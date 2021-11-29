Чем заняться в Петербурге на этой неделе: 20 идей

Выставки

«Старые мастера. Путешествие во времени»

Когда С 1 декабря по 31 мая Где Восточный корпус Музея-усадьбы Державина Сколько 500 рублей Подробнее

Вообще, проект позиционируется как приуроченный к юбилею двух коллекционеров арта (довольно неожиданных): 350-летию Петра I и 195-летию ученого-географа Петра Семенова-Тян-Шанского. Но тут это просто подход, чтобы показать живопись и графику западноевропейских мастеров XIV«XVIII веков из частных собраний. А это и картины Питера де Хоха, Франческо Морандини и Франческо Верла, и гравюры Рембрандта и Дюрера. По понятным причинам многие из них широкая публика еще не видела. Особенно обратить внимание стоит на три редкости: «Мадонну с младенцем, держащим в руках щегла» Никколо ди Сенья из сиенской школы, «Мадонну с младенцем и грушей» уроженца Умбрии Франческо Верла и полотно «Хозяйка и служанка в интерьере» малого голландца Питера де Хоха.



«Нарцисс в эпоху фотосинтеза»

Когда До середины января Где Marina Gisich Gallery Сколько По будням вход свободный, в субботу — 150 рублей Подробнее

Художники Дмитрий Грецкий и Евгения Кац живут на два города — Петербург и Торонто. Но импульс к созданию их проекта «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» явно в большей степени лежит в российской действительности (хотя и восходит от частного к общему). Это размышления о самодизайне, граничащем с самоцензурой. Работы выполнены из рабицы — черной сети и сетки, четко обозначающей всевозможные барьеры. Проект, кстати, был на предпоказе на международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2021, поэтому некоторые его объекты уже приобретены в частные коллекции.

«Сырое и приготовленное»

Когда До 17 января Где Российский этнографический музей Сколько 350 рублей Подробнее

Под не самым очевидным названием, намекающим на труды Леви-Стросса, в РЭМ скрывается настоящая жемчужина — масштабный выставочный проект по итогам Первой Коми биеннале современного искусства. Совриск тут замиксован с памятниками традиционной культуры Севера из собрания музея. Еще обещают арт-медиации для подростков, но это тот случай, когда взрослым они тоже не помешают.



«Союзмультплакат»

Когда До 12 декабря Где «Севкабель Порт» Сколько 250 рублей Подробнее

В «Севкабель Порту» стартовал портал в детство и ностальгию — выставка афиш анимационных картин «Союзмультфильма». Это и «Малыш и Карлсон» с «Чебурашкой», и «Ну, погоди!» с «Ежиком в тумане», «Голубым щенком» и «Котенком по имени Гав». Проект приурочен к 85-летию мультипликационной студии. Поэтому, помимо печатных постеров, показывают таймлайн-ликбез о ее становлении и главных художниках. А еще — отрывки из любимых мультфильмов.



«Владимир Шинкарев. Мрачные картины»

Когда До 20 февраля Где Эрарта Сколько От 800 рублей (действует как абонемент) Подробнее

Один из основателей и идеологов «митьков» Владимир Шинкарев выступает не только в ироничном жанре: в 2008 году он отмежевался от их веселого карнавала, чтобы писать сольно и вдумчиво. В его пейзажах Петербург предстает городом аскетичным, интровертным, собранным и невероятно серьезным — не подпускающим к себе близко никого лишнего и случайного.