Все развлечения Петербурга на зимних каникулах Более 50 событий на любой вкус: лучшие концерты, выставки, спектакли и кинопоказы
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения»
Когда
До 23 марта
Где
Эрмитаж
Сколько
500 рублей
Главный хит и must see этой зимы и начала весны в Петербурге — выставка гравюр Альбрехта Дюрера в Эрмитаже (она заботливо охватывает все возможные праздники — от Нового года до 8 Марта и 23 Февраля, чтобы сходить точно успели все желающие). Показывают целых 285 экспонатов, в том числе искусные работы из знаменитых серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии», а также выполненные для императора Максимилиана «Триумфальную арку» и «Триумфальное шествие». Здесь также можно увидеть эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюре и портреты. Вообще, сам проект перекрестный — он из собраний ГМИИ имени Пушкина и самого Эрмитажа, и его уже демонстрировали в Москве.
«Библия Гутенберга. Книги Нового времени»
Когда
До 13 марта
Где
Эрмитаж
Сколько
500 рублей
Хотя на выставке представлены более ста ранних печатных книг и рукописей из фондов Эрмитажа и Российской государственной библиотеки, главный экспонат тут, конечно, Библия Иоганн Гутенберга. С 42-строчного издания 1454 года идет отсчет вообще книгопечатания. И, по сути, Нового времени. Библия впервые покинет стены столичной РГБ, куда она попала в советское время из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге.
Другие ранние книги на выставке — это, например, басни Эзопа, роман об Александре Македонском, текст Боккаччо «О знаменитых женщинах», первые путеводители вроде «Паломничества в Святую землю» Бернхарда фон Брейденбаха, гербарии с описанием растений, животных и минералов и с рекомендациями по использованию их в лечебных целях, а также анатомические атласы.
«Старые мастера. Путешествие во времени»
Когда
До 31 мая
Где
Восточный корпус Музея-усадьбы Державина
Сколько
500 рублей
Вообще проект позиционируется как приуроченный к юбилею двух коллекционеров арта (довольно неожиданных) — к 350-летию Петра I и 195-летию ученого-географа Петра Семенова-Тян-Шанского. Но тут это просто подход, чтобы показать живопись и графику западноевропейских мастеров XIV-XVIII вв. из частных собраний. А это и картины Питера де Хоха, Франческо Морандини и Франческо Верла, и гравюры Рембрандта и Дюрера. По понятным причинам, многие из них широкая публика еще не видела. Особенно обратить внимание стоит на три редкости: «Мадонну с младенцем, держащим в руках щегла» Никколо ди Сенья из сиенской школы, «Мадонну с младенцем и грушей» уроженца Умбрии Франческо Верла и полотно «Хозяйка и служанка в интерьере» малого голландца Питера де Хоха.
«Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»
Когда
до 14 марта
Где
Михайловский замок Русского музея
Сколько
450 рублей
Анна Лепорская была ученицей Каземира Малевича и бережно собирала и хранила работы основателя супрематизма и других авангардистов. Четыре года назад ее уникальный и масштабный архив из 512 рисунков, акварелей, гуашей, 10 картин и более 100 предметов из фарфора передали Русскому музею. В 2018-м на его основе провели выставку-блокбастер «Неожиданный Малевич». Теперь же показывают работы и самой Лепорской из все того же собрания. Как и ее муж, главный художник ЛФЗ Николай Суетин, Анна Александровна много работала с фарфором, отдавая предпочтения простым и строгим формам. Но ее пейзажи и постсупрематическая живопись тоже в экспозиции, как и семейные фото разных лет, письма и документы.
«Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»
Когда
До 13 марта
Где
Главный штаб Эрмитажа
Сколько
500 рублей
Отдел современного искусства Эрмитажа и его заведующий Дмитрий Озерков тоже отлично подготовились к длинным новогодним каникулам— пока в Зимнем дворце «идет» хитовый Дюрер, в Главштабе открывают тоже вполне себе блокбастер. Это ретроспектива эволюции модной фотографии, когда фешен, в первую очередь, все же арт. Покажут снимки классиков — Эрвина Блюменфельд, Ричарда Аведона, Ирвина Пенн, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена, а еще — Энни Лейбовиц, Питера Линдберга и Тима Уокера. Самая ранняя из представленных тут работ — «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста 1939 года. Своеобразная точка отсчета и для фешен-индустрии, и для Европы между двумя мировыми войнами.
