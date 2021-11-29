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События недели29 ноября 2021

Чем заняться в Петербурге на этой неделе: 20 идей Фестиваль «Золотая маска», выставка «Сырое и приготовленное» в Этнографическом музее и Антоха МС в «Морзе»

Чем заняться в Петербурге на этой неделе: 20 идей

Выставки

Театр

Музыка

Кино

Другое

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.

«Сырое и приготовленное»

Выставки

«Старые мастера. Путешествие во времени»

Когда

С 1 декабря по 31 мая

Где

Восточный корпус Музея-усадьбы Державина

Сколько

500 рублей

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Вообще, проект позиционируется как приуроченный к юбилею двух коллекционеров арта (довольно неожиданных): 350-летию Петра I и 195-летию ученого-географа Петра Семенова-Тян-Шанского. Но тут это просто подход, чтобы показать живопись и графику западноевропейских мастеров XIV«XVIII веков из частных собраний. А это и картины Питера де Хоха, Франческо Морандини и Франческо Верла, и гравюры Рембрандта и Дюрера. По понятным причинам многие из них широкая публика еще не видела. Особенно обратить внимание стоит на три редкости: «Мадонну с младенцем, держащим в руках щегла» Никколо ди Сенья из сиенской школы, «Мадонну с младенцем и грушей» уроженца Умбрии Франческо Верла и полотно «Хозяйка и служанка в интерьере» малого голландца Питера де Хоха.

«Нарцисс в эпоху фотосинтеза»

Когда

До середины января

Где

Marina Gisich Gallery

Сколько

По будням вход свободный, в субботу — 150 рублей

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Художники Дмитрий Грецкий и Евгения Кац живут на два города — Петербург и Торонто. Но импульс к созданию их проекта «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» явно в большей степени лежит в российской действительности (хотя и восходит от частного к общему). Это размышления о самодизайне, граничащем с самоцензурой. Работы выполнены из рабицы — черной сети и сетки, четко обозначающей всевозможные барьеры. Проект, кстати, был на предпоказе на международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2021, поэтому некоторые его объекты уже приобретены в частные коллекции.

«Сырое и приготовленное»

Когда

До 17 января

Где

Российский этнографический музей

Сколько

350 рублей

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Под не самым очевидным названием, намекающим на труды Леви-Стросса, в РЭМ скрывается настоящая жемчужина — масштабный выставочный проект по итогам Первой Коми биеннале современного искусства. Совриск тут замиксован с памятниками традиционной культуры Севера из собрания музея. Еще обещают арт-медиации для подростков, но это тот случай, когда взрослым они тоже не помешают.

«Союзмультплакат»

Когда

До 12 декабря

Где

«Севкабель Порт»

Сколько

250 рублей

Подробнее

В «Севкабель Порту» стартовал портал в детство и ностальгию — выставка афиш анимационных картин «Союзмультфильма». Это и «Малыш и Карлсон» с «Чебурашкой», и «Ну, погоди!» с «Ежиком в тумане», «Голубым щенком» и «Котенком по имени Гав». Проект приурочен к 85-летию мультипликационной студии. Поэтому, помимо печатных постеров, показывают таймлайн-ликбез о ее становлении и главных художниках. А еще — отрывки из любимых мультфильмов.

«Владимир Шинкарев. Мрачные картины»

Когда

До 20 февраля

Где

Эрарта

Сколько

От 800 рублей (действует как абонемент)

Подробнее

Один из основателей и идеологов «митьков» Владимир Шинкарев выступает не только в ироничном жанре: в 2008 году он отмежевался от их веселого карнавала, чтобы писать сольно и вдумчиво. В его пейзажах Петербург предстает городом аскетичным, интровертным, собранным и невероятно серьезным — не подпускающим к себе близко никого лишнего и случайного.

«Вишневый сад»

Театр

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»

Когда

30 ноября

Где

Мариинский-2

Сколько

От 400 рублей

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Оперу Римского-Корсакова на либретто Владимира Бельского Дмитрий Черняков поставил в далеком 2001 году. Но эта версия ничуть не устарела. Особенно то, как решена одна из центральных сцен — хождения главной героини Февронии в невидимый град Китеж. Ее партию во вторник споет Ирина Чурилова, а дирижировать будет Валерий Гергиев.

