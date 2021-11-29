Чем заняться в Петербурге на этой неделе: 20 идей Фестиваль «Золотая маска», выставка «Сырое и приготовленное» в Этнографическом музее и Антоха МС в «Морзе»
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«Старые мастера. Путешествие во времени»
Когда
С 1 декабря по 31 мая
Где
Восточный корпус Музея-усадьбы Державина
Сколько
500 рублей
Вообще, проект позиционируется как приуроченный к юбилею двух коллекционеров арта (довольно неожиданных): 350-летию Петра I и 195-летию ученого-географа Петра Семенова-Тян-Шанского. Но тут это просто подход, чтобы показать живопись и графику западноевропейских мастеров XIV«XVIII веков из частных собраний. А это и картины Питера де Хоха, Франческо Морандини и Франческо Верла, и гравюры Рембрандта и Дюрера. По понятным причинам многие из них широкая публика еще не видела. Особенно обратить внимание стоит на три редкости: «Мадонну с младенцем, держащим в руках щегла» Никколо ди Сенья из сиенской школы, «Мадонну с младенцем и грушей» уроженца Умбрии Франческо Верла и полотно «Хозяйка и служанка в интерьере» малого голландца Питера де Хоха.
«Нарцисс в эпоху фотосинтеза»
Когда
До середины января
Где
Marina Gisich Gallery
Сколько
По будням вход свободный, в субботу — 150 рублей
Художники Дмитрий Грецкий и Евгения Кац живут на два города — Петербург и Торонто. Но импульс к созданию их проекта «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» явно в большей степени лежит в российской действительности (хотя и восходит от частного к общему). Это размышления о самодизайне, граничащем с самоцензурой. Работы выполнены из рабицы — черной сети и сетки, четко обозначающей всевозможные барьеры. Проект, кстати, был на предпоказе на международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2021, поэтому некоторые его объекты уже приобретены в частные коллекции.
«Сырое и приготовленное»
Когда
До 17 января
Где
Российский этнографический музей
Сколько
350 рублей
Под не самым очевидным названием, намекающим на труды Леви-Стросса, в РЭМ скрывается настоящая жемчужина — масштабный выставочный проект по итогам Первой Коми биеннале современного искусства. Совриск тут замиксован с памятниками традиционной культуры Севера из собрания музея. Еще обещают арт-медиации для подростков, но это тот случай, когда взрослым они тоже не помешают.
«Союзмультплакат»
Когда
До 12 декабря
Где
«Севкабель Порт»
Сколько
250 рублей
В «Севкабель Порту» стартовал портал в детство и ностальгию — выставка афиш анимационных картин «Союзмультфильма». Это и «Малыш и Карлсон» с «Чебурашкой», и «Ну, погоди!» с «Ежиком в тумане», «Голубым щенком» и «Котенком по имени Гав». Проект приурочен к 85-летию мультипликационной студии. Поэтому, помимо печатных постеров, показывают таймлайн-ликбез о ее становлении и главных художниках. А еще — отрывки из любимых мультфильмов.
«Владимир Шинкарев. Мрачные картины»
Когда
До 20 февраля
Где
Эрарта
Сколько
От 800 рублей (действует как абонемент)
Один из основателей и идеологов «митьков» Владимир Шинкарев выступает не только в ироничном жанре: в 2008 году он отмежевался от их веселого карнавала, чтобы писать сольно и вдумчиво. В его пейзажах Петербург предстает городом аскетичным, интровертным, собранным и невероятно серьезным — не подпускающим к себе близко никого лишнего и случайного.
Театр
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
Когда
30 ноября
Где
Мариинский-2
Сколько
От 400 рублей
Оперу Римского-Корсакова на либретто Владимира Бельского Дмитрий Черняков поставил в далеком 2001 году. Но эта версия ничуть не устарела. Особенно то, как решена одна из центральных сцен — хождения главной героини Февронии в невидимый град Китеж. Ее партию во вторник споет Ирина Чурилова, а дирижировать будет Валерий Гергиев.