«Сырое и приготовленное»
Когда
До 17 января
Где
Российский этнографический музей
Сколько
350 рублей
Под не самым очевидным названием, намекающее на труды Леви-Стросса, в РЭМ скрывается настоящая жемчужина — масштабный выставочный проект по итогам Первой Коми биеннале современного искусства. Совриск тут замиксован с памятниками традиционной культуры Севера из собрания музея. Еще обещают арт-медиации для подростков, но это тут случай, когда взрослым они тоже не помешают.
«Одинокий голос человека»
Когда
с 16 декабря
Где
«Ленфильм»
Сколько
250 рублей
Выставка-оммаж Александру Сокурову должна была открыться еще летом — к 70—летию мастера, но дату перенесли, чтобы проект получился в том виде, как задумывался. Кураторская команда из режиссера Николай Хомерики, главного редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова и его же арт-директора Арины Журавлевой, художницы Полины Заславской и руководителя культурно-выставочного центра «Ленфильма» Константин Шавловского создала пространство биографии Сокурова, в котором место нашлось и афишам, и венецианскому «золотому льву», и инсталляциям. Лучше всего смотреть проект, конечно, с экскурсией (на нее надо записаться заранее). Кстати, «Одинокий голос человека» — это только начало серии экспозиций про режиссеров «ленинградской школы» на «Ленфильме». В 2022-м выставки будут о Динаре Асановой, Григории Козинцеве и Илье Авербахе.
Александра Гарт «Лес паутины»
Когда
До 7 февраля
Где
Anna Nova Gallery
Сколько
200 рублей
Для Александры Гарт, одной из основательниц интровертного пространства «Стыд», «Лес паутины» стал первым большим галерейным проектом. На двух этажах Anna Nova она масштабирует в жанре тотальной инсталляции свои рефлексии о черно-белом бытовании в эпоху антропоцена. Здесть есть как ее фирменная графика — в том числе на 12-метровом (!!!) пергамине, так и причудливые конструкции из металла, жидкой резины и со звучащими лайтбоксами.
«Хельмут Ньютон»
Когда
До 17 апреля
Где
«Эрарта»
Сколько
от 800 рублей (действует как абонемент)
Музей современного искусства «Эрарта» давно работает в формате максимальной (если не сказать, чрезмерной) эклектики. Но что ему точно удается, так это фотовыставки, которые становятся настоящими зрительскими хитами. Скорее всего ровно такая судьба ожидает на новогодних каникулах и масштабную экспозицию работ культового фотографа Хельмута Ньютона, чье имя знакомо даже зрителям, далеким от мира фэшн-снимков. Этому способствует и отбор кадров, в «Эрарте» будут портреты Энди Уорхола, Карла Лагерфельда, Дэвида Хокни, Шарлотты Рэмплинг, Эльзы Перетти и многих других. Потому что именно в 1970-е Ньютон достиг пика своей художественной формы. Куратором выставки в музее Эрарта выступает директор берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер. Тот открыла после смерти мужа Джун Ньютон в память о том, что в 1938-м ее супруг, опасавшийся преследования нацистов, был вынужден покинуть родной дом и страну.
Юхан Куус «Мера человечности»
Когда
До 30 января
Где
«Росфото»
Сколько
от 100 рублей
Юхун Куус — этнический эстонец, но позиционирует себя как южноафриканский фотограф-документалист. Именно в ЮАР были сделаны его культовые снимки — от фиксации режим апартеида и движению сопротивления до освобождения Нельсона Манделы и пути того к президентству. За свои работы он дважды становился лауреатом World Press Photo — в 1978-м и 1992-м. В «Росфото» показывают около 100 его фото. Это не только и не столько политические манифесты, сколько антропологические исследования о человеке как мере всех вещей, в том числе не самых гуманных.
«Вне истеблишмента»
Когда
до 10 января
Где
Мраморный дворец Русского музея
Сколько
350 рублей
«Вне истеблишмента» — инклюзивный проект, но чуть ли не впервые в России большая музейная институция подготовила выставку художников с ментальными особенностями именно как художественную. Эстетическое тут превалирует над терапевтическим. А взгляд на арт-процессы вне контекста арт-сообщества делает это «аутсайдерское искусство» по-хорошему радикальным. Юлия Косульникова, Алексей Сахнов, Алексей Баров, Ильгар Наджафов Сергей Федулов и Александр Савченко — самостоятельные художники с узнаваемым стилем, манерой и приемами. И их работы полны в том числе иронии, как, например, картина «Товарищ Кащенко проводит лечение инопланетян по соглашению о взаимопомощи» Федулова.
