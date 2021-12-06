Чем заняться в Петербурге на этой неделе: 30 событий Дюрер в Эрмитаже, Луна, Дельфин и спецпоказ первой «Матрицы»
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения»
Когда
с 8 декабря по 23 марта
Где
Эрмитаж
Сколько
500 рублей
Главный хит и must see этой зимы и начала весны в Петербурге — выставка гравюр Альбрехта Дюрера в Эрмитаже (она заботливо охватывает все возможные праздники — от Нового года до 8 Марта и 23 Февраля, чтобы сходить точно успели все желающие). Покажут целых 285 экспонатов, в том числе искусные работы из знаменитых серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии», а также выполненные для императора Максимилиана «Триумфальную арку» и «Триумфальное шествие». Здесь также можно увидеть эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюре и портреты. Вообще, сам проект — перекрестный: он из собраний ГМИИ имени Пушкина и самого Эрмитажа, его уже демонстрировал в Москве.
Катерина Ковалева «История болезни. Право на отдых»
Когда
с 8 декабря
Где
«Росфото»
Сколько
от 100 рублей
Чаще всего экспозиции в особняке на Большой Морской ограничиваются кураторским отбором фоторабот (что логично для выставочного центра, специализирующегося на снимках). Но в случае с Катериной Ковалевой к кадрам добавятся реди-мейд-объекты, живопись и графика — в жанре тотальной инсталляции-рефлексии о нашем общем прошлом. О том, что было навсегда, пока не кончилось. Ковалева воссоздает атмосферу заброшенного советского санатория в Гаграх, в котором можно и провести зимний вечер, и уехать туда с Якиным, «бросившим свою кикимору». Важная часть ее проекта — фотоснимки счастливых отпускников 1930-х на фоне пальм и моря, отдыхающих во дворце сталинского ампира. И контекст, как другие (а иногда те же самые) люди отправлялись в то же самое время в локации с куда более суровым климатом. И часто в один конец.
«Библия Гутенберга. Книги Нового времени»
Когда
с 9 декабря по 13 марта
Где
Эрмитаж
Сколько
500 рублей
Хотя на выставке представлены более 100 ранних печатных книг и рукописей из фондов Эрмитажа и Российской государственной библиотеки, главный экспонат тут, конечно, Библия Иоганна Гутенберга. С 42-строчного издания 1454 года идет отсчет вообще книгопечатания. И, по сути, Нового времени. Библия впервые покинет стены столичной РГБ, куда она попала в советское время из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге.
Другие ранние книги на выставке — это, например, басни Эзопа, роман об Александре Македонском, текст Боккаччо «О знаменитых женщинах», первые путеводители вроде «Паломничества в Святую землю» Бернхарда фон Брейденбаха, гербарии с описанием растений, животных и минералов и с рекомендациями по использованию их в лечебных целях, а также анатомические атласы.
«Комплексное зрелище»
Когда
с 9 декабря по 27 февраля
Где
МИСП
Сколько
200 рублей
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков продолжает отмечать свое 30-летие юбилейными выставками. «Комплексное зрелище» вновь устроено по принципу «показать все, что есть». При всех минусах такого подхода у него есть несомненные плюсы: каждый сможет найти что-то для себя. Это, например, портреты 1920–1940-х Владимира Гринберга, Виктора Прошкина, Лидии Тимошенко, Николая Лапшина и Александра Русакова, жанровые композиции 1960–1970-х Валерия Ватенина, Кирилла Гущина, Николая Кошелькова, Виктора Тетерина, Бориса Шаманова и Ольги Богаевской, а также совриск Владимира Козина, Давида Плаксина, Ильи Крейдуна, Александра Еремина, Валерии Нибиру, Василия Дьякова и Ивана Плюща. А еще большинство работ показывают широкой публике впервые.
Юхун Куус — «Мера человечности»
Когда
с 11 декабря
Где
«Росфото»
Сколько
от 100 рублей
Юхун Куус — этнический эстонец, но позиционирует себя как южноафриканский фотограф-документалист. Именно в ЮАР были сделаны его культовые снимки — от фиксации режима апартеида и движения сопротивления до освобождения Нельсона Манделы и пути того к президентству. За свои работы он дважды становился лауреатом World Press Photo — в 1978-м и 1992-м. В «Росфото» покажут около 100 его фото. Это не только и не столько политические манифесты, сколько антропологические исследования о человеке как мере всех вещей, в том числе не самых гуманных.
«Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»
Когда
с 12 декабря по 13 марта
Где
Главный штаб Эрмитажа
Сколько
500 рублей
Отдел современного искусства Эрмитажа и его заведующий Дмитрий Озерков тоже готовятся к длинным новогодним каникулам с декабря — пока в Зимнем дворце стартует хитовый Дюрер, в Главштабе открывают тоже вполне себе блокбастер. Это ретроспектива эволюции модной фотографии, когда фешен в первую очередь все же арт. Покажут снимки классиков: Эрвина Блюменфельда, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена, а еще Энни Лейбовиц, Питера Линдберга и Тима Уокера. Самая ранняя из представленных работ — «Корсет Mainbocher» Хорста П. Хорста 1939 года. Своеобразная точка отсчета и для фешен-индустрии, и для Европы между двумя мировыми войнами.
«Вне истеблишмента»
Когда
до 10 января
Где
Мраморный дворец Русского музея
Сколько
350 рублей
«Вне истеблишмента» — инклюзивный проект, но чуть ли не впервые в России большая музейная институция подготовила выставку художников с ментальными особенностями прежде всего как художественную. Эстетическое тут превалирует над терапевтическим. А взгляд на арт-процессы вне контекста арт-сообщества делает это «аутсайдерское искусство» по-хорошему радикальным. Юлия Косульникова, Алексей Сахнов, Алексей Баров, Ильгар Наджафов, Сергей Федулов и Александр Савченко — самостоятельные художники с узнаваемым стилем, манерой и приемами. И их работы полны в том числе иронии, как, например, картина «Товарищ Кащенко проводит лечение инопланетян по соглашению о взаимопомощи» Федулова.
Театр
«Сын»
Когда
8 декабря
Где
Александринский театр
Сколько
от 1000 рублей
Столичный Российский академический молодежный театр привез на фестиваль «Золотая маска» в Петербурге новинку — спектакль «Сын» Юрия Бутусова. Это постановка по одной из семейных пьес Флориана Зеллера (в эту трилогию также входят экранизированные самим Зеллером «Отец» и «Мама»). В тексте современного драматурга Бутусов усмотрел аллюзии на шекспировского «Гамлета». Сын-тинейджер чувствует, что его предали мама и папа, решив развестись. Его восприятие этого как трагедии контрастирует с легким отношением к случившемуся родителей. Режиссер усиливает это содержание и формой: взрослые тут — водевильные персонажи, а ребенок неуместно театрален.
«Легкое дыхание»
Когда
8 декабря
Где
Малая сцена Александринского театра
Сколько
800 рублей
На Малой сцене Александринки продолжается программа «Седьмой ярус», в которой показывают спектакли негосударственных театров города. На этой неделе слово снова у «Независимого театрального проекта» Елены Павловой, всегда экспериментирующего с формой. Так, их бунинское «Легкое дыхание» идет на французском языке, но слова тут не так важны. Драматургическое действие продвигает музыка: в спектакле звучат сочинения Шуберта и Генри Перселла. За сценографию художник Сергей Макаров был номинирован на «Золотой софит» за сезон 2019–2020 годов, а сама постановка была в лонг-листе «Золотой маски».
«Сказки Шута и Короля»
Когда
10 декабря
Где
Театр Karlsson Haus
Сколько
1200 рублей
В театр Karlsson Haus ставят спектакли не только для детей, но и для взрослых. Недавняя премьера от обладателя «Золотой маски» прошлого года за чудесную постановку-прогулку по заброшкам 4elovekvmaske Кирилла Люкевича — как раз из них.
В основе его «Сказок Шута и Короля», как несложно догадаться по названию, песни группы «Король и шут». Из всех побасенок про чудищ и царевен получился театрально-музыкальный хоррор с фокусами, трюками и гаданиями. Это, кстати, для Кирилла уже не первый опыт рождения трагедии (на самом деле, комедии) из духа музыки. В театре «Цехъ» идет уличный спектакль «Апрель» с танцами и допингом по мотивам творчества Виктора Цоя и «Кино».
«Товарищ Кисляков»
Когда
10 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 1300 рублей
Камерный спектакль Андрея Калинина (его премьера была в феврале) играют на совсем небольшой сцене — в Черном зале, — что не мешает ему развернуть режиссерские амбиции во всей мощи. Для четвертой постановки в Александринском театре он реанимировал полузабытый текст Пантелеймона Романова 1927 года — историю конформизма и превращения музейного интеллигента Ипполита Григорьевича в партийного функционера товарища Кислякова. Протагониста играет Иван Трус, номинированный за эту работу на «Золотую маску».
Музыка
Луна
Когда
8 декабря
Где
КЗ «Колизей»
Сколько
от 2000 рублей
В конце сентября киевская дрим-поп-дива Кристина Луна выступила в петербургском «Морзе» с большим сольником. На этот раз формат более камерный, но тем самым и эксклюзивный. В КЗ «Колизей» Луна споет свои хиты о «Бутылочке», «Алисе», Грустном дэнсе», «Спящей красавице», «Осени» и «Ухажере» в акустических версиях. Так они будут звучать, пожалуй, еще трогательнее и беззащитнее.
