасе — картины и скульптуры испанского сюрреалиста беспроигрышный выбор для экспонирования, так как точно и всегда обеспечивают зрительский ажиотаж. На этот раз к его творчеству подходят через музу и жену Гала (урожденная Елена Ивановна Дьяконова). На картинах и графике мужа (всего будет 60 работ) она предстает то обнаженной Атомной Ледой, то собранной из множества сфер Галатеей, а иногда и просто хрупкой женщиной с идеальным маникюром и чуть растрепанной прической на почти фотографической точности портрете. Кстати, к выставке выпустили и каталог.

«Иосиф Бродский. Натюрморт»

Когда постоянная экспозиция Где Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Сколько 300 рублей Подробнее

В своей новой постоянной экспозиции — она открылась с 22 декабря — Фонтанный дом объединил два похода: традиционное пространство квартиры Пуниных-Ахматовой и литературную экспозицию, посвященную Бродскому. Хотя сам Иосиф Александрович никогда в этих стенах не бывал, но именно здесь хранятся его личная библиотека, фото из семейного архива, письма, рисунки и даже мебель. Над экспозицией работал архитектор Сергей Падалко, придумавший из мемориальных вещей настоящую тотальную инсталляцию.