«Пять искушений Иоганна Фауста»
Когда
До 27 марта
Где
Шереметевский дворец — Музей музыки
Сколько
300 рублей
Невероятно масштабный проект открылся рамках фестиваля «Дягилев P.S.» в ноябре. И это уже было гарантией, что он вновь окажется сенсационным: Петербург до сих пор вспоминает выставку «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» (сейчас можно посмотреть 3D-тур по ней). Новая выставка — это «дискуссия о Фаусте, построенная по принципу pro et contra». Ведут «диалоги» тут опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, сочинения XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. Такая же дихотомия присутствует и в арте: академическая живопись тут полемизирует с объектами Андрея Бартенева, видео-артом группы AES+F, аудиовизуальным перформансом Владимира Раннева и кинетическими объектами Инженерного театра «АХЕ». Куратор выставки — Елена Грумад, куратор секции современного искусства — Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.
Владислав Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени»
Когда
до 16 января
Где
KGallery
Сколько
250 рублей
Участник «Поп-механики» Сергея Курехина Владислав Мамышев-Монро был настоящим символом перестройки и свободной эпохи 1990-х. Представить сейчас, когда музыкальный канал могут штрафовать за трансляцию в дневное время и без маркировки «18+» церемонии, в которой мужчины пришли в платье, художника, сделавшего одним изсвоих приемов переодевание без оглядки на гендер, и правда довольно сложно. В KGallery можно увидеть большую ретроспективу из фоторабот ироничного трикстера, в которых он перевоплощается то в Любовь Орлову и Мэрилин Монро, то в Федора Достоевского с Григорием Распутиным.
«Покой и Радость»
Когда
До 30 января
Где
«Манеж»
Сколько
300 рублей
В «Манеже» беспокоятся о душевном состоянии зрителей в тревожные времена мировой пандемии. Поэтому в новом выставочном проекте обошлись без провокаций, рефлексий о будущем и сложных форм. Только радующая и идиллическая академическая живопись более 100 русских художников: от Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского до Федора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова. Все это — под специально написанный саундтрек композитора и пианиста Антона Батагова. Куратор выставки — Семен Михайловский, дизайн разработан при участии Агнии Стерлиговой (Planet 9).
«Сальвадор Дали. Атомная леда и другие образы Гала»
Когда
До 16 января
Где
Музей Фаберже
Сколько
500 рублей
В Петербург несколько лет назад уже привозили работы Сальвадора Дали из музея в Фигерасе — картины и скульптуры испанского сюрреалиста беспроигрышный выбор для экспонирования, так как точно и всегда обеспечивают зрительский ажиотаж. На этот раз к его творчеству подходят через музу и жену Гала (урожденная Елена Ивановна Дьяконова). На картинах и графике мужа (всего будет 60 работ) она предстает то обнаженной Атомной Ледой, то собранной из множества сфер Галатеей, а иногда и просто хрупкой женщиной с идеальным маникюром и чуть растрепанной прической на почти фотографической точности портрете. Кстати, к выставке выпустили и каталог.
«Иосиф Бродский. Натюрморт»
Когда
постоянная экспозиция
Где
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Сколько
300 рублей
В своей новой постоянной экспозиции — она открылась с 22 декабря — Фонтанный дом объединил два похода: традиционное пространство квартиры Пуниных-Ахматовой и литературную экспозицию, посвященную Бродскому. Хотя сам Иосиф Александрович никогда в этих стенах не бывал, но именно здесь хранятся его личная библиотека, фото из семейного архива, письма, рисунки и даже мебель. Над экспозицией работал архитектор Сергей Падалко, придумавший из мемориальных вещей настоящую тотальную инсталляцию.
Театр
«Живой»
Когда
28, 29 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 700 рублей
Премьера спектакля была в конце июня, но с тех пор его показывали всего пару раз. Поэтому увидеть его перед Новым годом — это настоящий и редкий шанс. Обладательница «Золотой маски» Яна Тумина взялась рассказать о датчанине еврейского происхождения Питере Фройхене через редкий в России предметный и документальный театр. Биография путешественника, антрополога, журналиста, актера и писателя и правда поражает. Фройхен изучал Гренландию вместе с Кнудом Расмуссеном, руководил кинокомпанией и сыграл в фильме об Арктике, написал десятки книг, сражался с фашистами во Второй мировой (хотя ему ампутировали ногу из-за обморожения) и выиграл крупный денежный приз в телевикторине.
