Чем заняться в Петербурге на этой неделе: 30 событий

Выставки

«Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения»

Когда с 8 декабря по 23 марта Где Эрмитаж Сколько 500 рублей Подробнее

Главный хит и must see этой зимы и начала весны в Петербурге — выставка гравюр Альбрехта Дюрера в Эрмитаже (она заботливо охватывает все возможные праздники — от Нового года до 8 Марта и 23 Февраля, чтобы сходить точно успели все желающие). Покажут целых 285 экспонатов, в том числе искусные работы из знаменитых серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии», а также выполненные для императора Максимилиана «Триумфальную арку» и «Триумфальное шествие». Здесь также можно увидеть эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюре и портреты. Вообще, сам проект — перекрестный: он из собраний ГМИИ имени Пушкина и самого Эрмитажа, его уже демонстрировал в Москве.

Катерина Ковалева «История болезни. Право на отдых»

Когда с 8 декабря Где «Росфото» Сколько от 100 рублей Подробнее

Чаще всего экспозиции в особняке на Большой Морской ограничиваются кураторским отбором фоторабот (что логично для выставочного центра, специализирующегося на снимках). Но в случае с Катериной Ковалевой к кадрам добавятся реди-мейд-объекты, живопись и графика — в жанре тотальной инсталляции-рефлексии о нашем общем прошлом. О том, что было навсегда, пока не кончилось. Ковалева воссоздает атмосферу заброшенного советского санатория в Гаграх, в котором можно и провести зимний вечер, и уехать туда с Якиным, «бросившим свою кикимору». Важная часть ее проекта — фотоснимки счастливых отпускников 1930-х на фоне пальм и моря, отдыхающих во дворце сталинского ампира. И контекст, как другие (а иногда те же самые) люди отправлялись в то же самое время в локации с куда более суровым климатом. И часто в один конец.

«Библия Гутенберга. Книги Нового времени»

Когда с 9 декабря по 13 марта Где Эрмитаж Сколько 500 рублей Подробнее

Хотя на выставке представлены более 100 ранних печатных книг и рукописей из фондов Эрмитажа и Российской государственной библиотеки, главный экспонат тут, конечно, Библия Иоганна Гутенберга. С 42-строчного издания 1454 года идет отсчет вообще книгопечатания. И, по сути, Нового времени. Библия впервые покинет стены столичной РГБ, куда она попала в советское время из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге.

Другие ранние книги на выставке — это, например, басни Эзопа, роман об Александре Македонском, текст Боккаччо «О знаменитых женщинах», первые путеводители вроде «Паломничества в Святую землю» Бернхарда фон Брейденбаха, гербарии с описанием растений, животных и минералов и с рекомендациями по использованию их в лечебных целях, а также анатомические атласы.

«Комплексное зрелище»

Когда с 9 декабря по 27 февраля Где МИСП Сколько 200 рублей Подробнее

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков продолжает отмечать свое 30-летие юбилейными выставками. «Комплексное зрелище» вновь устроено по принципу «показать все, что есть». При всех минусах такого подхода у него есть несомненные плюсы: каждый сможет найти что-то для себя. Это, например, портреты 1920–1940-х Владимира Гринберга, Виктора Прошкина, Лидии Тимошенко, Николая Лапшина и Александра Русакова, жанровые композиции 1960–1970-х Валерия Ватенина, Кирилла Гущина, Николая Кошелькова, Виктора Тетерина, Бориса Шаманова и Ольги Богаевской, а также совриск Владимира Козина, Давида Плаксина, Ильи Крейдуна, Александра Еремина, Валерии Нибиру, Василия Дьякова и Ивана Плюща. А еще большинство работ показывают широкой публике впервые.

Юхун Куус — «Мера человечности»

Когда с 11 декабря Где «Росфото» Сколько от 100 рублей Подробнее

Юхун Куус — этнический эстонец, но позиционирует себя как южноафриканский фотограф-документалист. Именно в ЮАР были сделаны его культовые снимки — от фиксации режима апартеида и движения сопротивления до освобождения Нельсона Манделы и пути того к президентству. За свои работы он дважды становился лауреатом World Press Photo — в 1978-м и 1992-м. В «Росфото» покажут около 100 его фото. Это не только и не столько политические манифесты, сколько антропологические исследования о человеке как мере всех вещей, в том числе не самых гуманных.

«Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»

Когда с 12 декабря по 13 марта Где Главный штаб Эрмитажа Сколько 500 рублей Подробнее

Отдел современного искусства Эрмитажа и его заведующий Дмитрий Озерков тоже готовятся к длинным новогодним каникулам с декабря — пока в Зимнем дворце стартует хитовый Дюрер, в Главштабе открывают тоже вполне себе блокбастер. Это ретроспектива эволюции модной фотографии, когда фешен в первую очередь все же арт. Покажут снимки классиков: Эрвина Блюменфельда, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена, а еще Энни Лейбовиц, Питера Линдберга и Тима Уокера. Самая ранняя из представленных работ — «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста 1939 года. Своеобразная точка отсчета и для фешен-индустрии, и для Европы между двумя мировыми войнами.

«Вне истеблишмента»

Когда до 10 января Где Мраморный дворец Русского музея Сколько 350 рублей Подробнее

«Вне истеблишмента» — инклюзивный проект, но чуть ли не впервые в России большая музейная институция подготовила выставку художников с ментальными особенностями прежде всего как художественную. Эстетическое тут превалирует над терапевтическим. А взгляд на арт-процессы вне контекста арт-сообщества делает это «аутсайдерское искусство» по-хорошему радикальным. Юлия Косульникова, Алексей Сахнов, Алексей Баров, Ильгар Наджафов, Сергей Федулов и Александр Савченко — самостоятельные художники с узнаваемым стилем, манерой и приемами. И их работы полны в том числе иронии, как, например, картина «Товарищ Кащенко проводит лечение инопланетян по соглашению о взаимопомощи» Федулова.