Дельфин
Когда
9 декабря
Где
КЗ «Колизей»
Сколько
от 2300 рублей
Акустическую эстафету в «Колизее» у Луны примет Дельфин. Это будет его финальный концерт в нашем городе в уходящем году. Благодаря unplugged-версиям дистанция между музыкантом и зрителям практически исчезнет. А значит, песни «Весна», «Любовь», «Серебро» и «520» будут звучать как настоящие исповеди о себе и мире вокруг.
«Сурганова и оркестр»
Когда
9 декабря
Где
БКЗ «Октябрьский»
Сколько
от 1600 рублей
Петербурженка Светлана Сурганова в родном городе, увы, выступает не так часто. А жаль. Концерты ее группы «Сурганова и оркестр» всегда по-настоящему искренние и качественные перфомансы-размышления. А к своему 18-летию они еще выпустили альбом в двух частях. Первая — «Все будет» — вышла в июне, премьера второй — «Завтра» — была в октябре. Средства для записи пластинки бэнд впервые в своей истории собрал с помощью краудфандинга. И это ли не доказательство народной любви.
Viola con amore
Когда
10 декабря
Где
Концертный зал Мариинского театра
Сколько
от 550 рублей
В пятницу в концертном зале Мариинки выступят музыканты из группы альтов его оркестра с программой из четырех сочинений разных эпох. Самое раннее из них — Бранденбургский концерт № 6 Иоганна Себастьяна Баха. Его сменит симфония с солирующим альтом «Гарольд в Италии» Гектора Берлиоза. За ХХ век отчитаются британские композиторы. Прозвучат фантазия Йорка Боуэна и экспрессивный альтовый дуэт Lament учителя Бенджамина Бриттена Фрэнка Бриджа.
«Ундервуд»
Когда
10 декабря
Где
«Космонавт»
Сколько
от 1700 рублей
Авторы главного иронично-нежного хита о первом космонавте Гагарине отмечают 10-летие альбома «Бабл-гам». Это на нем вышли другие их легко опознаваемые фанатами — и не только — песни «Ангелы и аэропланы» и «Молодые львы», «Йога и алкоголь» и «Платье в горошек». Место другим трекам тоже найдется. Например, с недавней пластинки «Дети портвейна». Да и вообще группе есть из чего выбрать — в прошлом году ей исполнилось 25 лет.
The Retuses
Когда
10 декабря
Где
Aurora Concert Hall
Сколько
от 1500 рублей
Группа Михаила Родионова The Retuses несколько раз меняла состав, но никогда вектор — это романтические гимны о надежде, свободе, любви и молодости. Все, что нужно (и не хочется) забывать, когда понимаешь, что зима, как и всегда, будет большая.
«Кровосток»
Когда
11 декабря
Где
«Космонавт»
Сколько
от 2500 рублей
После множества переносов, кажется, это все же случится: «Кровосток» выступит в Петербурге. Пусть и не на крыше Roof Place с видом на Финский залив (сейчас там было бы все же слишком прохладно). Классики пародийного и лютого гангста-рэпа, чья слава не угасает уже долгие 18 лет, выпустили в этом году новый альбом «Наука», но свежий материал никогда не мешал трио исполнять и все хиты — на радость фанатам.
«Каста»
Когда
11 декабря
Где
«А2»
Сколько
от 1800 рублей
Еще один концерт (точнее, два), которого фанаты ждут с июня. Чтобы попали все желающие, «Каста» выступит дважды: в 18:00 и 21:00. Перформанс посвящен презентации сравнительно недавнего материала — пластинки «Чернила осьминога» 2020 года. Это пятый совместный альбом ростовской четверки рэперов (помимо множества сольных), у которого выходила и делюкс-версия с фитами с Alyona Alyona, Бастой, Anacondaz, Noize MC, Иваном Дорном и многими другими.
Нейромонах Феофан
Когда
11 декабря
Где
«Морзе»
Сколько
от 1500 рублей
Апологет «древнерусского рейва» Нейромонах Феофан представит в субботу в родном Петербурге новый альбом. Он так и называется — «Древнерусский рейв». Это уже четвертый полноформатник Феофана и его группы. Открывать шоу — а это будет именно ироничное шоу с яркими декорациями и светом — будет гуру drum’n'bass Rusty K.
Кино
«Неотправленное письмо»
Когда
6 декабря
Где
«Лендок»
Сколько
бесплатно
Великого режиссера Михаила Калатозова большинство зрителей знают по «Летят журавли». Но в его фильмографии был и другой не менее выдающийся фильм, снятый вместе с великим же оператором Сергеем Урусевским. Это героическая драма о геологах с Иннокентием Смоктуновским, Татьяной Самойловой, Василием Ливановым и Евгением Урбанским. На «Лендоке» будет сразу два бесплатных сеанса — в 13:00 и 16:00.