«Это все она»
Когда
28, 29 декабря
Где
«Приют комедианта»
Сколько
от 800 рублей
В «Приюте комедианта» вновь можно поймать редко игравшуюся премьеру этого года — драму «Это все она» Александра Созонова про удушающую родительскую любовь и контроль с актрисой и режиссером Юлией Ауг в главной роли. Она играет мать, которая после смерти мужа начинает переписываться с собственным сыном-подростком в сети, создав фейковый аккаунт от имени его ровесницы.
«Другая сцена. Чехов уходит из театра»
Когда
28, 29 декабря
Где
Фойе Основной сцены Александринского театра
Сколько
от 500 рублей
В Новый год все загадывают желания — например, чтобы в жизни как можно больше везло. Но провалы случались, конечно, у всех. У Антона Чехова — как раз на сцене Александринки. Тут с треском на премьере в 1896 году провалилась его «Чайка». Тому самому неуспеху посвящен спектакль Владислава Тутака для проекта «Другая сцена». Режиссер предлагают зрителю на себе прочувствовать, что же тогда и как пережил Антон Палыч, реконструировав события в форме спектакля. Опыт, кстати, получается вполне терапевтическим.
«Тартюф»
Когда
29 декабря
Где
Театр им. Ленсовета
Сколько
от 400 рублей
Получивший в минувшем сезоне номинацию на «Золотую маску» за «Утиную охоту» режиссер Роман Кочержевский взялся за классику не советскую, а французскую: «Тартюфа» Жана-Батиста Мольера. Правда, она тут замиксована с фагментами рассказа Виктора Ерофеева «Жизнь идиота». Заглавная роль — у Олега Федорова, Оргона играет Александр Новиков, Дамиса — Илья Дель.
«Кристмас»
Когда
30 декабря
Где
Social club
Сколько
от 1800 рублей
Спектакль-квартирник появился 10 лет назад — приехавшие изучать драматическое искусство в Россию американцы Казимир Лиске и Один Байрон начали собирать своих друзей актеров и музыкантов на домашние вечеринки в формате веселого капустника, где все поют и рождественские carols и советские новогодние шлягеры. К 2021-му формат немного поменялся — к музыкальным номерам добавилась и мини-постановка: спектакль по трогательному рассказу О.Генри «Дары волхвов». Но камерная атмосфера всеобщей любви и дружбы сохранилась — а что еще надо в предновогоднее время.
Балет «Щелкунчик»
Когда
31 декабря, 1, 2 января
Где
Основная сцена Александринского театра
Сколько
от 800 рублей
Самый классический вариант «Щелкунчика» — это, конечно, балетный. Таким он предстает в версии Театра им. Якбсона: по либретто Мариуса Петипа в редакции и хореографии Василия Вайнонена. Откровений от этой постановки не ждите, а вот новогоднего настроения и непреходящей пластической красоты — вполне.
«Снежная королева»
Когда
3, 5, 7 января
Где
Театр им. Ленсовета
Сколько
от 200 рублей
Вполне феминистскую сказку об отважной девочке Герде, чье любящее сердце способно растопить лед и победить зло, в Ленсовета поставила режиссерка Евгения Богинская, уже сотрудничавшая с театром в спектакле «Тело Гектора». Ее «Снежная королева» будет понятна зрителям с шести лет. Герду играет молодая актриса Татьяна Трудова, поступившую труппу всего два года назад. И это, кстати, в большей степени адаптация пьесы Евгения Шварца, а не текста Андерсена.
«Нана»
Когда
4, 5 января
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 800 рублей
На Основной сцене Александринки украинский режиссер Андрий Жолдак поставил экспрессивный спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой идет (не очень часто!) не менее эксцентричная постановка «Нана» — история куртизанки из одноименного романа Золя. Заглавную роль играет блистательная и бесстрашная Анна Блинова, номинированная за нее на «Золотую маску» как лучшая актриса.
«Джульетта»
Когда
4, 5 января
Где
БДТ им. Товстоногова
Сколько
от 3000 рублей
Музыкальный спектакль эстонского тандема Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер с Мусей Тоитбадзе в главной роли вновь можно увидеть на каникулах в БДТ им. Товстоногова. Здесь есть и яркие песенные номера, и танцы, и якобы хоум-видео, и вольный или нет оммаж Бобу Уилсону во втором акте — одним словом, если вы постановку еще не видели, это срочно надо исправлять.