«Звезды в черной дыре»

Когда

30 ноября

Где

«На Литейном»

Сколько

От 700 рублей

Подробнее

Ученик мастерской Римаса Туминаса и Ивана Поповски в ГИТИСе Иван Рябенко взялся за совсем свежий текст. Пьеса Вероники Вельт впервые прозвучала на фестивале «Пять вечеров» в рамках «Первой читки» в 2021 году (а после побывала еще в программе «Любимовки» и «Действующих лиц»). Это история о соседях по аварийному дому, который готовится к расселению. Но однажды ночью в его подъезде происходит одно сверхъестественное событие. В главных ролях — Николай Красноперов, Александра Жарова, Елена Ложкина, Максим Зауторов, Павел Путрик и Светлана Шаврова. Костюмы для постановки придумала Нина Штеренберг.

Фестиваль «Золотая маска» в Петербурге

Когда

С 1 по 8 декабря

Где

Театры города

Сколько

От 1000 рублей

Подробнее

Объяснять, что «Золотая маска» — главная театральная премия страны, пожалуй, уже немного моветон. И абсолютно очевидно, что все ее привозы — настоящий must see. Афиша 2021 года — фестиваль проходит в Петербурге уже в 11-й раз — этот тезис вновь подтверждает. В программе — лауреат «Золотой маски» 2020 года «Иранская конференция» Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева (с целой россыпью звездных актерских перфомансов — от Вениамина Смехова и Ксении Раппопорт до Ингеборги Дапкунайте и Дмитрия Лысенкова), кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой «Ходжа Насреддин», «Сын» — адаптация Юрием Бутусовым текста Флориана Зеллера, а также постановка о миграции «Где мой дом?» Камы Гинкаса и зарисовка из жизни ученых «Проблема» Алексея Бородина (по пьесе Тома Стоппарда).

«Вишневый сад»

Когда

Малая сцена Александринского театра

Где

2, 3 декабря

Сколько

От 900 рублей

Подробнее

У конкурсного проекта «7 ярус» в Александринке для негосударственных театров города, не имеющих своих сцен, премьера. Это чеховский «Вишневый сад» от Независимого театрального проекта, решенный режиссером Еленой Павловой как саунд-драма. По ее словам, это будет высказывание о том, как из-за эгоизма разные люди не могут услышать друг друга и понять, и может ли вообще существовать мир без вишневого сада.

«Процесс»

Когда

3, 4, 5 декабря

Где

Основная сцена Александринского театра

Сколько

От 600 рублей

Подробнее

Художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский вновь ставит спектакль в Александринке (пять лет назад он интерпретировал здесь «Преступление и наказание» Достоевского). На этот раз он обратился к роману Франца Кафки, написанному в начале Первой мировой войны. И тема надвигающего хаоса и невозможности ему противостоять тут станет одной из магистральных. Йозефа К. играет блестящий и виртуозный актер Иван Трус, номинированный в этом году на «Золотую маску» за «Товарища Кислякова».

Антоха МС

Музыка

Sunsay

Когда

30 ноября

Где

«Космонавт»

Сколько

От 1800 рублей

Подробнее

Половинка культового харьковского дуэта 5'nizza Андрей Запорожец в сольном проекте SunSay исполняет действительно солнечный микс из фьюжн, фанка и рэгги. Компенсировать нехватку витамина D в ноябрьском Петербурге он вряд ли сможет, но, возможно, станет хотя бы немного легче и радостнее. Если, конечно, концерт не отменят.

Drum Set and Percussion

Когда

1 декабря

Где

«Космонавт»

Сколько

От 1000 рублей

Подробнее

Сборный концерт — эхо международного фестиваля «Ударная волна» («Drum Wave»). Здесь выступят барабанщики и перкуссионисты мирового уровня, работающие в стилях от джаза, рока и тяжелого металла до фьюжна, а также ливанской, кубинской и индийской этники. Хедлайнерами будет Билли Новик.

«Звери»

Когда

2 декабря

Где

БКЗ «Октябрьский»

Сколько

От 3000 рублей

Подробнее

Группа Ромы Зверя легко собирает самые масштабные площадки Петербурга, как, скажем, Ледовый дворец. В более камерном БКЗ «Октябрьский» настроение рок-бэнда будет лиричнее. Они споют все свои хиты про такую сильную любовь, дожди-пистолеты и районы-кварталы в специальных акустических версиях.

«Марсель»

Когда

2 декабря

Где

«Морзе»

Сколько

От 1500 рублей

Подробнее

Поп-романтики «Марсель» до пандемии каждый год давали большой осенний концерт. В этот раз их выступление попало на локдаун (оно должно было пройти 30 октября), но 2 декабря они традицию собираются продолжить. Программа перформанса составлена как настоящий антидепрессант — с хитами «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы» и «Настроение — осень», премьерами с грядущего альбома петербургских песен и недавней новинкой «Лето пролетело».