«Открытие»
Когда
7 декабря
Где
Дом кино
Сколько
бесплатно по регистрации
В Доме кино продолжается авторский цикл о науке в советском кино одного из лучших российских кинокритиков Михаила Трофименкова. При этом он показывает не самые очевидные и известные фильмы (вроде «Девяти дней одного года»). На этот раз Трофименков предлагает обсудить фильм Бараса Халзанова «Открытие» 1973 года. В нем снялись Донатас Банионис, Михаил Кононов, Жанна Прохоренко, Ирина Печерникова и Виталий Соломин.
«Райцентр»
Когда
8 декабря
Где
«Ленфильм»
Сколько
бесплатно по регистрации
В «Ленфильм-клубе» на киностудии продолжают показывать и обсуждать новое кино. На этот раз на повестке — победитель кинофестиваля «Амурская осень», фильм «Райцентр» Натальи Назаровой. Это история о подростке Радике, который переезжает к старшей сестре Рите — она собирается взять его под опеку. В руки ребенку случайно попадает крупная сумма, и он решает, присвоить чужие деньги или нет. В картине, кстати, играет блистательная Самал Еслямова из фильмов «Тюльпан» и «Айка» Сергея Дворцевого.
«Матрица»
Когда
9 декабря
Где
«Аврора»
Сколько
380 рублей
Уже с 16 декабря в кино стартует четвертая часть «Матрицы» — продолжение культовой трилогии, снятое Ланой Вачовски без взявшей паузу в кинокарьере сестры Лилли. А пока в «Авроре» показывают на большом экране первый фильм, изменивший когда-то индустрию кино и авторских блокбастеров. Как и все великие картины, он за это время ничуть не устарел. И мы все и всё больше загружены в матрицу.
«Красный призрак»
Когда
10 декабря
Где
«Лендок»
Сколько
250 рублей
Если вам кажется, что сейчас в России о войне могут снимать только неискреннее и шаблонное кино, то «Красный призрак» легко разрушит этот стереотип. У режиссера Андрея Богатырева получилось сделать отличный истерн в духе Тарантино. Как ему это удалось и на что он ориентировался — Богатырев расскажет в пятницу на «Лендоке».
«Продление жизни»
Когда
12 декабря
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
В киноклубе журнала «Сеанс» на Новой Голландии все же покажут фильм Дмитрия Фальковича «Продление жизни», победивший на Выборгском кинофестивале (сеанс должен был быть в конце октября, но попал под локдаун). Сам режиссер Фалькович по Zoom расскажет о своей картине. А он кинематографист с достаточно удивительной биографией — в кино пришел, уже будучи IT-инвестором и топ-менеджером.
Другое
Лекция «Несбывшийся Ленинград: метро, которого нет»
Когда
6 декабря
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
На этой неделе куратор лектория по краеведению на Новой Голландии и спецкор The Village Юлия Галкина пригласила выступить основателя проекта «Несбывшийся Ленинград» Михаила Крайнова. Он расскажет, по каким планам начали строить метро в нашем городе, как могли называться станции и чему они были бы посвящены. А еще — как бы выглядели наземные вестибюли «Балтийской» и «Площади Восстания», почему буква «М» синего цвета и так и не появилась кольцевая линия.
Лекция «Дата-сторителлинг в постковидном мире»
Когда
7 декабря
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
Гостем лектория университета ИТМО в Новой Голландии во вторник будет специалист по визуализации данных, инфографике и дата-журналистике Александр Богачев. Он расскажет, какое ближайшее будущее ожидает визуальную коммуникацию и почему нам всем срочно нужно освоить дата-сторителлинг.
Лекция «Карпет лайк э рашн»
Когда
8 декабря
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
В дизайн-лектории Новой Голландии автор и создатель проекта Carpet Like a Russian Андрей Будько расскажет, как на основе феномена ковра на стенах в советских квартирах и детских воспоминаний он придумал их «новые русские» версии. Как такие ковры стали востребованы и почему в них используются мифологизированные принты?
Лекция «Кафка. Пробужденный сновидец»
Когда
11 декабря
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
бесплатно по регистрации
К премьере спектакля Аттилы Виднянского «Процесс» на Новой сцене Александринки запустили цикл лекций. Так, о Кафке как воплощении призрачной Праги и рассыпающейся на глазах австро-венгерской монархии расскажет филолог и преподаватель СПбГУ Юлиана Каминская. Также она объяснит, почему к писателю и его текстам вполне применимо словосочетание «тихая революция».
Фотографии: обложка, 3 — «Каро-Премьер», 1 — Государственный Эрмитаж, 2 — Александринский театр, 4 — Lunа Рrod., 5 — Новая сцена Александринского театра