«Черная скрипочка»
Когда
4, 5 января
Где
Вторая сцена БДТ — Каменностровский театр
Сколько
от 800 рублей
Выпускник мастерской Андрея Могучего Фамил Джавадов, как и его учитель, превращает детскую сказку в целые философски устроенные миры, в которых есть место рассуждениям о любви, нежности и конечности человека. В основе постановки — текст Ульфа Старка, которого называют наследником по прямой Астрид Линдгрен. Это история про брата и сестру — Ульфа и Сару. Когда девочка сильно заболела, мальчик вступил в поединок со Смертью, чтобы ее спасти.
«Сказки Чижика»
Когда
4, 7 января
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 500 рублей
В программе Алексея Чижика тоже покажут свою версию «Щелкунчика». Сказка подходит для самых юных зрителей и сопровождается песочной анимацией, чтобы хрестоматийная музыка Чайковского в джазовой обработке воспринималась еще ярче. Дети тоже принимают непосредственное участие в спектакле — повторяя движения за ведущей Ириной Чижик.
«Синяя птица»
Когда
6, 7 января
Где
Большой театр кукол
Сколько
от 500 рублей
На прошлой неделе в БТК выпустили «Алису» — своеобразное завершение гуманистической трилогии Руслана Кудашова, объединяющей три знаменитые сказки: «Пиноккио» Карла Коллоди, «Синюю птица» Мориса Метерлинка и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. «Синяя птица» — это второй спектакль. Как и все остальные, он, главным образом, о том, как остаться человеком: настоящим и живым. Но тут это рассказывается через приключения брата и сестры Тильтиль и Митиль. В спектакле участвуют 57 кукол разного формата — тантамарески, классические и штоковые марионетки, тростевые и перчаточные.
«Щелкунчик»
Когда
6, 7 января
Где
Театр «Мастерская»
Сколько
1500 рублей
В «Мастерской» историю Щелкунчика показывают в неожиданной оптике — глазами мастера Дроссельмейера, от лица которого и ведется рассказ. Роль Мари поочередно будут исполнять Мария Дидик и Дарья Соловьева, Франца — Фома Бызгу и Иван Григорьев, а Дроссельмейера сыграет Максим Студеновский. Последний и поставил спектакль вместе с Владимиром Карповым.
«Дорогой мистер Смит»
Когда
7 января
Где
«Приют комедианта»
Сколько
от 1700 рублей
В «Приюте комедианта» в новом году продолжатся показы редкого для камерного театра жанра — мюзикла. Это постановка Алексея Франдетти по мотивам бродвейского спектакля Daddy-Long-Legs. По сюжету юной Джуди Эббот неизвестный покровитель оплачивает учебу в престижном колледже при всего одном условии: она должна постоянно писать ему. Главные роли поют Юлия Дякина из «Орфея & Эвридики» и звезда «Бала вампиров» Иван Ожогин.
«Снежное шоу Славы Полунина»
Когда
с 7 по 16 января
Где
БДТ им. Товстоногова
Сколько
от 1500 рублей
Детский восторг (не важно — ребенок ты или взрослый) от сказки-перфоманса самого интеллектуального и нежного клоуна Славы Полунина в жизни должен испытать, пожалуй, каждый. А еще лучше — делать это дважды, трижды и так далее, сравнивая свои ощущения в разном возрасте. Ведь даже если ты знаешь заранее, что сейчас со сцены посыплются те самые шары, не играть в них — искренне и со всей отдачей — или хмуро стоять в стороне точно не получится.
«Невидимая книга»
Когда
8 января
Где
Social club
Сколько
от 1000 рублей
У «Невидимого театра» под руководством актера и режиссера Семена Серзина в 2021-м появилась своя собственная площадка на Кожевенной линии. Но труппа все еще выступает и на гостевых — так, в Social club они покажут свой спектакль-визитную карточку «Невидимая книга» по дневникам Сергея Довлатова. В атмосферном квартирнике, будто из времен оттепели, играет сам Семен Серзин, а еще — Игорь Ушаков, Иван Солнцев, Юля Башорина, Алессандра Джунтини, Евгения Натанова, Евгений Перевалов, Михаил Касапов, Николай Куглянт и Владимир Карпов.
«Колино сочинение»
Когда
9 января
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 800 рублей
Отличным финальным аккордом каникул может стать поход в театр на трогательнейшую постановку Яны Туминой по книги Сергея Голышева «Мой сын — даун». Это особенная история про пирожки, оленей, снег, родителей, доброту и девочку Варю, к которой стремится маленький Коля. Спектакль-лауреат «Золотая маска» в номинациях «Куклы» — как «Лучший спектакль» и «Работа актера» (дуэт Анны Сомкиной и Александра Балсанова).