«Звезды в черной дыре»
Когда
30 ноября
Где
«На Литейном»
Сколько
От 700 рублей
Ученик мастерской Римаса Туминаса и Ивана Поповски в ГИТИСе Иван Рябенко взялся за совсем свежий текст. Пьеса Вероники Вельт впервые прозвучала на фестивале «Пять вечеров» в рамках «Первой читки» в 2021 году (а после побывала еще в программе «Любимовки» и «Действующих лиц»). Это история о соседях по аварийному дому, который готовится к расселению. Но однажды ночью в его подъезде происходит одно сверхъестественное событие. В главных ролях — Николай Красноперов, Александра Жарова, Елена Ложкина, Максим Зауторов, Павел Путрик и Светлана Шаврова. Костюмы для постановки придумала Нина Штеренберг.
Фестиваль «Золотая маска» в Петербурге
Когда
С 1 по 8 декабря
Где
Театры города
Сколько
От 1000 рублей
Объяснять, что «Золотая маска» — главная театральная премия страны, пожалуй, уже немного моветон. И абсолютно очевидно, что все ее привозы — настоящий must see. Афиша 2021 года — фестиваль проходит в Петербурге уже в 11-й раз — этот тезис вновь подтверждает. В программе — лауреат «Золотой маски» 2020 года «Иранская конференция» Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева (с целой россыпью звездных актерских перфомансов — от Вениамина Смехова и Ксении Раппопорт до Ингеборги Дапкунайте и Дмитрия Лысенкова), кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой «Ходжа Насреддин», «Сын» — адаптация Юрием Бутусовым текста Флориана Зеллера, а также постановка о миграции «Где мой дом?» Камы Гинкаса и зарисовка из жизни ученых «Проблема» Алексея Бородина (по пьесе Тома Стоппарда).
«Вишневый сад»
Когда
Малая сцена Александринского театра
Где
2, 3 декабря
Сколько
От 900 рублей
У конкурсного проекта «7 ярус» в Александринке для негосударственных театров города, не имеющих своих сцен, премьера. Это чеховский «Вишневый сад» от Независимого театрального проекта, решенный режиссером Еленой Павловой как саунд-драма. По ее словам, это будет высказывание о том, как из-за эгоизма разные люди не могут услышать друг друга и понять, и может ли вообще существовать мир без вишневого сада.
«Процесс»
Когда
3, 4, 5 декабря
Где
Основная сцена Александринского театра
Сколько
От 600 рублей
Художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский вновь ставит спектакль в Александринке (пять лет назад он интерпретировал здесь «Преступление и наказание» Достоевского). На этот раз он обратился к роману Франца Кафки, написанному в начале Первой мировой войны. И тема надвигающего хаоса и невозможности ему противостоять тут станет одной из магистральных. Йозефа К. играет блестящий и виртуозный актер Иван Трус, номинированный в этом году на «Золотую маску» за «Товарища Кислякова».
Музыка
Sunsay
Когда
30 ноября
Где
«Космонавт»
Сколько
От 1800 рублей
Половинка культового харьковского дуэта 5'nizza Андрей Запорожец в сольном проекте SunSay исполняет действительно солнечный микс из фьюжн, фанка и рэгги. Компенсировать нехватку витамина D в ноябрьском Петербурге он вряд ли сможет, но, возможно, станет хотя бы немного легче и радостнее. Если, конечно, концерт не отменят.
Drum Set and Percussion
Когда
1 декабря
Где
«Космонавт»
Сколько
От 1000 рублей
Сборный концерт — эхо международного фестиваля «Ударная волна» («Drum Wave»). Здесь выступят барабанщики и перкуссионисты мирового уровня, работающие в стилях от джаза, рока и тяжелого металла до фьюжна, а также ливанской, кубинской и индийской этники. Хедлайнерами будет Билли Новик.
«Звери»
Когда
2 декабря
Где
БКЗ «Октябрьский»
Сколько
От 3000 рублей
Группа Ромы Зверя легко собирает самые масштабные площадки Петербурга, как, скажем, Ледовый дворец. В более камерном БКЗ «Октябрьский» настроение рок-бэнда будет лиричнее. Они споют все свои хиты про такую сильную любовь, дожди-пистолеты и районы-кварталы в специальных акустических версиях.
«Марсель»
Когда
2 декабря
Где
«Морзе»
Сколько
От 1500 рублей
Поп-романтики «Марсель» до пандемии каждый год давали большой осенний концерт. В этот раз их выступление попало на локдаун (оно должно было пройти 30 октября), но 2 декабря они традицию собираются продолжить. Программа перформанса составлена как настоящий антидепрессант — с хитами «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы» и «Настроение — осень», премьерами с грядущего альбома петербургских песен и недавней новинкой «Лето пролетело».