Антоха МС

Когда

4 декабря

Где

«Морзе»

Сколько

От 1000 рублей

Подробнее

Пережив конфликты с продюсером, грозившие потерей прав на имя, самый искренний и трогательный столичный музыкант приезжает с концертом в Петербург. Поводов сразу несколько. Во-первых, мы уже очень соскучились. Во-вторых, полторы недели назад у Антохи МС вышел тройной сингл «Ритм-хлоп» в pop, drum-n-bass и latino версиях. Это будет его презентация, и можно делать ставки, услышим ли мы все интерпретации или только какую-то одну.

Фестиваль итальянского кино RIFF

Кино

Международный фестиваль «Мир знаний»

Когда

С 1 по 6 декабря

Где

Разные площадки

Сколько

Часть событий со свободным входом, другие сеансы — по билетам от 150 рублей

Подробнее

Фестиваль «Мир знаний» показывает, как научпоп существует в такой специфичной для него области, как кинематограф. В программе — научные и исследовательские фильмы, снятые за прошедший год. В первом приближении может показаться, что это звучит скучно, но на самом деле это не так. Смотр и правда получился по-настоящему масштабным. На нем покажут, например, мемориальный фильм об онкологе Андрее Павленко, сразу несколько картин об академике Сахарове, а также «Корову» обладательницы «Оскара» Андреа Арнольд — ленту — побратим «Гунды» Виктора Косаковского. Целый раздел посвящен космосу — в жюри, например, будет вернувшийся с МКС режиссер Клим Шипенко.

«На близком расстоянии»

Когда

1 декабря

Где

«Аврора»

Сколько

450 рублей

Подробнее

В прокат фильм должен был пойти 28 октября, но объявили локдаун. За день до кинотеатрального релиза (теперь он пройдет со 2 декабря) режиссер Григорий Добрыгин и актриса Ксения Раппопорт представят в Петербурге фильм «На близком расстоянии». Снятая в Петербурге (но вы об этом вряд ли догадаетесь) оператором Ксений Середой картина рассказывает пандемийную историю курьера, артистки и необычной пиар-компании. Фильм был участником основного конкурса «Кинотавра» в этом году.

Фестиваль итальянского кино RIFF

Когда

С 3 по 12 декабря

Где

«Родина»

Сколько

От 300 рублей

Подробнее

В России еще со времен СССР традиционно любили итальянское кино — как мейнстримное, так и авторское. Крупнейший италоязычный кинофестиваль RIFF продолжает эту традицию. В программе 2021 года — 17 картин: от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых киносмотрах, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката. Например, это роуд-муви «Из Италии на Восток», документальная лента «Страсть Анны Маньяни» и комедия «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения».

«Заводной апельсин»

Когда

4 декабря

Где

«Аврора»

Сколько

400 рублей

Подробнее

Культовая и провокационная картина Стэнли Кубрика выходит в повторный прокат в России в честь ее 50-летия. А в субботу будет специальный предпремьерный показ — на нем о скандальном «Заводном апельсине» расскажет кинокритик Михаил Трофименков. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, выпущенная специально к юбилею. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Уикенд американской драматургии «Смена сцены»

Другое

Диспут Диогена «Герои архитектуры будущего»

Когда

30 ноября

Где

Бесплатно по регистрации

Сколько

бесплатно по регистрации

Подробнее

На этот раз журнал «Проект Балтия» проведет на Новой Голландии диспут с молодыми архитекторами. Они выскажут свои предположения, на кого будут ориентироваться при строительстве зодчие в будущем, а также как изменится сама профессия. Среди участников — Егор Орлов, Дарья Зайцева, Иван Казадаев и Дмитрий Мухин. Ведут и модерируют дискуссию Александр Острогорский и Владимир Фролов.

Уикенд американской драматургии «Смена сцены»

Когда

4 и 5 декабря

Где

Новая сцена Александринского театра

Сколько

Бесплатно по регистрации

Подробнее

На Новой сцене Александринки проект «Современная драматургия» объявляет американский уикенд. В субботу и воскресенье тут будут лекции о скорби и пустоте в текстах, работах Джеймса Парди и роли женщин в театрах США. Также обещают читки пьес и воркшопы. Кураторы проекта — Уолкер Тримбл, Оксана Якименко, Маргарита Полонская.

Фотографии: обложка — «Иноекино», 1 — Российский этнографический музей, 2 — Малая сцена Александринского театра, 3 — Сергей Иванютин, 4 — Новая сцена Александринского театра

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