«Серотонин»
Когда
9 января
Где
«Приют комедианта»
Сколько
от 1800 рублей
Главный герой романа Мишеля Уэльбака «Серотонин» Флоран Лабруст живет по чеховскому принципу: то ли чаю пойти выпить, то ли повеситься. Депрессия в настоящем заставляет его обратиться к прошлому — когда он, кажется, был все же счастлив. Адаптировал для камерной сцены «Приюта» философский текст режиссер Андрей Прикотенко, чаще всего работающий с «БалтДомом». Главную роль играет Иван Волков.
Музыка
ХVI Международный фортепианный фестиваль «Мариинский»
Когда
До 31 декабря
Где
Мариинский театр
Сколько
от 500 рублей
В Мариинском театре — до того, как уйти на каникулы до 14 января — продолжится фортепианный фестиваль. На этой неделе в понедельник тут можно послушать Бориса Березовского, исполняющего Бетховена и Скрябина. В среду и четверг — Александра Канторова с программой из Чайковского, Листа и Шумана. А завершится смотр в пятницу, 31 декабря, концертом трех лауреатов конкурса имени Шопена: Брюса Лю, Александра Гаджиева и Евы Геворгян.
Теодор Курентзис и musicAeterna
Когда
29 декабря
Где
Филармония им. Шостаковича
Сколько
от 4000 рублей
Музыка одноактных балетов «Жар-птица» и «Петрушка» Стравинского давно и прочно вошла в мировой репертуар — во многом благодаря усилиям антрепренера Сергея Дягилева. В исполнении оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса обе позднеромантические партитуры прозвучат в филармонии в один вечер.
Noiseroom («Шумная комната»)
Когда
30 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 500 рублей
Лейбл «Симфоническая тишина внутри» проведет на Новой сцене Александринского театра аудиовизуальный концерт эмбиентной и электронной музыки — в пространстве Медиацентр, в котором специально выстроена отличная акустика. Так, композитор Илья Symphocat с Софьей Скобелевой (труба) и Еленой Левиной (флейта, голос) представят тут серию композиций «Hear Waterfalls (Слушать водопады)». А дуэт ōphannīm — звуки, которые «обычно не улавливает человеческое ухо: от скрежета небесных труб до свиста ангельских крыльев». Все это — под бесконечные вариации генеративного видео-арта медиахудожника Илоны Бородиной.
«Иоганн Штраус — король вальсов»
Когда
31 декабря, 1 января
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 700 рублей
Новогодняя программа оркестра «Штраус-камерата» дирижера Вартана Григоряна составлена из популярных вальсов отца и сына Штраусов, а также любимых слушателями миниатюр. Все мелодии воздушные, мажорные и легко узнаваемы и опознаваемы с первых нот, а значит обещают слушателям не трудную рефлексии, но так необходимое в Новом году искрящееся счастье и веселье.
Арсений Мун
Когда
31 декабря
Где
Филармония им. Шостаковича
Сколько
от 1200 рублей
В канун Нового года молодой петербургский пианист Арсений Мун, ученик Сандлера и Бабаяна, исполнит в филармонии Шопена (выиграть конкурс его имени — одна из заветных мечт Арсения). Программа состоит из Четырех мазурок, Скерцо № 1, Andante spianato и Большого блестящего полонеза, Баркароллы фа-диез мажор и Сонаты № 3 си минор.
Иван Бессонов
Когда
1 января
Где
Филармония им. Шостаковича
Сколько
от 900 рублей
Победитель «Евровидения для молодых музыкантов» — 2018 и телеконкурса «Синяя птица», белокурый пианист Иван Бессонов должен был выступить с симфоническим оркестром Ленобласти еще год назад. Но концерт перенесли на 2022-ый. Музыканты исполнят «Времена года» Чайковского, Концерт№1 Листа и Рапсодию на тему Паганини Рахманинова.
Billy’s Band
Когда
1 января
Где
«Космонавт»
Сколько
от 2000 рублей
«Похмельные» — это самоназвание — концерты Билли Новика и его Billy’s Band в Петербурге именно 1 января уже добрая традиция. В программе — конфетти и серпантин, джазовые рассуждения о том, что счастье есть, а «отрываться надо по-питерски». Как и всегда, раз в год группа споет и песни Дедов Морозов.