Антоха МС
Когда
4 декабря
Где
«Морзе»
Сколько
От 1000 рублей
Пережив конфликты с продюсером, грозившие потерей прав на имя, самый искренний и трогательный столичный музыкант приезжает с концертом в Петербург. Поводов сразу несколько. Во-первых, мы уже очень соскучились. Во-вторых, полторы недели назад у Антохи МС вышел тройной сингл «Ритм-хлоп» в pop, drum-n-bass и latino версиях. Это будет его презентация, и можно делать ставки, услышим ли мы все интерпретации или только какую-то одну.
Кино
Международный фестиваль «Мир знаний»
Когда
С 1 по 6 декабря
Где
Разные площадки
Сколько
Часть событий со свободным входом, другие сеансы — по билетам от 150 рублей
Фестиваль «Мир знаний» показывает, как научпоп существует в такой специфичной для него области, как кинематограф. В программе — научные и исследовательские фильмы, снятые за прошедший год. В первом приближении может показаться, что это звучит скучно, но на самом деле это не так. Смотр и правда получился по-настоящему масштабным. На нем покажут, например, мемориальный фильм об онкологе Андрее Павленко, сразу несколько картин об академике Сахарове, а также «Корову» обладательницы «Оскара» Андреа Арнольд — ленту — побратим «Гунды» Виктора Косаковского. Целый раздел посвящен космосу — в жюри, например, будет вернувшийся с МКС режиссер Клим Шипенко.
«На близком расстоянии»
Когда
1 декабря
Где
«Аврора»
Сколько
450 рублей
В прокат фильм должен был пойти 28 октября, но объявили локдаун. За день до кинотеатрального релиза (теперь он пройдет со 2 декабря) режиссер Григорий Добрыгин и актриса Ксения Раппопорт представят в Петербурге фильм «На близком расстоянии». Снятая в Петербурге (но вы об этом вряд ли догадаетесь) оператором Ксений Середой картина рассказывает пандемийную историю курьера, артистки и необычной пиар-компании. Фильм был участником основного конкурса «Кинотавра» в этом году.
Фестиваль итальянского кино RIFF
Когда
С 3 по 12 декабря
Где
«Родина»
Сколько
От 300 рублей
В России еще со времен СССР традиционно любили итальянское кино — как мейнстримное, так и авторское. Крупнейший италоязычный кинофестиваль RIFF продолжает эту традицию. В программе 2021 года — 17 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых киносмотрах, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката. Например, это роуд-муви «Из Италии на Восток», документальная лента «Страсть Анны Маньяни» и комедия «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения».
«Заводной апельсин»
Когда
4 декабря
Где
«Аврора»
Сколько
400 рублей
Культовая и провокационная картина Стэнли Кубрика выходит в повторный прокат в России в честь ее 50-летия. А в субботу будет специальный предпремьерный показ — на нем о скандальном «Заводном апельсине» расскажет кинокритик Михаил Трофименков. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, выпущенная специально к юбилею. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
Другое
Диспут Диогена «Герои архитектуры будущего»
Когда
30 ноября
Где
Бесплатно по регистрации
Сколько
бесплатно по регистрации
На этот раз журнал «Проект Балтия» проведет на Новой Голландии диспут с молодыми архитекторами. Они выскажут свои предположения, на кого будут ориентироваться при строительстве зодчие в будущем, а также как изменится сама профессия. Среди участников — Егор Орлов, Дарья Зайцева, Иван Казадаев и Дмитрий Мухин. Ведут и модерируют дискуссию Александр Острогорский и Владимир Фролов.
Уикенд американской драматургии «Смена сцены»
Когда
4 и 5 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
Бесплатно по регистрации
На Новой сцене Александринки проект «Современная драматургия» объявляет американский уикенд. В субботу и воскресенье тут будут лекции о скорби и пустоте в текстах, работах Джеймса Парди и роли женщин в театрах США. Также обещают читки пьес и воркшопы. Кураторы проекта — Уолкер Тримбл, Оксана Якименко, Маргарита Полонская.
Фотографии: обложка — «Иноекино», 1 — Российский этнографический музей, 2 — Малая сцена Александринского театра, 3 — Сергей Иванютин, 4 — Новая сцена Александринского театра