«Кирпичи»
Когда
1 января
Где
Aurora concert hall
Сколько
от 1200 рублей
В прошлом году группа Васи Васина изменила своей традиции новогодних концертов — и выступила в декабре. В этом (вернее, уже следующем) все вернется на круг своя: «Кирпичи» исполнят программу из лучших песен, нескольких неожиданных редких номеров и, конечно же, весь зал снова будет скандировать, что друг всегда с тобой.
«ВИА Пролетарское танго»
Когда
3 января
Где
«Космонавт»
Сколько
от 1100 рублей
Лучше всего ВИА «Пролетарское танго» во главе с Дмитрием Караневским удаются трогательные и искренние каверы на советские хиты эстрады — от «Снег идет» и «Ленинградские мосты» до «Московских окон» и «Черного и белого». Они создают атмосферу, в которой кажется, что бывает все на свете хорошо. Особенно, если надеть юбки-солнца, брюки-клеш и танцевать без ненужных рефлексий.
Фестиваль Volkov Manifest
Когда
3, 4, 6, и 7 января
Где
Яани кирик, Social club
Сколько
от 700 рублей
Ежегодный фестиваль проектов контрабасиста, композитора и импровизатора Владимира Волкова вновь проходит в январском Петербурге (хотя уже расширил географию и до Москвы). Основным местом встреч станет концертный зал в Яани кирик. Здесь будут и неофольклорная программа, и выступления ансамбля NOVOSELIE с детским хором «Аврора», и фри-джаз от трио Стригалев — Волков — Ившин, и романсы, и даже перфоманс с участием Павла Семченко из «Ахе». 7 января смотр переместится в Social club, где музыканты представят оригинальные версии всем хорошо известных и любимых песен, написанных в Ленинграде в ХХ веке.
«Голливуд в новогоднем Петербурге»
Когда
3, 4 января
Где
Филармония им. Шостаковича
Сколько
от 1200 рублей
Симфонический оркестр «Singolo Orchestra» дирижера Антона Гаккеля будет исполнять сплошь голливудскую классику: от саундтреков к «Однажды в Америке» и франшизы о Джеймсе Бонде до музыки из «Форреста Гампа», «Списка Шиндлера», «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллар» и «Игры престолов». Солист — виолончелист Дмитрий Ганенко.
Женя Любич
Когда
5 января
Где
Aurora concert hall
Сколько
от 1000 рублей
«Русская француженка» Женя Любич тоже всегда старается выступить в родном Петербурге на новогодних каникулах. Ее ежегодная праздничная программа называется «Белый концерт» и состоит сплошь из легких и светлых или нежных песен вроде «Колыбельной тишины» из фильма-фэнтези «Он — дракон».
«Полюса»
Когда
5 января
Где
Social club
Сколько
от 1000 рублей
Петербургская рок-группа прославилась в уже далеком 2003 году, когда их песню «Поэзия» взяло в ротацию радио Maximum — тогда одно из самых популярных и прогрессивных в России нулевых. А уже в канун 2004-го «Полюса» исполняли свой хит в компании дуэта t.A.T.u. Хотя с тех пор прорывов в карьере бэнда больше не было, камерные концерты — теперь только для настоящих ценителей — музыканты по-прежнему дают регулярно. Для них новогоднее выступление тоже уже добрая традиция.
Найк Борзов
Когда
7 января
Где
«Космонавт»
Сколько
от 1500 рублей
Для Найка Борзова выступить в Петербурге в Рождество — тоже ужу добрая традиция. Инди-музыканты выпустил 11 сольных альбомов, но всегда играет на лайвах и свои главные хиты — «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» и, конечно, «Лошадку».
«Наив»
Когда
8 января
Где
«Морзе»
Сколько
от 1200 рублей
Концерт панк-рокеров с почти 34-летней историей существования посвящен юбилею их альбома «Форева» — ему исполнилось 20 лет. Дата 8 января тоже выбрана не случайно: именно в нее группа завершила запись пластинки в далеком 2002-м. Александр «Чача» Иванов, Дмитрий «Снэйк» Хакимов и Николай Богданов первую часть выступления посвятят как раз «Форева», а во второй споют хиты и с других лонгплеев.
«Пошла Молли»
Когда
9 января
Где
«Гигант холл»
Сколько
от 2300 рублей
Харьковская рок-группа легко уничтожит тоску от стремительно закончившихся каникул: Кирилл Бледный и сотоварищи споют в «Гигант холле», как будут твоим песиком, про мишку и «Самый лучший эмо-панк». В общем, все хиты, а может даже и новый материал — лонгплеев группа не выпускала с 2017-го.
Кино
«Золотые соседи»
Когда
28 декабря
Где
«Ленфильм»
Сколько
бесплатно по регистрации
Во вторник в «Ленфильм-клубе» покажут (до премьеры!) фильм про обитателей типичной петербургской коммуналки, который сняли на киностудии. При всей художественной спорности картины зато в ней по-настоящему звездный каст: в ней снялись Светлана Немоляева, Анастасия Мельникова, Лия Ахеджакова, Михаил Боярский, Александр Баширов, Анвар Либабов, Семен Стругачев, Сергей Шнуров, Георгий Штиль и Иван Охлобыстин.
«72 градуса ниже нуля»
Когда
28 декабря
Где
Дом кино
Сколько
бесплатно по регистрации
На предновогодней лекции о советском кино из цикла «Страна науки» киновед Михаил Трофименков и искусствовед Марина Кронидова расскажут про фильм Сергея Данилина и Евгения Татарского 1976 года. «72 градуса ниже нуля» — это история про уникальную станцию «Восток», которая оказалась под угрозой закрытия из-за недостатка топлива. Главные роли в фильме играют Николай Крючков, Александр Абдулов, Михаил Кононов, Олег Янковский.
«Снежная королева»
Когда
29 декабря
Где
«Ленфильм»
Сколько
бесплатно по регистрации
На финальном заседании «Ленфильм-клуба» в этому году покажут на большом экране сказку Геннадия Казанского, в которой Герду играет юная Елена Проклова. А в кафе «Кино» перед сеансом или после него можно посмотреть на костюмы из фильма — «Снежную королеву» снимали на киностудии.
«Париж, который спит»
Когда
30 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 500 рублей
Формально это кинопоказ — картины Рене Клера «Париж, который спит» (Paris qui dort) 1923 года. Но важнее всего тут то, что сеанс озвучит Московский ансамбль современной музыки. МАСМ исполнит музыку Эрика Сати и Сати-Курляндского. В том числе вокальные сочинения — в группу входит сопрано Алиса Тен, участвовавшая в проекте «Флора» Эрмитажа.
«Иноекино Highlights 2021»
Когда
со 2 по 9 января
Где
Дом кино
Сколько
350 рублей
Все новогодние каникулы, начиная со 2 января, компания «Иноекино» устраивает праздничный марафон из показов их главных релизов 2021 года. А если учесть, что они выпускают в повторный прокат отреставрированную классику кино, то это по-настоящему впечатляющая программа из «Любовного настроения», «Малхолланд Драйва», «На последнем дыхании», «Таксиста», «На игле» и других.
«Бесконечная история»
Когда
4 января
Где
«Родина»
Сколько
500 рублей
На один день кинокомпания «АртПоказ» вернет добрую семейную сказку 1984 года. Это история маленького Бастиана, единственная радость в жизни которого, — чтение. Он находит книгу о стране Фантазия, на развитие событий в которой может влиять. Показ будет на языке оригинала (немецком) с субтитрами.
«Основной инстинкт»
Когда
4 января
Где
Social club
Сколько
600 рублей
В 2021-м культовый фильм провокатора Пола Верховена выходил в повторный прокат. Если вы тогда не успели поймать его на большом экране, в новом году есть шанс исправить это на специальном показе от кинокомпании «A-One». В стоимость билета также входит коктейль, придуманный шеф-барменом Social Club Михаилом Федотовским по мотивам «Основного инстинкта». Осталось проверить, окажется ли он таким же незабываемым, как та самая сцена из картины с допросом в полиции героини Шерон Стоун.
Другое
Катки Петербурга
Когда
До весны
Где
разные площадки
Сколько
бесплатно, платно — от 200 рублей
На каникулах хотя бы один день точно стоит посвятить катанию на коньках. В этом году свои ледовые площадки есть у пространств «Севкабель Порт» и «Новой Голландия», в «Охта парке», на Треугольная площади в Царском селе, в ЦПКиО и на Манежной площади. А еще в СКА «Хоккейный город» на юге города и недалеко от музея-заповедника «Петергоф» — в «Шуваловке». Где-то катание можно совместить с покупкой подарков — катки часто открыты при рождественских ярмарках. Наш гид по лучшим ледовым площадкам города читайте здесь.
Фотографии: обложка – Стас Левшин / «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова», 1 – Государственный Эрмитаж, 2 – «Национальный драматический театр России (Александринский театр)», 3 – We are communa, 4 – Jet Tone Production, 5 – Виктор Юльев